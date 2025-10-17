Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Thứ sáu, 11:29 17/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 17-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 17-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 17-19/10/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

13:00:00 ngày 19/10/2025

Khóm Mỹ Cẩm A, ấp Mỹ Cẩm B, ấp Bờ Kinh 2 xã Cầu Ngang và một phần ấp Mai Hương xã Vinh Kim

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

14:30:00 ngày 19/10/2025

Ấp 1, 2, 3, 4 xã Tam Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Cú

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:00:00 ngày 19/10/2025

13:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần Ấp 1, Ấp 5, Ấp 6, ấp Xóm Vó, ấp Đại Mong - xã Tiểu Cần; Một phần Ấp Chợ - xã Hùng Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Duyên Hải

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 ngày 19/10/2025

11:30:00 ngày 19/10/2025

Ấp Tân Tiến, Tân Trung xã Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 17/10/2025

14:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp 3, xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 17/10/2025

12:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp 3 - xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/10/2025

14:30:00 ngày 17/10/2025

Trạm Lê Tuấn Kiệt, ấp 4 - xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 17/10/2025

16:20:00 ngày 17/10/2025

Trạm Lâm Hùng Diễm, ấp Động Cao - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/10/2025

08:10:00 ngày 19/10/2025

Xã Long Vĩnh và một phần xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/10/2025

13:00:00 ngày 19/10/2025

Xã Long Vĩnh và một phần xã Long Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:50:00 ngày 19/10/2025

13:00:00 ngày 19/10/2025

Xã Long Vĩnh và một phần xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần ấp Xẻo Bọng - xã Long Vĩnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Hồng Thủy
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

