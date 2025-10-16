Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16-19/10/2025: Tân Ninh, Gò Dầu, Tân Châu và nhiều khu vực bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 16-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 16-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 16-19/10/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Khu phố 8, 9, 10, 11, 12, 13 phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Khu phố 10, 11 phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 19/10/2025
18:00:00 ngày 19/10/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Công ty Chang Minh, In Hồng Nguyên, Huashun
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Tân Tây, xã Tân Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Tân Tây, xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp 2, xã Tân Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Tân Trung, xã Tân Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Hộ kinh doanh Phú Bằng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Tân Kiên, xã Tân Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Đông Thành, xã Tân Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Đông Thành, xã Tân Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Võ Thành Đây
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Ấp 2, Thạnh Hòa, xã Tân Châu; xã Tân Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Xã Tân Hội, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Tầm Long xã Hảo Đước, Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Khu phố Thanh Hùng phường Thanh Điền; ấp An Hòa, Thanh Bình xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Phước Hội, Phước Tân, xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Phước Hiệp, xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Phước Lễ, xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Khởi An, xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp 4, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Phước Tân 2, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 18/10/2025
11:00:00 ngày 18/10/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 18/10/2025
11:30:00 ngày 18/10/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Huỳnh Công Khai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 18/10/2025
15:00:00 ngày 18/10/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ Kinh Doanh Lê Bích Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 18/10/2025
16:00:00 ngày 18/10/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
09:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 18/10/2025
10:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Phước Bình 1, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp 1, ấp 2, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Phước Lợi 1, Phước Bình 1, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Khu phố Trường Phú, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Khu phố Long Yên, Bến Kéo, phường Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Khu phố 3, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Khu phố Long Trung, phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình, phường Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Khu phố Năm Trại, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Khu phố Long Mỹ, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Phước Hội, ấp Phước Lập, ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
18:00:00 ngày 19/10/2025
Ấp Phước Tây, ấp Phước Trung, xã Long Chữ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 16-19/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng SJC hơn 148 triệu đồng, nhẫn trơn chạm mốc 153 triệu đồng/lượngGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên 148 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn vượt 152 triệu đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạnGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Mở phiên sáng nay (16/10), giá bạc trong nước chính thức ghi nhận mức giá mới là 54,346 và 56,026 triệu đồng/kg ở hai chiều tương ứng mua vào – bán ra, tương đương 2,038 và 2,101 triệu đồng/lượng. Từ hôm nay, các thương hiệu đồng loạt tiếp nhận đơn đặt trở lại nhưng giới hạn số lượng.
Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc được dân tình săn đón bởi mức giá siêu rẻ chỉ 19 triệu đồng, thiết kế đẹp hơn cả Honda Vision và Lead.
Sedan hạng B vừa bán ở Việt Nam đã giảm 50 triệu đồng, sánh ngang Toyota Vios, Honda City, rẻ chỉ như Kia MorningGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B Skoda tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi lớn, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản Slavia, kèm theo miễn phí bảo dưỡng lần đầu (7.500 km) khiến giá thành giảm mạnh.
Giá rau xanh ở Hà Nội 'hạ nhiệt' sau chuỗi ngày tăng gấp 2- 3 lần vì mưa bãoSản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Sau chuỗi ngày mưa bão kéo dài khiến giá rau xanh tăng gấp 2-3 lần đến nay thị trường rau củ tại Hà Nội đã dần “hạ nhiệt”. Nhiều loại rau quen thuộc như rau muống, rau ngót, rau cải... đồng loạt giảm giá từ 3.000–7.000 đồng/bó, giúp bữa cơm gia đình thêm phần “dễ thở” hơn.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 15/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xuất hiện ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,9%Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Từ 5h sáng, nhiều khách hàng đã không có điện dùngSản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia MorningGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.
Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia MorningGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.