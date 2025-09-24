Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 24-28/9/2025: Nhiều tuyến đường bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 24-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24-28/9/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 ngày 24/09/2025 18:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần đường Nguyễn Văn Cừ, đường Chu Văn An, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 24/09/2025 11:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần đường CMT8 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 18:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần đường Nguyễn Văn Cừ, đường Trương Hán Siêu, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/09/2025 11:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Kênh Năm Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 11:00:00 ngày 25/09/2025 Kênh Vành Đai, P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/09/2025 18:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần đường Nguyễn Trung Trực, đường Tô Hiến Thành, Chu Văn An, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 27/09/2025 18:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần đường Nguyễn Trung Trực, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 28/09/2025 18:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần đường Quang Trung, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 14:00:00 ngày 25/09/2025 KP Minh Long – xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 28/09/2025 18:00:00 ngày 28/09/2025 Ấp Phước Hòa – xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 28/09/2025 18:00:00 ngày 28/09/2025 Ấp Phước Hòa, Thạnh Hưng, Hòa Lộc – xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 28/09/2025 18:00:00 ngày 28/09/2025 Ấp Phước Hòa, Thạnh Hưng, Hòa Lộc, Hòa Phước, Thạnh Bình – xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Ấp Phước Ninh, Phước Lợi – xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Thạnh Trúc (trạm T10 Thạnh Trị) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Thạnh An 1 (trạm Thạnh An 1-2) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 13:30:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Xoa Ảo, phường Tô Châu, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 11:00:00 ngày 26/09/2025 Khu vực Kinh Núi Đồng, phường Tô Châu, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Khu vực dọc 2 bên lộ nhựa bờ tây kinh Kiên Bình, 2 bên rạch Ông Thần gồm tổ 8 ấp Mương Kinh A, tổ 5, tổ 6, ấp Giàn Gừa xã Sơn Kiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Khu vực dọc 2 bên lộ nhựa bờ tây kinh Kiên Bình, 2 bên rạch Ông Thần gồm tổ 8 ấp Mương Kinh A, tổ 5, tổ 6, ấp Giàn Gừa xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Khu vực đê Quốc Phòng, cống 3 Thông gồm tổ 15 ấp Giàn Gừa, từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Khu vực đường lên TT Phát sóng Hòn Me thuộc tổ 3 ấp Hòn Me xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Khu vực dọc 2 bên kinh Cả Cội gồm tổ 1 ấp Vàm Biển & toàn bộ ấp Cây Chôm xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 11:00:00 ngày 26/09/2025 Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm từ tổ 19 đến tổ 21 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 11:00:00 ngày 26/09/2025 Khu vực 2 bên kinh Kiên Bình thuộc tổ 1 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Khu vực 2 bên kinh Quảng Thống thuộc tổ 10, tổ 11 ấp Sơn Thuận xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Khu vực lộ nhựa Tám Ngàn từ tổ 18 đến tổ 19 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn, khu vực lộ đan bên sông kinh Tám Ngàn thuộc tổ 4, tổ 5 ấp Mũi Tàu xã Bình Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Khu vực dọc 2 bên kinh Bình Giang gồm tổ 12, tổ 13 ấp Bình Hòa xã Bình Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/09/2025 15:00:00 ngày 27/09/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cửa hàng WinMart Bình Sơn đến cầu Tám Ngàn, bờ đông kinh Vàm Rầy (tổ 1–4 ấp Thuận Hòa, tổ 1–6 & tổ 20–23 ấp Thuận An xã Bình Sơn) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 27/09/2025 11:00:00 ngày 27/09/2025 Khu vực lộ nhựa kinh Tám Rưỡi thuộc tổ 1, tổ 2 ấp Sơn Hòa xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Khu vực dọc 2 bên kinh Đòn Dông thuộc tổ 1 ấp Vàm Rầy, tổ 15 ấp Thuận An xã Bình Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Khu vực lộ nhựa Tám Ngàn từ tổ 20 đến tổ 21 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Khu vực lộ đan bờ đông kinh Nam Thái từ kinh Tám Rưỡi đến kinh 9 Rưỡi thuộc tổ 1, tổ 2 ấp Hòa Thuận xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 24/09/2025 16:30:00 ngày 24/09/2025 Ấp 8 Xáng 2, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 13:30:00 ngày 25/09/2025 Ấp Minh Giồng, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 13:30:00 ngày 26/09/2025 Ấp Thạnh Lợi, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/09/2025 16:30:00 ngày 28/09/2025 Một phần xã Đông Hưng và một phần xã Vân Khánh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 18:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần Khu Phố Cửa Dương, Khu Phố Cửa Cạn, Gành Dầu, Đặc Khu Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 18:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần Khu Phố 7, Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 09:30:00 ngày 24/09/2025 Một phần Khu Phố An Thới, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 24/09/2025 11:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần Khu Phố An Thới, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/09/2025 15:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần Khu Phố An Thới, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 18:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Khu Phố 7, Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/09/2025 11:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần Khu Phố 5, Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 14:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần Khu Phố Bãi Trường, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 18:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần Khu Phố 6,10, Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 13:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần ấp 3, xã An Biên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp 1, 4 xã An Biên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp 5, xã An Biên, AG Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Xã Đông Hòa, xã An Minh, xã Thuận Hòa, xã Vân Khánh và ấp 7 Chợ xã Đông Thái Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp Rọc Lá, Thứ Nhất, xã Tây Yên, AG Bảo trì, sửa chữa lưới điện

