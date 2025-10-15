Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Từ 5h sáng, nhiều khách hàng đã không có điện dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 15-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 15-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 15-19/10/2025
Lịch cúp điện Tân An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13:30:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần đường Nguyễn Văn Chánh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần KP Nhơn Cầu, Quyết Thắng, một phần đường Quốc Lộ 1A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Bình Nam, KP An Thuận 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần đường Trần Văn Ngà, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần đường Huỳnh Thị Mai, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 18/10/2025
12:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần đường Lộ Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần đường Quốc Lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:00:00 ngày 19/10/2025
12:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần đường Lộ Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần đường Quốc Lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:00:00 ngày 19/10/2025
12:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần đường Lưu Văn Tế, đường Quốc Lộ 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 ngày 19/10/2025
16:00:00 ngày 19/10/2025
Công ty Điện lực Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
06:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần KP Thanh Xuân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
06:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần KP Nhơn Phú, KP Bình Phú, KP Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
06:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
HKD CS Tài Lộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
06:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần dọc QL 1A, khu dân cư phường 5 thuộc KP Thanh Xuân, KP Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
18:00:00 ngày 18/10/2025
Toàn bộ Ấp 1, Ấp 2, Ấp 5, Ấp 6, Ấp 7, Ấp 8, và một phần Ấp 3, Ấp 4, Ấp 9 - xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
18:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần Ấp 1, Ấp 7 - xã Thủ Thừa; Một phần xã Nhựt Tảo - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần phường Long An; Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Toàn bộ Công ty TNHH Tole Tân Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Toàn bộ Công ty TNHH Đại Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần phường Long An; Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần phường Long An; một phần xã Nhựt Tảo; Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 19/10/2025
06:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần phường Long An; Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Ấp An Hưng, xã An Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Khu B, xã Hậu Nghĩa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 19/10/2025
18:00:00 ngày 19/10/2025
MC 472 Bình Tiền (từ trụ 1C đến trụ 87 Tân Đức), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 19/10/2025
18:00:00 ngày 19/10/2025
MC 473 Hựu Thạnh (từ trụ 1B đến trụ T2 Tân Đức), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 19/10/2025
18:00:00 ngày 19/10/2025
LBS Đường số 1 Tân Đức (từ trụ 01 đến trụ 26), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 19/10/2025
18:00:00 ngày 19/10/2025
Rec T65/38 Tân Đức giai đoạn 2 (từ trụ 65/38 đến T87 Tân Đức), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 19/10/2025
09:00:00 ngày 19/10/2025
MC 472 Đức Hòa 2: Một phần xã Đức Lập, Mỹ Hạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 19/10/2025
09:00:00 ngày 19/10/2025
MC 474 Đức Hòa 2: Một phần xã Đức Lập, Mỹ Hạnh, xã Hậu Nghĩa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 19/10/2025
09:00:00 ngày 19/10/2025
MC 476 Đức Hòa 2: Một phần xã Đức Lập
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 19/10/2025
14:00:00 ngày 19/10/2025
Ấp 2, 3, 4 xã Mỹ Hạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Ấp 5 xã Mỹ Hạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/10/2025
15:00:00 ngày 19/10/2025
Công ty Phúc Tiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/10/2025
16:00:00 ngày 19/10/2025
Công ty Dệt kim Đông Phương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Nhánh rẽ Long Bào, Tân Thanh Rạch Găng: Khu vực đường Đê Bao Long Bào, một phần ấp Mương Chài, Long Bào, Tân Thanh A, B, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm Tư Hiệp: Khu vực đầu đường Long Thượng Hưng Long, một phần ấp Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm T11A/6 Long Thượng: Khu vực đường Chín Cống, một phần ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm Tư Long: Khu vực gần Cầu Tràm, một phần ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm T5 Tân Điền: Khu vực đường Trần Thị Non, một phần ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm T3 Tân Điền: Khu vực đường Trần Thị Non, một phần ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm T18/8 Tân Điền: Khu vực giao giữa đường ĐT.14 và Hóc Hưu, một phần ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Trạm T9/1A Long Thượng 2: Khu vực đường Lê Thị Tám, một phần ấp Tân Điền, Long Thới, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Trạm T6 Long Thượng 2: Khu vực đường Lê Thị Tám, một phần ấp Tân Điền, Long Thới, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Trạm T7 Long Thượng 4: Khu vực đường Kênh 2 Dành, một phần ấp Long Thới, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Nhánh rẽ Ấp Lũy: Khu vực gần Thánh Thất Phước Lại, một phần ấp Lũy, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/10/2025
15:00:00 ngày 17/10/2025
Nhánh rẽ Thuận Thành: (Khu vực từ Trường Tiểu học Thuận Thành đến UB xã Thuận Thành cũ), một phần ấp Thuận Nam, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Nhánh rẽ Phước Hậu – Phước Lâm: Khu vực đường 5 Mênh, một phần ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Từ trụ T1 đến trụ T98 Nhánh rẽ Kinh Ốp: một phần ấp Bình Tây & ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
16:30:00 ngày 15/10/2025
Từ trụ T70 đến trụ T98 Nhánh rẽ Kinh Ốp: một phần ấp Bình Tây & ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm T16 Cây Khô Nhỏ 1: một phần ấp Hòa Hiệp, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/10/2025
16:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm T19 Kênh Bà Ký 2: một phần ấp Bà Ký, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/10/2025
15:30:00 ngày 17/10/2025
Trạm 179 UB Bình Thạnh: một phần ấp Sậy Giăng, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Từ trụ 01 đến trụ 205 tuyến 471 Mộc Hóa – toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Từ trụ 01 đến trụ 195 tuyến 477 Mộc Hóa – toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Từ trụ 01 đến trụ 194 tuyến 475 Mộc Hóa – toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Từ trụ 01 đến trụ 71 tuyến 476 Mộc Hóa, từ trụ 72/150P đến trụ 106/150P tuyến 471MH, từ trụ 01 Nhánh rẽ Bình Hòa Tây đến trụ 60 Nhánh rẽ Bình Phong Thạnh – toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Từ trụ 01 đến trụ 67 Nhánh rẽ Bắc Hòa, tuyến 474 Mộc Hóa – toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Từ trụ 01 đến trụ 227 Nhánh rẽ Tuyên Thạnh – Thạnh Hưng – Kinh 79 – Vĩnh Đại, tuyến 472 Mộc Hóa – toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bến Lức
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
09:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm 50kVA T14 Cống Ông Cốm – một phần ấp 7B xã Mỹ Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 15/10/2025
10:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm 50kVA T25 Ấp 7B Mỹ Yên – một phần ấp 7B xã Mỹ Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm 50kVA Ấp 7B Mỹ Yên – một phần ấp 7B xã Mỹ Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 15/10/2025
15:00:00 ngày 15/10/2025
Trạm 250kVA T6 Ấp 4 Lương Bình – một phần ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Trạm 3x50kVA Nhà Khách Huyện Uỷ – một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 10/10/2025
14:00:00 ngày 10/10/2025
Một phần xã Lương Hòa, một phần xã Thạnh Lợi, một xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
08:45:00 ngày 16/10/2025
Trạm 37,5kVA Ấp 5 An Thạnh 1 – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 16/10/2025
09:45:00 ngày 16/10/2025
Trạm 37,5kVA T7 Ấp 5 An Thạnh – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 16/10/2025
10:45:00 ngày 16/10/2025
Trạm 15kVA Ấp 5 An Thạnh – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 16/10/2025
11:45:00 ngày 16/10/2025
Trạm 25kVA T6 Tân Hòa 4 – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Đước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Đông Nhì, ấp Bà Nghĩa, xã Cần Đước
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp 12 và toàn bộ ấp 10, 11, xã Long Cang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa (Từ trụ T130 đến trụ T199 và các nhánh đấu nối vào trục): Một phần xã Long Cang, Rạch Kiến
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương - Gò Nôi T47/1 – Một phần Ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương – 5 Gò Nôi T81/1 – Một phần Ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương T112 – Một phần Ấp Cây Sao, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương T118 – Một phần Ấp Cây Sao, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương T137 – Một phần Ấp Trương Công Ý, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Trạm Hậu Thạnh 4 – Một phần Ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Toàn bộ xã Tân Thạnh, Toàn bộ xã Nhơn Ninh (trừ Ấp 4, 5, 6), Toàn bộ xã Nhơn Hòa Lập (trừ Ấp Nguyễn Sơn, Nguyễn Tán, Bùi Thắng, Huỳnh Tịnh, Huỳnh Hớn), tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Toàn bộ xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Nguyễn Lộc, Hoàng Mai, Nhơn Hòa, Hòa Tân, Hòa Hưng, Giồng Dung, Phước Cường, xã Hậu Thạnh. Ấp Nguyễn Sơn, Nguyễn Bảo xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Toàn bộ xã Tân Thạnh và Ấp Trại Lòn Bắc, Trại Lòn Nam xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Trụ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 16/10/2025
12:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp 4, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
04:30:00 ngày 19/10/2025
05:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 19/10/2025
18:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 15/10/2025
09:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm T14 Nr Bàu Sến – Một phần ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm T17 Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành, ấp Giồng Ông Bạn, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/10/2025
15:00:00 ngày 15/10/2025
Trạm T35 Nhánh rẽ Giồng Ông Bạn, ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Trạm T16 nhánh rẽ Kênh T2, ấp Mướp Xanh, xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
08:10:00 ngày 15/10/2025
Trạm T25 nhánh rẽ Hòa Hiệp 2.2, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 15/10/2025
09:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm T09 nhánh rẽ Hòa Hiệp 2.2, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:40:00 ngày 15/10/2025
10:20:00 ngày 15/10/2025
Trạm T03 Nhánh rẽ Hòa Hiệp 2.2, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm T15 nhánh rẽ Hòa Hiệp 2, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/10/2025
14:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm T08 nhánh rẽ Ông Tấn, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:50:00 ngày 15/10/2025
15:50:00 ngày 15/10/2025
Trạm T12 nhánh rẽ An Thạnh 6, ấp An Thạnh, xã An Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Trạm T21 nhánh rẽ An Thạnh 7, ấp An Thạnh, xã An Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
09:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm T18 ngã 5 Bình Thành 2, ấp Bàu Sến, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Trạm T24 ngã 5 Bình Thành 2, ấp Bàu Sến, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
15:00:00 ngày 16/10/2025
Trạm T32 ngã 5 Bình Thành 2, ấp Bàu Sến, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Trạm T44 ngã 5 Bình Thành 2, ấp Bàu Sến, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Từ T4-85 nhánh rẽ Đường Biên Giới, ấp Giồng Nổi, xã Bình Thành, ấp Giồng Lức, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Từ T189-315 Nhánh rẽ Đường Biên Giới, ấp Vinh, xã Đông Thành, Ấp 5,6 xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
08:10:00 ngày 17/10/2025
Trạm T05 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Thành Đông, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 17/10/2025
09:30:00 ngày 17/10/2025
Trạm T10/1 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hiệp, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:40:00 ngày 17/10/2025
10:30:00 ngày 17/10/2025
Trạm T11 nhánh rẽ T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hiệp, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:40:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Trạm T18 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hưng, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/10/2025
14:10:00 ngày 17/10/2025
Trạm T19 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hiệp, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 17/10/2025
15:10:00 ngày 17/10/2025
Trạm T28 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hiệp, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:20:00 ngày 17/10/2025
16:10:00 ngày 17/10/2025
Trạm T36 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hiệp, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:20:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Trạm T48 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hòa, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 18/10/2025
07:30:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ Ủy Ban Mỹ Quý Đông, ấp Bàu Xoáy, xã Mỹ Quý
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 18/10/2025
17:30:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ Ủy Ban Mỹ Quý Đông, ấp Bàu Xoáy, xã Mỹ Quý
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ Mỹ Quý Đông, ấp 1 Mỹ Quý Tây, ấp Chòm Mòi, ấp Sơ Rơ, xã Mỹ Quý, ấp Phước Chỉ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Xã Thạnh Hoá, xã Thạnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Xã Thạnh Hoá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Xã Thạnh Phước và một phần xã Bình Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Xã Thạnh Hoá, xã Tân Tây
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Xã Tân Tây
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 15/10/2025
09:40:00 ngày 15/10/2025
Trạm T23/1 XX Nguyễn Văn Huấn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 15/10/2025
10:40:00 ngày 15/10/2025
Trạm T134/1 XX Nguyễn Hữu Huế
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 15/10/2025
11:40:00 ngày 15/10/2025
Trạm T55A/1 XX Vũ Mạnh Đoàn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/10/2025
14:40:00 ngày 15/10/2025
Trạm T44/1 NMXX Nguyễn Hữu Cò
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:20:00 ngày 15/10/2025
16:30:00 ngày 15/10/2025
Trạm T7/1 TBĐ Tám Cảm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng, xã Tuyên Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
10:00:00 ngày 16/10/2025
Nhánh rẽ TB Rọc Năng (từ trụ 01 đến trụ 13): Tổ Hợp tác trạm bơm điện ấp Rọc Năng và Hợp tác xã nông nghiệp Thành Đạt, xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 16/10/2025
14:00:00 ngày 16/10/2025
Nhánh rẽ TB Kênh Sườn 79 (từ trụ 01 đến trụ 9): Tổ Hợp tác Trạm bơm điện Kênh Sườn 79, xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04:45:00 ngày 18/10/2025
05:00:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ Tân Hưng (từ trụ đến trụ 227): Một phần xã Tân Hưng, một phần xã Vĩnh Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ Tân Hưng (từ trụ đến trụ 227): Một phần xã Tân Hưng, một phần xã Vĩnh Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
04:45:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ Hưng Thạnh (từ trụ 19 đến trụ 106): Một phần xã Vĩnh Thạnh, một phần xã Hưng Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
04:50:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ UB Hưng (từ trụ 03 đến trụ 57): Một phần xã Hưng Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ Vĩnh Đại (từ trụ 229 đến trụ 314): Một phần xã Tân Hưng và một phần xã Vĩnh Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ Tân Hưng (từ trụ 103A đến trụ 187): Một phần xã Tân Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ Cà Na (từ trụ 03 đến trụ 54): Một phần xã Tân Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ Cả Góc (từ trụ 103 đến trụ 68): Một phần xã Tân Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ Thạnh Hưng (từ trụ 34 đến trụ 115): Một phần xã Tân Hưng và một phần xã Vĩnh Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 18/10/2025
19:00:00 ngày 18/10/2025
Nhánh rẽ Hưng Hà (từ trụ 23 đến trụ 66): xã Hưng Điền và Cambodia
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tầm Vu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 15/10/2025
10:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Bình Cang, Bình Xuyên xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 15/10/2025
12:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Bình Cang xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/10/2025
16:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Bình Thủy xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Hòa Phú 1 xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp 7 xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
