Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Thứ hai, 14:51 22/09/2025
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 22-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường - Ảnh 1.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 22/09/2025

11:30:00 ngày 22/09/2025

Một phần đường Kinh Xáng, khóm Đông Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

11:30:00 ngày 23/09/2025

Chi nhánh kỹ thuật Viettel Đồng Tháp, đường Nguyễn Thái Học, khóm Thuận Phú, phường Hòa Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo CRE, Quốc Lộ 30, khu công nghiệp Trần Quốc Toản, khóm 4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/09/2025

11:30:00 ngày 24/09/2025

Khách hàng Nguyễn Phi Hùng, 405, Đường ĐT846, Khóm 10, Phường Mỹ Ngãi, Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Công Ty CP Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Trà, đường Lê Duẩn, khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

14:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần đường Tôn Đức Thắng, Ngô Thời Nhậm, Số 3, Số 6, Số 7, Số 8, Lê Văn Tám, Trần Phú, Lê Thị Riêng, 26/3, khóm 5, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Một phần đường Trịnh Thị Cánh, Phạm Văn Thưởng, khóm 2, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/09/2025

11:30:00 ngày 28/09/2025

Khối Cảnh sát Công An tỉnh Đồng Tháp, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp, số 87, đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 22/09/2025

17:30:00 ngày 22/09/2025

Một phần đường Lý Thường Kiệt (từ ngã Tư đường Hùng Vương đến Vòng xoay giao với đường Nguyễn Tất Thành), phường Sa Đéc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 22/09/2025

17:30:00 ngày 22/09/2025

Một phần phía phải đường Trần Phú (từ Cửa hàng Minh Đức đến ngã Ba giao với đường Tôn Đức Thắng), phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:45:00 ngày 24/09/2025

10:00:00 ngày 24/09/2025

Nhà máy Thu Hằng đường ĐT 852, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Nhà máy Hiệp Phát, Ngọc Kim đường ĐT 852, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/09/2025

17:30:00 ngày 25/09/2025

Cồn Bồng Bồng khóm Đông Giang, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 27/09/2025

17:30:00 ngày 27/09/2025

Một phần khóm Đông Giang (khu vực Cồn Giông), phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 27/09/2025

17:30:00 ngày 27/09/2025

Một phần khóm Đông Giang (khu vực Cầu Ngang), phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 22/09/2025

11:30:00 ngày 22/09/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Đức Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 22/09/2025

17:00:00 ngày 22/09/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cá Viên Đất Việt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

12:00:00 ngày 23/09/2025

Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Sông Dưa đến Cây nước Bạch Viên thuộc xã Phú Hựu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:00:00 ngày 23/09/2025

18:00:00 ngày 23/09/2025

Toàn bộ khu vực từ Rạch Tắc Te đến Vàm Kinh Tắc Lớn thuộc xã Phú Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Mất điện toàn bộ khu vực từ Ủy ban xã An Hiệp đến Cầu Cái Đôi thuộc xã Phú Hựu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/09/2025

07:30:00 ngày 25/09/2025

Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Mỹ đến Cầu Kim Hằng thuộc xã An Phú Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 25/09/2025

18:00:00 ngày 25/09/2025

Toàn bộ khu vực từ Cống Bà Nhưng đến Cầu Ông Mỹ thuộc xã Phú Hựu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 25/09/2025

18:00:00 ngày 25/09/2025

Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Mỹ đến Cầu Kim Hằng thuộc xã An Phú Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/09/2025

18:00:00 ngày 26/09/2025

Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Khôi đến cuối rạch Bà Khôi thuộc xã Tân Phú Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 22/09/2025

17:30 22/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Dương Hòa đến ngã tư Kinh Hội Trụ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 22/09/2025

11:30 22/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 22/09/2025

17:00 22/09/2025

Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Nguyễn Văn Em, một phần ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần chợ Tân Dương)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 23/09/2025

17:30 23/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Dương Hòa đến cầu Xáng)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 23/09/2025

10:00 23/09/2025

Khách hàng sử dụng điện Dương Hồng Lang, ấp Tân Phú, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 23/09/2025

12:00 23/09/2025

Khách hàng sử dụng điện Ẩm Thực Miền Tây, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 23/09/2025

15:00 23/09/2025

Khách hàng sử dụng điện Trần Ngọc Hơn, ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 23/09/2025

17:00 23/09/2025

Khách hàng sử dụng điện Lê Thị Hết, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 24/09/2025

17:30 24/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Thông Dông Cạn đến cầu Cua Đinh)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 24/09/2025

17:30 24/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Xáng Hội Trụ đến ngã tư Kinh Hội Trụ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 25/09/2025

17:30 25/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Lộ Cải đến cầu Rạch Chanh)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 25/09/2025

11:30 25/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Năm Ni)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 25/09/2025

17:00 25/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Xáng Hội Trụ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 26/09/2025

17:30 26/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Chợ Tân Thành và CDC Tân Thành)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 26/09/2025

11:30 26/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Mương Lớn)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/09/2025

17:00 26/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thành, ấp Tân Thạnh, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 28/09/2025

18:00 28/09/2025

Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH May Mặc Lai Vung, Trung Tâm Đầu Tư Và Khai Thác Hạ Tầng, Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam, Công ty TNHH Cỏ May Thanh Bình, Công Ty TNHH Cỏ May Lai Vung, Công ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, Công ty TNHH Thực Phầm Thái Sơn, Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, Công ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến hết Khu Công Nghiệp Sông Hậu)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần khu vực Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Ông Miễn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Ông Sỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Ông Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Mất điện một phần ấp Bắc Trang xã Tân Hồng (QL30 từ cầu Bắc Trang đến Cơ sở hàn tiện Văn Nghĩa)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Đặng Văn Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Mất điện trạm chuyên dùng trạm NMXX Nguyễn Văn Duy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Mất điện một phần ấp Bắc Trang xã Tân Hồng (QL30 từ Cơ sở hàn tiện Văn Nghĩa đến cầu Đúc)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Mất điện một phần ấp An Tài xã An Phước (từ cầu qua chợ Giồng Găng đến ranh giới Phú Xuân)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 29/09/2025

15:00:00 ngày 29/09/2025

Mất điện trạm chuyên dùng trạm Cty Vĩnh Hoàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 22/09/2025

17:00:00 ngày 22/09/2025

Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 22/09/2025

09:15:00 ngày 22/09/2025

Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 22/09/2025

09:00:00 ngày 22/09/2025

Trạm Lúa giống Thanh Quy, xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:15:00 ngày 22/09/2025

10:30:00 ngày 22/09/2025

Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 22/09/2025

10:30:00 ngày 22/09/2025

Trạm Bơm Thạnh Lợi 3, xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 22/09/2025

11:30:00 ngày 22/09/2025

Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 22/09/2025

11:30:00 ngày 22/09/2025

Trạm Bơm Thạnh Lợi 1 tăng cường, xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 22/09/2025

14:45:00 ngày 22/09/2025

Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 22/09/2025

14:30:00 ngày 22/09/2025

Trạm CS Huỳnh Thanh Liêm, xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 22/09/2025

15:30:00 ngày 22/09/2025

Trạm Bơm Tám Kiều, xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45:00 ngày 22/09/2025

16:00:00 ngày 22/09/2025

Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần khu vực ấp 5A xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

14:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần khu vực ấp 5B xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Trạm Giống Cây Trồng Việt Nam và trạm NLMT Solar, xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần khu vực ấp 6B xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần khu vực ấp 1 xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 5 xã Tháp Mười

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần khu vực ấp 4 xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, ấp Lợi Hòa xã Thanh Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 26/09/2025

10:00:00 ngày 26/09/2025

Trạm Bơm Thạnh Lợi 1, xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Trạm Bơm Thạnh Lợi 2, xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 26/09/2025

14:30:00 ngày 26/09/2025

Trạm Bơm Bờ Đông Kênh Giữa Nông Trường, xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 26/09/2025

15:30:00 ngày 26/09/2025

Trạm Bơm Bờ Tây Kênh Giữa Nông Trường, xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 22/09/2025

17:00:00 22/09/2025

Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ (cua đập đá)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/09/2025

11:30:00 22/09/2025

Một phần ấp 2, xã Bình Hàng Trung (Cái Bè)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/09/2025

11:30:00 22/09/2025

Một phần ấp 1, xã Mỹ Hiệp (Rạch Bà Đả)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 22/09/2025

11:30:00 22/09/2025

Toàn bộ TBA 3P-1000kVA Cty CP Artex Đồng Tháp 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/09/2025

11:30:00 22/09/2025

Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Cống 10 Biện

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/09/2025

11:30:00 22/09/2025

Toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA Nguyễn Văn Chóng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/09/2025

11:30:00 22/09/2025

Toàn bộ TBA 1P-37,5KVA Lò Bánh Mì Lê Ngọc Dũng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 22/09/2025

17:00:00 22/09/2025

Toàn bộ TBA 3P-100KVA NMN Mỹ Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 22/09/2025

17:00:00 22/09/2025

Toàn bộ TBA 1P-25kVA NTTS Trần Thị Ngon

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 22/09/2025

17:00:00 22/09/2025

Toàn bộ TBA 1P-25KVA TS Nguyễn Văn Học

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 23/09/2025

17:00:00 23/09/2025

Một phần ấp Mỹ Phú Cù Lao, ấp Mỹ Phú Đất Liền xã Mỹ Thọ (Đường 3/2)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 23/09/2025

11:30:00 23/09/2025

Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Chợ Bình Hàng Tây)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 23/09/2025

11:30:00 23/09/2025

Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Cầu Dây Bình Hàng Tây)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 23/09/2025

11:30:00 23/09/2025

Một phần ấp 1, xã Bình Hàng Trung (Cồn Bà Trang)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 23/09/2025

11:30:00 23/09/2025

Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Chợ Bình Hàng Tây)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 23/09/2025

11:30:00 23/09/2025

Toàn bộ TBA 1P-25KVA Đặng Văn Tốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 23/09/2025

11:30:00 23/09/2025

Toàn bộ TBA 1P-25KVA Nguyễn Văn Chí

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 23/09/2025

11:30:00 23/09/2025

Toàn bộ TBA 1P-25KVA TS Nguyễn Ngọc Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 23/09/2025

17:00:00 23/09/2025

Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Ngã Ba Văn Tiên, xã Bình Hàng Tây Cũ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 23/09/2025

17:00:00 23/09/2025

Một phần ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 23/09/2025

17:00:00 23/09/2025

Một phần ấp 2, ấp 3 xã Bình Hàng Trung (Vàm Út Liểu)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 23/09/2025

17:00:00 23/09/2025

Toàn bộ TBA 1P-25kVA Nhà Trọ Thùy Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 23/09/2025

17:00:00 23/09/2025

Toàn bộ TBA 1P-25KVA Bánh Mì Thanh Huy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 23/09/2025

17:00:00 23/09/2025

Toàn bộ TBA 1P-37,5kVA Trần Thị Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 24/09/2025

08:00:00 24/09/2025

Khóm 1, khóm 2, toàn bộ khóm 3, khóm 4 P. Mỹ Ngãi; một phần ấp 1 xã Ba Sao; một phần ấp 6 xã Phương Thịnh; một phần ấp 5 xã Phong Mỹ (Chợ Tân Nghĩa – Chợ Thống Linh)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 24/09/2025

17:00:00 24/09/2025

Một phần ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 24/09/2025

17:00:00 24/09/2025

Một phần ấp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 24/09/2025

17:00:00 24/09/2025

Một phần ấp 4, 5, 6, 7 xã Phong Mỹ; khóm 1, khóm 2 P. Mỹ Ngãi (UBND Phong Mỹ – Chợ Tân Nghĩa)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 24/09/2025

11:30:00 24/09/2025

Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Út Tác

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 24/09/2025

11:30:00 24/09/2025

Toàn bộ TBA 1P-50KVA Trạm Bơm Đốc Hằng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 24/09/2025

11:30:00 24/09/2025

Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Lò Bún An Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 24/09/2025

17:00:00 24/09/2025

Toàn bộ TBA 3P-100KVA TB 500 Ô 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 24/09/2025

17:00:00 24/09/2025

Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trạm Cấp Nước Phương Trà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17:00:00 24/09/2025

17:30:00 24/09/2025

Khóm 1, khóm 2, toàn bộ khóm 3, khóm 4 P. Mỹ Ngãi; ấp 1 xã Ba Sao; ấp 6 xã Phương Thịnh; ấp 5 xã Phong Mỹ (Chợ Tân Nghĩa – Chợ Thống Linh)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 25/09/2025

17:00:00 25/09/2025

Một phần ấp Bình Phú Lợi, xã Mỹ Hiệp (Khém Hột Vịt)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 25/09/2025

17:00:00 25/09/2025

Toàn bộ ấp 2–7, một phần ấp 1, 4P xã Ba Sao (Cầu đường thét – Cầu Nguyễn Văn Tiếp)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 26/09/2025

17:00:00 26/09/2025

Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Mỹ Hiệp (Rạch chùa xã Mỹ Hiệp)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 26/09/2025

11:30:00 26/09/2025

Toàn bộ TBA 3P-400kVA Ngô Hoàng Tuấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 26/09/2025

16:00:00 26/09/2025

Toàn bộ TBA 3P-560kVA Vĩnh Hoàn 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 26/09/2025

16:00:00 26/09/2025

Toàn bộ TBA 3P-160KVA Lâm Quang Lễ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 26/09/2025

17:00:00 26/09/2025

Toàn bộ TBA 3P-1000KVA Viettel Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 27/09/2025

17:00:00 27/09/2025

Một phần khóm 4, phường Mỹ Ngãi (cầu Kênh nhỏ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 22/09/2025

17:00:00 ngày 22/09/2025

Đường Tỉnh lộ 852 từ Cầu Vàm Đinh đến Cầu Si Mô Na, Chợ Vàm Đinh, Khu dân cư Vàm Đinh, Rạch Cái Tắc, Rạch Nước Chảy, Rạch Mương Trâu, xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 22/09/2025

16:00:00 ngày 22/09/2025

Trạm bơm Út Trí, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Rạch Cái Sứt - Thầy Thơ (ấp An Thạnh xã Lấp Vò, xã Bình Thành cũ và ấp An Ninh xã Lai Vung, xã Định An cũ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Nhà máy Ngọc Đồng, ấp An Ninh xã Lai Vung (xã Định An cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng (khu vực Cầu Chữ Y)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Lộ 26/3 từ Cầu 26/3 đến Cầu Kinh Mới, xã Lấp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Rạch Xã Xoài, xã Tân Khánh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/09/2025

08:30:00 ngày 24/09/2025

Cầu Năm Đen, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Cầu Bông Bụp, ấp An Lợi B, xã Lai Vung (xã Định Yên cũ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Rạch Xáng Nhỏ, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Cầu Tân Bình, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Khu vực Nuôi trồng Thủy Sản Vĩnh Hoàn, xã Tân Khánh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Cầu Bà Bùng và Chợ Bà Bùng, xã Lai Vung (xã Định Yên cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Khu dân cư Bình Hiệp A, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Nhà máy I.D.I, nhà máy Sa Tra, khu dân cư Vàm Cống, xã Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

08:30:00 ngày 26/09/2025

Rạch Cái Dâu (từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp), Quốc lộ 54 (từ Cầu Vàm Xếp đến Cầu Vàm Cống), xã Lấp Vò (xã Bình Thành cũ) và xã Lai Vung (xã Định An cũ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:30:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Rạch Cái Dâu (từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp), Quốc lộ 54 (từ Cầu Vàm Xếp đến Cầu Vàm Cống), xã Lấp Vò (xã Bình Thành cũ) và xã Lai Vung (xã Định An cũ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 ngày 22/09/2025

12:00:00 ngày 22/09/2025

Một phần ấp Tân Thuận B, xã Thanh Bình (khu vực gần Quán Gỗ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/09/2025

16:30:00 ngày 22/09/2025

Khách hàng Bơm Tư Lũy, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/09/2025

16:30:00 ngày 22/09/2025

Khách hàng Võ Điền Trung 2, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/09/2025

16:30:00 ngày 22/09/2025

Khách hàng Phòng khám đa khoa khu vực Tân Bình, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/09/2025

16:30:00 ngày 22/09/2025

Khách hàng NMXX Hiệp Thành, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/09/2025

16:30:00 ngày 22/09/2025

Khách hàng Bơm Mương Bảy Quẹo, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/09/2025

16:30:00 ngày 22/09/2025

Khách hàng CSSX nước đá Phước Lợi, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực gần xay xát bà Nguyễn Kim Thủy)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Cả Cái)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng NMXX Nguyễn Văn Kha 1, xã Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng Bơm Kinh An Phong Bình Tấn, xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng Trạm HTX NN Bình Thuận 1, xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng Trạm Bơm Tân Mỹ A, xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng Bơm Bình Tân 2, xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng Bơm 3 Nghề, xã Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng Bơm Bà Hai, xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng Bơm Ông Ninh, xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

KH sấy lúa Phong Phú và NMXX Nguyễn Văn Kha, xã Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 24/09/2025

07:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ ngã ba Bà Quẹo đến Dinh Ông)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 24/09/2025

16:30:00 ngày 24/09/2025

Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến ngã ba Bà Quẹo, Chùa Cao Đài)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 24/09/2025

16:30:00 ngày 24/09/2025

Khách hàng Bơm Nguyễn Thành Chung, xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17:00:00 ngày 24/09/2025

17:30:00 ngày 24/09/2025

Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ ngã ba Bà Quẹo đến Dinh Ông)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 25/09/2025

16:30:00 ngày 25/09/2025

Khách hàng Đặng Thị Nguyên, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

10:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

15:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Cồn Tân Dinh)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Khách hàng GCCK Trọng Phúc 3, xã Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Khách hàng Bơm Cả Góc, xã Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Khách hàng Bơm Hai Khanh, xã Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Khách hàng Trại Cưa Nguyễn Văn Hảo, xã An Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

KH Công ty TNHH may Song Phát, xã Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 26/09/2025

15:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Xã Tân Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần khu vực ấp K12, xã Tam Nông (xã Phú Hiệp cũ) (từ nhà ông Ngô Văn So dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Phùng Văn Út Lớn)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần khu vực ấp B, xã Phú Cường (từ nhà ông Huỳnh Văn Thảo dọc theo đường ĐT844 đến trường THCS Phú Cường; từ trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Võ Hoàng Thập đến nhà ông Đăng Văn Hiền)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần phường An Bình, khu vực từ cây xăng Thu Hà đến trụ sở UBND Phường An Bình B cũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

