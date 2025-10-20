Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số tuyến đường và khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 20-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 20-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 20-26/10/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 20/10/2025
11:30:00 ngày 20/10/2025
Một phần đường Ngô Quyền P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 20/10/2025
11:30:00 ngày 20/10/2025
Một phần đường Tô Hiến Thành, Chu Văn An P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 20/10/2025
11:30:00 ngày 20/10/2025
Một phần đường Trần Quang Khải, Chu Văn An P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 20/10/2025
11:30:00 ngày 20/10/2025
Hẻm 839 đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 20/10/2025
11:30:00 ngày 20/10/2025
Hẻm 889 đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 20/10/2025
11:30:00 ngày 20/10/2025
Một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 20/10/2025
17:30:00 ngày 20/10/2025
Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Ngô Gia Tự, Trần Nhuật Duật P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 20/10/2025
17:30:00 ngày 20/10/2025
Một phần đường Ngô Quyền, Lê Hồng Phong P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 20/10/2025
17:30:00 ngày 20/10/2025
Một phần đường Nhật Tảo P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 20/10/2025
17:30:00 ngày 20/10/2025
Một phần đường Nguyễn Trung Ngạn P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 20/10/2025
17:30:00 ngày 20/10/2025
Toàn bộ kênh Tà Keo, Tà Xiên P.Vĩnh Thông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần đường Ngô Thời Nhiệm P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 21/10/2025
17:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần đường Lâm Quang Ky, Lạc Hồng, Khu Đô Thị Phú Cường, Vòng xoay Phan Thị Ràng P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 22/10/2025
11:30:00 ngày 22/10/2025
Một phần đường Chi Lăng, Nguyễn An Ninh, CMT8, Nguyễn Biểu P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 22/10/2025
17:30:00 ngày 22/10/2025
Khu căn hộ Vincom, đường Cô Bắc, Dương Minh Châu, Quang Trung, Nguyễn Thị Định P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 22/10/2025
18:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần đường Nguyễn Thị Định, Kênh Rạch Chát 1 P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 23/10/2025
18:00:00 ngày 23/10/2025
Khu dân cư P.Vĩnh Thông, Hồ Nước Thô P.Vĩnh Hồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần đường Lạc Hồng, Nguyễn Trung Trực, Phan Đăng Lưu, Hai Bà Trưng, Quang Trung P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/10/2025
17:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần đường Lâm Quang Ky, Nguyễn Chí Thanh, Trung tâm Thương mại Rạch Sỏi P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Một phần KDC An Bình, Nam An Hòa P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/10/2025
17:30:00 ngày 24/10/2025
Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Lê Quý Đôn, Phan Đăng Lưu P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 24/10/2025
18:00:00 ngày 24/10/2025
Khu tập thể Bệnh viện, khu thu nhập thấp P.Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 20/10/2025
18:00:00 ngày 20/10/2025
Ấp Minh Phong, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 21/10/2025
18:00:00 ngày 21/10/2025
Ấp Minh Phong, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 22/10/2025
18:00:00 ngày 22/10/2025
Ấp Minh Phong, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Ấp Hòa Phú, Xã Thạnh Lộc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Lộc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
KP Minh An, Minh Phú, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hà Tiên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 20/10/2025
11:00:00 ngày 20/10/2025
Dọc quốc lộ N1, xã Phú Mỹ (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 20/10/2025
17:00:00 ngày 20/10/2025
Dọc quốc lộ N1, xã Phú Mỹ (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 21/10/2025
11:00:00 ngày 21/10/2025
Dọc quốc lộ N1, xã Phú Mỹ (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Đường Nam Hồ (từ trụ sở khu phố 2 Tô Châu đến Thánh Thất Cao Đài), phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Quốc lộ N1, xã Phú Lợi (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
11:00:00 ngày 22/10/2025
Quốc lộ N1, xã Phú Lợi (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
11:00:00 ngày 22/10/2025
Quốc lộ N1, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Khu vực Thánh Thất Cao Đài, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Quốc lộ N1, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/10/2025
11:00:00 ngày 23/10/2025
KH INTERFOOD, xã Phú Mỹ (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Khu vực Vườn cao su, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Khu dân cư phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Khu vực tượng đài Mạc Cữu, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòn Đất
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 20/10/2025
17:00:00 ngày 20/10/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & Cụm dân cư Sơn Kiên (tổ 6–13 ấp Sô 8, tổ 18–19 & tổ 2–7 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên), HKD Năng lượng Phạm Thị Loan, HKD Trần Thị Ngoan
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 20/10/2025
17:00:00 ngày 20/10/2025
Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên (tổ 11–13 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 20/10/2025
17:00:00 ngày 20/10/2025
HKD Trần Thị Ngoan
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 20/10/2025
17:00:00 ngày 20/10/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & Cụm dân cư Sơn Kiên (trạm Tăng Áp 2 – Chi nhánh cấp thoát nước Hòn Đất)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 20/10/2025
17:00:00 ngày 20/10/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & Cụm dân cư Sơn Kiên (tổ 6–13 ấp Sô 8, tổ 18–19 & tổ 2–7 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 20/10/2025
17:00:00 ngày 20/10/2025
HKD Năng lượng Phạm Thị Loan
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Khu vực lộ nhựa Lình Huỳnh (từ chùa Khơ Me Lình Huỳnh đến ngã 3 Hòn Me), ấp Lình Huỳnh & ấp Hòn Quéo xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Khu vực 2 bên kinh Kiên Hảo và các kinh ngang từ kinh Lung Mướp đến kinh Ranh (ấp Phước Tân, Phước Thái, Tràm Dưỡng, Kiên Hảo – xã Mỹ Thuận)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ hồ bơi Tín Phát (ấp Chòm Sao xã Hòn Đất) đến cầu Số 9 & 2 bên kinh 9; Đoàn Kinh Tế - Quốc Phòng 925; HKD Lộc Phát, Hưng Đạt, Phạm Minh Khởi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Số 9 đến trụ sở ấp Số 8 (tổ 1–6 ấp Số 8 xã Sơn Kiên) và các HKD Nguyễn Thị Trúc Linh, Hoàng Văn Hiền, Lê Tuấn Anh, Trần Văn Phẩm, Hà Thị Kim Liên, Trung Đứng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Đoàn Kinh Tế - Quốc Phòng 925 & các HKD Lộc Phát, Hưng Đạt, Phạm Minh Khởi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Đoàn Kinh Tế - Quốc Phòng 925 & các HKD Lộc Phát, Hưng Đạt, Phạm Minh Khởi, Nguyễn Thị Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Các HKD Nguyễn Thị Trúc Linh, Hoàng Văn Hiền, Lê Tuấn Anh, Trần Văn Phẩm, Hà Thị Kim Liên, Trung Đứng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên (tổ 16–19 ấp Số 8 xã Sơn Kiên)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
HKD Phạm Minh Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Khu vực 2 bên Mương Kinh & kinh 80 Sơn Bình (tổ 3–4 ấp Mương Kinh xã Sơn Kiên)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Vàm Răng đến cầu Số 5 (tổ 21–22 & tổ 4–7 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên (tổ 1–2 ấp Vàm Răng & tổ 4–7 khu phố Mỹ Hòa xã Sơn Kiên)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Số 4 đến cầu Số 5 & khu vực kinh Sóc (khu phố Sơn Tiến xã Mỹ Thuận)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khu vực kinh Sóc (tổ 17–18 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên & tổ 2, tổ 17–19 khu phố Sơn Tiến xã Mỹ Thuận)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khu vực kinh Sóc (tổ 2–3 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên & tổ 8–10 khu phố Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khu vực kinh Sóc khu phố Sơn Tiến xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
HKD lò bánh mì Phú Tài
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khu vực tổ 9–10 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất & Trung tâm Hành chính xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
13:00:00 ngày 26/10/2025
Khu vực dọc 2 bên kinh Ba Thê và các kinh ngang từ kinh 5 Mỹ Thuận đến kinh Ranh (ấp Hiệp Tân, Hiệp Lợi, Hiệp Bình, Hiệp Trung, Hiệp Thành, Hiệp Hòa xã Mỹ Thuận)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Khu vực kinh 2 Mỹ Thuận (tổ 4, 6, 10, 11 ấp Cản Đất xã Mỹ Thuận)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Khu vực bên sông kinh Ba Thê (tổ 8–9 ấp Nguyễn Văn Hanh xã Mỹ Thuận)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Khu vực lộ nhựa, lộ đan Lình Huỳnh, lộ đan Thổ Sơn, đê Quốc Phòng (tổ 20–22 ấp Lình Huỳnh & toàn bộ ấp Hòn Quéo, Hòn Me, Hòn Đất, Vạn Thanh xã Hòn Đất & tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phú Quốc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 20/10/2025
18:00:00 ngày 20/10/2025
Một phần khu phố 7 Dương Đông - Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/10/2025
11:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần Khu Phố An Thới - Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần khu Ông Lang - Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần khu phố Ông Lang Cửa Dương, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 21/10/2025
15:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần Khu Phố An Thới - Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 22/10/2025
11:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần Khu Phố Suối Mây - Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 22/10/2025
14:00:00 ngày 22/10/2025
Trạm Kim Bão 2 , KP7 An Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 22/10/2025
16:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần Khu Phố Suối Mây - Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
09:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần khu phố An Thới và một phần khu phố Dương Tơ - Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
12:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần khu phố Hàm Ninh và một phần khu phố Dương Tơ - Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
15:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần Xã Hàm Ninh, một phần xã Bãi Thơm - Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
15:00:00 ngày 23/10/2025
Trạm KH: Phạm Hoàng Vinh, Nghiêm Tuấn-Suối Lớn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
15:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần: khu phố Dương Đông, khu phố Cửa Dương, khu phố Cửa Cạn, khu phố Gành Dầu, khu phố Dương Tơ - Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Kinh Bào Hang, xã Đông Thái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Kinh Cây Xoài (ấp Tây Sơn 1, 2), xã An Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Ấp Trung Quí, xã Đông Thái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Ấp 6 Đình, xã Đông Thái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Ấp Lô 2, 3, xã An Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Ấp Kinh Làng, Phú Hưởng, xã Đông Thái
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Ấp Kinh Làng, xã Đông Thái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
