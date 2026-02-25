Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25/2 - 1/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện 10 tiếng/ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 25/2 - 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25/2 - 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25/2 - 1/3/2026

Lịch cúp điện Long Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Trung Tâm Dạy Nghề huyện Trà Ôn, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/02/2026 đến 10:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cty Cổ Phần May XK Trà Ôn, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:05:00 ngày 26/02/2026 đến 11:35:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp HT Cấp Nước Tập Trung Xã Thiện Mỹ, ấp Mỹ Phú, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhà Máy Tole Minh Thư, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Trại Chăn Nuôi Trần Minh Dư, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 09:45:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nước Đá An Thới 1, ấp An Thới, xã Ngãi Tứ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Lê Thị Tố Mai, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:15:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chăn Nuôi Nguyễn Văn E, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:15:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chăn Nuôi Hồ Nhựt Linh, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/02/2026 đến 15:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nguyễn Trường Giang, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ An, ấp Đại Thọ, ấp Thông Nguyên, Tân Nguyên thuộc xã Ngãi Tứ và Một phần ấp Mỹ Phú 5, ấp 1, ấp 3 - xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/03/2026 đến 16:30:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình A thuộc một phần các tổ 12, 13 khóm Đông Bình B; Một phần tổ 1, 2 khóm Đông Bình, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 10:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình B thuộc một phần các tổ 3, 14 khóm Đông Bình B; Một phần tổ 3, 4, 7 khóm Đông Bình; Một phần tổ 3, 13 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình B2 thuộc một phần các tổ 15 khóm Đông Bình B; Một phần tổ 5 khóm Đông Bình; Một phần tổ 1, 3, 11 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/02/2026 đến 15:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng DNTN Quang Vinh Bình Tân tại trạm DNTN Quang Vinh thuộc tổ 6, ấp Thành Phú, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 09:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Hộ kinh doanh Phạm Thị Minh Thư tại trạm Nước đá Khóm 7 thuộc tổ 6, khóm 1, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/02/2026 đến 10:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Côgn ty TNHH SXTM Sáu Bình Minh thuộc tổ 21 khóm 3, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/02/2026 đến 12:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH TMSX Bảo Châu - Chi nhánh Bình Minh tại trạm Nhựa Hoà Bình thuộc tổ 10 khóm Đông Bình, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/02/2026 đến 14:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH xây dựng thương mại Phong Dinh tại trạm Công ty Phong Dinh và trạm Công ty Phong Dinh 3; Khách hàng Công ty TNHH may xuất khẩu Phú Vương trạm Công ty Phong Dinh 2; Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bao bì Kim Ngọc Hoàng trạm Công ty Phong Dinh 1; Công ty cổ phần hoá chất Galaxy tại tổ 2 ấp Phú Mỹ, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện nằm bên phải Quốc Lộ 54 (hướng từ Trà Ôn về Bình Minh) bắt đầu từ Niệm phật đường đến cầu Phù Ly và 02 bên đường Lưu Nhơn Sâm từ cầu Phù Ly đến Cầu Vượt Quốc Lộ 54 thuộc các khóm Đông Hậu, Đông Lợi, Dân cư Đông Thạnh B, Thạnh Lý, Đông Thạnh B, Phù Ly 1, Phù Ly 2, khu dân cư vượt lũ Phù Ly, khu tái định cư Bình Minh, khóm Đông Thuận, Đông Hòa 1, Đông Hòa 2, Đông Hưng 1, Đông Hưng 2, Đông Hưng 3, Hóa Thành 1 Hóa Thành 2, dân cư vượt lũ Hoá Thành, Hoá Thành A, Hoá Thành B, phường Đông Thành. - Các hộ sử dụng điện thuộc toàn bộ các khóm Mỹ Lợi, Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, Mỹ An, Mỹ Thới 1, Mỹ Thới 2, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, phường Cái Vồn. - Toàn bộ các hộ sử dụng và các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bình Minh, phường Cái Vồn. - Toàn bộ xã Lục Sĩ Thành và khu vực Cù Lao, Phong Nẫm của Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/03/2026 đến 16:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ An Trung, thuộc một phần ấp Trung Trạch, xã Trung Thành; ấp Đức Hòa, ấp Hòa Thuận, ấp Đại Hòa, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 12:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Ngãi Thạnh 4, thuộc ấp Ngãi Thạnh, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Hộ sử dụng điện chuyên dùng Đông Lạnh Thị Trúc thuộc ấp Hiếu Xuân Đông, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Các hộ sử dụng điện trạm Trung Chánh 2, thuộc tổ 8, tổ 9, ấp Bà Phận, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng XX Huỳnh Hữu 1, thuộc ấp Vàm An, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm Nước đá Vàm An thuộc ấp Vàm An, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thị Trấn 1, thuộc tổ 1, tổ 2 ấp 1; Tổ 2, tổ 3 ấp 2, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 475 Vũng Liêm, khu vực từ cầu Quang Trường dọc theo đường Tỉnh 906 đến cầu Trà Ngoa, thuộc một phần xã Hiếu Phụng, toàn xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/03/2026 đến 13:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Ấp Thành Hòa, Thành Lộc, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Đông Phát Food, tuyến 471 Tân Quới, ấp Tân Phước, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 10:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Khu Hành Chánh huyện Bình Tân, tuyến 475 Tân Quới, ấp Thành Quới, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/02/2026 đến 13:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cơ Sở Nước Đá Bá Ngọc, tuyến 471 Tân Quới, ấp Tân Hậu, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.