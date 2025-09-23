Mới nhất
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Thứ ba, 08:46 23/09/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 23-28/9/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 23-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện 10 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 23-28/9/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Béc Hen Lớn, Trà Khứa - xã Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi; Khu dân cư Tràng An - Khóm 21, khóm Trà Khứa - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Khóm 8, Rạch Thăng - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 26/09/2025

13:00:00 ngày 26/09/2025

Lộ Bờ Tây, Kinh 30 Tháng 4 - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 27/09/2025

10:30:00 ngày 27/09/2025

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Hồng Gấm, Lò Rèn, Rạch Ông Bổn, Thống Nhất, Đống Đa, Hồ Thị Kỷ, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Du, Cao Văn Lầu, Kinh Hở, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu dân cư phường 5, Khu Dân Cư Thiên Long - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Đường Nguyễn Thị Minh Khai - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 27/09/2025

15:00:00 ngày 27/09/2025

Khóm 3 - phường Vĩnh Trạch; Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A, Nhà Mát, Xóm Lẫm, Giồng Nhãn A - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

16:30:00 ngày 28/09/2025

Khu dân cư Vincome - đường Trần Huỳnh - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

16:30:00 ngày 28/09/2025

Đường Hoàng Diệu (từ ngã ba Hoàng Diệu - Lê Duẩn đến ngã ba Hoàng Diệu - Ngô Gia Tự), Cách Mạng (ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã tư Cách Mạng - Ngô Gia Tự), Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Lê Duẩn đến ngã tư Hòa Bình - Trần Phú), Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phan Ngọc Hiển, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, Trần Văn Thời, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Hà Huy Tập, Mai Thanh Thế, Lê Lợi, Ninh Bình phường 3 cũ, Lê Hồng Nghi, 30 Tháng 4, Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Ngô Gia Tự đến ngã tư Bà Triệu - Trần Phú), Lương Đình Của, Ngô Quang Nhã - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/09/2025

16:30:00 ngày 28/09/2025

Khu Công Nghiệp Trà Kha - Phường Bạc Liêu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Ấp 7, 8, Xớm Mới, Gò Muồng, Kinh lớn - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 23/09/2025

16:00:00 ngày 23/09/2025

Khóm 20 - phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 24/09/2025

13:00:00 ngày 24/09/2025

Khóm 23 - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 24/09/2025

16:30:00 ngày 24/09/2025

Khóm 25 - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Khóm 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 15A - phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 26/09/2025

12:30:00 ngày 26/09/2025

Khóm 20, 21 - phường Láng Tròn; Khóm 19A, 20, 21, 22, 23, Phong Thạnh - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Khóm Phong Thạnh A - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp 1A, 2A, 3B, 5, 6, 7, 10B, Nhàn Dân B, Khúc Tréo, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 28/09/2025

12:30:00 ngày 28/09/2025

Ấp 2 - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 28/09/2025

16:30:00 ngày 28/09/2025

Ấp 1 - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 24/09/2025

09:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp Thông Lưu B, Mặc Đây, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Mặc Đây, Nhà Dài A, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 24/09/2025

15:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:45:00 ngày 24/09/2025

16:45:00 ngày 24/09/2025

Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 25/09/2025

12:30:00 ngày 25/09/2025

Ấp Tam Hưng - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 25/09/2025

12:30:00 ngày 25/09/2025

Ấp Trà Ban II - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 25/09/2025

16:30:00 ngày 25/09/2025

Ấp Hà Đức - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 25/09/2025

16:30:00 ngày 25/09/2025

Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Ấp Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 26/09/2025

10:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Ấp B1, B2, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Tam Hưng, Trung Hưng, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Ấp Giồng Bướm A, Cái Điều, Tràm 1 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Phú Đông, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 27/09/2025

13:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 27/09/2025

13:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp Thông Lưu A, Thông Lưu B - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Thông Lưu B, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

06:00:00 ngày 23/09/2025

09:15:00 ngày 23/09/2025

Ấp 8B, 9C - xã Phong Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

10:45:00 ngày 23/09/2025

Ấp 8B - xã Phong Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

12:15:00 ngày 23/09/2025

Ấp 8B - xã Phong Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 23/09/2025

13:45:00 ngày 23/09/2025

Ấp 8B, 9C - xã Phong Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 24/09/2025

15:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Hậu - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 24/09/2025

11:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Phước Hậu - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 24/09/2025

13:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2B, Tường 3B, Tường 3A, Bình Thiện - xã Vĩnh Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp 21 - phường Láng Tròn; Ấp Bình Hổ, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 24/09/2025

15:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp Nội Ô, Long Đức - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Long Thành - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 24/09/2025

16:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 25/09/2025

13:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ 2A, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, Phước Thuận, Phước Thuận 1 - xã Phước Long; Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 25/09/2025

16:30:00 ngày 25/09/2025

Ấp 8A, 9B - xã Phong Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 25/09/2025

12:15:00 ngày 25/09/2025

Ấp Long Thành - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 25/09/2025

14:45:00 ngày 25/09/2025

Ấp Long Thành - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

16:15:00 ngày 25/09/2025

Ấp Long Thành - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường - xã Vĩnh Thanh; Ấp Tường 1, Huê 3 - xã Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Vĩnh Tường - xã Vĩnh Thanh; Ấp Phước 3B - xã Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Ấp Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 26/09/2025

15:30:00 ngày 26/09/2025

Ấp Ninh Phước, Tà Óc - xã Hồng Dân; Ấp Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận A - xã Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

06:00:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, Bình Dân, Phước Hòa - xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập - xã Vĩnh Lộc; Ấp Phước Hòa A - xã Phước Long, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 24/09/2025

16:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp Xẻo Quao, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/09/2025

10:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Bà Hiên, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

16:30:00 ngày 28/09/2025

Ấp Ninh Thạnh Đông, Ninh Thạnh Tây, Cai Giảng, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Xẻo Dừng, Xẻo Gừa, Thống Nhất, Chòm Cao - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng - xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:30:00 ngày 23/09/2025

16:00:00 ngày 23/09/2025

Ấp Phước Thắng - xã An Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 23/09/2025

14:00:00 ngày 23/09/2025

Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Ấp Bửu 1, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Ấp Long Hà - xã Long Điền; Ấp An Điền - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 24/09/2025

16:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp Bửu Đông, Vĩnh Điền, Cái Cùng, Trường Điền, Bửu 1, Bửu 2 - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Canh Điền, Lam Điền, Lập Điền - xã Gành Hào; Ấp Thạnh An, Cây Dương, Cây Dương A - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 24/09/2025

16:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp 2, Thành Thưởng, Văn Đức A, Văn Đức B, Hoàng Minh, Hoàng Minh A, Lung Lá, Anh Dũng - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 24/09/2025

15:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp 1, 2 - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 25/09/2025

14:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Lung Xình - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Ấp Cây Giang - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp 1, 2, Quyết Thắng, Quyết Chiến, Ba Mến, Ba Mến A - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Diêm Điền, Bờ Cảng - xã Long Điền; Ấp Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Hòa Thạnh, Cây Giang - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 27/09/2025

12:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp 1, 2, Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Thành Thưởng B, Thành Thưởng C - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Quyết Thắng, Thành Thưởng C - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 28/09/2025

16:00:00 ngày 28/09/2025

Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Cái Keo, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Kinh Xáng, Phan Mầu, Hòa Phong, Lung Lá, Cây Giá - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

16:00:00 ngày 28/09/2025

Ấp Hòa 1, Diêm Điền, Bờ Cảng, Doanh Điền, Gò Cát, Huy Điền - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Vinh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

16:30:00 ngày 28/09/2025

Ấp Vĩnh Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

16:30:00 ngày 28/09/2025

Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Cái Keo, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Kinh Xáng, Phan Mầu, Hòa Phong, Lung Lá, Cây Giá - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Ấp Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/09/2025

14:30:00 ngày 23/09/2025

Ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/09/2025

16:00:00 ngày 23/09/2025

Ấp Vĩnh Thành - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

16:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 24/09/2025

15:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp 15 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 24/09/2025

15:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Ninh Lợi, Hậu Bối 1 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/09/2025

13:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/09/2025

09:30:00 ngày 24/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/09/2025

11:00:00 ngày 24/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp 16, 17 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 24/09/2025

14:30:00 ngày 24/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:50:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lập, Vĩnh Mới, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:50:00 ngày 26/09/2025

13:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lập, Vĩnh Mới, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp 15A, Thị Trấn A, Thị trấn B, Chùa Phật - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 27/09/2025

11:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp An Khoa, 14, 15 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu; Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội, Vĩnh Hiệp, Do Thới, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 27/09/2025

15:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp 14 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Tân Tiến - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

