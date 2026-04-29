Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 29/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 29/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 29/4 – 3/5/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Hòn Sơn thuộc đặc khu Kiên Hải
THỜI GIAN: Từ 00:00:00 ngày 29/04/2026 đến 18:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Ấp Tân Điền, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thành A, Xã Bình An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
KHU VỰC: Kênh Tư Tỷ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/04/2026 đến 18:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hà Tiên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Hòn Đất
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Phú Quốc
KHU VỰC: Một phần khu phố bãi Thơm, ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 11:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 11:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
KHU VỰC: Kênh Tư ấp Đâp Đá 1 xã Vĩnh Phong.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kênh Lò Rèn xã Vĩnh Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Kênh 4 Thước ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 10:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kênh Công Điền ấp Thắng Lợi xã Vĩnh Thuận
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/04/2026 đến 11:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kênh Bờ Dừa ấp Cạnh Đền 3 xã Vĩnh Phong.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Riềng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Gò Quao
KHU VỰC: Một phần ấp An Phong, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiên Lương
KHU VỰC: Toàn bộ xã Hòn Nghệ - tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/04/2026 đến 14:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh Thượng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Giang Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
