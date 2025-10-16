Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 16-19/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuần
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 16-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 16-19/10/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 16/10/2025
12:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Thới Hoà, phường Thới Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
12:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần Tỉnh Lộ 864, xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
12:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố 8, phường Đạo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần đường Ấp Bắc, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
12:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần Lộ Kho Đạn, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 19/10/2025
06:00:00 ngày 19/10/2025
Cắt Tuyến 471BĐ + 472BĐ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18:00:00 ngày 19/10/2025
18:30:00 ngày 19/10/2025
Cắt Tuyến 471BĐ + 472BĐ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 19/10/2025
06:00:00 ngày 19/10/2025
Cắt Tuyến 471BĐ + 472BĐ (để chuyển nguồn)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18:00:00 ngày 19/10/2025
18:30:00 ngày 19/10/2025
Cắt Tuyến 471BĐ + 472BĐ (để chuyển nguồn)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 16/10/2025
18:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Bà Canh, Cầu Muống, Cây Bàng, Đèn Đỏ, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Tân Xuân, Nghĩa Chí, xã Tân Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 17/10/2025
10:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 17/10/2025
12:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Bình Đông, Bình Tây xã Vĩnh Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Bình An, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
14:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
14:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố 2 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
14:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây và một phần khu phố 1A phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố 3 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố 1A phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
14:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần khu phố Quý Thành phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
14:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần khu phố Quý Chánh phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
14:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Mỹ Phú, Mỹ Điền xã Mỹ Long, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
14:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Mỹ Phú xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
14:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Mỹ Chánh xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
14:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần khu phố Mỹ Chánh phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Mỹ Hưng xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Mỹ Hưng, Mỹ Hội xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
14:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
14:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần khu phố 1B, 2B phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
14:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần khu phố 1B phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
14:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần khu phố 2B phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần khu phố 1B phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần khu phố 7 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần khu phố 1, 2, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần khu phố Phú An phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp 2 xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp 3 xã Chợ Gạo, ấp An Khương, Thạnh An, Bình Thọ Đông xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Vĩnh Phước, Bình Ninh, Đăng Phong Dưới xã Tân Thuận Bình và một phần ấp Bình Hiệp xã Chợ Gạo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 18/10/2025
16:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần ấp Tân Bình 2A, Tân Bình 2B, Tân Hoà, Tân Thành xã Tân Thuận Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Hoà Lạc, Hoà Quới, Hoà Lợi Tiểu, Hoà Phú, Hoà Mỹ xã Bình Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Bình Long, Bình Phú, Trường Xuân A xã Lương Hoà Lạc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
11:30:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Bình An, Tân Tỉnh, Ấp 2, Long Thạnh, Ấp 1, Ấp 3 xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Hoà + ấp Mới + ấp Đông B – xã Long Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Tân Phú 2, Tân Quới xã Tân Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 19/10/2025
18:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Phú Lợi A, Phú Lợi B, Phú Lợi C, Phú Khương B, Phú Khương C, Phú Thạnh A, Phú Thạnh B, Phú Thạnh C, Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Đông – xã Kim Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Mỹ Hiệp xã Mỹ Thiện
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 16/10/2025
18:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 18/10/2025
18:30:00 ngày 18/10/2025
Một phần xã Cái Bè, xã Hội Cư, Hậu Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 18/10/2025
18:30:00 ngày 18/10/2025
Một phần xã Hội Cư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 18/10/2025
18:30:00 ngày 18/10/2025
Một phần xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần ấp Bà Tiên xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
11:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
