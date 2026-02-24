Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 24/2 - 1/3/2026): Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối cả loạt khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 24/2 - 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 24/2 - 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 24/2 - 1/3/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 14 khu phố 6 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/02/2026 đến 11:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 9, 15 khu phố Bình Thạnh phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 14, 14A khu phố 3 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần tổ 1, 3, 27, 39 khu phố 3 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 13:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần tổ 2, 26 khu phố 3 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần tổ 1, 2, 4 khu phố 4 phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5, 13 khu phố 4 phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 24, 25, 33 khu phố 3 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/02/2026 đến 13:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần tổ 8, 39 khu phố 2 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần tổ 8 khu phố Bình Thành; một phần tổ 17 khu phố Bình Thạnh phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 10:20:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 8 khu phố Phú Chánh phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 28/02/2026 đến 10:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 21 khu phố Phú Hữu; một phần tổ 8 khu phố Phú Tự phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Bên phải đường Quốc lộ 60 từ trạm 110kV Bến Tre đến đầu Công Viên Đồng Khởi thuộc phường Phú Tân, phường Phú Khương -Bên trái đường Đồng Khởi từ vòng xoay Tân Thành đến vòng xoay Đông Tây thuộc phường Phú Tân, phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/03/2026 đến 18:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Ấp Bến Đình xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/02/2026 đến 16:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp Nhơn Phú; Tổ 6, 7 ấp Nhơn Hòa xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/02/2026 đến 16:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 3, 5 ấp An Lợi xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/02/2026 đến 16:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Minh Nhủ 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 09:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Thanh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/02/2026 đến 09:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Bé

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/02/2026 đến 09:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Thị Em

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/02/2026 đến 10:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH KTS Âu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/02/2026 đến 11:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại NEWCHARM

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/02/2026 đến 11:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Phan Thanh Trạng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/02/2026 đến 11:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 14 ấp Thạnh Quí xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 16:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Ngô Văn Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 14:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Xay xát Hồ Văn Xí.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 14:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Phan Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 14:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/02/2026 đến 15:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Xay xát Nguyễn Hữu Tài

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/02/2026 đến 15:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Võ Văn Phong

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/02/2026 đến 15:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Trương Văn Thanh Tuấn 2

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/02/2026 đến 16:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Xay xát Khổng Văn Nhân

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/02/2026 đến 16:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Thị Thanh Thảo

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/02/2026 đến 16:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3 ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Trần Minh Ngọc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trần Văn Lơị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 09:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Tấn Cương

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/02/2026 đến 10:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp An Thới xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/02/2026 đến 14:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Thanh 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng CN Cty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam - Trạm Thu Mua STNL Ba Tri - Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/02/2026 đến 14:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 2 ấp An Thới xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 05 ấp Tân Bình xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 08:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp An Phú 1; Tổ 8 ấp An Bình 1 xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 16:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Nước Sạch Darco Ba Lai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH 1TV Phân Bón Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 01, 02, 03, 04 ấp Tân Bình xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp Tân Điểm xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Quí

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Hữu Chiến

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Nghêu Nguyễn Văn Hon

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/02/2026 đến 15:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Lâm Minh Thiện

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9 , 10 ấp Giồng Gạch xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Oắng xã Vĩnh An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Ba Tra

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 09:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH MTV ĐT-TM-DV-TV Vinh Quang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 14, 15 ấp Giồng Lớn xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hộ Kinh Doanh Karaoke Hoa Cau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Happy Garden

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Xay xát Huỳnh Văn Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trung Tâm Viễn Thông 8

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/02/2026 đến 15:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng hộ Kinh Doanh Nuôi Cá Nước Ngọt

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hồ Thị Bích Thu

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 15 ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 16:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4, 6, 20 ấp Vĩnh Đức Trung xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 16:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp An Qui, An Lợi, Thới Đức, Thới Khương, Thới Hoà, An Lộc, An Thiện xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Trạch Đông, Thới Khương, Thới Đức xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Thuận xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 10:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/02/2026 đến 12:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Xã Hương Mỹ; Ấp An Hoà - An Phước xã Thành Thới; Xã An Định (trừ ấp Phú Đông - Phú Lộc Hạ 1 - Phú Lộc Hạ 2 - Phú Lộc Thượng - Phú Tây B)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 17:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/03/2026 đến 11:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 01/03/2026 đến 13:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Tổ 9, 10 ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 11:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Minh Khải - ấp Thới An xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/02/2026 đến 11:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 20, 21, 22 ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Hậu Cần Thủy Sản Hoàng Yến + NTCN Nguyễn Văn Đâu - ấp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Nguyễn Kim Hồng 3 - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/02/2026 đến 09:40:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH TM Cá Việt - ấp Tân An xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Võ Thành Hoàng - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 11 ấp Bình Thạnh 3; tổ 7, 10, 11 ấp Bình Phú xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/02/2026 đến 18:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Võ Thanh Hóa - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Đẹp - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Huỳnh Văn Mên - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Cao Văn Đạt - ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/02/2026 đến 09:40:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Anh Dũng + NTCN Nguyễn Văn Hùng - ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng NTCN Đặng Ngọc Tính - ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Ngô Hồng Lâm - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/02/2026 đến 09:40:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty CP Công Nghệ Sạch Việt Nam - ấp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/02/2026 đến 11:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Cty TNHH TS công nghệ cao Việt Nam-CN 3 tại Bến Tre - ấp Phước Lợi xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Cả Nhỏ, Bến Cát, Tân Định, Cả Đuối, Rạch Gừa, Giồng Tre, Ao Vuông, Giồng Kiến; một phần ấp Bình Phú xã Thạnh Trị; Ấp Cây Trôm xã Bình Đại; Ấp Lộc Thành, Lộc Thới, Lộc Sơn, Lộc Hòa, Phú Thành, Phú Mỹ, Phú Hòa; một phần ấp Phú Hưng xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thành Phong ấp Thạnh Thới B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thị Kim Duyên ấp An Định xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giao Hiệp, Giao Tân xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, An Ngãi A xã Thạnh Phú, ấp An Khương B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Phước, Thạnh Hòa, Thạnh An, Thạnh Lộc, Thạnh Lợi, Thạnh Lại xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Bình, An Ninh, An Thới, An Bình xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 17:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp Phú Nhơn xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Thới A xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tiên Đông xã Tân Phú, ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Mỹ An xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Long Hòa; ấp Long Hội; ấp Phước Thành; ấp Phước Hậu xã xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Thạnh xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 2, Tân Quới Nội xã Phú Túc, Ấp 1, Long Hòa, Quới Thạnh Đông, Quới Hưng, Phú Ngãi, Phước Hòa, Phước Thới xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Long Thạnh xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Khách hàng: Nguyễn Văn Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 12:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 7 ấp Giồng Đồng xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Long Ngoại xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 16, 17, 19 ấp Phong Điền xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 5, 7, 15 ấp Phú Tân Xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 10:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 07, 08 ấp 4 xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 10:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 10, 12, 16 ấp Phú Hòa xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/02/2026 đến 14:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 9A, 9B, 10 ấp 4 xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/02/2026 đến 14:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 22, 24 ấp Thới Trị xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Phú Điền xã Thuận Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng: Phân Trại K2 -Trại giam Châu Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Trương Ngọc Trinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Cty TNHH SX TM Thực Phẩm Tiên Tiến

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 10 ấp Cái Da; tổ 11 ấp Rẫy xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 09:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 07, 08 ấp Kinh Ngoài xã Bình Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 10:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Long Thị xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/02/2026 đến 11:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 08, 09 ấp Phú Hòa xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/02/2026 đến 14:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8 ấp Phước Mỹ xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 15, 16 ấp Hòa Thạnh A xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Tiên 1; một phần ấp 3, 6 xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 12:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: - Một phần ấp Sơn Qui xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Sơn Châu, Phụng Châu xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Hưng Nhơn, Định Bình xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp An Hòa, Hòa An, Định Bình xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, Đại An, Hưng Nhơn, Bình An A, Bình An B xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Xuân, Phú Hòa, Thanh Điền xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 15:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, Đại An, Hưng Nhơn, Bình An A, Bình An B xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Lân xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Long Huê, Long Vinh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 17:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận Ngoài - -xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/02/2026 đến 16:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tích Đức, Khánh Thạnh, Tân Hưng, Tân Lợi - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 16:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Long -xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 16:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Bình 1 - -xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 16:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đức A; Thanh Đông xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 16:30:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.