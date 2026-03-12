Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ mất điện cả ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 12 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 12 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 12 - 15/3/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: 1 đoạn đường Hồ Xuân Hương, 1 đoạn đường Ngô Gia Tự, Đội 5 Thái Phiên (mỗi trạm cắt 1-2 giờ để công tác)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hà Huy Tập, Lương Thế Vinh, An Bình, 1 đoạn đường Tô Hiến Thành, Chi Cục Thuế Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200029 - 480/8/23/1 CTy CP Công nghệ Trung Cường EMG - Mã trạm – tên trạm: 030200172 - 478/6/68/2 Lộc Thành & 030200222 - 478/6/56D/3 Lộc Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Cụm Công Nghiệp Ka Đô, các thôn Tân Lập, Lạc Sơn, Mơ Răng, Lạc Lâm Làng, Yên Khê Hạ, Lạc Thạnh, Xuân Thượng, Hải Dương, một phần thôn Nam Hiệp 1 thuộc xã Ka Đô; Các thôn Đồng Thạnh, Lạc Viên, La Bouye A, La Bouye B, Lạc Bình, Lạc Xuân 1, Lạc Xuân 2, Lạc Thiện 1, Lạc Thiện 2, Lạc Quảng và một phần thôn Châu Sơn thuộc xã D’Ran.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: TBA Thôn Tân Lạc 1 trụ 478/71/08

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Bảo Thuận trụ 478/71/08A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Tân Lạc 1B trụ 478/71/30

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Thôn 1 Gia Lành trụ 478/181/19

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Khu 5 R’Chai thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Bắc Hội thuộc xã Hiệp Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đăng Srôn thuộc xã Ninh Gia.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA CÔNG TY VĨNH PHÁT

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/03/2026 đến 14:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA VIETTEL LAM DONG

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TVIETTEL LÂM ĐỒNG 3

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 3,4 Xã Đạ Huoai 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 3,4 Xã Đạ Huoai 2

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 10:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.