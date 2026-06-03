Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cúp điện từ 6h đến 19h nhiều khách hàng

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 3 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 3 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 3 – 7/6/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: môt phần đường nguyễn Thị Định thuộc KP Dãy Ốc P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 18:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường nguyễn Thị Định thuộc khu Phố Vĩnh Viễn P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 18:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: đường nguyễn Thái Bình, một phần đường Võ trường, Dong7 Minh Châu Toản P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 18:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đặc khu Kiên Hải (toàn bộ Đảo lại Sơn tỉnh An Giang)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 18:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Sua Đũa, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KP Minh Lạc, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Sua Đũa, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Bình, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Bình, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Phước, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Bình, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Hòa, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 18:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Hưng, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Một phần kênh Tư Tỷ (trạm Tư Tỷ 1 và Tư Tỷ 5).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 18:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kênh Xáng Mới và một phần kênh KH8 (trạm KH8-1).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 18:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần kênh Tàu Hơi và một phần kênh Lung Tàu Hơi.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 18:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kênh Tràm (trạm Kênh Tràm 1).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 18:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị (trạm T27 Thạnh Trị , Kinh Tràm và T6 Thạnh Tri).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 18:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Khu vực phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 18:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Tô Châu, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 18:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ giáp ranh kinh KH9 đến Công Ty TNHH đóng tàu Trần Hiên gồm từ tổ 10 đến tổ 12 ấp Sư Nam từ tổ 1 đến tổ 6 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ nhựa bờ đông kinh Ba Thê gồm tổ 5, tổ 6 ấp Hiệp Trung xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 13:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên kinh Tám Rưỡi gồm tổ 6, tổ 7 ấp Hiệp Tân xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 13:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ đan bờ tây kinh Ba Thê gồm tổ 1, tổ 2 ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên đê Quốc Phòng từ gần cống Tà Manh đến gần miếu Cô Hai gồm các khu vực sau: tổ 4 ấp Vạn Thanh, tổ 12 ấp Gàn Gừa xã Sơn Kiên, tổ 12 ấp Tà Lúa, tổ 14 ấp Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận & các Hộ kinh doanh Nuôi trồng Thủy sản trên địa bàn,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ tổ 5 đến tổ 9 ấp Thành Công xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ nhựa bờ đông kinh Ba Thê gồm tổ 1, tổ 2 ấp Hiệp Tân xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Tri Tôn, các kinh ngang từ cầu vượt Nam Thái đến kinh Ranh & khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm các khu vực: từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Chòm Sao và toàn bộ các ấp Đầu Doi, ấp Sơn Nam, ấp Sơn Tân, ấp Sơn Thái, ấp Sơn Thành, ấp Hòa Thuận, ấp Sơn Bình, ấp Sơn An, ấp Hòa Tiến, ấp Sơn Lập xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên Kinh 14 Mỹ Thái gồm tổ 5 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ nhựa bờ đông kinh Mỹ Thái gồm tổ 4 ấp Kiên Bình xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, thuộc tổ 18, tổ 19 ấp Số 8 xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 7/6/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Lớn , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Bãi Vòng , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Dương tơ , Khu Phố 1, 5,6,9,10 Dương Đông , Khu Phố Cửa Dương, Cửa Can , gành Dầu , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cửa Dương , Khu Phố 5,,10 Dương Đông , Cửa Can , gành Dầu , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 3 Dương Đông , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố an thới , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 4 Dương Đông , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: xã Đông Thái, khu phố 2, 3 xã An Biên _ tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 19:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: xã Đông Thái, xã Đông Hòa, Thuận Hòa _ tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 19:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: xã Đông Hòa, xã Đông Hưng, xã An Minh, xã Vân Khánh _ tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 19:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: xã Đông Thái _ tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 19:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: xã Đông Thái, xã Tây Yên, Một phần xã An Biên _ tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 19:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Kênh Lò Rèn xã Vĩnh Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 9h00 đến 17h00: Khu vực từ 5000 đến 8000 Kênh Đòn Dong xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 9h00 đến 17h00: Khu vực từ 5000 đến 8000 Kênh Đòn Dong xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 11h00 Kênh Lô 8 ấp Hòa Thạnh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 17h30: Khu vực từ Cầu Chợ Vĩnh Bình Nam đến Vàm Cái Ướng ấp Bời Lời A, Hòa Thành, Đồng Tranh, Tân Bình xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 8h30 và từ 16h00 đến 17h30: Khu vực từ cầu Lô A đến Cầu Chợ Vĩnh Bình Nam ấp Bời Lời A, Cái Nứa, Bời Lời B, xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 08:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 13h00 đến 15h00: Rạch Đường Sân ấp Bời Lời A xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 13h00 đến 17h00: Một phần Kênh Phủ Nhật xã Vĩnh Bình..

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 8h30 và từ 16h00 đến 17h30: Khu vực từ cầu Lô A đến Cầu Chợ Vĩnh Bình Nam ấp Bời Lời A, Cái Nứa, Bời Lời B, xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 18h00: Các doanh nghiệp: Kiến Thành 1, trạm Bơm Tân Nam ấp Cái Tranh, trạm Trộn Bê Tông ấp Ruộng Sạ 1, Trung tâm Viễn Thông Vĩnh Thuận. Từ 7h00 đến 18h00: Ấp Cái Nhum, Cái Tranh, Ruộng Sạ 1, Ruộng Sạ 2, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Thị Mỹ, Căn Cứ, khu vực từ Cầu Sắt đến Tol Hoa Sen và từ Cầu Sắt đến Cống Miếu Ông Tà ấp Vĩnh Đông 2 xã Vĩnh Phong. Đường Huỳnh Thủ đoạn Cầu Rọc Môn ấp Vĩnh Đông 1 xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 18:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h00: Khu vực từ Trạm điện 110/22kV Vĩnh Thuận đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ ấp Vĩnh Phước 2, đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ Cầu Thủy Lợi đến cầu Kênh Xáng ấp Vĩnh Phước 1, Vĩnh Đông 1 , Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong, Bình Thành và một phần ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình. Từ 7h00 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h00: Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận. Các Donh nghiệp: Nguyên Hưng, Tài Lợi, Kiến Thành, Huỳnh Minh, Cầu Đường 10, Công Ty 487 ấp Thạnh Đông, trạm Cấp Nước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 07:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h00: Khu vực từ Trạm điện 110/22kV Vĩnh Thuận đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ ấp Vĩnh Phước 2, đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ Cầu Thủy Lợi đến cầu Kênh Xáng ấp Vĩnh Phước 1, Vĩnh Đông 1 , Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong, Bình Thành và một phần ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình. Từ 7h00 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h00: Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận. Các Donh nghiệp: Nguyên Hưng, Tài Lợi, Kiến Thành, Huỳnh Minh, Cầu Đường 10, Công Ty 487 ấp Thạnh Đông, trạm Cấp Nước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 06/06/2026 đến 18:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Đoạn từ Cầu Chữ Y đến Cầu Rạch Chanh (phía lộ bê tông) và Kinh Chệt Năm, Kinh Nông Trường - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thành Lập, xã Gò Quao, tĩnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thọ, Ấp An Phú, xã Gò Quao, tĩnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thắng, tĩnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Phong, xã Gò Quao, tĩnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước An, xã Vĩnh Tuy, tĩnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Hòn Chông, mất điện toàn bộ ấp Bãi Giếng, ấp Bãi Dương, ấp Hòn Trẹm, ấp Chùa Hang - xã Kiên Lương, toàn bộ xã Sơn Hải, xã Hòn Nghệ, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 18:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Núi Trầu, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 18:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cư Xá, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 18:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 18h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Kinh Năm, Minh Trung, An Hòa, An Thạnh – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang. -Từ 7h00 đến 18h00: Khu vực mất điện: NMXX Đào Xuân Đức, PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ CÔNG AN AN GIANG (Tàu Lũy).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Cạn Ngọn, Xẻo Lùng, Xẻo Lùng A, Bờ Dừa, Hỏa Ngọn A, Cạn Vàm – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 12h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Lô 12, Hòa Bình, Cạn Ngọn – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Từ 12h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Cạn Ngọn, Cạn Vàm – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang. -Từ 12h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Chống Mỹ – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: --Từ 7h00 đến 18h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Cạn Ngọn A – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang. -Từ 7h00 đến 18h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Công Sự, Trung Đoàn, Minh Trung – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang. -Từ 7h00 đến 18h00: Khu vực mất điện: Lò Bún Bùi Văn On, Bưu Điện Công Sự, NMXX Nguyễn Xuân Thắng, Ngân Hàng Agribank UMT, Công An Xã U Minh Thượng, TTHC xã U Minh Thượng, TTHC Vườn Quốc Gia U Minh Thượng, Trạm Bơm Chống Cháy Rừng 1, Trạm Bơm Chống Cháy Rừng 2.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 18:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 7/6/2026.