Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 17-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 17-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 17-19/10/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cầu Ngang
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
13:00:00 ngày 19/10/2025
Khóm Mỹ Cẩm A, ấp Mỹ Cẩm B, ấp Bờ Kinh 2 xã Cầu Ngang và một phần ấp Mai Hương xã Vinh Kim
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
14:30:00 ngày 19/10/2025
Ấp 1, 2, 3, 4 xã Tam Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
13:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần Ấp 1, Ấp 5, Ấp 6, ấp Xóm Vó, ấp Đại Mong - xã Tiểu Cần; Một phần Ấp Chợ - xã Hùng Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Duyên Hải
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Càng Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 19/10/2025
11:30:00 ngày 19/10/2025
Ấp Tân Tiến, Tân Trung xã Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
14:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp 3, xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 17/10/2025
12:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp 3 - xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/10/2025
14:30:00 ngày 17/10/2025
Trạm Lê Tuấn Kiệt, ấp 4 - xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 17/10/2025
16:20:00 ngày 17/10/2025
Trạm Lâm Hùng Diễm, ấp Động Cao - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/10/2025
08:10:00 ngày 19/10/2025
Xã Long Vĩnh và một phần xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/10/2025
13:00:00 ngày 19/10/2025
Xã Long Vĩnh và một phần xã Long Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:50:00 ngày 19/10/2025
13:00:00 ngày 19/10/2025
Xã Long Vĩnh và một phần xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Xẻo Bọng - xã Long Vĩnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
