Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 24-28/9/2025: Nhiều tuyến đường bị cúp điện 12 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 24-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24-28/9/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 ngày 24/09/2025
18:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần đường Nguyễn Văn Cừ, đường Chu Văn An, P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 24/09/2025
11:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần đường CMT8
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/09/2025
18:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần đường Nguyễn Văn Cừ, đường Trương Hán Siêu, P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/09/2025
11:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần Kênh Năm Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/09/2025
11:00:00 ngày 25/09/2025
Kênh Vành Đai, P. Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/09/2025
18:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần đường Nguyễn Trung Trực, đường Tô Hiến Thành, Chu Văn An, P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 27/09/2025
18:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần đường Nguyễn Trung Trực, P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 28/09/2025
18:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần đường Quang Trung, P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
14:00:00 ngày 25/09/2025
KP Minh Long – xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 28/09/2025
18:00:00 ngày 28/09/2025
Ấp Phước Hòa – xã Thạnh Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 28/09/2025
18:00:00 ngày 28/09/2025
Ấp Phước Hòa, Thạnh Hưng, Hòa Lộc – xã Thạnh Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 28/09/2025
18:00:00 ngày 28/09/2025
Ấp Phước Hòa, Thạnh Hưng, Hòa Lộc, Hòa Phước, Thạnh Bình – xã Thạnh Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Ấp Phước Ninh, Phước Lợi – xã Thạnh Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Thạnh Trúc (trạm T10 Thạnh Trị)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Thạnh An 1 (trạm Thạnh An 1-2)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hà Tiên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
13:30:00 ngày 24/09/2025
16:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Xoa Ảo, phường Tô Châu, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
11:00:00 ngày 26/09/2025
Khu vực Kinh Núi Đồng, phường Tô Châu, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòn Đất
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Khu vực dọc 2 bên lộ nhựa bờ tây kinh Kiên Bình, 2 bên rạch Ông Thần gồm tổ 8 ấp Mương Kinh A, tổ 5, tổ 6, ấp Giàn Gừa xã Sơn Kiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Khu vực dọc 2 bên lộ nhựa bờ tây kinh Kiên Bình, 2 bên rạch Ông Thần gồm tổ 8 ấp Mương Kinh A, tổ 5, tổ 6, ấp Giàn Gừa xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Khu vực đê Quốc Phòng, cống 3 Thông gồm tổ 15 ấp Giàn Gừa, từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Khu vực đường lên TT Phát sóng Hòn Me thuộc tổ 3 ấp Hòn Me xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Khu vực dọc 2 bên kinh Cả Cội gồm tổ 1 ấp Vàm Biển & toàn bộ ấp Cây Chôm xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
11:00:00 ngày 26/09/2025
Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm từ tổ 19 đến tổ 21 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
11:00:00 ngày 26/09/2025
Khu vực 2 bên kinh Kiên Bình thuộc tổ 1 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Khu vực 2 bên kinh Quảng Thống thuộc tổ 10, tổ 11 ấp Sơn Thuận xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Khu vực lộ nhựa Tám Ngàn từ tổ 18 đến tổ 19 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn, khu vực lộ đan bên sông kinh Tám Ngàn thuộc tổ 4, tổ 5 ấp Mũi Tàu xã Bình Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Khu vực dọc 2 bên kinh Bình Giang gồm tổ 12, tổ 13 ấp Bình Hòa xã Bình Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/09/2025
15:00:00 ngày 27/09/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cửa hàng WinMart Bình Sơn đến cầu Tám Ngàn, bờ đông kinh Vàm Rầy (tổ 1–4 ấp Thuận Hòa, tổ 1–6 & tổ 20–23 ấp Thuận An xã Bình Sơn)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 27/09/2025
11:00:00 ngày 27/09/2025
Khu vực lộ nhựa kinh Tám Rưỡi thuộc tổ 1, tổ 2 ấp Sơn Hòa xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Khu vực dọc 2 bên kinh Đòn Dông thuộc tổ 1 ấp Vàm Rầy, tổ 15 ấp Thuận An xã Bình Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Khu vực lộ nhựa Tám Ngàn từ tổ 20 đến tổ 21 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Khu vực lộ đan bờ đông kinh Nam Thái từ kinh Tám Rưỡi đến kinh 9 Rưỡi thuộc tổ 1, tổ 2 ấp Hòa Thuận xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 24/09/2025
16:30:00 ngày 24/09/2025
Ấp 8 Xáng 2, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
13:30:00 ngày 25/09/2025
Ấp Minh Giồng, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
13:30:00 ngày 26/09/2025
Ấp Thạnh Lợi, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/09/2025
16:30:00 ngày 28/09/2025
Một phần xã Đông Hưng và một phần xã Vân Khánh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quốc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
18:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần Khu Phố Cửa Dương, Khu Phố Cửa Cạn, Gành Dầu, Đặc Khu Phú Quốc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
18:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần Khu Phố 7, Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
09:30:00 ngày 24/09/2025
Một phần Khu Phố An Thới, Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 24/09/2025
11:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần Khu Phố An Thới, Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/09/2025
15:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần Khu Phố An Thới, Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
18:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần Khu Phố 7, Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 26/09/2025
11:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần Khu Phố 5, Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
14:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần Khu Phố Bãi Trường, Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
18:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần Khu Phố 6,10, Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
13:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần ấp 3, xã An Biên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp 1, 4 xã An Biên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp 5, xã An Biên, AG
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Xã Đông Hòa, xã An Minh, xã Thuận Hòa, xã Vân Khánh và ấp 7 Chợ xã Đông Thái
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp Rọc Lá, Thứ Nhất, xã Tây Yên, AG
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
