Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 24/2 - 1/3/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 24/2 - 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 24/2 - 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 24/2 - 1/3/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Dầu





KHU VỰC: Khách hàng Lý Thị Cẩm Vân. Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Công nghiệp Cao su An Cố

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 17:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trảng Bàng





KHU VỰC: Cơ sở sản xuất gạch Thiên Phúc; Cơ sở thu mua sữa bò tươi Mỹ Khánh; DNTN Tín Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Tân Hào Kiệt; Công ty TNHH SX Mái Che Youchuang tuyến 475TB; Cơ sở SX Nhang Phúc Hương; Trạm mua sữa bò tươi Cao Thị Thanh Kim Huệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Lê Văn Ra; Điểm làm lạnh Nguyễn Thị Kim; Khách hàng Nguyễn Thị Hận; Công ty TNHH MTV Thiết bị máy móc Quang Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Cao Su Thời Ích; Công ty TNHH Công nghiệp UNIONTA Việt Nam; Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh; Công ty TNHH Tre gia dụng xuất khẩu Long Tre; Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 17:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp Tân Trung xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tưới tiêu Nguyễn Đắc Vân Nhật Khoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1 xã Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bàu Bền xã Thạnh Bắc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hội Thành xã Tân Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Cường xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Quới, Thạnh Hưng xã Tân Châu; ấp Tân Lâm xã Tân Đông; ấp Bàu Bền, Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc; ấp Tân Khai, Tân Đông xã Tân lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 17:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thái Bình





KHU VỰC: Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Công ty TNHH MTV Minh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Dương Minh Châu





KHU VỰC: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xác Mì Ninh Hòa 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Chi cục Thi hành án Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 09:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hòa xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Biên





KHU VỰC: Ấp 4, xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 09:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Sân Bay xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/02/2026 đến 10:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Gò Đá, xã Trà Vong

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/02/2026 đến 11:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Gò Cát, xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 10:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 09:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/02/2026 đến 10:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Gò Cát, xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Lộc Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Bến Cầu





KHU VỰC: Ấp Phước Tân xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.