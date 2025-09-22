Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 22-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục
Lịch cúp điện Cao Lãnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 22/09/2025
11:30:00 ngày 22/09/2025
Một phần đường Kinh Xáng, khóm Đông Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
11:30:00 ngày 23/09/2025
Chi nhánh kỹ thuật Viettel Đồng Tháp, đường Nguyễn Thái Học, khóm Thuận Phú, phường Hòa Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo CRE, Quốc Lộ 30, khu công nghiệp Trần Quốc Toản, khóm 4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/09/2025
11:30:00 ngày 24/09/2025
Khách hàng Nguyễn Phi Hùng, 405, Đường ĐT846, Khóm 10, Phường Mỹ Ngãi, Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Công Ty CP Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà, đường Lê Duẩn, khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
14:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần đường Tôn Đức Thắng, Ngô Thời Nhậm, Số 3, Số 6, Số 7, Số 8, Lê Văn Tám, Trần Phú, Lê Thị Riêng, 26/3, khóm 5, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần đường Trịnh Thị Cánh, Phạm Văn Thưởng, khóm 2, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/09/2025
11:30:00 ngày 28/09/2025
Khối Cảnh sát Công An tỉnh Đồng Tháp, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp, số 87, đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Sa Đéc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 22/09/2025
17:30:00 ngày 22/09/2025
Một phần đường Lý Thường Kiệt (từ ngã Tư đường Hùng Vương đến Vòng xoay giao với đường Nguyễn Tất Thành), phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 22/09/2025
17:30:00 ngày 22/09/2025
Một phần phía phải đường Trần Phú (từ Cửa hàng Minh Đức đến ngã Ba giao với đường Tôn Đức Thắng), phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:45:00 ngày 24/09/2025
10:00:00 ngày 24/09/2025
Nhà máy Thu Hằng đường ĐT 852, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Nhà máy Hiệp Phát, Ngọc Kim đường ĐT 852, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:30:00 ngày 25/09/2025
Cồn Bồng Bồng khóm Đông Giang, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:30:00 ngày 27/09/2025
Một phần khóm Đông Giang (khu vực Cồn Giông), phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:30:00 ngày 27/09/2025
Một phần khóm Đông Giang (khu vực Cầu Ngang), phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nha Mân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 22/09/2025
11:30:00 ngày 22/09/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Đức Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 22/09/2025
17:00:00 ngày 22/09/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cá Viên Đất Việt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
12:00:00 ngày 23/09/2025
Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Sông Dưa đến Cây nước Bạch Viên thuộc xã Phú Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:00:00 ngày 23/09/2025
18:00:00 ngày 23/09/2025
Toàn bộ khu vực từ Rạch Tắc Te đến Vàm Kinh Tắc Lớn thuộc xã Phú Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Mất điện toàn bộ khu vực từ Ủy ban xã An Hiệp đến Cầu Cái Đôi thuộc xã Phú Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/09/2025
07:30:00 ngày 25/09/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Mỹ đến Cầu Kim Hằng thuộc xã An Phú Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
18:00:00 ngày 25/09/2025
Toàn bộ khu vực từ Cống Bà Nhưng đến Cầu Ông Mỹ thuộc xã Phú Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 25/09/2025
18:00:00 ngày 25/09/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Mỹ đến Cầu Kim Hằng thuộc xã An Phú Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
18:00:00 ngày 26/09/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Khôi đến cuối rạch Bà Khôi thuộc xã Tân Phú Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lai Vung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 22/09/2025
17:30 22/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Dương Hòa đến ngã tư Kinh Hội Trụ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 22/09/2025
11:30 22/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 22/09/2025
17:00 22/09/2025
Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Nguyễn Văn Em, một phần ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần chợ Tân Dương)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 23/09/2025
17:30 23/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Dương Hòa đến cầu Xáng)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 23/09/2025
10:00 23/09/2025
Khách hàng sử dụng điện Dương Hồng Lang, ấp Tân Phú, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 23/09/2025
12:00 23/09/2025
Khách hàng sử dụng điện Ẩm Thực Miền Tây, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 23/09/2025
15:00 23/09/2025
Khách hàng sử dụng điện Trần Ngọc Hơn, ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 23/09/2025
17:00 23/09/2025
Khách hàng sử dụng điện Lê Thị Hết, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 24/09/2025
17:30 24/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Thông Dông Cạn đến cầu Cua Đinh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 24/09/2025
17:30 24/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Xáng Hội Trụ đến ngã tư Kinh Hội Trụ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 25/09/2025
17:30 25/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Lộ Cải đến cầu Rạch Chanh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 25/09/2025
11:30 25/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Năm Ni)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 25/09/2025
17:00 25/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Xáng Hội Trụ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 26/09/2025
17:30 26/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Chợ Tân Thành và CDC Tân Thành)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 26/09/2025
11:30 26/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Mương Lớn)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 26/09/2025
17:00 26/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thành, ấp Tân Thạnh, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 28/09/2025
18:00 28/09/2025
Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH May Mặc Lai Vung, Trung Tâm Đầu Tư Và Khai Thác Hạ Tầng, Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam, Công ty TNHH Cỏ May Thanh Bình, Công Ty TNHH Cỏ May Lai Vung, Công ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, Công ty TNHH Thực Phầm Thái Sơn, Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, Công ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến hết Khu Công Nghiệp Sông Hậu)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Một phần khu vực Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hồng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
12:00:00 ngày 24/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Ông Miễn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
12:00:00 ngày 24/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Ông Sỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
12:00:00 ngày 24/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Ông Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Mất điện một phần ấp Bắc Trang xã Tân Hồng (QL30 từ cầu Bắc Trang đến Cơ sở hàn tiện Văn Nghĩa)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Đặng Văn Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm NMXX Nguyễn Văn Duy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Mất điện một phần ấp Bắc Trang xã Tân Hồng (QL30 từ Cơ sở hàn tiện Văn Nghĩa đến cầu Đúc)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 26/09/2025
16:00:00 ngày 26/09/2025
Mất điện một phần ấp An Tài xã An Phước (từ cầu qua chợ Giồng Găng đến ranh giới Phú Xuân)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 29/09/2025
15:00:00 ngày 29/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm Cty Vĩnh Hoàn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tháp Mười
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 22/09/2025
17:00:00 ngày 22/09/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 22/09/2025
09:15:00 ngày 22/09/2025
Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 22/09/2025
09:00:00 ngày 22/09/2025
Trạm Lúa giống Thanh Quy, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:15:00 ngày 22/09/2025
10:30:00 ngày 22/09/2025
Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 22/09/2025
10:30:00 ngày 22/09/2025
Trạm Bơm Thạnh Lợi 3, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 22/09/2025
11:30:00 ngày 22/09/2025
Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 22/09/2025
11:30:00 ngày 22/09/2025
Trạm Bơm Thạnh Lợi 1 tăng cường, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 22/09/2025
14:45:00 ngày 22/09/2025
Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 22/09/2025
14:30:00 ngày 22/09/2025
Trạm CS Huỳnh Thanh Liêm, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 22/09/2025
15:30:00 ngày 22/09/2025
Trạm Bơm Tám Kiều, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 ngày 22/09/2025
16:00:00 ngày 22/09/2025
Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Một phần khu vực ấp 5A xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
14:00:00 ngày 23/09/2025
Một phần khu vực ấp 5B xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
16:00:00 ngày 24/09/2025
Trạm Giống Cây Trồng Việt Nam và trạm NLMT Solar, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần khu vực ấp 6B xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần khu vực ấp 1 xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 5 xã Tháp Mười
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần khu vực ấp 4 xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, ấp Lợi Hòa xã Thanh Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 26/09/2025
10:00:00 ngày 26/09/2025
Trạm Bơm Thạnh Lợi 1, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Trạm Bơm Thạnh Lợi 2, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
14:30:00 ngày 26/09/2025
Trạm Bơm Bờ Đông Kênh Giữa Nông Trường, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 26/09/2025
15:30:00 ngày 26/09/2025
Trạm Bơm Bờ Tây Kênh Giữa Nông Trường, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 22/09/2025
17:00:00 22/09/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ (cua đập đá)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/09/2025
11:30:00 22/09/2025
Một phần ấp 2, xã Bình Hàng Trung (Cái Bè)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/09/2025
11:30:00 22/09/2025
Một phần ấp 1, xã Mỹ Hiệp (Rạch Bà Đả)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 22/09/2025
11:30:00 22/09/2025
Toàn bộ TBA 3P-1000kVA Cty CP Artex Đồng Tháp 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/09/2025
11:30:00 22/09/2025
Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Cống 10 Biện
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/09/2025
11:30:00 22/09/2025
Toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA Nguyễn Văn Chóng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/09/2025
11:30:00 22/09/2025
Toàn bộ TBA 1P-37,5KVA Lò Bánh Mì Lê Ngọc Dũng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 22/09/2025
17:00:00 22/09/2025
Toàn bộ TBA 3P-100KVA NMN Mỹ Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 22/09/2025
17:00:00 22/09/2025
Toàn bộ TBA 1P-25kVA NTTS Trần Thị Ngon
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 22/09/2025
17:00:00 22/09/2025
Toàn bộ TBA 1P-25KVA TS Nguyễn Văn Học
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 23/09/2025
17:00:00 23/09/2025
Một phần ấp Mỹ Phú Cù Lao, ấp Mỹ Phú Đất Liền xã Mỹ Thọ (Đường 3/2)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 23/09/2025
11:30:00 23/09/2025
Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Chợ Bình Hàng Tây)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 23/09/2025
11:30:00 23/09/2025
Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Cầu Dây Bình Hàng Tây)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 23/09/2025
11:30:00 23/09/2025
Một phần ấp 1, xã Bình Hàng Trung (Cồn Bà Trang)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 23/09/2025
11:30:00 23/09/2025
Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Chợ Bình Hàng Tây)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 23/09/2025
11:30:00 23/09/2025
Toàn bộ TBA 1P-25KVA Đặng Văn Tốt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 23/09/2025
11:30:00 23/09/2025
Toàn bộ TBA 1P-25KVA Nguyễn Văn Chí
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 23/09/2025
11:30:00 23/09/2025
Toàn bộ TBA 1P-25KVA TS Nguyễn Ngọc Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 23/09/2025
17:00:00 23/09/2025
Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Ngã Ba Văn Tiên, xã Bình Hàng Tây Cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 23/09/2025
17:00:00 23/09/2025
Một phần ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 23/09/2025
17:00:00 23/09/2025
Một phần ấp 2, ấp 3 xã Bình Hàng Trung (Vàm Út Liểu)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 23/09/2025
17:00:00 23/09/2025
Toàn bộ TBA 1P-25kVA Nhà Trọ Thùy Linh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 23/09/2025
17:00:00 23/09/2025
Toàn bộ TBA 1P-25KVA Bánh Mì Thanh Huy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 23/09/2025
17:00:00 23/09/2025
Toàn bộ TBA 1P-37,5kVA Trần Thị Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 24/09/2025
08:00:00 24/09/2025
Khóm 1, khóm 2, toàn bộ khóm 3, khóm 4 P. Mỹ Ngãi; một phần ấp 1 xã Ba Sao; một phần ấp 6 xã Phương Thịnh; một phần ấp 5 xã Phong Mỹ (Chợ Tân Nghĩa – Chợ Thống Linh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 24/09/2025
17:00:00 24/09/2025
Một phần ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 24/09/2025
17:00:00 24/09/2025
Một phần ấp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 24/09/2025
17:00:00 24/09/2025
Một phần ấp 4, 5, 6, 7 xã Phong Mỹ; khóm 1, khóm 2 P. Mỹ Ngãi (UBND Phong Mỹ – Chợ Tân Nghĩa)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 24/09/2025
11:30:00 24/09/2025
Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Út Tác
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 24/09/2025
11:30:00 24/09/2025
Toàn bộ TBA 1P-50KVA Trạm Bơm Đốc Hằng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 24/09/2025
11:30:00 24/09/2025
Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Lò Bún An Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 24/09/2025
17:00:00 24/09/2025
Toàn bộ TBA 3P-100KVA TB 500 Ô 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 24/09/2025
17:00:00 24/09/2025
Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trạm Cấp Nước Phương Trà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:00:00 24/09/2025
17:30:00 24/09/2025
Khóm 1, khóm 2, toàn bộ khóm 3, khóm 4 P. Mỹ Ngãi; ấp 1 xã Ba Sao; ấp 6 xã Phương Thịnh; ấp 5 xã Phong Mỹ (Chợ Tân Nghĩa – Chợ Thống Linh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 25/09/2025
17:00:00 25/09/2025
Một phần ấp Bình Phú Lợi, xã Mỹ Hiệp (Khém Hột Vịt)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 25/09/2025
17:00:00 25/09/2025
Toàn bộ ấp 2–7, một phần ấp 1, 4P xã Ba Sao (Cầu đường thét – Cầu Nguyễn Văn Tiếp)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 26/09/2025
17:00:00 26/09/2025
Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Mỹ Hiệp (Rạch chùa xã Mỹ Hiệp)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 26/09/2025
11:30:00 26/09/2025
Toàn bộ TBA 3P-400kVA Ngô Hoàng Tuấn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 26/09/2025
16:00:00 26/09/2025
Toàn bộ TBA 3P-560kVA Vĩnh Hoàn 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 26/09/2025
16:00:00 26/09/2025
Toàn bộ TBA 3P-160KVA Lâm Quang Lễ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 26/09/2025
17:00:00 26/09/2025
Toàn bộ TBA 3P-1000KVA Viettel Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 27/09/2025
17:00:00 27/09/2025
Một phần khóm 4, phường Mỹ Ngãi (cầu Kênh nhỏ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lấp Vò
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 22/09/2025
17:00:00 ngày 22/09/2025
Đường Tỉnh lộ 852 từ Cầu Vàm Đinh đến Cầu Si Mô Na, Chợ Vàm Đinh, Khu dân cư Vàm Đinh, Rạch Cái Tắc, Rạch Nước Chảy, Rạch Mương Trâu, xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 22/09/2025
16:00:00 ngày 22/09/2025
Trạm bơm Út Trí, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Rạch Cái Sứt - Thầy Thơ (ấp An Thạnh xã Lấp Vò, xã Bình Thành cũ và ấp An Ninh xã Lai Vung, xã Định An cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Nhà máy Ngọc Đồng, ấp An Ninh xã Lai Vung (xã Định An cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Một phần ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng (khu vực Cầu Chữ Y)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Lộ 26/3 từ Cầu 26/3 đến Cầu Kinh Mới, xã Lấp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Rạch Xã Xoài, xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/09/2025
08:30:00 ngày 24/09/2025
Cầu Năm Đen, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Cầu Bông Bụp, ấp An Lợi B, xã Lai Vung (xã Định Yên cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Rạch Xáng Nhỏ, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Cầu Tân Bình, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Khu vực Nuôi trồng Thủy Sản Vĩnh Hoàn, xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Cầu Bà Bùng và Chợ Bà Bùng, xã Lai Vung (xã Định Yên cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Khu dân cư Bình Hiệp A, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Nhà máy I.D.I, nhà máy Sa Tra, khu dân cư Vàm Cống, xã Lấp Vò
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
08:30:00 ngày 26/09/2025
Rạch Cái Dâu (từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp), Quốc lộ 54 (từ Cầu Vàm Xếp đến Cầu Vàm Cống), xã Lấp Vò (xã Bình Thành cũ) và xã Lai Vung (xã Định An cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:30:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Rạch Cái Dâu (từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp), Quốc lộ 54 (từ Cầu Vàm Xếp đến Cầu Vàm Cống), xã Lấp Vò (xã Bình Thành cũ) và xã Lai Vung (xã Định An cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thanh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 22/09/2025
12:00:00 ngày 22/09/2025
Một phần ấp Tân Thuận B, xã Thanh Bình (khu vực gần Quán Gỗ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/09/2025
16:30:00 ngày 22/09/2025
Khách hàng Bơm Tư Lũy, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/09/2025
16:30:00 ngày 22/09/2025
Khách hàng Võ Điền Trung 2, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/09/2025
16:30:00 ngày 22/09/2025
Khách hàng Phòng khám đa khoa khu vực Tân Bình, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/09/2025
16:30:00 ngày 22/09/2025
Khách hàng NMXX Hiệp Thành, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/09/2025
16:30:00 ngày 22/09/2025
Khách hàng Bơm Mương Bảy Quẹo, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/09/2025
16:30:00 ngày 22/09/2025
Khách hàng CSSX nước đá Phước Lợi, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực gần xay xát bà Nguyễn Kim Thủy)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Cả Cái)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng NMXX Nguyễn Văn Kha 1, xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng Bơm Kinh An Phong Bình Tấn, xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng Trạm HTX NN Bình Thuận 1, xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng Trạm Bơm Tân Mỹ A, xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng Bơm Bình Tân 2, xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng Bơm 3 Nghề, xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng Bơm Bà Hai, xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng Bơm Ông Ninh, xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
KH sấy lúa Phong Phú và NMXX Nguyễn Văn Kha, xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 24/09/2025
07:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ ngã ba Bà Quẹo đến Dinh Ông)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 24/09/2025
16:30:00 ngày 24/09/2025
Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến ngã ba Bà Quẹo, Chùa Cao Đài)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 24/09/2025
16:30:00 ngày 24/09/2025
Khách hàng Bơm Nguyễn Thành Chung, xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:00:00 ngày 24/09/2025
17:30:00 ngày 24/09/2025
Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ ngã ba Bà Quẹo đến Dinh Ông)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
16:30:00 ngày 25/09/2025
Khách hàng Đặng Thị Nguyên, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
10:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 25/09/2025
15:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Cồn Tân Dinh)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Khách hàng GCCK Trọng Phúc 3, xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Khách hàng Bơm Cả Góc, xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Khách hàng Bơm Hai Khanh, xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Khách hàng Trại Cưa Nguyễn Văn Hảo, xã An Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
KH Công ty TNHH may Song Phát, xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 26/09/2025
15:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 28/09/2025
18:00:00 ngày 28/09/2025
Xã Tân Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tam Nông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần khu vực ấp K12, xã Tam Nông (xã Phú Hiệp cũ) (từ nhà ông Ngô Văn So dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Phùng Văn Út Lớn)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần khu vực ấp B, xã Phú Cường (từ nhà ông Huỳnh Văn Thảo dọc theo đường ĐT844 đến trường THCS Phú Cường; từ trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Võ Hoàng Thập đến nhà ông Đăng Văn Hiền)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Ngự
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần phường An Bình, khu vực từ cây xăng Thu Hà đến trụ sở UBND Phường An Bình B cũ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
