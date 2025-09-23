Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 23-28/9/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 23-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 23-28/9/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Béc Hen Lớn, Trà Khứa - xã Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi; Khu dân cư Tràng An - Khóm 21, khóm Trà Khứa - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Khóm 8, Rạch Thăng - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 26/09/2025 13:00:00 ngày 26/09/2025 Lộ Bờ Tây, Kinh 30 Tháng 4 - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 27/09/2025 10:30:00 ngày 27/09/2025 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Hồng Gấm, Lò Rèn, Rạch Ông Bổn, Thống Nhất, Đống Đa, Hồ Thị Kỷ, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Du, Cao Văn Lầu, Kinh Hở, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu dân cư phường 5, Khu Dân Cư Thiên Long - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Đường Nguyễn Thị Minh Khai - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 27/09/2025 15:00:00 ngày 27/09/2025 Khóm 3 - phường Vĩnh Trạch; Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A, Nhà Mát, Xóm Lẫm, Giồng Nhãn A - phường Hiệp Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 28/09/2025 16:30:00 ngày 28/09/2025 Khu dân cư Vincome - đường Trần Huỳnh - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 28/09/2025 16:30:00 ngày 28/09/2025 Đường Hoàng Diệu (từ ngã ba Hoàng Diệu - Lê Duẩn đến ngã ba Hoàng Diệu - Ngô Gia Tự), Cách Mạng (ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã tư Cách Mạng - Ngô Gia Tự), Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Lê Duẩn đến ngã tư Hòa Bình - Trần Phú), Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phan Ngọc Hiển, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, Trần Văn Thời, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Hà Huy Tập, Mai Thanh Thế, Lê Lợi, Ninh Bình phường 3 cũ, Lê Hồng Nghi, 30 Tháng 4, Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Ngô Gia Tự đến ngã tư Bà Triệu - Trần Phú), Lương Đình Của, Ngô Quang Nhã - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 28/09/2025 16:30:00 ngày 28/09/2025 Khu Công Nghiệp Trà Kha - Phường Bạc Liêu Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Ấp 7, 8, Xớm Mới, Gò Muồng, Kinh lớn - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 23/09/2025 16:00:00 ngày 23/09/2025 Khóm 20 - phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 24/09/2025 13:00:00 ngày 24/09/2025 Khóm 23 - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 24/09/2025 16:30:00 ngày 24/09/2025 Khóm 25 - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Khóm 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 15A - phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 26/09/2025 12:30:00 ngày 26/09/2025 Khóm 20, 21 - phường Láng Tròn; Khóm 19A, 20, 21, 22, 23, Phong Thạnh - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 27/09/2025 16:00:00 ngày 27/09/2025 Khóm Phong Thạnh A - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp 1A, 2A, 3B, 5, 6, 7, 10B, Nhàn Dân B, Khúc Tréo, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 28/09/2025 12:30:00 ngày 28/09/2025 Ấp 2 - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 28/09/2025 16:30:00 ngày 28/09/2025 Ấp 1 - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 24/09/2025 09:30:00 ngày 24/09/2025 Ấp Thông Lưu B, Mặc Đây, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 12:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Mặc Đây, Nhà Dài A, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 24/09/2025 15:30:00 ngày 24/09/2025 Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:45:00 ngày 24/09/2025 16:45:00 ngày 24/09/2025 Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 25/09/2025 12:30:00 ngày 25/09/2025 Ấp Tam Hưng - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 25/09/2025 12:30:00 ngày 25/09/2025 Ấp Trà Ban II - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 25/09/2025 16:30:00 ngày 25/09/2025 Ấp Hà Đức - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 25/09/2025 16:30:00 ngày 25/09/2025 Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Ấp Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 26/09/2025 10:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Ấp B1, B2, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Tam Hưng, Trung Hưng, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Ấp Giồng Bướm A, Cái Điều, Tràm 1 - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Phú Đông, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 27/09/2025 13:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 27/09/2025 13:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp Thông Lưu A, Thông Lưu B - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Thông Lưu B, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 06:00:00 ngày 23/09/2025 09:15:00 ngày 23/09/2025 Ấp 8B, 9C - xã Phong Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 10:45:00 ngày 23/09/2025 Ấp 8B - xã Phong Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 12:15:00 ngày 23/09/2025 Ấp 8B - xã Phong Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 23/09/2025 13:45:00 ngày 23/09/2025 Ấp 8B, 9C - xã Phong Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 24/09/2025 15:30:00 ngày 24/09/2025 Ấp Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Hậu - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 24/09/2025 11:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Phước Hậu - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 24/09/2025 13:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 24/09/2025 12:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2B, Tường 3B, Tường 3A, Bình Thiện - xã Vĩnh Thanh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 24/09/2025 12:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp 21 - phường Láng Tròn; Ấp Bình Hổ, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 24/09/2025 15:30:00 ngày 24/09/2025 Ấp Nội Ô, Long Đức - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Long Thành - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 24/09/2025 16:30:00 ngày 24/09/2025 Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 25/09/2025 13:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ 2A, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, Phước Thuận, Phước Thuận 1 - xã Phước Long; Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 25/09/2025 16:30:00 ngày 25/09/2025 Ấp 8A, 9B - xã Phong Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 25/09/2025 12:15:00 ngày 25/09/2025 Ấp Long Thành - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 25/09/2025 14:45:00 ngày 25/09/2025 Ấp Long Thành - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 25/09/2025 16:15:00 ngày 25/09/2025 Ấp Long Thành - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường - xã Vĩnh Thanh; Ấp Tường 1, Huê 3 - xã Phước Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Vĩnh Tường - xã Vĩnh Thanh; Ấp Phước 3B - xã Phước Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Ấp Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Thanh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 26/09/2025 15:30:00 ngày 26/09/2025 Ấp Ninh Phước, Tà Óc - xã Hồng Dân; Ấp Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận A - xã Phước Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 06:00:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, Bình Dân, Phước Hòa - xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập - xã Vĩnh Lộc; Ấp Phước Hòa A - xã Phước Long, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 24/09/2025 16:30:00 ngày 24/09/2025 Ấp Xẻo Quao, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 10:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Bà Hiên, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 28/09/2025 16:30:00 ngày 28/09/2025 Ấp Ninh Thạnh Đông, Ninh Thạnh Tây, Cai Giảng, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Xẻo Dừng, Xẻo Gừa, Thống Nhất, Chòm Cao - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng - xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:30:00 ngày 23/09/2025 16:00:00 ngày 23/09/2025 Ấp Phước Thắng - xã An Phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 23/09/2025 14:00:00 ngày 23/09/2025 Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Ấp Bửu 1, Vĩnh Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Ấp Long Hà - xã Long Điền; Ấp An Điền - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 24/09/2025 16:30:00 ngày 24/09/2025 Ấp Bửu Đông, Vĩnh Điền, Cái Cùng, Trường Điền, Bửu 1, Bửu 2 - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 24/09/2025 12:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Canh Điền, Lam Điền, Lập Điền - xã Gành Hào; Ấp Thạnh An, Cây Dương, Cây Dương A - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 24/09/2025 16:30:00 ngày 24/09/2025 Ấp 2, Thành Thưởng, Văn Đức A, Văn Đức B, Hoàng Minh, Hoàng Minh A, Lung Lá, Anh Dũng - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/09/2025 15:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp 1, 2 - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 25/09/2025 14:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Lung Xình - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Ấp Cây Giang - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp 1, 2, Quyết Thắng, Quyết Chiến, Ba Mến, Ba Mến A - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Diêm Điền, Bờ Cảng - xã Long Điền; Ấp Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 27/09/2025 16:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Hòa Thạnh, Cây Giang - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/09/2025 12:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp 1, 2, Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Thành Thưởng B, Thành Thưởng C - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Quyết Thắng, Thành Thưởng C - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 28/09/2025 16:00:00 ngày 28/09/2025 Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Cái Keo, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Kinh Xáng, Phan Mầu, Hòa Phong, Lung Lá, Cây Giá - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 28/09/2025 16:00:00 ngày 28/09/2025 Ấp Hòa 1, Diêm Điền, Bờ Cảng, Doanh Điền, Gò Cát, Huy Điền - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Vinh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 28/09/2025 16:30:00 ngày 28/09/2025 Ấp Vĩnh Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 28/09/2025 16:30:00 ngày 28/09/2025 Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Cái Keo, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Kinh Xáng, Phan Mầu, Hòa Phong, Lung Lá, Cây Giá - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Ấp Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/09/2025 14:30:00 ngày 23/09/2025 Ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/09/2025 16:00:00 ngày 23/09/2025 Ấp Vĩnh Thành - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 16:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 24/09/2025 15:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp 15 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 24/09/2025 15:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Ninh Lợi, Hậu Bối 1 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/09/2025 13:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/09/2025 09:30:00 ngày 24/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/09/2025 11:00:00 ngày 24/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp 16, 17 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 24/09/2025 14:30:00 ngày 24/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:50:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lập, Vĩnh Mới, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:50:00 ngày 26/09/2025 13:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lập, Vĩnh Mới, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 16:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp 15A, Thị Trấn A, Thị trấn B, Chùa Phật - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 27/09/2025 11:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp An Khoa, 14, 15 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu; Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội, Vĩnh Hiệp, Do Thới, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 27/09/2025 15:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp 14 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Tân Tiến - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

