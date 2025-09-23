Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 23-28/9/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 23-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 23-28/9/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Béc Hen Lớn, Trà Khứa - xã Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi; Khu dân cư Tràng An - Khóm 21, khóm Trà Khứa - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Khóm 8, Rạch Thăng - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 26/09/2025
13:00:00 ngày 26/09/2025
Lộ Bờ Tây, Kinh 30 Tháng 4 - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 27/09/2025
10:30:00 ngày 27/09/2025
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Hồng Gấm, Lò Rèn, Rạch Ông Bổn, Thống Nhất, Đống Đa, Hồ Thị Kỷ, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Du, Cao Văn Lầu, Kinh Hở, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu dân cư phường 5, Khu Dân Cư Thiên Long - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Đường Nguyễn Thị Minh Khai - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 27/09/2025
15:00:00 ngày 27/09/2025
Khóm 3 - phường Vĩnh Trạch; Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A, Nhà Mát, Xóm Lẫm, Giồng Nhãn A - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 28/09/2025
16:30:00 ngày 28/09/2025
Khu dân cư Vincome - đường Trần Huỳnh - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 28/09/2025
16:30:00 ngày 28/09/2025
Đường Hoàng Diệu (từ ngã ba Hoàng Diệu - Lê Duẩn đến ngã ba Hoàng Diệu - Ngô Gia Tự), Cách Mạng (ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã tư Cách Mạng - Ngô Gia Tự), Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Lê Duẩn đến ngã tư Hòa Bình - Trần Phú), Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phan Ngọc Hiển, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, Trần Văn Thời, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Hà Huy Tập, Mai Thanh Thế, Lê Lợi, Ninh Bình phường 3 cũ, Lê Hồng Nghi, 30 Tháng 4, Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Ngô Gia Tự đến ngã tư Bà Triệu - Trần Phú), Lương Đình Của, Ngô Quang Nhã - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/09/2025
16:30:00 ngày 28/09/2025
Khu Công Nghiệp Trà Kha - Phường Bạc Liêu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giá Rai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Ấp 7, 8, Xớm Mới, Gò Muồng, Kinh lớn - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 23/09/2025
16:00:00 ngày 23/09/2025
Khóm 20 - phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 24/09/2025
13:00:00 ngày 24/09/2025
Khóm 23 - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 24/09/2025
16:30:00 ngày 24/09/2025
Khóm 25 - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Khóm 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 15A - phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 26/09/2025
12:30:00 ngày 26/09/2025
Khóm 20, 21 - phường Láng Tròn; Khóm 19A, 20, 21, 22, 23, Phong Thạnh - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 27/09/2025
16:00:00 ngày 27/09/2025
Khóm Phong Thạnh A - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp 1A, 2A, 3B, 5, 6, 7, 10B, Nhàn Dân B, Khúc Tréo, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 28/09/2025
12:30:00 ngày 28/09/2025
Ấp 2 - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 28/09/2025
16:30:00 ngày 28/09/2025
Ấp 1 - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 24/09/2025
09:30:00 ngày 24/09/2025
Ấp Thông Lưu B, Mặc Đây, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
12:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Mặc Đây, Nhà Dài A, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 24/09/2025
15:30:00 ngày 24/09/2025
Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:45:00 ngày 24/09/2025
16:45:00 ngày 24/09/2025
Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 25/09/2025
12:30:00 ngày 25/09/2025
Ấp Tam Hưng - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 25/09/2025
12:30:00 ngày 25/09/2025
Ấp Trà Ban II - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 25/09/2025
16:30:00 ngày 25/09/2025
Ấp Hà Đức - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 25/09/2025
16:30:00 ngày 25/09/2025
Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Ấp Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 26/09/2025
10:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Ấp B1, B2, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Tam Hưng, Trung Hưng, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Ấp Giồng Bướm A, Cái Điều, Tràm 1 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Phú Đông, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 27/09/2025
13:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 27/09/2025
13:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp Thông Lưu A, Thông Lưu B - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Thông Lưu B, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
06:00:00 ngày 23/09/2025
09:15:00 ngày 23/09/2025
Ấp 8B, 9C - xã Phong Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
10:45:00 ngày 23/09/2025
Ấp 8B - xã Phong Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 23/09/2025
12:15:00 ngày 23/09/2025
Ấp 8B - xã Phong Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 23/09/2025
13:45:00 ngày 23/09/2025
Ấp 8B, 9C - xã Phong Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 24/09/2025
15:30:00 ngày 24/09/2025
Ấp Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Hậu - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 24/09/2025
11:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Phước Hậu - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 24/09/2025
13:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 24/09/2025
12:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2B, Tường 3B, Tường 3A, Bình Thiện - xã Vĩnh Thanh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 24/09/2025
12:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp 21 - phường Láng Tròn; Ấp Bình Hổ, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 24/09/2025
15:30:00 ngày 24/09/2025
Ấp Nội Ô, Long Đức - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 24/09/2025
16:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Long Thành - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 24/09/2025
16:30:00 ngày 24/09/2025
Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 25/09/2025
13:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ 2A, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, Phước Thuận, Phước Thuận 1 - xã Phước Long; Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 25/09/2025
16:30:00 ngày 25/09/2025
Ấp 8A, 9B - xã Phong Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 25/09/2025
12:15:00 ngày 25/09/2025
Ấp Long Thành - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 25/09/2025
14:45:00 ngày 25/09/2025
Ấp Long Thành - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 25/09/2025
16:15:00 ngày 25/09/2025
Ấp Long Thành - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường - xã Vĩnh Thanh; Ấp Tường 1, Huê 3 - xã Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Vĩnh Tường - xã Vĩnh Thanh; Ấp Phước 3B - xã Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Ấp Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Thanh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 26/09/2025
15:30:00 ngày 26/09/2025
Ấp Ninh Phước, Tà Óc - xã Hồng Dân; Ấp Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận A - xã Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
06:00:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, Bình Dân, Phước Hòa - xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập - xã Vĩnh Lộc; Ấp Phước Hòa A - xã Phước Long, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 24/09/2025
16:30:00 ngày 24/09/2025
Ấp Xẻo Quao, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/09/2025
10:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Bà Hiên, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 28/09/2025
16:30:00 ngày 28/09/2025
Ấp Ninh Thạnh Đông, Ninh Thạnh Tây, Cai Giảng, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Xẻo Dừng, Xẻo Gừa, Thống Nhất, Chòm Cao - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng - xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:30:00 ngày 23/09/2025
16:00:00 ngày 23/09/2025
Ấp Phước Thắng - xã An Phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 23/09/2025
14:00:00 ngày 23/09/2025
Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Ấp Bửu 1, Vĩnh Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Ấp Long Hà - xã Long Điền; Ấp An Điền - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 24/09/2025
16:30:00 ngày 24/09/2025
Ấp Bửu Đông, Vĩnh Điền, Cái Cùng, Trường Điền, Bửu 1, Bửu 2 - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 24/09/2025
12:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Canh Điền, Lam Điền, Lập Điền - xã Gành Hào; Ấp Thạnh An, Cây Dương, Cây Dương A - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 24/09/2025
16:30:00 ngày 24/09/2025
Ấp 2, Thành Thưởng, Văn Đức A, Văn Đức B, Hoàng Minh, Hoàng Minh A, Lung Lá, Anh Dũng - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 24/09/2025
15:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp 1, 2 - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 25/09/2025
14:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Lung Xình - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Ấp Cây Giang - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp 1, 2, Quyết Thắng, Quyết Chiến, Ba Mến, Ba Mến A - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Diêm Điền, Bờ Cảng - xã Long Điền; Ấp Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 27/09/2025
16:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Hòa Thạnh, Cây Giang - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 27/09/2025
12:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp 1, 2, Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Thành Thưởng B, Thành Thưởng C - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Quyết Thắng, Thành Thưởng C - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 28/09/2025
16:00:00 ngày 28/09/2025
Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Cái Keo, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Kinh Xáng, Phan Mầu, Hòa Phong, Lung Lá, Cây Giá - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 28/09/2025
16:00:00 ngày 28/09/2025
Ấp Hòa 1, Diêm Điền, Bờ Cảng, Doanh Điền, Gò Cát, Huy Điền - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Vinh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 28/09/2025
16:30:00 ngày 28/09/2025
Ấp Vĩnh Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 28/09/2025
16:30:00 ngày 28/09/2025
Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Cái Keo, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Kinh Xáng, Phan Mầu, Hòa Phong, Lung Lá, Cây Giá - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Ấp Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 23/09/2025
14:30:00 ngày 23/09/2025
Ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 23/09/2025
16:00:00 ngày 23/09/2025
Ấp Vĩnh Thành - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
16:00:00 ngày 23/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 24/09/2025
15:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp 15 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 24/09/2025
15:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Ninh Lợi, Hậu Bối 1 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 24/09/2025
16:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/09/2025
13:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/09/2025
09:30:00 ngày 24/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 24/09/2025
11:00:00 ngày 24/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 24/09/2025
16:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp 16, 17 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 24/09/2025
14:30:00 ngày 24/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 24/09/2025
16:00:00 ngày 24/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:50:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lập, Vĩnh Mới, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:50:00 ngày 26/09/2025
13:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lập, Vĩnh Mới, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
16:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp 15A, Thị Trấn A, Thị trấn B, Chùa Phật - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 27/09/2025
11:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp An Khoa, 14, 15 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu; Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội, Vĩnh Hiệp, Do Thới, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 27/09/2025
15:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp 14 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Tân Tiến - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
