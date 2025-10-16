Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16-19/10/2025: Tân Ninh, Gò Dầu, Tân Châu và nhiều khu vực bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Thứ năm, 11:29 16/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 16-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 16-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16-19/10/2025: Tân Ninh, Gò Dầu, Tân Châu và nhiều khu vực bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 16-19/10/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Khu phố 8, 9, 10, 11, 12, 13 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Khu phố 10, 11 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 19/10/2025

18:00:00 ngày 19/10/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Công ty Chang Minh, In Hồng Nguyên, Huashun

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Tân Tây, xã Tân Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Tân Tây, xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp 2, xã Tân Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Tân Trung, xã Tân Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Hộ kinh doanh Phú Bằng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Tân Kiên, xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Đông Thành, xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Đông Thành, xã Tân Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Võ Thành Đây

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Ấp 2, Thạnh Hòa, xã Tân Châu; xã Tân Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Xã Tân Hội, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 17/10/2025

11:30:00 ngày 17/10/2025

Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Tầm Long xã Hảo Đước, Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Khu phố Thanh Hùng phường Thanh Điền; ấp An Hòa, Thanh Bình xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Phước Hội, Phước Tân, xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Phước Hiệp, xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Phước Lễ, xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Khởi An, xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp 4, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Phước Tân 2, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 18/10/2025

11:00:00 ngày 18/10/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 18/10/2025

11:30:00 ngày 18/10/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Huỳnh Công Khai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 18/10/2025

15:00:00 ngày 18/10/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ Kinh Doanh Lê Bích Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 18/10/2025

16:00:00 ngày 18/10/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

09:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 18/10/2025

10:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Phước Bình 1, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp 1, ấp 2, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Phước Lợi 1, Phước Bình 1, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Khu phố Trường Phú, phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Khu phố Long Yên, Bến Kéo, phường Hòa Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Khu phố 3, phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Khu phố Long Trung, phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình, phường Hòa Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Khu phố Năm Trại, phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Khu phố Long Mỹ, phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Phước Hội, ấp Phước Lập, ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 19/10/2025

18:00:00 ngày 19/10/2025

Ấp Phước Tây, ấp Phước Trung, xã Long Chữ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Hồng Thủy
