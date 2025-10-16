Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16-19/10/2025: Tân Ninh, Gò Dầu, Tân Châu và nhiều khu vực bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 16-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 16-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 16-19/10/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Khu phố 8, 9, 10, 11, 12, 13 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Khu phố 10, 11 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 19/10/2025 18:00:00 ngày 19/10/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Công ty Chang Minh, In Hồng Nguyên, Huashun Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Tân Tây, xã Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Tân Tây, xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp 2, xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Tân Trung, xã Tân Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Hộ kinh doanh Phú Bằng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Tân Kiên, xã Tân Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Đông Thành, xã Tân Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Đông Thành, xã Tân Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Võ Thành Đây Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Ấp 2, Thạnh Hòa, xã Tân Châu; xã Tân Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Xã Tân Hội, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 17/10/2025 11:30:00 ngày 17/10/2025 Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Tầm Long xã Hảo Đước, Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Khu phố Thanh Hùng phường Thanh Điền; ấp An Hòa, Thanh Bình xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Phước Hội, Phước Tân, xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Phước Hiệp, xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Phước Lễ, xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Khởi An, xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp 4, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Phước Tân 2, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 18/10/2025 11:00:00 ngày 18/10/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 18/10/2025 11:30:00 ngày 18/10/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Huỳnh Công Khai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 18/10/2025 15:00:00 ngày 18/10/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ Kinh Doanh Lê Bích Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 18/10/2025 16:00:00 ngày 18/10/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 09:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 18/10/2025 10:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Phước Bình 1, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp 1, ấp 2, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Phước Lợi 1, Phước Bình 1, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Khu phố Trường Phú, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Khu phố Long Yên, Bến Kéo, phường Hòa Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Khu phố 3, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Khu phố Long Trung, phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình, phường Hòa Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Khu phố Năm Trại, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Khu phố Long Mỹ, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Phước Hội, ấp Phước Lập, ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 18:00:00 ngày 19/10/2025 Ấp Phước Tây, ấp Phước Trung, xã Long Chữ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

