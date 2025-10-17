Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 17-19/10/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 17-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 17-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 17-19/10/2025
Lịch cúp điện Long Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Phú Lợi 2, tổ 12, 13, ấp Phú Lợi, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
12:00:00 ngày 17/10/2025
Khu làm việc của CHXD 908, Cty Bột Mì Đại Nam, Ấp Phú Long, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Ôn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 18/10/2025
16:30:00 ngày 18/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Trà Sơn, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Xuân; ấp Phạm Thị Mến, Trà Ngoa, Mỹ Phú, Ngãi Lộ A, Bầy Dầy, Thôn Rôn, Ngãi Lộ B, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 19/10/2025
16:30:00 ngày 19/10/2025
Các ấp: Tường Nhơn, Ba Chùa, Nhơn Ngãi, Tường Ngãi, Tường Trí, Nhơn Trí, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tam Bình
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cái Vồn
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Trung Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh rẽ 22KV Quới Thiện từ sau 3LBFCO Thanh Bình, gồm các ấp: Thanh Lương, Thanh Tân, Thái An, Lăng, Thái Bình, Thông Lưu, Thanh Phong, Bình Thủy, Cái Dứa, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Hồ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Cầu Bà Phú, tổ 7, ấp Phú Mỹ, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Cầu Bà Phú 1, tổ 7, ấp Phú Mỹ, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nhum
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Quới
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
12:00:00 ngày 17/10/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc một phần khu dân cư vượt lũ ấp Phú Hữu Đông, một phần các tổ 22, 27, 36, 40 thuộc ấp Phú Hữu Đông và một phần ấp Phú Bình, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
