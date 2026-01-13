Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 - 18/1/2026: Hàng loạt khu dân cư và tuyến đường bị mất điện cả ngày

Thứ ba, 15:12 13/01/2026
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 13 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 13 - 18/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 - 18/1/2026: Hàng loạt khu dân cư và tuyến đường bị mất điện cả ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 13 - 18/1/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh


KHU VỰC: Tại TBA NMXX Tâm Hà trụ 166/153/1 - 477VT (VH 474CH)(xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ) 

THỜI GIAN: Từ 08:47:00 ngày 13/01/2026 đến 11:30:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp 9A2, xã Vị Thanh 1, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 15:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp 9A2, xã Vị Thanh 1, TPCT 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Khu vực 1, Phường Vị Thanh, TPCT 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Khu vực 11, Phường Vị Thanh, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 08:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Khu vực 7, Phường Vị Tân, TPCT 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/01/2026 đến 09:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Khu vực 2; 4, Phường Vị Thanh, TPCT 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/01/2026 đến 10:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Tân Hòa


KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, thành Phố Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 13:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp Trường Phước, xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 13:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân, thành Phố Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 13:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp Thạnh Mỹ A, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 13:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp Nhon Thuận 1B xã Tân Hòa, thành Phố Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 13:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 13:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp 5, xã Tân Hòa, thành Phố Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 13:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp Tân Thuận xã Tân Hòa, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp Tân Thuận xã Tân Hòa, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 09:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp Trường Hòa, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 13:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Ngã Bảy


KHU VỰC: Ấp Mỹ Thạnh, Xã Tân Phước Hưng 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp Thành Viên, Xã Tân Phước Hưng 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp Tân Phú B2, Xã Tân Phước Hưng 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Long Mỹ


KHU VỰC: Một phần KV Tân Hòa 1, phường Long Phú 1, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 13:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Một phần KV 13, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 13:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Một phần ấp cập Tảo, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 12:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/01/2026 đến 12:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: ấp Phú Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/01/2026 đến 12:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: ấp Phú Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 12:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 12:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 11:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: ấp Phú Lộc, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/01/2026 đến 12:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/01/2026 đến 18:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: xã Châu Thành, TP. Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/01/2026 đến 11:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: ấp Phước Tiến, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/01/2026 đến 11:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/01/2026 đến 16:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Phụng Hiệp

KHU VỰC: Một phần Xã Phương Bình 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 12:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Một phần Xã Phương Bình 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.


KHU VỰC: Một phần Xã Phương Bình 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Một phần Xã Tân Phước Hưng 

THỜI GIIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 14:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.


Lịch cúp điện Vị Thủy


HU VỰC: Ấp 5B xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 11:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp 7B xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/01/2026 đến 14:30:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp 7B xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/01/2026 đến 16:30:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Ấp 4B, ấp 6B, ấp 8B, ấp 6A, ấp 7A xã Vĩnh Thuận Đông, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 16:30:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.


Lịch cúp điện Vĩnh Viễn


KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Bác, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 12:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/01/2026 đến 15:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Bác xã Xà Phiên TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 14:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

