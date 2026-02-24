Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 24/2 - 1/3/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 24/2 - 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 24/2 - 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 24/2 - 1/3/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Khách hàng Lý Thị Cẩm Vân. Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Công nghiệp Cao su An Cố
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 17:00:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Cơ sở sản xuất gạch Thiên Phúc; Cơ sở thu mua sữa bò tươi Mỹ Khánh; DNTN Tín Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Tân Hào Kiệt; Công ty TNHH SX Mái Che Youchuang tuyến 475TB; Cơ sở SX Nhang Phúc Hương; Trạm mua sữa bò tươi Cao Thị Thanh Kim Huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Lê Văn Ra; Điểm làm lạnh Nguyễn Thị Kim; Khách hàng Nguyễn Thị Hận; Công ty TNHH MTV Thiết bị máy móc Quang Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Cao Su Thời Ích; Công ty TNHH Công nghiệp UNIONTA Việt Nam; Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh; Công ty TNHH Tre gia dụng xuất khẩu Long Tre; Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 17:00:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp Tân Trung xã Tân Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tưới tiêu Nguyễn Đắc Vân Nhật Khoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1 xã Tân Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bàu Bền xã Thạnh Bắc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hội Thành xã Tân Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Cường xã Tân Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Quới, Thạnh Hưng xã Tân Châu; ấp Tân Lâm xã Tân Đông; ấp Bàu Bền, Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc; ấp Tân Khai, Tân Đông xã Tân lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 17:00:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Công ty TNHH MTV Minh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xác Mì Ninh Hòa 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Chi cục Thi hành án Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 09:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hòa xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp 4, xã Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 09:30:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sân Bay xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/02/2026 đến 10:30:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Gò Đá, xã Trà Vong
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/02/2026 đến 11:30:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Gò Cát, xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 10:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 09:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/02/2026 đến 10:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Gò Cát, xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Lộc Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Ấp Phước Tân xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng 1,2 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay (24/2) ghi nhận những nhịp điều chỉnh mạnh, với mức tăng phổ biến hơn 1,2 triệu đồng/kg chỉ trong vài giờ giao dịch. Giá bán ra nhanh chóng bứt khỏi vùng 88 triệu đồng/kg để vượt mốc 90 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 24/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao trước ngày Thần Tài?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC sáng nay duy trì mức 184,6 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 24/2 - 1/3/2026): Điểm danh những khu dân cư sẽ bị mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
SUV cỡ nhỏ giá 411 triệu đồng sánh ngang KIA Seltos, đầu tư công nghệ, thiết kế thể thao, chị trả ngang Kia Morning về Việt Nam có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ cùng phân khúc Kia Seltos đã bổ sung công nghệ, tinh chỉnh thiết kế, tăng tốc 0–100 km/h trong 3,9 giây, tầm hoạt động hơn 500 km mỗi lần sạc – giá bán liệu có dễ tiếp cận?
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 24/2 - 1/3/2026): Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối cả loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Vàng mini được 'săn đón' lấy may dịp đầu năm mới 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Những miếng vàng mini được tạo hình độc đáo là một trong những sản phẩm đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong dịp đầu năm mới 2026.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 23/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 23/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Ô tô giá 246 triệu đồng thiết kế đẹp lạ, công nghệ hiện đại, pin khỏe, an toàn, đi xa hơn 300km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Ô tô điện gây chú ý nhờ kiểu dáng mini độc đáo, pin LFP an toàn và khả năng di chuyển hơn 300km cho một lần sạc.
Hatchback hạng B giá 175 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất hiện đại 6 túi khí, phanh ABS và EBD, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai i10, chỉ như Honda SH chắc chắn gây sốt nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng B sở hữu thiết kế trẻ trung, trang bị vượt tầm và mức giá cạnh tranh được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn cho người dùng, qua đó góp phần “hâm nóng” trở lại phân khúc hatchback vốn đang trầm lắng.
Điều kiện về thu nhập được hỗ trợ nhà ở xã hội năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, phải đáp ứng các điều kiện về thu nhập sau đây, người mua nhà mới có cơ hội đăng ký mua nhà ở xã hội năm 2026.
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS trang bị ấn tượng chẳng kém Vision, chỉ trả như Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc có trang bị ấn tượng hơn hẳn so với Honda Vision, trong khi giá bán chỉ tương đương mẫu xe số Wave Alpha tại Việt Nam.