Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Từ 5h sáng, nhiều khách hàng đã không có điện dùng

Thứ tư, 14:38 15/10/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 15-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 15-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Từ 5h sáng, nhiều khách hàng đã không có điện dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 15-19/10/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13:30:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần đường Nguyễn Văn Chánh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần KP Nhơn Cầu, Quyết Thắng, một phần đường Quốc Lộ 1A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Bình Nam, KP An Thuận 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần đường Trần Văn Ngà, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 17/10/2025

11:30:00 ngày 17/10/2025

Một phần xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần đường Huỳnh Thị Mai, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 18/10/2025

12:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần đường Lộ Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần đường Quốc Lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:00:00 ngày 19/10/2025

12:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần đường Lộ Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần đường Quốc Lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:00:00 ngày 19/10/2025

12:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần đường Lưu Văn Tế, đường Quốc Lộ 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 ngày 19/10/2025

16:00:00 ngày 19/10/2025

Công ty Điện lực Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

06:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần KP Thanh Xuân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

06:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần KP Nhơn Phú, KP Bình Phú, KP Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

06:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

HKD CS Tài Lộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

06:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần dọc QL 1A, khu dân cư phường 5 thuộc KP Thanh Xuân, KP Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

18:00:00 ngày 18/10/2025

Toàn bộ Ấp 1, Ấp 2, Ấp 5, Ấp 6, Ấp 7, Ấp 8, và một phần Ấp 3, Ấp 4, Ấp 9 - xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 19/10/2025

18:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần Ấp 1, Ấp 7 - xã Thủ Thừa; Một phần xã Nhựt Tảo - tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần phường Long An; Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Toàn bộ Công ty TNHH Tole Tân Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Toàn bộ Công ty TNHH Đại Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần phường Long An; Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần phường Long An; một phần xã Nhựt Tảo; Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 19/10/2025

06:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần phường Long An; Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Ấp An Hưng, xã An Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Khu B, xã Hậu Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 19/10/2025

18:00:00 ngày 19/10/2025

MC 472 Bình Tiền (từ trụ 1C đến trụ 87 Tân Đức), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 19/10/2025

18:00:00 ngày 19/10/2025

MC 473 Hựu Thạnh (từ trụ 1B đến trụ T2 Tân Đức), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 19/10/2025

18:00:00 ngày 19/10/2025

LBS Đường số 1 Tân Đức (từ trụ 01 đến trụ 26), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 19/10/2025

18:00:00 ngày 19/10/2025

Rec T65/38 Tân Đức giai đoạn 2 (từ trụ 65/38 đến T87 Tân Đức), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 19/10/2025

09:00:00 ngày 19/10/2025

MC 472 Đức Hòa 2: Một phần xã Đức Lập, Mỹ Hạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 19/10/2025

09:00:00 ngày 19/10/2025

MC 474 Đức Hòa 2: Một phần xã Đức Lập, Mỹ Hạnh, xã Hậu Nghĩa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 19/10/2025

09:00:00 ngày 19/10/2025

MC 476 Đức Hòa 2: Một phần xã Đức Lập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 19/10/2025

14:00:00 ngày 19/10/2025

Ấp 2, 3, 4 xã Mỹ Hạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Ấp 5 xã Mỹ Hạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/10/2025

15:00:00 ngày 19/10/2025

Công ty Phúc Tiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/10/2025

16:00:00 ngày 19/10/2025

Công ty Dệt kim Đông Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Nhánh rẽ Long Bào, Tân Thanh Rạch Găng: Khu vực đường Đê Bao Long Bào, một phần ấp Mương Chài, Long Bào, Tân Thanh A, B, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm Tư Hiệp: Khu vực đầu đường Long Thượng Hưng Long, một phần ấp Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm T11A/6 Long Thượng: Khu vực đường Chín Cống, một phần ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm Tư Long: Khu vực gần Cầu Tràm, một phần ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 16/10/2025

11:30:00 ngày 16/10/2025

Trạm T5 Tân Điền: Khu vực đường Trần Thị Non, một phần ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 16/10/2025

11:30:00 ngày 16/10/2025

Trạm T3 Tân Điền: Khu vực đường Trần Thị Non, một phần ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 16/10/2025

11:30:00 ngày 16/10/2025

Trạm T18/8 Tân Điền: Khu vực giao giữa đường ĐT.14 và Hóc Hưu, một phần ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Trạm T9/1A Long Thượng 2: Khu vực đường Lê Thị Tám, một phần ấp Tân Điền, Long Thới, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Trạm T6 Long Thượng 2: Khu vực đường Lê Thị Tám, một phần ấp Tân Điền, Long Thới, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Trạm T7 Long Thượng 4: Khu vực đường Kênh 2 Dành, một phần ấp Long Thới, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 16/10/2025

11:30:00 ngày 16/10/2025

Nhánh rẽ Ấp Lũy: Khu vực gần Thánh Thất Phước Lại, một phần ấp Lũy, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/10/2025

15:00:00 ngày 17/10/2025

Nhánh rẽ Thuận Thành: (Khu vực từ Trường Tiểu học Thuận Thành đến UB xã Thuận Thành cũ), một phần ấp Thuận Nam, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 17/10/2025

16:30:00 ngày 17/10/2025

Nhánh rẽ Phước Hậu – Phước Lâm: Khu vực đường 5 Mênh, một phần ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Từ trụ T1 đến trụ T98 Nhánh rẽ Kinh Ốp: một phần ấp Bình Tây & ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/10/2025

16:30:00 ngày 15/10/2025

Từ trụ T70 đến trụ T98 Nhánh rẽ Kinh Ốp: một phần ấp Bình Tây & ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/10/2025

11:30:00 ngày 16/10/2025

Trạm T16 Cây Khô Nhỏ 1: một phần ấp Hòa Hiệp, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/10/2025

16:30:00 ngày 16/10/2025

Trạm T19 Kênh Bà Ký 2: một phần ấp Bà Ký, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/10/2025

15:30:00 ngày 17/10/2025

Trạm 179 UB Bình Thạnh: một phần ấp Sậy Giăng, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Từ trụ 01 đến trụ 205 tuyến 471 Mộc Hóa – toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Từ trụ 01 đến trụ 195 tuyến 477 Mộc Hóa – toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Từ trụ 01 đến trụ 194 tuyến 475 Mộc Hóa – toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Từ trụ 01 đến trụ 71 tuyến 476 Mộc Hóa, từ trụ 72/150P đến trụ 106/150P tuyến 471MH, từ trụ 01 Nhánh rẽ Bình Hòa Tây đến trụ 60 Nhánh rẽ Bình Phong Thạnh – toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Từ trụ 01 đến trụ 67 Nhánh rẽ Bắc Hòa, tuyến 474 Mộc Hóa – toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Từ trụ 01 đến trụ 227 Nhánh rẽ Tuyên Thạnh – Thạnh Hưng – Kinh 79 – Vĩnh Đại, tuyến 472 Mộc Hóa – toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

09:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm 50kVA T14 Cống Ông Cốm – một phần ấp 7B xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 15/10/2025

10:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm 50kVA T25 Ấp 7B Mỹ Yên – một phần ấp 7B xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm 50kVA Ấp 7B Mỹ Yên – một phần ấp 7B xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 15/10/2025

15:00:00 ngày 15/10/2025

Trạm 250kVA T6 Ấp 4 Lương Bình – một phần ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Trạm 3x50kVA Nhà Khách Huyện Uỷ – một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 10/10/2025

14:00:00 ngày 10/10/2025

Một phần xã Lương Hòa, một phần xã Thạnh Lợi, một xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

08:45:00 ngày 16/10/2025

Trạm 37,5kVA Ấp 5 An Thạnh 1 – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 16/10/2025

09:45:00 ngày 16/10/2025

Trạm 37,5kVA T7 Ấp 5 An Thạnh – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 16/10/2025

10:45:00 ngày 16/10/2025

Trạm 15kVA Ấp 5 An Thạnh – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 16/10/2025

11:45:00 ngày 16/10/2025

Trạm 25kVA T6 Tân Hòa 4 – một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Đông Nhì, ấp Bà Nghĩa, xã Cần Đước

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần ấp 12 và toàn bộ ấp 10, 11, xã Long Cang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa (Từ trụ T130 đến trụ T199 và các nhánh đấu nối vào trục): Một phần xã Long Cang, Rạch Kiến

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương - Gò Nôi T47/1 – Một phần Ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương – 5 Gò Nôi T81/1 – Một phần Ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/10/2025

11:30:00 ngày 16/10/2025

Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương T112 – Một phần Ấp Cây Sao, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương T118 – Một phần Ấp Cây Sao, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/10/2025

11:30:00 ngày 17/10/2025

Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương T137 – Một phần Ấp Trương Công Ý, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Trạm Hậu Thạnh 4 – Một phần Ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Toàn bộ xã Tân Thạnh, Toàn bộ xã Nhơn Ninh (trừ Ấp 4, 5, 6), Toàn bộ xã Nhơn Hòa Lập (trừ Ấp Nguyễn Sơn, Nguyễn Tán, Bùi Thắng, Huỳnh Tịnh, Huỳnh Hớn), tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Toàn bộ xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Nguyễn Lộc, Hoàng Mai, Nhơn Hòa, Hòa Tân, Hòa Hưng, Giồng Dung, Phước Cường, xã Hậu Thạnh. Ấp Nguyễn Sơn, Nguyễn Bảo xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Toàn bộ xã Tân Thạnh và Ấp Trại Lòn Bắc, Trại Lòn Nam xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 16/10/2025

12:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp 4, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04:30:00 ngày 19/10/2025

05:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 19/10/2025

18:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 15/10/2025

09:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm T14 Nr Bàu Sến – Một phần ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm T17 Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành, ấp Giồng Ông Bạn, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/10/2025

15:00:00 ngày 15/10/2025

Trạm T35 Nhánh rẽ Giồng Ông Bạn, ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Trạm T16 nhánh rẽ Kênh T2, ấp Mướp Xanh, xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/10/2025

08:10:00 ngày 15/10/2025

Trạm T25 nhánh rẽ Hòa Hiệp 2.2, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 15/10/2025

09:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm T09 nhánh rẽ Hòa Hiệp 2.2, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:40:00 ngày 15/10/2025

10:20:00 ngày 15/10/2025

Trạm T03 Nhánh rẽ Hòa Hiệp 2.2, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm T15 nhánh rẽ Hòa Hiệp 2, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/10/2025

14:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm T08 nhánh rẽ Ông Tấn, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:50:00 ngày 15/10/2025

15:50:00 ngày 15/10/2025

Trạm T12 nhánh rẽ An Thạnh 6, ấp An Thạnh, xã An Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Trạm T21 nhánh rẽ An Thạnh 7, ấp An Thạnh, xã An Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/10/2025

09:30:00 ngày 16/10/2025

Trạm T18 ngã 5 Bình Thành 2, ấp Bàu Sến, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 16/10/2025

11:30:00 ngày 16/10/2025

Trạm T24 ngã 5 Bình Thành 2, ấp Bàu Sến, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 16/10/2025

15:00:00 ngày 16/10/2025

Trạm T32 ngã 5 Bình Thành 2, ấp Bàu Sến, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Trạm T44 ngã 5 Bình Thành 2, ấp Bàu Sến, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/10/2025

11:30:00 ngày 17/10/2025

Từ T4-85 nhánh rẽ Đường Biên Giới, ấp Giồng Nổi, xã Bình Thành, ấp Giồng Lức, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Từ T189-315 Nhánh rẽ Đường Biên Giới, ấp Vinh, xã Đông Thành, Ấp 5,6 xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/10/2025

08:10:00 ngày 17/10/2025

Trạm T05 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Thành Đông, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 17/10/2025

09:30:00 ngày 17/10/2025

Trạm T10/1 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hiệp, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:40:00 ngày 17/10/2025

10:30:00 ngày 17/10/2025

Trạm T11 nhánh rẽ T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hiệp, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:40:00 ngày 17/10/2025

11:30:00 ngày 17/10/2025

Trạm T18 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hưng, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 17/10/2025

14:10:00 ngày 17/10/2025

Trạm T19 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hiệp, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 17/10/2025

15:10:00 ngày 17/10/2025

Trạm T28 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hiệp, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:20:00 ngày 17/10/2025

16:10:00 ngày 17/10/2025

Trạm T36 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hiệp, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:20:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Trạm T48 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, ấp Mỹ Hòa, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 18/10/2025

07:30:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ Ủy Ban Mỹ Quý Đông, ấp Bàu Xoáy, xã Mỹ Quý

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 18/10/2025

17:30:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ Ủy Ban Mỹ Quý Đông, ấp Bàu Xoáy, xã Mỹ Quý

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ Mỹ Quý Đông, ấp 1 Mỹ Quý Tây, ấp Chòm Mòi, ấp Sơ Rơ, xã Mỹ Quý, ấp Phước Chỉ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Xã Thạnh Hoá, xã Thạnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Xã Thạnh Hoá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Xã Thạnh Phước và một phần xã Bình Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Xã Thạnh Hoá, xã Tân Tây

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Xã Tân Tây

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 15/10/2025

09:40:00 ngày 15/10/2025

Trạm T23/1 XX Nguyễn Văn Huấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 15/10/2025

10:40:00 ngày 15/10/2025

Trạm T134/1 XX Nguyễn Hữu Huế

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 15/10/2025

11:40:00 ngày 15/10/2025

Trạm T55A/1 XX Vũ Mạnh Đoàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/10/2025

14:40:00 ngày 15/10/2025

Trạm T44/1 NMXX Nguyễn Hữu Cò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:20:00 ngày 15/10/2025

16:30:00 ngày 15/10/2025

Trạm T7/1 TBĐ Tám Cảm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng, xã Tuyên Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

10:00:00 ngày 16/10/2025

Nhánh rẽ TB Rọc Năng (từ trụ 01 đến trụ 13): Tổ Hợp tác trạm bơm điện ấp Rọc Năng và Hợp tác xã nông nghiệp Thành Đạt, xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 16/10/2025

14:00:00 ngày 16/10/2025

Nhánh rẽ TB Kênh Sườn 79 (từ trụ 01 đến trụ 9): Tổ Hợp tác Trạm bơm điện Kênh Sườn 79, xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04:45:00 ngày 18/10/2025

05:00:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ Tân Hưng (từ trụ đến trụ 227): Một phần xã Tân Hưng, một phần xã Vĩnh Châu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ Tân Hưng (từ trụ đến trụ 227): Một phần xã Tân Hưng, một phần xã Vĩnh Châu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04:45:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ Hưng Thạnh (từ trụ 19 đến trụ 106): Một phần xã Vĩnh Thạnh, một phần xã Hưng Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04:50:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ UB Hưng (từ trụ 03 đến trụ 57): Một phần xã Hưng Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ Vĩnh Đại (từ trụ 229 đến trụ 314): Một phần xã Tân Hưng và một phần xã Vĩnh Châu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ Tân Hưng (từ trụ 103A đến trụ 187): Một phần xã Tân Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ Cà Na (từ trụ 03 đến trụ 54): Một phần xã Tân Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ Cả Góc (từ trụ 103 đến trụ 68): Một phần xã Tân Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ Thạnh Hưng (từ trụ 34 đến trụ 115): Một phần xã Tân Hưng và một phần xã Vĩnh Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 18/10/2025

19:00:00 ngày 18/10/2025

Nhánh rẽ Hưng Hà (từ trụ 23 đến trụ 66): xã Hưng Điền và Cambodia

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 15/10/2025

10:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Bình Cang, Bình Xuyên xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 15/10/2025

12:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Bình Cang xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/10/2025

16:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Bình Thủy xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Hòa Phú 1 xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/10/2025

11:30:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp 7 xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

