Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25/2 - 1/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 25/2 - 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25/2 - 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25/2 - 1/3/2026
Lịch cúp điện Long Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 - 1/3/2026.
Lịch cúp điện Trà Ôn
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Trung Tâm Dạy Nghề huyện Trà Ôn, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/02/2026 đến 10:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cty Cổ Phần May XK Trà Ôn, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.
THỜI GIAN: Từ 10:05:00 ngày 26/02/2026 đến 11:35:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp HT Cấp Nước Tập Trung Xã Thiện Mỹ, ấp Mỹ Phú, xã Trà Côn.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhà Máy Tole Minh Thư, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Trại Chăn Nuôi Trần Minh Dư, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 09:45:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nước Đá An Thới 1, ấp An Thới, xã Ngãi Tứ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Lê Thị Tố Mai, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:15:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chăn Nuôi Nguyễn Văn E, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:15:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chăn Nuôi Hồ Nhựt Linh, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/02/2026 đến 15:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nguyễn Trường Giang, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.
THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Bình
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ An, ấp Đại Thọ, ấp Thông Nguyên, Tân Nguyên thuộc xã Ngãi Tứ và Một phần ấp Mỹ Phú 5, ấp 1, ấp 3 - xã Tam Bình
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/03/2026 đến 16:30:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Vồn
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình A thuộc một phần các tổ 12, 13 khóm Đông Bình B; Một phần tổ 1, 2 khóm Đông Bình, phường Đông Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 10:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình B thuộc một phần các tổ 3, 14 khóm Đông Bình B; Một phần tổ 3, 4, 7 khóm Đông Bình; Một phần tổ 3, 13 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình B2 thuộc một phần các tổ 15 khóm Đông Bình B; Một phần tổ 5 khóm Đông Bình; Một phần tổ 1, 3, 11 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/02/2026 đến 15:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng DNTN Quang Vinh Bình Tân tại trạm DNTN Quang Vinh thuộc tổ 6, ấp Thành Phú, xã Tân Quới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 09:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Hộ kinh doanh Phạm Thị Minh Thư tại trạm Nước đá Khóm 7 thuộc tổ 6, khóm 1, phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/02/2026 đến 10:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Côgn ty TNHH SXTM Sáu Bình Minh thuộc tổ 21 khóm 3, phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/02/2026 đến 12:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH TMSX Bảo Châu - Chi nhánh Bình Minh tại trạm Nhựa Hoà Bình thuộc tổ 10 khóm Đông Bình, phường Đông Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/02/2026 đến 14:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH xây dựng thương mại Phong Dinh tại trạm Công ty Phong Dinh và trạm Công ty Phong Dinh 3; Khách hàng Công ty TNHH may xuất khẩu Phú Vương trạm Công ty Phong Dinh 2; Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bao bì Kim Ngọc Hoàng trạm Công ty Phong Dinh 1; Công ty cổ phần hoá chất Galaxy tại tổ 2 ấp Phú Mỹ, xã Song Phú.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện nằm bên phải Quốc Lộ 54 (hướng từ Trà Ôn về Bình Minh) bắt đầu từ Niệm phật đường đến cầu Phù Ly và 02 bên đường Lưu Nhơn Sâm từ cầu Phù Ly đến Cầu Vượt Quốc Lộ 54 thuộc các khóm Đông Hậu, Đông Lợi, Dân cư Đông Thạnh B, Thạnh Lý, Đông Thạnh B, Phù Ly 1, Phù Ly 2, khu dân cư vượt lũ Phù Ly, khu tái định cư Bình Minh, khóm Đông Thuận, Đông Hòa 1, Đông Hòa 2, Đông Hưng 1, Đông Hưng 2, Đông Hưng 3, Hóa Thành 1 Hóa Thành 2, dân cư vượt lũ Hoá Thành, Hoá Thành A, Hoá Thành B, phường Đông Thành. - Các hộ sử dụng điện thuộc toàn bộ các khóm Mỹ Lợi, Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, Mỹ An, Mỹ Thới 1, Mỹ Thới 2, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, phường Cái Vồn. - Toàn bộ các hộ sử dụng và các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bình Minh, phường Cái Vồn. - Toàn bộ xã Lục Sĩ Thành và khu vực Cù Lao, Phong Nẫm của Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/03/2026 đến 16:00:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trung Thành
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ An Trung, thuộc một phần ấp Trung Trạch, xã Trung Thành; ấp Đức Hòa, ấp Hòa Thuận, ấp Đại Hòa, xã Trung Ngãi.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 12:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Ngãi Thạnh 4, thuộc ấp Ngãi Thạnh, xã Hiếu Phụng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Hộ sử dụng điện chuyên dùng Đông Lạnh Thị Trúc thuộc ấp Hiếu Xuân Đông, xã Hiếu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Các hộ sử dụng điện trạm Trung Chánh 2, thuộc tổ 8, tổ 9, ấp Bà Phận, xã Trung Hiệp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng XX Huỳnh Hữu 1, thuộc ấp Vàm An, xã Quới An
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm Nước đá Vàm An thuộc ấp Vàm An, xã Quới An
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thị Trấn 1, thuộc tổ 1, tổ 2 ấp 1; Tổ 2, tổ 3 ấp 2, xã Trung Thành.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 475 Vũng Liêm, khu vực từ cầu Quang Trường dọc theo đường Tỉnh 906 đến cầu Trà Ngoa, thuộc một phần xã Hiếu Phụng, toàn xã Hiếu Thành
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/03/2026 đến 13:00:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Hồ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 - 1/3/2026.
Lịch cúp điện Cái Nhum
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 - 1/3/2026.
Lịch cúp điện Tân Quới
KHU VỰC: Ấp Thành Hòa, Thành Lộc, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty Đông Phát Food, tuyến 471 Tân Quới, ấp Tân Phước, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 10:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Khu Hành Chánh huyện Bình Tân, tuyến 475 Tân Quới, ấp Thành Quới, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/02/2026 đến 13:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Cơ Sở Nước Đá Bá Ngọc, tuyến 471 Tân Quới, ấp Tân Hậu, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Có 2 triệu đồng mua được vàng tích trữ đầu năm 2026 như thế nào để có lợi nhất?Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH - Ngân sách có hạn nhưng nhiều người vẫn muốn mua vàng. Vậy với 2 triệu đồng có thể thể mua được bao nhiêu vàng để tích trữ?
Xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,85 lít/100 km, rẻ hơn cả Wava AlphaGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Xe số gây chú ý với thiết kế trẻ trung, đèn LED hiện đại, động cơ 110cc tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp đi lại hằng ngày.
Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cưBảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.
Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu nộp thừa thuế có thể được hoàn theo quy định mới của ngành Thuế. Điều kiện và quy trình hoàn thuế được hướng dẫn tại Quyết định 216/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định 108/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 24/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026Giá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026 cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hà Nội: Giá biệt thự tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa biến động như nào đầu xuân Bính Ngọ 2026Giá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá biệt thự tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được hình thành từ quận Đống Đa cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Cập nhật lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 100 triệu đồng vào BIDVGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm Agribank ghi nhận mức cao nhất là 5,3%/năm, trong khi BIDV niêm yết mức cao nhất là 5,2%/năm.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 24/2 – 1/3/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sẽ bị mất điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng 1,2 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay (24/2) ghi nhận những nhịp điều chỉnh mạnh, với mức tăng phổ biến hơn 1,2 triệu đồng/kg chỉ trong vài giờ giao dịch. Giá bán ra nhanh chóng bứt khỏi vùng 88 triệu đồng/kg để vượt mốc 90 triệu đồng/kg.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 24/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.