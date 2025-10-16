Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 16-19/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 16-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 16-19/10/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 16/10/2025 12:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Thới Hoà, phường Thới Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/10/2025 12:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần Tỉnh Lộ 864, xã Kim Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/10/2025 12:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần khu phố 8, phường Đạo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần đường Ấp Bắc, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 17/10/2025 12:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần Lộ Kho Đạn, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 19/10/2025 06:00:00 ngày 19/10/2025 Cắt Tuyến 471BĐ + 472BĐ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18:00:00 ngày 19/10/2025 18:30:00 ngày 19/10/2025 Cắt Tuyến 471BĐ + 472BĐ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 19/10/2025 06:00:00 ngày 19/10/2025 Cắt Tuyến 471BĐ + 472BĐ (để chuyển nguồn) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18:00:00 ngày 19/10/2025 18:30:00 ngày 19/10/2025 Cắt Tuyến 471BĐ + 472BĐ (để chuyển nguồn) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 16/10/2025 18:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Bà Canh, Cầu Muống, Cây Bàng, Đèn Đỏ, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần ấp Tân Xuân, Nghĩa Chí, xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 17/10/2025 10:30:00 ngày 17/10/2025 Một phần phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 17/10/2025 12:30:00 ngày 17/10/2025 Một phần phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 17/10/2025 16:30:00 ngày 17/10/2025 Một phần phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần ấp Bình Đông, Bình Tây xã Vĩnh Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần ấp Bình An, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/10/2025 14:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 14:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần khu phố 2 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 14:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây và một phần khu phố 1A phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần khu phố 3 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần khu phố 1A phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 14:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần khu phố Quý Thành phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 14:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần khu phố Quý Chánh phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 14:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp Mỹ Phú, Mỹ Điền xã Mỹ Long, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 14:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp Mỹ Phú xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 14:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp Mỹ Chánh xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 14:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần khu phố Mỹ Chánh phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp Mỹ Hưng xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp Mỹ Hưng, Mỹ Hội xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 14:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 14:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần khu phố 1B, 2B phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 14:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần khu phố 1B phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 14:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần khu phố 2B phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần khu phố 1B phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần khu phố 7 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần khu phố 1, 2, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần khu phố Phú An phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 ngày 16/10/2025 11:30:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp 2 xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp 3 xã Chợ Gạo, ấp An Khương, Thạnh An, Bình Thọ Đông xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Vĩnh Phước, Bình Ninh, Đăng Phong Dưới xã Tân Thuận Bình và một phần ấp Bình Hiệp xã Chợ Gạo Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 18/10/2025 16:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần ấp Tân Bình 2A, Tân Bình 2B, Tân Hoà, Tân Thành xã Tân Thuận Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần ấp Hoà Lạc, Hoà Quới, Hoà Lợi Tiểu, Hoà Phú, Hoà Mỹ xã Bình Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần ấp Bình Long, Bình Phú, Trường Xuân A xã Lương Hoà Lạc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 11:30:00 ngày 19/10/2025 Một phần ấp Bình An, Tân Tỉnh, Ấp 2, Long Thạnh, Ấp 1, Ấp 3 xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 13:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Hoà + ấp Mới + ấp Đông B – xã Long Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp Tân Phú 2, Tân Quới xã Tân Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 19/10/2025 18:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần ấp Phú Lợi A, Phú Lợi B, Phú Lợi C, Phú Khương B, Phú Khương C, Phú Thạnh A, Phú Thạnh B, Phú Thạnh C, Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần ấp Đông – xã Kim Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Mỹ Hiệp xã Mỹ Thiện Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 16/10/2025 18:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 18/10/2025 18:30:00 ngày 18/10/2025 Một phần xã Cái Bè, xã Hội Cư, Hậu Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 18/10/2025 18:30:00 ngày 18/10/2025 Một phần xã Hội Cư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 18/10/2025 18:30:00 ngày 18/10/2025 Một phần xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần ấp Bà Tiên xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 11:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

