Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 22-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 22/09/2025 11:30:00 ngày 22/09/2025 Một phần đường Kinh Xáng, khóm Đông Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 11:30:00 ngày 23/09/2025 Chi nhánh kỹ thuật Viettel Đồng Tháp, đường Nguyễn Thái Học, khóm Thuận Phú, phường Hòa Thuận, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo CRE, Quốc Lộ 30, khu công nghiệp Trần Quốc Toản, khóm 4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/09/2025 11:30:00 ngày 24/09/2025 Khách hàng Nguyễn Phi Hùng, 405, Đường ĐT846, Khóm 10, Phường Mỹ Ngãi, Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Công Ty CP Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà, đường Lê Duẩn, khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 14:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần đường Tôn Đức Thắng, Ngô Thời Nhậm, Số 3, Số 6, Số 7, Số 8, Lê Văn Tám, Trần Phú, Lê Thị Riêng, 26/3, khóm 5, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần đường Trịnh Thị Cánh, Phạm Văn Thưởng, khóm 2, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/09/2025 11:30:00 ngày 28/09/2025 Khối Cảnh sát Công An tỉnh Đồng Tháp, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp, số 87, đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 22/09/2025 17:30:00 ngày 22/09/2025 Một phần đường Lý Thường Kiệt (từ ngã Tư đường Hùng Vương đến Vòng xoay giao với đường Nguyễn Tất Thành), phường Sa Đéc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 22/09/2025 17:30:00 ngày 22/09/2025 Một phần phía phải đường Trần Phú (từ Cửa hàng Minh Đức đến ngã Ba giao với đường Tôn Đức Thắng), phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:45:00 ngày 24/09/2025 10:00:00 ngày 24/09/2025 Nhà máy Thu Hằng đường ĐT 852, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Nhà máy Hiệp Phát, Ngọc Kim đường ĐT 852, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:30:00 ngày 25/09/2025 Cồn Bồng Bồng khóm Đông Giang, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:30:00 ngày 27/09/2025 Một phần khóm Đông Giang (khu vực Cồn Giông), phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:30:00 ngày 27/09/2025 Một phần khóm Đông Giang (khu vực Cầu Ngang), phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 22/09/2025 11:30:00 ngày 22/09/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Đức Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/09/2025 17:00:00 ngày 22/09/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cá Viên Đất Việt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 12:00:00 ngày 23/09/2025 Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Sông Dưa đến Cây nước Bạch Viên thuộc xã Phú Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:00:00 ngày 23/09/2025 18:00:00 ngày 23/09/2025 Toàn bộ khu vực từ Rạch Tắc Te đến Vàm Kinh Tắc Lớn thuộc xã Phú Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Mất điện toàn bộ khu vực từ Ủy ban xã An Hiệp đến Cầu Cái Đôi thuộc xã Phú Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/09/2025 07:30:00 ngày 25/09/2025 Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Mỹ đến Cầu Kim Hằng thuộc xã An Phú Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 18:00:00 ngày 25/09/2025 Toàn bộ khu vực từ Cống Bà Nhưng đến Cầu Ông Mỹ thuộc xã Phú Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 25/09/2025 18:00:00 ngày 25/09/2025 Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Mỹ đến Cầu Kim Hằng thuộc xã An Phú Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 18:00:00 ngày 26/09/2025 Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Khôi đến cuối rạch Bà Khôi thuộc xã Tân Phú Trung Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 22/09/2025 17:30 22/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Dương Hòa đến ngã tư Kinh Hội Trụ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 22/09/2025 11:30 22/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 22/09/2025 17:00 22/09/2025 Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Nguyễn Văn Em, một phần ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần chợ Tân Dương) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 23/09/2025 17:30 23/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Dương Hòa đến cầu Xáng) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 23/09/2025 10:00 23/09/2025 Khách hàng sử dụng điện Dương Hồng Lang, ấp Tân Phú, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 23/09/2025 12:00 23/09/2025 Khách hàng sử dụng điện Ẩm Thực Miền Tây, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 23/09/2025 15:00 23/09/2025 Khách hàng sử dụng điện Trần Ngọc Hơn, ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 23/09/2025 17:00 23/09/2025 Khách hàng sử dụng điện Lê Thị Hết, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 24/09/2025 17:30 24/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Thông Dông Cạn đến cầu Cua Đinh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 24/09/2025 17:30 24/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Xáng Hội Trụ đến ngã tư Kinh Hội Trụ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 25/09/2025 17:30 25/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Lộ Cải đến cầu Rạch Chanh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 25/09/2025 11:30 25/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Năm Ni) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 25/09/2025 17:00 25/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Xáng Hội Trụ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 26/09/2025 17:30 26/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Chợ Tân Thành và CDC Tân Thành) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 26/09/2025 11:30 26/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Mương Lớn) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 26/09/2025 17:00 26/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thành, ấp Tân Thạnh, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 28/09/2025 18:00 28/09/2025 Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH May Mặc Lai Vung, Trung Tâm Đầu Tư Và Khai Thác Hạ Tầng, Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam, Công ty TNHH Cỏ May Thanh Bình, Công Ty TNHH Cỏ May Lai Vung, Công ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, Công ty TNHH Thực Phầm Thái Sơn, Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, Công ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến hết Khu Công Nghiệp Sông Hậu) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần khu vực Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 12:00:00 ngày 24/09/2025 Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Ông Miễn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 12:00:00 ngày 24/09/2025 Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Ông Sỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 12:00:00 ngày 24/09/2025 Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Ông Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Mất điện một phần ấp Bắc Trang xã Tân Hồng (QL30 từ cầu Bắc Trang đến Cơ sở hàn tiện Văn Nghĩa) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Đặng Văn Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Mất điện trạm chuyên dùng trạm NMXX Nguyễn Văn Duy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Mất điện một phần ấp Bắc Trang xã Tân Hồng (QL30 từ Cơ sở hàn tiện Văn Nghĩa đến cầu Đúc) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/09/2025 16:00:00 ngày 26/09/2025 Mất điện một phần ấp An Tài xã An Phước (từ cầu qua chợ Giồng Găng đến ranh giới Phú Xuân) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 29/09/2025 15:00:00 ngày 29/09/2025 Mất điện trạm chuyên dùng trạm Cty Vĩnh Hoàn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 22/09/2025 17:00:00 ngày 22/09/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/09/2025 09:15:00 ngày 22/09/2025 Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/09/2025 09:00:00 ngày 22/09/2025 Trạm Lúa giống Thanh Quy, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:15:00 ngày 22/09/2025 10:30:00 ngày 22/09/2025 Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 22/09/2025 10:30:00 ngày 22/09/2025 Trạm Bơm Thạnh Lợi 3, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 22/09/2025 11:30:00 ngày 22/09/2025 Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 22/09/2025 11:30:00 ngày 22/09/2025 Trạm Bơm Thạnh Lợi 1 tăng cường, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/09/2025 14:45:00 ngày 22/09/2025 Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/09/2025 14:30:00 ngày 22/09/2025 Trạm CS Huỳnh Thanh Liêm, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 22/09/2025 15:30:00 ngày 22/09/2025 Trạm Bơm Tám Kiều, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45:00 ngày 22/09/2025 16:00:00 ngày 22/09/2025 Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần khu vực ấp 5A xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 14:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần khu vực ấp 5B xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Trạm Giống Cây Trồng Việt Nam và trạm NLMT Solar, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần khu vực ấp 6B xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần khu vực ấp 1 xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 5 xã Tháp Mười Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần khu vực ấp 4 xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, ấp Lợi Hòa xã Thanh Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 26/09/2025 10:00:00 ngày 26/09/2025 Trạm Bơm Thạnh Lợi 1, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Trạm Bơm Thạnh Lợi 2, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 14:30:00 ngày 26/09/2025 Trạm Bơm Bờ Đông Kênh Giữa Nông Trường, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 26/09/2025 15:30:00 ngày 26/09/2025 Trạm Bơm Bờ Tây Kênh Giữa Nông Trường, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 22/09/2025 17:00:00 22/09/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ (cua đập đá) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/09/2025 11:30:00 22/09/2025 Một phần ấp 2, xã Bình Hàng Trung (Cái Bè) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/09/2025 11:30:00 22/09/2025 Một phần ấp 1, xã Mỹ Hiệp (Rạch Bà Đả) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 22/09/2025 11:30:00 22/09/2025 Toàn bộ TBA 3P-1000kVA Cty CP Artex Đồng Tháp 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/09/2025 11:30:00 22/09/2025 Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Cống 10 Biện Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/09/2025 11:30:00 22/09/2025 Toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA Nguyễn Văn Chóng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/09/2025 11:30:00 22/09/2025 Toàn bộ TBA 1P-37,5KVA Lò Bánh Mì Lê Ngọc Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 22/09/2025 17:00:00 22/09/2025 Toàn bộ TBA 3P-100KVA NMN Mỹ Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 22/09/2025 17:00:00 22/09/2025 Toàn bộ TBA 1P-25kVA NTTS Trần Thị Ngon Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 22/09/2025 17:00:00 22/09/2025 Toàn bộ TBA 1P-25KVA TS Nguyễn Văn Học Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 23/09/2025 17:00:00 23/09/2025 Một phần ấp Mỹ Phú Cù Lao, ấp Mỹ Phú Đất Liền xã Mỹ Thọ (Đường 3/2) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 23/09/2025 11:30:00 23/09/2025 Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Chợ Bình Hàng Tây) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 23/09/2025 11:30:00 23/09/2025 Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Cầu Dây Bình Hàng Tây) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 23/09/2025 11:30:00 23/09/2025 Một phần ấp 1, xã Bình Hàng Trung (Cồn Bà Trang) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 23/09/2025 11:30:00 23/09/2025 Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Chợ Bình Hàng Tây) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 23/09/2025 11:30:00 23/09/2025 Toàn bộ TBA 1P-25KVA Đặng Văn Tốt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 23/09/2025 11:30:00 23/09/2025 Toàn bộ TBA 1P-25KVA Nguyễn Văn Chí Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 23/09/2025 11:30:00 23/09/2025 Toàn bộ TBA 1P-25KVA TS Nguyễn Ngọc Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 23/09/2025 17:00:00 23/09/2025 Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Ngã Ba Văn Tiên, xã Bình Hàng Tây Cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 23/09/2025 17:00:00 23/09/2025 Một phần ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Trung Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 23/09/2025 17:00:00 23/09/2025 Một phần ấp 2, ấp 3 xã Bình Hàng Trung (Vàm Út Liểu) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 23/09/2025 17:00:00 23/09/2025 Toàn bộ TBA 1P-25kVA Nhà Trọ Thùy Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 23/09/2025 17:00:00 23/09/2025 Toàn bộ TBA 1P-25KVA Bánh Mì Thanh Huy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 23/09/2025 17:00:00 23/09/2025 Toàn bộ TBA 1P-37,5kVA Trần Thị Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 24/09/2025 08:00:00 24/09/2025 Khóm 1, khóm 2, toàn bộ khóm 3, khóm 4 P. Mỹ Ngãi; một phần ấp 1 xã Ba Sao; một phần ấp 6 xã Phương Thịnh; một phần ấp 5 xã Phong Mỹ (Chợ Tân Nghĩa – Chợ Thống Linh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 24/09/2025 17:00:00 24/09/2025 Một phần ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 24/09/2025 17:00:00 24/09/2025 Một phần ấp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 24/09/2025 17:00:00 24/09/2025 Một phần ấp 4, 5, 6, 7 xã Phong Mỹ; khóm 1, khóm 2 P. Mỹ Ngãi (UBND Phong Mỹ – Chợ Tân Nghĩa) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 24/09/2025 11:30:00 24/09/2025 Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Út Tác Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 24/09/2025 11:30:00 24/09/2025 Toàn bộ TBA 1P-50KVA Trạm Bơm Đốc Hằng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 24/09/2025 11:30:00 24/09/2025 Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Lò Bún An Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 24/09/2025 17:00:00 24/09/2025 Toàn bộ TBA 3P-100KVA TB 500 Ô 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 24/09/2025 17:00:00 24/09/2025 Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trạm Cấp Nước Phương Trà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:00:00 24/09/2025 17:30:00 24/09/2025 Khóm 1, khóm 2, toàn bộ khóm 3, khóm 4 P. Mỹ Ngãi; ấp 1 xã Ba Sao; ấp 6 xã Phương Thịnh; ấp 5 xã Phong Mỹ (Chợ Tân Nghĩa – Chợ Thống Linh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 25/09/2025 17:00:00 25/09/2025 Một phần ấp Bình Phú Lợi, xã Mỹ Hiệp (Khém Hột Vịt) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 25/09/2025 17:00:00 25/09/2025 Toàn bộ ấp 2–7, một phần ấp 1, 4P xã Ba Sao (Cầu đường thét – Cầu Nguyễn Văn Tiếp) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 26/09/2025 17:00:00 26/09/2025 Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Mỹ Hiệp (Rạch chùa xã Mỹ Hiệp) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 26/09/2025 11:30:00 26/09/2025 Toàn bộ TBA 3P-400kVA Ngô Hoàng Tuấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 26/09/2025 16:00:00 26/09/2025 Toàn bộ TBA 3P-560kVA Vĩnh Hoàn 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 26/09/2025 16:00:00 26/09/2025 Toàn bộ TBA 3P-160KVA Lâm Quang Lễ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 26/09/2025 17:00:00 26/09/2025 Toàn bộ TBA 3P-1000KVA Viettel Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 27/09/2025 17:00:00 27/09/2025 Một phần khóm 4, phường Mỹ Ngãi (cầu Kênh nhỏ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 22/09/2025 17:00:00 ngày 22/09/2025 Đường Tỉnh lộ 852 từ Cầu Vàm Đinh đến Cầu Si Mô Na, Chợ Vàm Đinh, Khu dân cư Vàm Đinh, Rạch Cái Tắc, Rạch Nước Chảy, Rạch Mương Trâu, xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 22/09/2025 16:00:00 ngày 22/09/2025 Trạm bơm Út Trí, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Rạch Cái Sứt - Thầy Thơ (ấp An Thạnh xã Lấp Vò, xã Bình Thành cũ và ấp An Ninh xã Lai Vung, xã Định An cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Nhà máy Ngọc Đồng, ấp An Ninh xã Lai Vung (xã Định An cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng (khu vực Cầu Chữ Y) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Lộ 26/3 từ Cầu 26/3 đến Cầu Kinh Mới, xã Lấp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Rạch Xã Xoài, xã Tân Khánh Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/09/2025 08:30:00 ngày 24/09/2025 Cầu Năm Đen, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Cầu Bông Bụp, ấp An Lợi B, xã Lai Vung (xã Định Yên cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Rạch Xáng Nhỏ, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Cầu Tân Bình, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Khu vực Nuôi trồng Thủy Sản Vĩnh Hoàn, xã Tân Khánh Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Cầu Bà Bùng và Chợ Bà Bùng, xã Lai Vung (xã Định Yên cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Khu dân cư Bình Hiệp A, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Nhà máy I.D.I, nhà máy Sa Tra, khu dân cư Vàm Cống, xã Lấp Vò Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 08:30:00 ngày 26/09/2025 Rạch Cái Dâu (từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp), Quốc lộ 54 (từ Cầu Vàm Xếp đến Cầu Vàm Cống), xã Lấp Vò (xã Bình Thành cũ) và xã Lai Vung (xã Định An cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:30:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Rạch Cái Dâu (từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp), Quốc lộ 54 (từ Cầu Vàm Xếp đến Cầu Vàm Cống), xã Lấp Vò (xã Bình Thành cũ) và xã Lai Vung (xã Định An cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 22/09/2025 12:00:00 ngày 22/09/2025 Một phần ấp Tân Thuận B, xã Thanh Bình (khu vực gần Quán Gỗ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/09/2025 16:30:00 ngày 22/09/2025 Khách hàng Bơm Tư Lũy, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/09/2025 16:30:00 ngày 22/09/2025 Khách hàng Võ Điền Trung 2, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/09/2025 16:30:00 ngày 22/09/2025 Khách hàng Phòng khám đa khoa khu vực Tân Bình, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/09/2025 16:30:00 ngày 22/09/2025 Khách hàng NMXX Hiệp Thành, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/09/2025 16:30:00 ngày 22/09/2025 Khách hàng Bơm Mương Bảy Quẹo, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/09/2025 16:30:00 ngày 22/09/2025 Khách hàng CSSX nước đá Phước Lợi, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực gần xay xát bà Nguyễn Kim Thủy) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Cả Cái) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng NMXX Nguyễn Văn Kha 1, xã Tân Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng Bơm Kinh An Phong Bình Tấn, xã Bình Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng Trạm HTX NN Bình Thuận 1, xã Bình Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng Trạm Bơm Tân Mỹ A, xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng Bơm Bình Tân 2, xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng Bơm 3 Nghề, xã Tân Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng Bơm Bà Hai, xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng Bơm Ông Ninh, xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 KH sấy lúa Phong Phú và NMXX Nguyễn Văn Kha, xã Tân Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 24/09/2025 07:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ ngã ba Bà Quẹo đến Dinh Ông) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 24/09/2025 16:30:00 ngày 24/09/2025 Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến ngã ba Bà Quẹo, Chùa Cao Đài) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 24/09/2025 16:30:00 ngày 24/09/2025 Khách hàng Bơm Nguyễn Thành Chung, xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:00:00 ngày 24/09/2025 17:30:00 ngày 24/09/2025 Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ ngã ba Bà Quẹo đến Dinh Ông) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 16:30:00 ngày 25/09/2025 Khách hàng Đặng Thị Nguyên, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 10:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 25/09/2025 15:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Cồn Tân Dinh) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Khách hàng GCCK Trọng Phúc 3, xã Tân Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Khách hàng Bơm Cả Góc, xã Tân Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Khách hàng Bơm Hai Khanh, xã Tân Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Khách hàng Trại Cưa Nguyễn Văn Hảo, xã An Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 KH Công ty TNHH may Song Phát, xã Tân Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 26/09/2025 15:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 28/09/2025 18:00:00 ngày 28/09/2025 Xã Tân Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần khu vực ấp K12, xã Tam Nông (xã Phú Hiệp cũ) (từ nhà ông Ngô Văn So dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Phùng Văn Út Lớn) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần khu vực ấp B, xã Phú Cường (từ nhà ông Huỳnh Văn Thảo dọc theo đường ĐT844 đến trường THCS Phú Cường; từ trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Võ Hoàng Thập đến nhà ông Đăng Văn Hiền) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần phường An Bình, khu vực từ cây xăng Thu Hà đến trụ sở UBND Phường An Bình B cũ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.