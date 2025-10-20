Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 20-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 20-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 20-26/10/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 20/10/2025 11:30:00 ngày 20/10/2025 Một phần đường Ngô Quyền P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 20/10/2025 11:30:00 ngày 20/10/2025 Một phần đường Tô Hiến Thành, Chu Văn An P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 20/10/2025 11:30:00 ngày 20/10/2025 Một phần đường Trần Quang Khải, Chu Văn An P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 20/10/2025 11:30:00 ngày 20/10/2025 Hẻm 839 đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 20/10/2025 11:30:00 ngày 20/10/2025 Hẻm 889 đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 20/10/2025 11:30:00 ngày 20/10/2025 Một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 20/10/2025 17:30:00 ngày 20/10/2025 Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Ngô Gia Tự, Trần Nhuật Duật P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 20/10/2025 17:30:00 ngày 20/10/2025 Một phần đường Ngô Quyền, Lê Hồng Phong P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 20/10/2025 17:30:00 ngày 20/10/2025 Một phần đường Nhật Tảo P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 20/10/2025 17:30:00 ngày 20/10/2025 Một phần đường Nguyễn Trung Ngạn P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 20/10/2025 17:30:00 ngày 20/10/2025 Toàn bộ kênh Tà Keo, Tà Xiên P.Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần đường Ngô Thời Nhiệm P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 21/10/2025 17:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần đường Lâm Quang Ky, Lạc Hồng, Khu Đô Thị Phú Cường, Vòng xoay Phan Thị Ràng P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần đường Chi Lăng, Nguyễn An Ninh, CMT8, Nguyễn Biểu P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 22/10/2025 17:30:00 ngày 22/10/2025 Khu căn hộ Vincom, đường Cô Bắc, Dương Minh Châu, Quang Trung, Nguyễn Thị Định P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 22/10/2025 18:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần đường Nguyễn Thị Định, Kênh Rạch Chát 1 P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/10/2025 18:00:00 ngày 23/10/2025 Khu dân cư P.Vĩnh Thông, Hồ Nước Thô P.Vĩnh Hồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần đường Lạc Hồng, Nguyễn Trung Trực, Phan Đăng Lưu, Hai Bà Trưng, Quang Trung P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/10/2025 17:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần đường Lâm Quang Ky, Nguyễn Chí Thanh, Trung tâm Thương mại Rạch Sỏi P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần KDC An Bình, Nam An Hòa P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/10/2025 17:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Lê Quý Đôn, Phan Đăng Lưu P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/10/2025 18:00:00 ngày 24/10/2025 Khu tập thể Bệnh viện, khu thu nhập thấp P.Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 20/10/2025 18:00:00 ngày 20/10/2025 Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 21/10/2025 18:00:00 ngày 21/10/2025 Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 22/10/2025 18:00:00 ngày 22/10/2025 Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Ấp Hòa Phú, Xã Thạnh Lộc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Lộc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 KP Minh An, Minh Phú, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 20/10/2025 11:00:00 ngày 20/10/2025 Dọc quốc lộ N1, xã Phú Mỹ (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Dọc quốc lộ N1, xã Phú Mỹ (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 21/10/2025 11:00:00 ngày 21/10/2025 Dọc quốc lộ N1, xã Phú Mỹ (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Đường Nam Hồ (từ trụ sở khu phố 2 Tô Châu đến Thánh Thất Cao Đài), phường Tô Châu, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Quốc lộ N1, xã Phú Lợi (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 11:00:00 ngày 22/10/2025 Quốc lộ N1, xã Phú Lợi (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 11:00:00 ngày 22/10/2025 Quốc lộ N1, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Khu vực Thánh Thất Cao Đài, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Quốc lộ N1, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 11:00:00 ngày 23/10/2025 KH INTERFOOD, xã Phú Mỹ (cũ), xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Khu vực Vườn cao su, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Khu dân cư phường Tô Châu, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Khu vực tượng đài Mạc Cữu, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & Cụm dân cư Sơn Kiên (tổ 6–13 ấp Sô 8, tổ 18–19 & tổ 2–7 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên), HKD Năng lượng Phạm Thị Loan, HKD Trần Thị Ngoan Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên (tổ 11–13 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 HKD Trần Thị Ngoan Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & Cụm dân cư Sơn Kiên (trạm Tăng Áp 2 – Chi nhánh cấp thoát nước Hòn Đất) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & Cụm dân cư Sơn Kiên (tổ 6–13 ấp Sô 8, tổ 18–19 & tổ 2–7 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 HKD Năng lượng Phạm Thị Loan Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Khu vực lộ nhựa Lình Huỳnh (từ chùa Khơ Me Lình Huỳnh đến ngã 3 Hòn Me), ấp Lình Huỳnh & ấp Hòn Quéo xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Khu vực 2 bên kinh Kiên Hảo và các kinh ngang từ kinh Lung Mướp đến kinh Ranh (ấp Phước Tân, Phước Thái, Tràm Dưỡng, Kiên Hảo – xã Mỹ Thuận) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ hồ bơi Tín Phát (ấp Chòm Sao xã Hòn Đất) đến cầu Số 9 & 2 bên kinh 9; Đoàn Kinh Tế - Quốc Phòng 925; HKD Lộc Phát, Hưng Đạt, Phạm Minh Khởi Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Số 9 đến trụ sở ấp Số 8 (tổ 1–6 ấp Số 8 xã Sơn Kiên) và các HKD Nguyễn Thị Trúc Linh, Hoàng Văn Hiền, Lê Tuấn Anh, Trần Văn Phẩm, Hà Thị Kim Liên, Trung Đứng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Đoàn Kinh Tế - Quốc Phòng 925 & các HKD Lộc Phát, Hưng Đạt, Phạm Minh Khởi Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Đoàn Kinh Tế - Quốc Phòng 925 & các HKD Lộc Phát, Hưng Đạt, Phạm Minh Khởi, Nguyễn Thị Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Các HKD Nguyễn Thị Trúc Linh, Hoàng Văn Hiền, Lê Tuấn Anh, Trần Văn Phẩm, Hà Thị Kim Liên, Trung Đứng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên (tổ 16–19 ấp Số 8 xã Sơn Kiên) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 HKD Phạm Minh Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Khu vực 2 bên Mương Kinh & kinh 80 Sơn Bình (tổ 3–4 ấp Mương Kinh xã Sơn Kiên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Vàm Răng đến cầu Số 5 (tổ 21–22 & tổ 4–7 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên (tổ 1–2 ấp Vàm Răng & tổ 4–7 khu phố Mỹ Hòa xã Sơn Kiên) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Số 4 đến cầu Số 5 & khu vực kinh Sóc (khu phố Sơn Tiến xã Mỹ Thuận) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khu vực kinh Sóc (tổ 17–18 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên & tổ 2, tổ 17–19 khu phố Sơn Tiến xã Mỹ Thuận) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khu vực kinh Sóc (tổ 2–3 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên & tổ 8–10 khu phố Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khu vực kinh Sóc khu phố Sơn Tiến xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 HKD lò bánh mì Phú Tài Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khu vực tổ 9–10 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất & Trung tâm Hành chính xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 13:00:00 ngày 26/10/2025 Khu vực dọc 2 bên kinh Ba Thê và các kinh ngang từ kinh 5 Mỹ Thuận đến kinh Ranh (ấp Hiệp Tân, Hiệp Lợi, Hiệp Bình, Hiệp Trung, Hiệp Thành, Hiệp Hòa xã Mỹ Thuận) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Khu vực kinh 2 Mỹ Thuận (tổ 4, 6, 10, 11 ấp Cản Đất xã Mỹ Thuận) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Khu vực bên sông kinh Ba Thê (tổ 8–9 ấp Nguyễn Văn Hanh xã Mỹ Thuận) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Khu vực lộ nhựa, lộ đan Lình Huỳnh, lộ đan Thổ Sơn, đê Quốc Phòng (tổ 20–22 ấp Lình Huỳnh & toàn bộ ấp Hòn Quéo, Hòn Me, Hòn Đất, Vạn Thanh xã Hòn Đất & tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 20/10/2025 18:00:00 ngày 20/10/2025 Một phần khu phố 7 Dương Đông - Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 11:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần Khu Phố An Thới - Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần khu Ông Lang - Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần khu phố Ông Lang Cửa Dương, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 21/10/2025 15:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần Khu Phố An Thới - Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/10/2025 11:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần Khu Phố Suối Mây - Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/10/2025 14:00:00 ngày 22/10/2025 Trạm Kim Bão 2 , KP7 An Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 22/10/2025 16:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần Khu Phố Suối Mây - Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 09:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu phố An Thới và một phần khu phố Dương Tơ - Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 12:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu phố Hàm Ninh và một phần khu phố Dương Tơ - Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 15:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần Xã Hàm Ninh, một phần xã Bãi Thơm - Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 15:00:00 ngày 23/10/2025 Trạm KH: Phạm Hoàng Vinh, Nghiêm Tuấn-Suối Lớn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 15:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần: khu phố Dương Đông, khu phố Cửa Dương, khu phố Cửa Cạn, khu phố Gành Dầu, khu phố Dương Tơ - Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Kinh Bào Hang, xã Đông Thái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Kinh Cây Xoài (ấp Tây Sơn 1, 2), xã An Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp Trung Quí, xã Đông Thái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp 6 Đình, xã Đông Thái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Ấp Lô 2, 3, xã An Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Ấp Kinh Làng, Phú Hưởng, xã Đông Thái Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Ấp Kinh Làng, xã Đông Thái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.