Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số tuyến đường và khu dân cư

Thứ hai, 11:26 20/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 20-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 20-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số tuyến đường và khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 20-26/10/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 20/10/2025

11:30:00 ngày 20/10/2025

Một phần đường Ngô Quyền P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 20/10/2025

11:30:00 ngày 20/10/2025

Một phần đường Tô Hiến Thành, Chu Văn An P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 20/10/2025

11:30:00 ngày 20/10/2025

Một phần đường Trần Quang Khải, Chu Văn An P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 20/10/2025

11:30:00 ngày 20/10/2025

Hẻm 839 đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 20/10/2025

11:30:00 ngày 20/10/2025

Hẻm 889 đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 20/10/2025

11:30:00 ngày 20/10/2025

Một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 20/10/2025

17:30:00 ngày 20/10/2025

Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Ngô Gia Tự, Trần Nhuật Duật P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 20/10/2025

17:30:00 ngày 20/10/2025

Một phần đường Ngô Quyền, Lê Hồng Phong P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 20/10/2025

17:30:00 ngày 20/10/2025

Một phần đường Nhật Tảo P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 20/10/2025

17:30:00 ngày 20/10/2025

Một phần đường Nguyễn Trung Ngạn P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 20/10/2025

17:30:00 ngày 20/10/2025

Toàn bộ kênh Tà Keo, Tà Xiên P.Vĩnh Thông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 21/10/2025

11:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần đường Ngô Thời Nhiệm P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 21/10/2025

11:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 21/10/2025

17:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần đường Lâm Quang Ky, Lạc Hồng, Khu Đô Thị Phú Cường, Vòng xoay Phan Thị Ràng P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 22/10/2025

11:30:00 ngày 22/10/2025

Một phần đường Chi Lăng, Nguyễn An Ninh, CMT8, Nguyễn Biểu P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 22/10/2025

17:30:00 ngày 22/10/2025

Khu căn hộ Vincom, đường Cô Bắc, Dương Minh Châu, Quang Trung, Nguyễn Thị Định P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 22/10/2025

18:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần đường Nguyễn Thị Định, Kênh Rạch Chát 1 P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/10/2025

18:00:00 ngày 23/10/2025

Khu dân cư P.Vĩnh Thông, Hồ Nước Thô P.Vĩnh Hồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần đường Lạc Hồng, Nguyễn Trung Trực, Phan Đăng Lưu, Hai Bà Trưng, Quang Trung P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/10/2025

17:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần đường Lâm Quang Ky, Nguyễn Chí Thanh, Trung tâm Thương mại Rạch Sỏi P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

Một phần KDC An Bình, Nam An Hòa P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/10/2025

17:30:00 ngày 24/10/2025

Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Lê Quý Đôn, Phan Đăng Lưu P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 24/10/2025

18:00:00 ngày 24/10/2025

Khu tập thể Bệnh viện, khu thu nhập thấp P.Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 20/10/2025

18:00:00 ngày 20/10/2025

Ấp Minh Phong, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 21/10/2025

18:00:00 ngày 21/10/2025

Ấp Minh Phong, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 22/10/2025

18:00:00 ngày 22/10/2025

Ấp Minh Phong, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Ấp Hòa Phú, Xã Thạnh Lộc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Lộc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 26/10/2025

18:00:00 ngày 26/10/2025

KP Minh An, Minh Phú, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 20/10/2025

11:00:00 ngày 20/10/2025

Dọc quốc lộ N1, xã Phú Mỹ (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 20/10/2025

17:00:00 ngày 20/10/2025

Dọc quốc lộ N1, xã Phú Mỹ (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 21/10/2025

11:00:00 ngày 21/10/2025

Dọc quốc lộ N1, xã Phú Mỹ (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Đường Nam Hồ (từ trụ sở khu phố 2 Tô Châu đến Thánh Thất Cao Đài), phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Quốc lộ N1, xã Phú Lợi (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

11:00:00 ngày 22/10/2025

Quốc lộ N1, xã Phú Lợi (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

11:00:00 ngày 22/10/2025

Quốc lộ N1, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Khu vực Thánh Thất Cao Đài, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Quốc lộ N1, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/10/2025

11:00:00 ngày 23/10/2025

KH INTERFOOD, xã Phú Mỹ (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Khu vực Vườn cao su, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Khu dân cư phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Khu vực tượng đài Mạc Cữu, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 20/10/2025

17:00:00 ngày 20/10/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & Cụm dân cư Sơn Kiên (tổ 6–13 ấp Sô 8, tổ 18–19 & tổ 2–7 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên), HKD Năng lượng Phạm Thị Loan, HKD Trần Thị Ngoan

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 20/10/2025

17:00:00 ngày 20/10/2025

Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên (tổ 11–13 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 20/10/2025

17:00:00 ngày 20/10/2025

HKD Trần Thị Ngoan

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 20/10/2025

17:00:00 ngày 20/10/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & Cụm dân cư Sơn Kiên (trạm Tăng Áp 2 – Chi nhánh cấp thoát nước Hòn Đất)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 20/10/2025

17:00:00 ngày 20/10/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & Cụm dân cư Sơn Kiên (tổ 6–13 ấp Sô 8, tổ 18–19 & tổ 2–7 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 20/10/2025

17:00:00 ngày 20/10/2025

HKD Năng lượng Phạm Thị Loan

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Khu vực lộ nhựa Lình Huỳnh (từ chùa Khơ Me Lình Huỳnh đến ngã 3 Hòn Me), ấp Lình Huỳnh & ấp Hòn Quéo xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Khu vực 2 bên kinh Kiên Hảo và các kinh ngang từ kinh Lung Mướp đến kinh Ranh (ấp Phước Tân, Phước Thái, Tràm Dưỡng, Kiên Hảo – xã Mỹ Thuận)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ hồ bơi Tín Phát (ấp Chòm Sao xã Hòn Đất) đến cầu Số 9 & 2 bên kinh 9; Đoàn Kinh Tế - Quốc Phòng 925; HKD Lộc Phát, Hưng Đạt, Phạm Minh Khởi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Số 9 đến trụ sở ấp Số 8 (tổ 1–6 ấp Số 8 xã Sơn Kiên) và các HKD Nguyễn Thị Trúc Linh, Hoàng Văn Hiền, Lê Tuấn Anh, Trần Văn Phẩm, Hà Thị Kim Liên, Trung Đứng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Đoàn Kinh Tế - Quốc Phòng 925 & các HKD Lộc Phát, Hưng Đạt, Phạm Minh Khởi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Đoàn Kinh Tế - Quốc Phòng 925 & các HKD Lộc Phát, Hưng Đạt, Phạm Minh Khởi, Nguyễn Thị Hương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Các HKD Nguyễn Thị Trúc Linh, Hoàng Văn Hiền, Lê Tuấn Anh, Trần Văn Phẩm, Hà Thị Kim Liên, Trung Đứng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên (tổ 16–19 ấp Số 8 xã Sơn Kiên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

HKD Phạm Minh Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Khu vực 2 bên Mương Kinh & kinh 80 Sơn Bình (tổ 3–4 ấp Mương Kinh xã Sơn Kiên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Vàm Răng đến cầu Số 5 (tổ 21–22 & tổ 4–7 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên (tổ 1–2 ấp Vàm Răng & tổ 4–7 khu phố Mỹ Hòa xã Sơn Kiên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Số 4 đến cầu Số 5 & khu vực kinh Sóc (khu phố Sơn Tiến xã Mỹ Thuận)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Khu vực kinh Sóc (tổ 17–18 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên & tổ 2, tổ 17–19 khu phố Sơn Tiến xã Mỹ Thuận)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Khu vực kinh Sóc (tổ 2–3 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên & tổ 8–10 khu phố Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Khu vực kinh Sóc khu phố Sơn Tiến xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

HKD lò bánh mì Phú Tài

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Khu vực tổ 9–10 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất & Trung tâm Hành chính xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/10/2025

13:00:00 ngày 26/10/2025

Khu vực dọc 2 bên kinh Ba Thê và các kinh ngang từ kinh 5 Mỹ Thuận đến kinh Ranh (ấp Hiệp Tân, Hiệp Lợi, Hiệp Bình, Hiệp Trung, Hiệp Thành, Hiệp Hòa xã Mỹ Thuận)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Khu vực kinh 2 Mỹ Thuận (tổ 4, 6, 10, 11 ấp Cản Đất xã Mỹ Thuận)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Khu vực bên sông kinh Ba Thê (tổ 8–9 ấp Nguyễn Văn Hanh xã Mỹ Thuận)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Khu vực lộ nhựa, lộ đan Lình Huỳnh, lộ đan Thổ Sơn, đê Quốc Phòng (tổ 20–22 ấp Lình Huỳnh & toàn bộ ấp Hòn Quéo, Hòn Me, Hòn Đất, Vạn Thanh xã Hòn Đất & tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 20/10/2025

18:00:00 ngày 20/10/2025

Một phần khu phố 7 Dương Đông - Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/10/2025

11:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần Khu Phố An Thới - Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần khu Ông Lang - Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần khu phố Ông Lang Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 21/10/2025

15:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần Khu Phố An Thới - Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 22/10/2025

11:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần Khu Phố Suối Mây - Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 22/10/2025

14:00:00 ngày 22/10/2025

Trạm Kim Bão 2 , KP7 An Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 22/10/2025

16:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần Khu Phố Suối Mây - Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

09:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần khu phố An Thới và một phần khu phố Dương Tơ - Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

12:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần khu phố Hàm Ninh và một phần khu phố Dương Tơ - Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

15:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần Xã Hàm Ninh, một phần xã Bãi Thơm - Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

15:00:00 ngày 23/10/2025

Trạm KH: Phạm Hoàng Vinh, Nghiêm Tuấn-Suối Lớn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/10/2025

15:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần: khu phố Dương Đông, khu phố Cửa Dương, khu phố Cửa Cạn, khu phố Gành Dầu, khu phố Dương Tơ - Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Kinh Bào Hang, xã Đông Thái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Kinh Cây Xoài (ấp Tây Sơn 1, 2), xã An Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Ấp Trung Quí, xã Đông Thái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Ấp 6 Đình, xã Đông Thái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Ấp Lô 2, 3, xã An Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Ấp Kinh Làng, Phú Hưởng, xã Đông Thái

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Ấp Kinh Làng, xã Đông Thái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡngLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 17-19/10/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện cuối tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 17-19/10/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

