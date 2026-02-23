Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 23/2 - 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23/2 - 1/3/2026
Lịch cúp điện Cao Lãnh
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hữu Kiến, từ tổ 4 đến tổ 8 và từ tổ 16 đến tổ 20, khóm Hòa Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, đường 30/4, Nguyễn Thị Minh Khai, từ tổ 20 đến tổ 25, khóm 2, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, từ tổ 31 đến tổ 33, khóm 3, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, từ tổ 34 đến tổ 34, khóm 4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chiểu, tổ 1, khóm 1, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định, Võ Trường Toản, tổ 1, tổ 4, tổ 5, khóm 1, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 09:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các cơ quan y tế, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/02/2026 đến 11:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Lộc Phát Việt Nam, đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/02/2026 đến 16:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Sa Đéc
KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852B (từ cầu Rạch Chùa đến cầu KC1), phường Sa Đéc. Khu dân cư Ao Sen, phường Sa Đéc. Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (từ khách Sạn Kim Trang đến cầu Bà Phủ), khu vực Xẻo Gừa – Năm Tam – Ngọn Năm Tam, một phần khu FLC, khu vực kinh Cùn – kinh 85 – Ba Làng, Ngọn Ba Làng, kinh Họa đồ, xã Tân Dương.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/02/2026 đến 18:00:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nha Mân
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực đường ĐT 853 từ Cầu Bà Gọ đến Ngã Ba Tầm Vu thuộc xã Tân Phú Trung.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 11:30:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Văn Phòng Ấp Bà Tây đến Cầu Ngang Bà Tây thuộc xã Tân Phú Trung
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/02/2026 đến 14:30:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Cống Lở đến Cầu Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ UB Xã An Hiệp cũ đến cầu Ngã Tư xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 10:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngã Tư đến Cầu Tân Lễ thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực cầu Cả Hom thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Trãng Muống thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/02/2026 đến 15:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Hội Xuân đến Cây Nước Hội Xuân xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Nghi Phụng đến Hội Xuân thuộc xã Phú Hựu.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ CDC Tân Nhuận Đông thuộc xã Tân Nhuận Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Trường Tiểu Học Tân Phú đến ngã năm Cây Mít thuộc xã Tân Phú Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NLX DB
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cơ khí Hoàng Nhật Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 09:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Văn Xuyên
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/02/2026 đến 10:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Văn Hùng
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phan Lý Minh Sang, NM Thanh Sang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Phục Hỷ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/02/2026 đến 15:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Văn Thông
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lai Vung
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Hòa Thành đến cống Ba Búa)
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/02/2026 đến 06:30:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Bà Phủ đến bến xe Phương Trang Lai Vung)
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/02/2026 đến 18:00:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Hòa Thành đến cống Ba Búa)
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 24/02/2026 đến 18:00:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
KHU VỰC: Toàn phần khu vực Khóm Thị, Khóm Trà Đư Phường Thường Lạc, Toàn phần khu vực Ấp Trung, Ấp Trung Tâm, Ấp Thường Thới, Ấp Thượng, Ấp Mương Kinh, Ấp Phước Tiền, Ấp Mương Miểu, Ấp 2, Ấp 3, và một phần ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 18:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn phần khu vực Khóm Cầu Muống, Khóm Tứ Thường, Khóm Cây Da, Khóm Bình Hòa Hạ, Khóm Bình Hòa Trung, Khóm Bình Hòa Thượng Phường Thường Lạc, Ấp Giồng Bàn xã Thường Phước, một phần khu vực Ấp 1 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/02/2026 đến 18:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hồng
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ cầu Thống Nhất đến bến xe Tân Hồng).
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 18:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng cơ sở gọt xoài Văn Toàn.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tháp Mười
KHU VỰC: tại trạm Bùi Văn Giống
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 08:45:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm bơm Láng Biển 1 tăng cường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 08:45:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm Trạm sạc TT Mỹ An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 08:45:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm Khách sạn Đồng Sen
THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 24/02/2026 đến 09:30:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm Công ty Thành Nông
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/02/2026 đến 10:15:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm NLMT Võ Kim Phượng
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 24/02/2026 đến 11:00:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm Lương Thanh Hương
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 24/02/2026 đến 11:00:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm Trại cưa Trọng nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/02/2026 đến 14:15:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm Cơ sở Trường Sơn
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/02/2026 đến 14:15:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm Nuôi cá Văn Chiến
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/02/2026 đến 15:30:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm Căn cứ Hậu Cần
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/02/2026 đến 15:30:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 10:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/02/2026 đến 15:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
KHU VỰC: Một phần khu vực khóm An Định, xã An Bình (mất điện một phần CDC An Bình)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 11:30:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 7, xã Phong Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 09:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực khóm An Lạc, Phường Mỹ Trà (mất điện một phần Ngã Cạy)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1P, xã Ba Sao
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/02/2026 đến 10:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6, xã Phong Mỹ (mất điện một phần Kinh Cả Bứa)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 11, xã Phong Mỹ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/02/2026 đến 12:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 9, xã Phong Mỹ
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/02/2026 đến 15:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Phương Thịnh (mất điện một phần Kênh Công Sự)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phương Thịnh và một phần ấp 10, xã Phong Mỹ (mất điện một phần Kinh Ông Hai)
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 2 xã Ba Sao, một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Phương Thịnh (mất điện từ cầu Nguyễn Văn Tiếp đến Chợ Phương Thịnh)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 1, ấp Mỹ Long 2 xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 09:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Linh, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/02/2026 đến 10:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần khu vực ấp Bình Tân, ấp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/02/2026 đến 12:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/02/2026 đến 15:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện Chợ đầu mối trái cây, CCN Mỹ Hiệp)
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:30:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lấp Vò
KHU VỰC: Khu vực cặp Sông Tiền ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Cầu Chợ Thủ Củ ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu dân cư Chùa Bà Hai, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Nính đến Cầu Vàm Xếp thuộc xã Lấp Vò và xã Lai Vung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 17:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn An Ninh, khu vực Chợ mới Lấp Vò, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Cái Nính, Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Ngã Ba Vàm Cống, Quốc lộ 54 từ Hợp tác xã Bình Thành đến Cầu Lạch Mắm, khu nhà máy Trisedco thuộc xã Lai Vung, xã Lấp Vò và một phần xã Hòa An, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 08:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn An Ninh, khu vực Chợ mới Lấp Vò, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Cái Nính, Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Ngã Ba Vàm Cống, Quốc lộ 54 từ Hợp tác xã Bình Thành đến Cầu Lạch Mắm, khu nhà máy Trisedco thuộc xã Lai Vung, xã Lấp Vò và một phần xã Hòa An, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Phà Vàm Cống, Khu nhà máy I.D.I, nhà máy Trisedco thuộc xã Lai Vung và xã Lấp Vò và một phần xã Hòa An, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn An Ninh, khu vực Chợ mới Lấp Vò, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp thuộc xã Lai Vung và xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 08:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn An Ninh, khu vực Chợ mới Lấp Vò, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp thuộc xã Lai Vung và xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thanh Bình
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (khu vực gần Trại cây giống Út Hải)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 12:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (một phần khu vực Tuyến dân cư Sạt Lỡ, xã Tân Quới cũ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 12:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực gần trạm NLMT bà Lưu Thị Cẩm Vân)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trung xã Tân Thạnh (khu vực từ UB Tân Thạnh đến ranh An Phong), Công Ty TNHH MTV May Mặc Phụng Nguyên, Công Ty TNHH May Song Phát
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình và ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực từ Trường mầm non Hoa Mai đến UB Tân Thạnh)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 07:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Trung xã Tân Thạnh (khu vực từ UB Tân Thạnh đến ranh An Phong), Công Ty TNHH MTV May Mặc Phụng Nguyên, Công Ty TNHH May Song Phát
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình và ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực từ Trường mầm non Hoa Mai đến UB Tân Thạnh)
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực gần Nhà máy xay xát Trần Thị Kỳ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 12:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực gần Nhà máy xay xát Trần Thị Kỳ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (một phần khu vực Kênh Cái Tre)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Nông
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú An, xã An Long. (Khu vực từ trường Mần non Phú Ninh dọc theo tuyến dân cư ấp Phú An đến nhà ông Nguyễn Văn Nhàn).
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Ngự
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23/2 – 1/3/2026.
