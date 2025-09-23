Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khách hàng nằm trong diện bị cúp điện 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 23-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 23-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 23-28/9/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 ngày 25/09/2025
12:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần tổ 10 đến tổ 14 khu phố Phú Nhuận 1 - phường An Hội; Một phần tổ 10B đến tổ 15 Phú Nhuận 2 - phường An Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần tổ 10B đến tổ 15 Phú Nhuận 2 - phường An Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần tổ 21 khu phố Phú Hữu - phường Phú Khương; Một phần tổ 4 khu phố Phú Thành - phường Phú Khương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
12:30:00 ngày 27/09/2025
Một phần tổ 21 khu phố Phú Chiến - phường Phú Khương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
KS Việt Úc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Đường Nguyễn Đình Chiểu từ hẻm chùa Vạn Quốc đến Cầu Kinh Chẹt Sậy - phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Kho xuất khẩu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 23/09/2025
12:00:00 ngày 23/09/2025
Ấp Tân Thành xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
10:00:00 ngày 23/09/2025
Tổ NDTQ số 17, một phần ấp Tân Bình xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 23/09/2025
12:00:00 ngày 23/09/2025
Tổ NDTQ số 02, một phần ấp 5 xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/09/2025
14:30:00 ngày 23/09/2025
Tổ NDTQ số 16, một phần ấp An Thạnh xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/09/2025
14:30:00 ngày 23/09/2025
Tổ NDTQ số 25+26, một phần ấp An Thạnh xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Tổ NDTQ số 03, một phần ấp An Thuận xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Trạm kiểm soát Đồn biên phòng Thạnh Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
09:30:00 ngày 24/09/2025
Tổ NDTQ số 01, một phần ấp An Điền Bé xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 24/09/2025
10:30:00 ngày 24/09/2025
Tổ NDTQ số 15, một phần ấp Giồng Trôm xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 24/09/2025
11:30:00 ngày 24/09/2025
Tổ NDTQ số 14, một phần ấp An Thuận xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 24/09/2025
11:30:00 ngày 24/09/2025
Tổ NDTQ số 08, một phần ấp An Thuận xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/09/2025
15:00:00 ngày 24/09/2025
Tổ NDTQ số 16, một phần ấp An Thái xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ NDTQ số 11 ấp Giồng Ao xã An Hiệp; Tổ NDTQ số 5 ấp Giồng Xoài xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Khách hàng nuôi tôm Võ Văn Bùn ấp Giồng Xoài xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
10:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ NDTQ số 01, một phần ấp An Hòa xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 25/09/2025
10:30:00 ngày 25/09/2025
Tổ NDTQ số 16, một phần ấp Mỹ Hòa xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Tổ NDTQ số 6, một phần ấp Mỹ Thuận xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 25/09/2025
15:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ NDTQ số 17, một phần ấp An Thái xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 25/09/2025
15:30:00 ngày 25/09/2025
Tổ NDTQ số 05, một phần ấp An Thuận xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ NDTQ số 10, một phần ấp An Thuận xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Bờ Bàu – Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
09:30:00 ngày 26/09/2025
Tổ NDTQ số 15 ấp Vĩnh Đức Trung; Tổ NDTQ số 18 ấp Vĩnh Đức Đông xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
09:30:00 ngày 26/09/2025
Tổ NDTQ số 01, một phần ấp Bảo Hòa xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 26/09/2025
10:30:00 ngày 26/09/2025
Tổ NDTQ số 01, một phần ấp Bến Vựa xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 26/09/2025
11:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ NDTQ số 2-3, ấp An Bình 1 xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Tổ NDTQ số 06, một phần ấp Bến Vựa xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ NDTQ số 19, ấp An Quí xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/09/2025
14:30:00 ngày 26/09/2025
Tổ NDTQ số 4-5, ấp An Quí xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ NDTQ số 02, một phần ấp An Bình xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ NDTQ số 1-2-10, ấp An Quí xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp An Hội xã Ba Tri; ấp Phú Thạnh, Phú Lợi, Phú Khương, Phú Long, Phước Thới, Phước Thạnh xã Tân Xuân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
10:00:00 ngày 27/09/2025
Tổ NDTQ số 04, một phần ấp Giồng Găng xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 27/09/2025
10:30:00 ngày 27/09/2025
Tổ NDTQ số 15, một phần ấp Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 27/09/2025
12:00:00 ngày 27/09/2025
Tổ NDTQ số 06, một phần ấp Hòa Bình xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/09/2025
15:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần Khu phố 6 xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần Khu phố 3 xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/09/2025
12:00:00 ngày 28/09/2025
Tổ NDTQ số 1-2-3-12B ấp 6; Tổ NDTQ số 9 ấp An Hòa xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/09/2025
10:00:00 ngày 23/09/2025
Một phần tổ NDTQ số 2, 4, 5, 7, 11 ấp An Bình xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
13:00:00 ngày 23/09/2025
Một phần tổ NDTQ số 12 ấp An Bình; Một phần tổ NDTQ số 6 ấp An Hoà và tổ NDTQ số 3 ấp An Phong xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 23/09/2025
11:00:00 ngày 23/09/2025
Một phần tổ NDTQ số 1 ấp An Vĩnh 1; Một phần tổ NDTQ số 3 ấp An Bình xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Một phần tổ NDTQ số 5, 6, 9, 10 ấp An Phước xã Thành Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần tổ NDTQ số 15, 16 ấp Phú Quới; Một phần tổ NDTQ số 1, 2, 3, 6, 8, 14 ấp Tân Phước xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 26/09/2025
13:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần tổ NDTQ số 1, 2 - Ấp Phú Trạch; Tổ NDTQ 7, 9, 10 - Ấp Thạnh Phó xã Hương Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần tổ NDTQ số 2, 3, 4 - Ấp Phú Trạch 1 xã Hương Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
13:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần tổ NDTQ số 8 - Ấp An Nhơn 1 xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/09/2025
13:00:00 ngày 23/09/2025
Tổ 15, 16, 19 ấp Bến Cát xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
10:00:00 ngày 23/09/2025
Cơ sở sản xuất Vĩnh Phú - ấp Thừa Trung xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
NTCN Võ Thành Hoàng - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Tổ 11, 12 ấp Tân Định xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:45:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
NTCN Nguyễn Phát Đạt - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
13:00:00 ngày 24/09/2025
Tổ 4, 5 ấp Cầu Sắt xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
NTCN Võ Văn Tám - ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 24/09/2025
09:30:00 ngày 24/09/2025
Tổ 5, 6 ấp Bình Huề 1; tổ 7, 8 ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 24/09/2025
11:30:00 ngày 24/09/2025
Tổ 7 ấp Tân An xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Tổ 11, 12 ấp Giồng Sầm xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/09/2025
14:00:00 ngày 24/09/2025
Tổ 6, 7, 8 ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/09/2025
14:30:00 ngày 24/09/2025
NTCN Lê Văn Tươi - ấp Cây Trôm xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:40:00 ngày 24/09/2025
14:40:00 ngày 24/09/2025
Tổ 10, 18, 19, 20, 21 ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Tổ 1, 2 ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 24/09/2025
16:00:00 ngày 24/09/2025
NTCN Nguyễn Văn Mười - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Hồ Văn Cát - ấp Phú Thành xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
13:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 17, 18 ấp Tân Định xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 25/09/2025
10:30:00 ngày 25/09/2025
Tổ 2, 3 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:20:00 ngày 25/09/2025
12:30:00 ngày 25/09/2025
Tổ 1, 6 ấp Sân Banh; tổ 6 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 1, 2 ấp Phú Hưng xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 25/09/2025
15:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 5, 14, 15 ấp Sân Banh xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 10, 11 ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 26/09/2025
13:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ 7, 8, 9 ấp Phú Hưng xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 26/09/2025
10:30:00 ngày 26/09/2025
Tổ 7 ấp Bình Hòa xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ 28 khu phố 2; tổ 1, 2 ấp Bình Thuận; tổ 1 ấp Bình Hòa xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ 24, 25, 26, 27 ấp Long An xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/09/2025
14:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ 5 ấp Bình Thới 3; tổ 9 ấp Bình Hòa xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:40:00 ngày 26/09/2025
14:40:00 ngày 26/09/2025
Tổ 9 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại - Tổ 3 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 26/09/2025
15:20:00 ngày 26/09/2025
Tổ 15, 16, 17, 18 ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:10:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ 12, 13, 14 ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
12:00:00 ngày 27/09/2025
Tổ 1, 2, 3 ấp Bình Huề 1; tổ 1 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Tổ 18 ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:10:00 ngày 27/09/2025
12:00:00 ngày 27/09/2025
Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/09/2025
15:00:00 ngày 27/09/2025
Tổ 16, 17, 18 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:50:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Tổ 23, 24 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/09/2025
13:00:00 ngày 23/09/2025
Tổ 15, 16, 19 ấp Bến Cát xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
10:00:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng: Cơ sở sản xuất Vĩnh Phú - ấp Thừa Trung xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng: NTCN Võ Thành Hoàng - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Tổ 11, 12 ấp Tân Định xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:45:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng: NTCN Nguyễn Phát Đạt - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
13:00:00 ngày 24/09/2025
Tổ 4, 5 ấp Cầu Sắt xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Khách hàng: NTCN Võ Văn Tám - ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 24/09/2025
09:30:00 ngày 24/09/2025
Tổ 5, 6 ấp Bình Huề 1; tổ 7, 8 ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 24/09/2025
11:30:00 ngày 24/09/2025
Tổ 7 ấp Tân An xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Tổ 11, 12 ấp Giồng Sầm xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/09/2025
14:00:00 ngày 24/09/2025
Tổ 6, 7, 8 ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/09/2025
14:30:00 ngày 24/09/2025
Khách hàng: NTCN Lê Văn Tươi - ấp Cây Trôm xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:40:00 ngày 24/09/2025
14:40:00 ngày 24/09/2025
Tổ 10, 18, 19, 20, 21 ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Tổ 1, 2 ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 24/09/2025
16:00:00 ngày 24/09/2025
Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Mười - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Khách hàng: Hồ Văn Cát - ấp Phú Thành xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
13:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 17, 18 ấp Tân Định xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 25/09/2025
10:30:00 ngày 25/09/2025
Tổ 2, 3 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:20:00 ngày 25/09/2025
12:30:00 ngày 25/09/2025
Tổ 1, 6 ấp Sân Banh; tổ 6 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 1, 2 ấp Phú Hưng xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 25/09/2025
15:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 5, 14, 15 ấp Sân Banh xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 10, 11 ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 26/09/2025
13:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ 7, 8, 9 ấp Phú Hưng xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 26/09/2025
10:30:00 ngày 26/09/2025
Tổ 7 ấp Bình Hòa xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ 28 khu phố 2; tổ 1, 2 ấp Bình Thuận; tổ 1 ấp Bình Hòa xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ 24, 25, 26, 27 ấp Long An xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/09/2025
14:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ 5 ấp Bình Thới 3; tổ 9 ấp Bình Hòa xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:40:00 ngày 26/09/2025
14:40:00 ngày 26/09/2025
Tổ 9 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại - Tổ 3 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 26/09/2025
15:20:00 ngày 26/09/2025
Tổ 15, 16, 17, 18 ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:10:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ 12, 13, 14 ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
12:00:00 ngày 27/09/2025
Tổ 1, 2, 3 ấp Bình Huề 1; tổ 1 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Tổ 18 ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:10:00 ngày 27/09/2025
12:00:00 ngày 27/09/2025
Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/09/2025
15:00:00 ngày 27/09/2025
Tổ 16, 17, 18 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:50:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Tổ 23, 24 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Ấp Thuận Điền; Ấp An Bình xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Ấp 9 xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
08:45:00 ngày 24/09/2025
Ấp Tiên Tây Vàm; Ấp Tiên Đông Vàm xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 24/09/2025
09:45:00 ngày 24/09/2025
Ấp Tiên Đông Vàm xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 24/09/2025
10:45:00 ngày 24/09/2025
Ấp An Bình xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 24/09/2025
11:30:00 ngày 24/09/2025
Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 24/09/2025
14:45:00 ngày 24/09/2025
Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 24/09/2025
15:45:00 ngày 24/09/2025
Ấp Thạnh Hưng; Ấp Thanh Bình xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Thạnh Hưng xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Thanh Bình xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Ấp Hàm Luông xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp Phước Trạch - Hữu Thành Phường Phú Tân; Ấp Phước Thành - Long Hòa - Long Hội xã Giao Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp Phước Thới xã Giao Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Ấp Long Hội - Long Hòa - Long Thạnh xã Giao Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/09/2025
16:00:00 ngày 28/09/2025
Công ty Công nghiệp nặng An Pha
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/09/2025
11:00:00 ngày 23/09/2025
Tổ 8 ấp Bình Phú, tổ 4 ấp Bình An xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Tổ 2, 3, 4 ấp Hòa Trị xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
14:30:00 ngày 23/09/2025
Tổ 1, 2 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 23/09/2025
11:00:00 ngày 23/09/2025
Tổ 2, 7 ấp Bình Phú xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 23/09/2025
14:30:00 ngày 23/09/2025
Tổ 3, 4, 5 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/09/2025
14:00:00 ngày 23/09/2025
Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Bình Xuân xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 23/09/2025
15:30:00 ngày 23/09/2025
Tổ 8 ấp Hưng Hòa Tây xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Tổ 4, 5 ấp Kinh Trong xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
11:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Phú Thuận xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
10:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 3, 4, 5, 6 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 25/09/2025
14:30:00 ngày 25/09/2025
Tổ 1, 2 ấp Giồng Sâu xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
14:30:00 ngày 26/09/2025
Tổ 3 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 26/09/2025
14:30:00 ngày 26/09/2025
Tổ 10 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Tổ 7, 8 ấp Phong Thuận xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp 3 - 5B - 6 xã Giồng Trôm
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp 6 xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp 5B - 6 xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/09/2025
12:00:00 ngày 28/09/2025
Tổ 1 - 2 ấp Hòa Bình xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/09/2025
12:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Tổ 6 - 8 ấp Giồng Lực xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần ấp Giồng Chùa xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/09/2025
10:00:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng Xưởng cưa Thành Nhân 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 23/09/2025
11:00:00 ngày 23/09/2025
Trạm chiếu sáng 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 23/09/2025
12:00:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng Cty TNHH TM Nam Đức Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 23/09/2025
13:00:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng Kho Bạc Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 23/09/2025
13:00:00 ngày 23/09/2025
Khách hàng Trung tâm Viễn thông Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
10:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 4 ấp Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 25/09/2025
11:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 4,5 ấp Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 25/09/2025
12:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 7, ấp Vĩnh Nam xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 25/09/2025
13:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 2, 3 ấp Đông Nam xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 25/09/2025
13:00:00 ngày 25/09/2025
Tổ 5 ấp Đông Nam xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Tân An, Hòa An, An Hòa, An Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long; Một phần ấp Lân Tây, Tây Lộc, Bình Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp 1, 2, Bình An, Bình An B xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần ấp Phú Long, Phú Hưng, Hòa Lộc xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long; Một phần ấp Hòa Khánh, Phú Hội xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long; Toàn bộ xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14:00:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Tổ 4, 5, 6, 7, 8 ấp Thanh Bình 1 - Xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 23/09/2025
16:30:00 ngày 23/09/2025
Tổ 3 ấp Phú Thuận - Xã Phước Mỹ Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/09/2025
18:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Thành Hóa 2, Hoà Hưng, Hoà Bình - Xã Tân Thành Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Thành Hóa 2 - Xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/09/2025
14:30:00 ngày 27/09/2025
Tổ 9, 10, 11, 12 ấp Phước Trung - Xã Phước Mỹ Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 27/09/2025
14:30:00 ngày 27/09/2025
Tổ 1, 2 ấp Phú Thạnh - Xã Phước Mỹ Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
