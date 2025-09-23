Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khách hàng nằm trong diện bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Thứ ba, 10:33 23/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 23-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 23-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khách hàng nằm trong diện bị cúp điện 10 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 23-28/9/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:00:00 ngày 25/09/2025

12:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần tổ 10 đến tổ 14 khu phố Phú Nhuận 1 - phường An Hội; Một phần tổ 10B đến tổ 15 Phú Nhuận 2 - phường An Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần tổ 10B đến tổ 15 Phú Nhuận 2 - phường An Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần tổ 21 khu phố Phú Hữu - phường Phú Khương; Một phần tổ 4 khu phố Phú Thành - phường Phú Khương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

12:30:00 ngày 27/09/2025

Một phần tổ 21 khu phố Phú Chiến - phường Phú Khương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

KS Việt Úc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Đường Nguyễn Đình Chiểu từ hẻm chùa Vạn Quốc đến Cầu Kinh Chẹt Sậy - phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Kho xuất khẩu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 23/09/2025

12:00:00 ngày 23/09/2025

Ấp Tân Thành xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Tổ NDTQ số 17, một phần ấp Tân Bình xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 23/09/2025

12:00:00 ngày 23/09/2025

Tổ NDTQ số 02, một phần ấp 5 xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/09/2025

14:30:00 ngày 23/09/2025

Tổ NDTQ số 16, một phần ấp An Thạnh xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/09/2025

14:30:00 ngày 23/09/2025

Tổ NDTQ số 25+26, một phần ấp An Thạnh xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Tổ NDTQ số 03, một phần ấp An Thuận xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Trạm kiểm soát Đồn biên phòng Thạnh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

09:30:00 ngày 24/09/2025

Tổ NDTQ số 01, một phần ấp An Điền Bé xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/09/2025

10:30:00 ngày 24/09/2025

Tổ NDTQ số 15, một phần ấp Giồng Trôm xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 24/09/2025

11:30:00 ngày 24/09/2025

Tổ NDTQ số 14, một phần ấp An Thuận xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 24/09/2025

11:30:00 ngày 24/09/2025

Tổ NDTQ số 08, một phần ấp An Thuận xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/09/2025

15:00:00 ngày 24/09/2025

Tổ NDTQ số 16, một phần ấp An Thái xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ NDTQ số 11 ấp Giồng Ao xã An Hiệp; Tổ NDTQ số 5 ấp Giồng Xoài xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Khách hàng nuôi tôm Võ Văn Bùn ấp Giồng Xoài xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

10:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ NDTQ số 01, một phần ấp An Hòa xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 25/09/2025

10:30:00 ngày 25/09/2025

Tổ NDTQ số 16, một phần ấp Mỹ Hòa xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Tổ NDTQ số 6, một phần ấp Mỹ Thuận xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

15:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ NDTQ số 17, một phần ấp An Thái xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 25/09/2025

15:30:00 ngày 25/09/2025

Tổ NDTQ số 05, một phần ấp An Thuận xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ NDTQ số 10, một phần ấp An Thuận xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Bờ Bàu – Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

09:30:00 ngày 26/09/2025

Tổ NDTQ số 15 ấp Vĩnh Đức Trung; Tổ NDTQ số 18 ấp Vĩnh Đức Đông xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

09:30:00 ngày 26/09/2025

Tổ NDTQ số 01, một phần ấp Bảo Hòa xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 26/09/2025

10:30:00 ngày 26/09/2025

Tổ NDTQ số 01, một phần ấp Bến Vựa xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 26/09/2025

11:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ NDTQ số 2-3, ấp An Bình 1 xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Tổ NDTQ số 06, một phần ấp Bến Vựa xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ NDTQ số 19, ấp An Quí xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 26/09/2025

14:30:00 ngày 26/09/2025

Tổ NDTQ số 4-5, ấp An Quí xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ NDTQ số 02, một phần ấp An Bình xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ NDTQ số 1-2-10, ấp An Quí xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp An Hội xã Ba Tri; ấp Phú Thạnh, Phú Lợi, Phú Khương, Phú Long, Phước Thới, Phước Thạnh xã Tân Xuân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

10:00:00 ngày 27/09/2025

Tổ NDTQ số 04, một phần ấp Giồng Găng xã Tân Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 27/09/2025

10:30:00 ngày 27/09/2025

Tổ NDTQ số 15, một phần ấp Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 27/09/2025

12:00:00 ngày 27/09/2025

Tổ NDTQ số 06, một phần ấp Hòa Bình xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 27/09/2025

15:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần Khu phố 6 xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần Khu phố 3 xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/09/2025

12:00:00 ngày 28/09/2025

Tổ NDTQ số 1-2-3-12B ấp 6; Tổ NDTQ số 9 ấp An Hòa xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần tổ NDTQ số 2, 4, 5, 7, 11 ấp An Bình xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

13:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần tổ NDTQ số 12 ấp An Bình; Một phần tổ NDTQ số 6 ấp An Hoà và tổ NDTQ số 3 ấp An Phong xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 23/09/2025

11:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần tổ NDTQ số 1 ấp An Vĩnh 1; Một phần tổ NDTQ số 3 ấp An Bình xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần tổ NDTQ số 5, 6, 9, 10 ấp An Phước xã Thành Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần tổ NDTQ số 15, 16 ấp Phú Quới; Một phần tổ NDTQ số 1, 2, 3, 6, 8, 14 ấp Tân Phước xã Mỏ Cày

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 26/09/2025

13:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần tổ NDTQ số 1, 2 - Ấp Phú Trạch; Tổ NDTQ 7, 9, 10 - Ấp Thạnh Phó xã Hương Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần tổ NDTQ số 2, 3, 4 - Ấp Phú Trạch 1 xã Hương Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

13:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần tổ NDTQ số 8 - Ấp An Nhơn 1 xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

13:00:00 ngày 23/09/2025

Tổ 15, 16, 19 ấp Bến Cát xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Cơ sở sản xuất Vĩnh Phú - ấp Thừa Trung xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

NTCN Võ Thành Hoàng - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Tổ 11, 12 ấp Tân Định xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:45:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

NTCN Nguyễn Phát Đạt - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

13:00:00 ngày 24/09/2025

Tổ 4, 5 ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

NTCN Võ Văn Tám - ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 24/09/2025

09:30:00 ngày 24/09/2025

Tổ 5, 6 ấp Bình Huề 1; tổ 7, 8 ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 24/09/2025

11:30:00 ngày 24/09/2025

Tổ 7 ấp Tân An xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Tổ 11, 12 ấp Giồng Sầm xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/09/2025

14:00:00 ngày 24/09/2025

Tổ 6, 7, 8 ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/09/2025

14:30:00 ngày 24/09/2025

NTCN Lê Văn Tươi - ấp Cây Trôm xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:40:00 ngày 24/09/2025

14:40:00 ngày 24/09/2025

Tổ 10, 18, 19, 20, 21 ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Tổ 1, 2 ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

NTCN Nguyễn Văn Mười - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Hồ Văn Cát - ấp Phú Thành xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

13:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 17, 18 ấp Tân Định xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 25/09/2025

10:30:00 ngày 25/09/2025

Tổ 2, 3 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:20:00 ngày 25/09/2025

12:30:00 ngày 25/09/2025

Tổ 1, 6 ấp Sân Banh; tổ 6 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 1, 2 ấp Phú Hưng xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

15:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 5, 14, 15 ấp Sân Banh xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 10, 11 ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 26/09/2025

13:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ 7, 8, 9 ấp Phú Hưng xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 26/09/2025

10:30:00 ngày 26/09/2025

Tổ 7 ấp Bình Hòa xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ 28 khu phố 2; tổ 1, 2 ấp Bình Thuận; tổ 1 ấp Bình Hòa xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ 24, 25, 26, 27 ấp Long An xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 26/09/2025

14:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ 5 ấp Bình Thới 3; tổ 9 ấp Bình Hòa xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:40:00 ngày 26/09/2025

14:40:00 ngày 26/09/2025

Tổ 9 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại - Tổ 3 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 26/09/2025

15:20:00 ngày 26/09/2025

Tổ 15, 16, 17, 18 ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:10:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ 12, 13, 14 ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

12:00:00 ngày 27/09/2025

Tổ 1, 2, 3 ấp Bình Huề 1; tổ 1 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Tổ 18 ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:10:00 ngày 27/09/2025

12:00:00 ngày 27/09/2025

Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 27/09/2025

15:00:00 ngày 27/09/2025

Tổ 16, 17, 18 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:50:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Tổ 23, 24 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

13:00:00 ngày 23/09/2025

Tổ 15, 16, 19 ấp Bến Cát xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng: Cơ sở sản xuất Vĩnh Phú - ấp Thừa Trung xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng: NTCN Võ Thành Hoàng - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Tổ 11, 12 ấp Tân Định xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:45:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng: NTCN Nguyễn Phát Đạt - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

13:00:00 ngày 24/09/2025

Tổ 4, 5 ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Khách hàng: NTCN Võ Văn Tám - ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 24/09/2025

09:30:00 ngày 24/09/2025

Tổ 5, 6 ấp Bình Huề 1; tổ 7, 8 ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 24/09/2025

11:30:00 ngày 24/09/2025

Tổ 7 ấp Tân An xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Tổ 11, 12 ấp Giồng Sầm xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/09/2025

14:00:00 ngày 24/09/2025

Tổ 6, 7, 8 ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/09/2025

14:30:00 ngày 24/09/2025

Khách hàng: NTCN Lê Văn Tươi - ấp Cây Trôm xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:40:00 ngày 24/09/2025

14:40:00 ngày 24/09/2025

Tổ 10, 18, 19, 20, 21 ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Tổ 1, 2 ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Mười - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Khách hàng: Hồ Văn Cát - ấp Phú Thành xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

13:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 17, 18 ấp Tân Định xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 25/09/2025

10:30:00 ngày 25/09/2025

Tổ 2, 3 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:20:00 ngày 25/09/2025

12:30:00 ngày 25/09/2025

Tổ 1, 6 ấp Sân Banh; tổ 6 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 1, 2 ấp Phú Hưng xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

15:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 5, 14, 15 ấp Sân Banh xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 10, 11 ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 26/09/2025

13:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ 7, 8, 9 ấp Phú Hưng xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 26/09/2025

10:30:00 ngày 26/09/2025

Tổ 7 ấp Bình Hòa xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ 28 khu phố 2; tổ 1, 2 ấp Bình Thuận; tổ 1 ấp Bình Hòa xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ 24, 25, 26, 27 ấp Long An xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 26/09/2025

14:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ 5 ấp Bình Thới 3; tổ 9 ấp Bình Hòa xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:40:00 ngày 26/09/2025

14:40:00 ngày 26/09/2025

Tổ 9 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại - Tổ 3 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 26/09/2025

15:20:00 ngày 26/09/2025

Tổ 15, 16, 17, 18 ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:10:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ 12, 13, 14 ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

12:00:00 ngày 27/09/2025

Tổ 1, 2, 3 ấp Bình Huề 1; tổ 1 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Tổ 18 ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:10:00 ngày 27/09/2025

12:00:00 ngày 27/09/2025

Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 27/09/2025

15:00:00 ngày 27/09/2025

Tổ 16, 17, 18 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:50:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Tổ 23, 24 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Ấp Thuận Điền; Ấp An Bình xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Ấp 9 xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

08:45:00 ngày 24/09/2025

Ấp Tiên Tây Vàm; Ấp Tiên Đông Vàm xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/09/2025

09:45:00 ngày 24/09/2025

Ấp Tiên Đông Vàm xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 24/09/2025

10:45:00 ngày 24/09/2025

Ấp An Bình xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 24/09/2025

11:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 24/09/2025

14:45:00 ngày 24/09/2025

Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 24/09/2025

15:45:00 ngày 24/09/2025

Ấp Thạnh Hưng; Ấp Thanh Bình xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Thạnh Hưng xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Thanh Bình xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Ấp Hàm Luông xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp Phước Trạch - Hữu Thành Phường Phú Tân; Ấp Phước Thành - Long Hòa - Long Hội xã Giao Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp Phước Thới xã Giao Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Ấp Long Hội - Long Hòa - Long Thạnh xã Giao Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 28/09/2025

16:00:00 ngày 28/09/2025

Công ty Công nghiệp nặng An Pha

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

11:00:00 ngày 23/09/2025

Tổ 8 ấp Bình Phú, tổ 4 ấp Bình An xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Tổ 2, 3, 4 ấp Hòa Trị xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

14:30:00 ngày 23/09/2025

Tổ 1, 2 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 23/09/2025

11:00:00 ngày 23/09/2025

Tổ 2, 7 ấp Bình Phú xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 23/09/2025

14:30:00 ngày 23/09/2025

Tổ 3, 4, 5 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/09/2025

14:00:00 ngày 23/09/2025

Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Bình Xuân xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 23/09/2025

15:30:00 ngày 23/09/2025

Tổ 8 ấp Hưng Hòa Tây xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Tổ 4, 5 ấp Kinh Trong xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

11:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Phú Thuận xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

10:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 3, 4, 5, 6 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 25/09/2025

14:30:00 ngày 25/09/2025

Tổ 1, 2 ấp Giồng Sâu xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

14:30:00 ngày 26/09/2025

Tổ 3 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 26/09/2025

14:30:00 ngày 26/09/2025

Tổ 10 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Tổ 7, 8 ấp Phong Thuận xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 3 - 5B - 6 xã Giồng Trôm

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 6 xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 5B - 6 xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/09/2025

12:00:00 ngày 28/09/2025

Tổ 1 - 2 ấp Hòa Bình xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/09/2025

12:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Tổ 6 - 8 ấp Giồng Lực xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần ấp Giồng Chùa xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng Xưởng cưa Thành Nhân 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

11:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm chiếu sáng 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 23/09/2025

12:00:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng Cty TNHH TM Nam Đức Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 23/09/2025

13:00:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng Kho Bạc Chợ Lách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 23/09/2025

13:00:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng Trung tâm Viễn thông Chợ Lách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

10:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 4 ấp Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 25/09/2025

11:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 4,5 ấp Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 25/09/2025

12:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 7, ấp Vĩnh Nam xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 25/09/2025

13:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 2, 3 ấp Đông Nam xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 25/09/2025

13:00:00 ngày 25/09/2025

Tổ 5 ấp Đông Nam xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Tân An, Hòa An, An Hòa, An Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long; Một phần ấp Lân Tây, Tây Lộc, Bình Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 1, 2, Bình An, Bình An B xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần ấp Phú Long, Phú Hưng, Hòa Lộc xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long; Một phần ấp Hòa Khánh, Phú Hội xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long; Toàn bộ xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14:00:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Tổ 4, 5, 6, 7, 8 ấp Thanh Bình 1 - Xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 23/09/2025

16:30:00 ngày 23/09/2025

Tổ 3 ấp Phú Thuận - Xã Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/09/2025

18:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Thành Hóa 2, Hoà Hưng, Hoà Bình - Xã Tân Thành Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Thành Hóa 2 - Xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 27/09/2025

14:30:00 ngày 27/09/2025

Tổ 9, 10, 11, 12 ấp Phước Trung - Xã Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 27/09/2025

14:30:00 ngày 27/09/2025

Tổ 1, 2 ấp Phú Thạnh - Xã Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19 – 21/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19 – 21/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 49 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

SUV hạng B giảm giá sốc, thậm chí chỉ ngang xe hạng A: Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander rẻ chưa từng thấy

SUV hạng B giảm giá sốc, thậm chí chỉ ngang xe hạng A: Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander rẻ chưa từng thấy

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt xe SUV, MPV hạng B đều có ưu đãi giảm giá, thậm chí, sản phẩm "hot" như Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 cũng không phải là ngoại lệ.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Những khu vực nào bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Những khu vực nào bị cúp điện trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm cũ)?

Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm cũ)?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 4 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất rẻ chạm mốc kỷ lục mới, trong đó, iPhone 15 rẻ như điện thoại tầm trung, iPhone 15 Pro Max giá rẻ hot nhất tháng 9.

Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh theo chiều giá thế giới

Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh theo chiều giá thế giới

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn BTMC, Doji tăng theo thế giới.

Giá lăn bánh Kia K5 giảm sốc, rẻ chưa từng thấy: Thấp nhất phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry – Mazda6 lép vế

Giá lăn bánh Kia K5 giảm sốc, rẻ chưa từng thấy: Thấp nhất phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry – Mazda6 lép vế

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia K5 mới nhất đang cực kỳ cạnh tranh nhờ chương trình khuyến mại lớn, gây sức ép doanh số lên Toyota Camry.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc mới lại đủ sức khiến ngay cả SH Mode cũng phải ‘lép vế’ trước những trang bị tiên tiến của mình dù ra mắt với giá rẻ.

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Xem nhiều

Xe ga 113cc giá 24 triệu đồng: Cốp rộng ngang Lead, rẻ hơn Vision, giá chỉ bằng Wave Alpha

Xe ga 113cc giá 24 triệu đồng: Cốp rộng ngang Lead, rẻ hơn Vision, giá chỉ bằng Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 113cc khiến Honda Lead bị 'đe dọa' khi sở hữu tính năng xịn chẳng kém nhưng giá lại siêu rẻ.

Giá iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro mới nhất chạm đáy kỷ lục, khi iPhone 17 Pro Max xuất hiện

Giá iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro mới nhất chạm đáy kỷ lục, khi iPhone 17 Pro Max xuất hiện

Giá cả thị trường
Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường
Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng
Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top