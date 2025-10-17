Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 17-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 17-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 17-19/10/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 19/10/2025 13:00:00 ngày 19/10/2025 Khóm Mỹ Cẩm A, ấp Mỹ Cẩm B, ấp Bờ Kinh 2 xã Cầu Ngang và một phần ấp Mai Hương xã Vinh Kim Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 19/10/2025 14:30:00 ngày 19/10/2025 Ấp 1, 2, 3, 4 xã Tam Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Cú

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 13:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần Ấp 1, Ấp 5, Ấp 6, ấp Xóm Vó, ấp Đại Mong - xã Tiểu Cần; Một phần Ấp Chợ - xã Hùng Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Duyên Hải

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 19/10/2025 11:30:00 ngày 19/10/2025 Ấp Tân Tiến, Tân Trung xã Tân An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 17/10/2025 14:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp 3, xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 17/10/2025 12:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp 3 - xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 17/10/2025 14:30:00 ngày 17/10/2025 Trạm Lê Tuấn Kiệt, ấp 4 - xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 17/10/2025 16:20:00 ngày 17/10/2025 Trạm Lâm Hùng Diễm, ấp Động Cao - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/10/2025 08:10:00 ngày 19/10/2025 Xã Long Vĩnh và một phần xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/10/2025 13:00:00 ngày 19/10/2025 Xã Long Vĩnh và một phần xã Long Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:50:00 ngày 19/10/2025 13:00:00 ngày 19/10/2025 Xã Long Vĩnh và một phần xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần ấp Xẻo Bọng - xã Long Vĩnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

