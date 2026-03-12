Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ mất điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 12 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 12 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 12 - 15/3/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: 1 đoạn đường Hồ Xuân Hương, 1 đoạn đường Ngô Gia Tự, Đội 5 Thái Phiên (mỗi trạm cắt 1-2 giờ để công tác)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hà Huy Tập, Lương Thế Vinh, An Bình, 1 đoạn đường Tô Hiến Thành, Chi Cục Thuế Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200029 - 480/8/23/1 CTy CP Công nghệ Trung Cường EMG - Mã trạm – tên trạm: 030200172 - 478/6/68/2 Lộc Thành & 030200222 - 478/6/56D/3 Lộc Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: Cụm Công Nghiệp Ka Đô, các thôn Tân Lập, Lạc Sơn, Mơ Răng, Lạc Lâm Làng, Yên Khê Hạ, Lạc Thạnh, Xuân Thượng, Hải Dương, một phần thôn Nam Hiệp 1 thuộc xã Ka Đô; Các thôn Đồng Thạnh, Lạc Viên, La Bouye A, La Bouye B, Lạc Bình, Lạc Xuân 1, Lạc Xuân 2, Lạc Thiện 1, Lạc Thiện 2, Lạc Quảng và một phần thôn Châu Sơn thuộc xã D’Ran.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: TBA Thôn Tân Lạc 1 trụ 478/71/08
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Bảo Thuận trụ 478/71/08A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Tân Lạc 1B trụ 478/71/30
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Thôn 1 Gia Lành trụ 478/181/19
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Khu 5 R’Chai thuộc xã Đức Trọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Bắc Hội thuộc xã Hiệp Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đăng Srôn thuộc xã Ninh Gia.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện TBA CÔNG TY VĨNH PHÁT
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/03/2026 đến 14:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện TBA VIETTEL LAM DONG
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện TVIETTEL LÂM ĐỒNG 3
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lâm Hà
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Đạ Huoai
KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 3,4 Xã Đạ Huoai 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 3,4 Xã Đạ Huoai 2
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 10:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Cát Tiên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Bảo Lâm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.
