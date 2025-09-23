Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khách hàng nằm trong diện bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 23-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 23-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 23-28/9/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 ngày 25/09/2025 12:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần tổ 10 đến tổ 14 khu phố Phú Nhuận 1 - phường An Hội; Một phần tổ 10B đến tổ 15 Phú Nhuận 2 - phường An Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần tổ 10B đến tổ 15 Phú Nhuận 2 - phường An Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần tổ 21 khu phố Phú Hữu - phường Phú Khương; Một phần tổ 4 khu phố Phú Thành - phường Phú Khương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 12:30:00 ngày 27/09/2025 Một phần tổ 21 khu phố Phú Chiến - phường Phú Khương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 KS Việt Úc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Đường Nguyễn Đình Chiểu từ hẻm chùa Vạn Quốc đến Cầu Kinh Chẹt Sậy - phường Phú Khương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Kho xuất khẩu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 23/09/2025 12:00:00 ngày 23/09/2025 Ấp Tân Thành xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Tổ NDTQ số 17, một phần ấp Tân Bình xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 23/09/2025 12:00:00 ngày 23/09/2025 Tổ NDTQ số 02, một phần ấp 5 xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/09/2025 14:30:00 ngày 23/09/2025 Tổ NDTQ số 16, một phần ấp An Thạnh xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/09/2025 14:30:00 ngày 23/09/2025 Tổ NDTQ số 25+26, một phần ấp An Thạnh xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Tổ NDTQ số 03, một phần ấp An Thuận xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Trạm kiểm soát Đồn biên phòng Thạnh Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 09:30:00 ngày 24/09/2025 Tổ NDTQ số 01, một phần ấp An Điền Bé xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/09/2025 10:30:00 ngày 24/09/2025 Tổ NDTQ số 15, một phần ấp Giồng Trôm xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 24/09/2025 11:30:00 ngày 24/09/2025 Tổ NDTQ số 14, một phần ấp An Thuận xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 24/09/2025 11:30:00 ngày 24/09/2025 Tổ NDTQ số 08, một phần ấp An Thuận xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/09/2025 15:00:00 ngày 24/09/2025 Tổ NDTQ số 16, một phần ấp An Thái xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ NDTQ số 11 ấp Giồng Ao xã An Hiệp; Tổ NDTQ số 5 ấp Giồng Xoài xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Khách hàng nuôi tôm Võ Văn Bùn ấp Giồng Xoài xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 10:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ NDTQ số 01, một phần ấp An Hòa xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 25/09/2025 10:30:00 ngày 25/09/2025 Tổ NDTQ số 16, một phần ấp Mỹ Hòa xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Tổ NDTQ số 6, một phần ấp Mỹ Thuận xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 25/09/2025 15:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ NDTQ số 17, một phần ấp An Thái xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 25/09/2025 15:30:00 ngày 25/09/2025 Tổ NDTQ số 05, một phần ấp An Thuận xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ NDTQ số 10, một phần ấp An Thuận xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Bờ Bàu – Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 09:30:00 ngày 26/09/2025 Tổ NDTQ số 15 ấp Vĩnh Đức Trung; Tổ NDTQ số 18 ấp Vĩnh Đức Đông xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 09:30:00 ngày 26/09/2025 Tổ NDTQ số 01, một phần ấp Bảo Hòa xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 26/09/2025 10:30:00 ngày 26/09/2025 Tổ NDTQ số 01, một phần ấp Bến Vựa xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 26/09/2025 11:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ NDTQ số 2-3, ấp An Bình 1 xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Tổ NDTQ số 06, một phần ấp Bến Vựa xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ NDTQ số 19, ấp An Quí xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/09/2025 14:30:00 ngày 26/09/2025 Tổ NDTQ số 4-5, ấp An Quí xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ NDTQ số 02, một phần ấp An Bình xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ NDTQ số 1-2-10, ấp An Quí xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp An Hội xã Ba Tri; ấp Phú Thạnh, Phú Lợi, Phú Khương, Phú Long, Phước Thới, Phước Thạnh xã Tân Xuân Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 10:00:00 ngày 27/09/2025 Tổ NDTQ số 04, một phần ấp Giồng Găng xã Tân Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 27/09/2025 10:30:00 ngày 27/09/2025 Tổ NDTQ số 15, một phần ấp Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 27/09/2025 12:00:00 ngày 27/09/2025 Tổ NDTQ số 06, một phần ấp Hòa Bình xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/09/2025 15:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần Khu phố 6 xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần Khu phố 3 xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/09/2025 12:00:00 ngày 28/09/2025 Tổ NDTQ số 1-2-3-12B ấp 6; Tổ NDTQ số 9 ấp An Hòa xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần tổ NDTQ số 2, 4, 5, 7, 11 ấp An Bình xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 13:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần tổ NDTQ số 12 ấp An Bình; Một phần tổ NDTQ số 6 ấp An Hoà và tổ NDTQ số 3 ấp An Phong xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 23/09/2025 11:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần tổ NDTQ số 1 ấp An Vĩnh 1; Một phần tổ NDTQ số 3 ấp An Bình xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần tổ NDTQ số 5, 6, 9, 10 ấp An Phước xã Thành Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần tổ NDTQ số 15, 16 ấp Phú Quới; Một phần tổ NDTQ số 1, 2, 3, 6, 8, 14 ấp Tân Phước xã Mỏ Cày Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/09/2025 13:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần tổ NDTQ số 1, 2 - Ấp Phú Trạch; Tổ NDTQ 7, 9, 10 - Ấp Thạnh Phó xã Hương Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần tổ NDTQ số 2, 3, 4 - Ấp Phú Trạch 1 xã Hương Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 13:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần tổ NDTQ số 8 - Ấp An Nhơn 1 xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 13:00:00 ngày 23/09/2025 Tổ 15, 16, 19 ấp Bến Cát xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Cơ sở sản xuất Vĩnh Phú - ấp Thừa Trung xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 NTCN Võ Thành Hoàng - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Tổ 11, 12 ấp Tân Định xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:45:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 NTCN Nguyễn Phát Đạt - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 13:00:00 ngày 24/09/2025 Tổ 4, 5 ấp Cầu Sắt xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 NTCN Võ Văn Tám - ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 24/09/2025 09:30:00 ngày 24/09/2025 Tổ 5, 6 ấp Bình Huề 1; tổ 7, 8 ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 24/09/2025 11:30:00 ngày 24/09/2025 Tổ 7 ấp Tân An xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Tổ 11, 12 ấp Giồng Sầm xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/09/2025 14:00:00 ngày 24/09/2025 Tổ 6, 7, 8 ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/09/2025 14:30:00 ngày 24/09/2025 NTCN Lê Văn Tươi - ấp Cây Trôm xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:40:00 ngày 24/09/2025 14:40:00 ngày 24/09/2025 Tổ 10, 18, 19, 20, 21 ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Tổ 1, 2 ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 NTCN Nguyễn Văn Mười - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Hồ Văn Cát - ấp Phú Thành xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 13:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 17, 18 ấp Tân Định xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 25/09/2025 10:30:00 ngày 25/09/2025 Tổ 2, 3 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:20:00 ngày 25/09/2025 12:30:00 ngày 25/09/2025 Tổ 1, 6 ấp Sân Banh; tổ 6 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 1, 2 ấp Phú Hưng xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 25/09/2025 15:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 5, 14, 15 ấp Sân Banh xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 10, 11 ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 26/09/2025 13:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ 7, 8, 9 ấp Phú Hưng xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 26/09/2025 10:30:00 ngày 26/09/2025 Tổ 7 ấp Bình Hòa xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ 28 khu phố 2; tổ 1, 2 ấp Bình Thuận; tổ 1 ấp Bình Hòa xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ 24, 25, 26, 27 ấp Long An xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/09/2025 14:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ 5 ấp Bình Thới 3; tổ 9 ấp Bình Hòa xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:40:00 ngày 26/09/2025 14:40:00 ngày 26/09/2025 Tổ 9 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại - Tổ 3 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 26/09/2025 15:20:00 ngày 26/09/2025 Tổ 15, 16, 17, 18 ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:10:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ 12, 13, 14 ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 12:00:00 ngày 27/09/2025 Tổ 1, 2, 3 ấp Bình Huề 1; tổ 1 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Tổ 18 ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:10:00 ngày 27/09/2025 12:00:00 ngày 27/09/2025 Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/09/2025 15:00:00 ngày 27/09/2025 Tổ 16, 17, 18 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:50:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Tổ 23, 24 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 13:00:00 ngày 23/09/2025 Tổ 15, 16, 19 ấp Bến Cát xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng: Cơ sở sản xuất Vĩnh Phú - ấp Thừa Trung xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng: NTCN Võ Thành Hoàng - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Tổ 11, 12 ấp Tân Định xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:45:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng: NTCN Nguyễn Phát Đạt - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 13:00:00 ngày 24/09/2025 Tổ 4, 5 ấp Cầu Sắt xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Khách hàng: NTCN Võ Văn Tám - ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 24/09/2025 09:30:00 ngày 24/09/2025 Tổ 5, 6 ấp Bình Huề 1; tổ 7, 8 ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 24/09/2025 11:30:00 ngày 24/09/2025 Tổ 7 ấp Tân An xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Tổ 11, 12 ấp Giồng Sầm xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/09/2025 14:00:00 ngày 24/09/2025 Tổ 6, 7, 8 ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/09/2025 14:30:00 ngày 24/09/2025 Khách hàng: NTCN Lê Văn Tươi - ấp Cây Trôm xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:40:00 ngày 24/09/2025 14:40:00 ngày 24/09/2025 Tổ 10, 18, 19, 20, 21 ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Tổ 1, 2 ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Mười - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Khách hàng: Hồ Văn Cát - ấp Phú Thành xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 13:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 17, 18 ấp Tân Định xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 25/09/2025 10:30:00 ngày 25/09/2025 Tổ 2, 3 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:20:00 ngày 25/09/2025 12:30:00 ngày 25/09/2025 Tổ 1, 6 ấp Sân Banh; tổ 6 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 1, 2 ấp Phú Hưng xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 25/09/2025 15:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 5, 14, 15 ấp Sân Banh xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 10, 11 ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 26/09/2025 13:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ 7, 8, 9 ấp Phú Hưng xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 26/09/2025 10:30:00 ngày 26/09/2025 Tổ 7 ấp Bình Hòa xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ 28 khu phố 2; tổ 1, 2 ấp Bình Thuận; tổ 1 ấp Bình Hòa xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ 24, 25, 26, 27 ấp Long An xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/09/2025 14:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ 5 ấp Bình Thới 3; tổ 9 ấp Bình Hòa xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:40:00 ngày 26/09/2025 14:40:00 ngày 26/09/2025 Tổ 9 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại - Tổ 3 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 26/09/2025 15:20:00 ngày 26/09/2025 Tổ 15, 16, 17, 18 ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:10:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ 12, 13, 14 ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 12:00:00 ngày 27/09/2025 Tổ 1, 2, 3 ấp Bình Huề 1; tổ 1 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Tổ 18 ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:10:00 ngày 27/09/2025 12:00:00 ngày 27/09/2025 Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/09/2025 15:00:00 ngày 27/09/2025 Tổ 16, 17, 18 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:50:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Tổ 23, 24 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Ấp Thuận Điền; Ấp An Bình xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Ấp 9 xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 08:45:00 ngày 24/09/2025 Ấp Tiên Tây Vàm; Ấp Tiên Đông Vàm xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/09/2025 09:45:00 ngày 24/09/2025 Ấp Tiên Đông Vàm xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 24/09/2025 10:45:00 ngày 24/09/2025 Ấp An Bình xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 24/09/2025 11:30:00 ngày 24/09/2025 Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 24/09/2025 14:45:00 ngày 24/09/2025 Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 24/09/2025 15:45:00 ngày 24/09/2025 Ấp Thạnh Hưng; Ấp Thanh Bình xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Thạnh Hưng xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Thanh Bình xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Ấp Hàm Luông xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp Phước Trạch - Hữu Thành Phường Phú Tân; Ấp Phước Thành - Long Hòa - Long Hội xã Giao Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp Phước Thới xã Giao Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Ấp Long Hội - Long Hòa - Long Thạnh xã Giao Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/09/2025 16:00:00 ngày 28/09/2025 Công ty Công nghiệp nặng An Pha Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 11:00:00 ngày 23/09/2025 Tổ 8 ấp Bình Phú, tổ 4 ấp Bình An xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Tổ 2, 3, 4 ấp Hòa Trị xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 14:30:00 ngày 23/09/2025 Tổ 1, 2 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 23/09/2025 11:00:00 ngày 23/09/2025 Tổ 2, 7 ấp Bình Phú xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 23/09/2025 14:30:00 ngày 23/09/2025 Tổ 3, 4, 5 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/09/2025 14:00:00 ngày 23/09/2025 Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Bình Xuân xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 23/09/2025 15:30:00 ngày 23/09/2025 Tổ 8 ấp Hưng Hòa Tây xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Tổ 4, 5 ấp Kinh Trong xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Phú Thuận xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 10:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 3, 4, 5, 6 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 25/09/2025 14:30:00 ngày 25/09/2025 Tổ 1, 2 ấp Giồng Sâu xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 14:30:00 ngày 26/09/2025 Tổ 3 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 26/09/2025 14:30:00 ngày 26/09/2025 Tổ 10 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Tổ 7, 8 ấp Phong Thuận xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp 3 - 5B - 6 xã Giồng Trôm Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp 6 xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp 5B - 6 xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/09/2025 12:00:00 ngày 28/09/2025 Tổ 1 - 2 ấp Hòa Bình xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/09/2025 12:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Tổ 6 - 8 ấp Giồng Lực xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần ấp Giồng Chùa xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng Xưởng cưa Thành Nhân 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 11:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm chiếu sáng 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 23/09/2025 12:00:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng Cty TNHH TM Nam Đức Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 23/09/2025 13:00:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng Kho Bạc Chợ Lách Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 23/09/2025 13:00:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng Trung tâm Viễn thông Chợ Lách Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 10:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 4 ấp Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 25/09/2025 11:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 4,5 ấp Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 25/09/2025 12:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 7, ấp Vĩnh Nam xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 25/09/2025 13:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 2, 3 ấp Đông Nam xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 25/09/2025 13:00:00 ngày 25/09/2025 Tổ 5 ấp Đông Nam xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Tân An, Hòa An, An Hòa, An Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long; Một phần ấp Lân Tây, Tây Lộc, Bình Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp 1, 2, Bình An, Bình An B xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần ấp Phú Long, Phú Hưng, Hòa Lộc xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long; Một phần ấp Hòa Khánh, Phú Hội xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long; Toàn bộ xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14:00:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Tổ 4, 5, 6, 7, 8 ấp Thanh Bình 1 - Xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 23/09/2025 16:30:00 ngày 23/09/2025 Tổ 3 ấp Phú Thuận - Xã Phước Mỹ Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 18:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Thành Hóa 2, Hoà Hưng, Hoà Bình - Xã Tân Thành Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Thành Hóa 2 - Xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/09/2025 14:30:00 ngày 27/09/2025 Tổ 9, 10, 11, 12 ấp Phước Trung - Xã Phước Mỹ Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 27/09/2025 14:30:00 ngày 27/09/2025 Tổ 1, 2 ấp Phú Thạnh - Xã Phước Mỹ Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

