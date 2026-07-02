Lịch cúp điện An Giang từ ngày 2 – 5/7/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 2 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 2 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 2 – 5/7/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực Chợ Bà Khen, ngọn Cầu Đôi, hẻm Cá Giống) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã đảo Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ An) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực vàm Cái Sao) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực ngọn Ngã Cại, Gòi Lớn dưới) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Nguyễn Thái Học đoạn từ khách sạn Gió Sông đến cầu Nguyễn Thái Học) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực xung quanh chợ Long Xuyên, đường Nguyễn Trãi đoạn từ Thoại Ngọc Hầu đến chợ Long Xuyên) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực Giáo Nam) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 18:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực đường Võ Văn Hoài, rạch Thông Lưu) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 18:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực DC Sao Mai, chợ Sao Mai, DC Bình Khánh 2, một phần chợ Bình Khánh) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 18:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực xã Mỹ Khánh cũ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 18:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: khách hàng thuộc trạm TB Ngọn CCĐ trên trụ 478AC/111/5P/3 tuyến 476AC– xã An Châu- tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khách hàng thuộc trạm Cấp Nước Tân Thành trụ 478AC/111/197/1 tuyến 476AC– xã An Châu- tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khách hàng thuộc trạm Sáu Dương - Vĩnh Thành trụ 478AC/111/206 tuyến 476AC– xã An Châu- tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khách hàng thuộc trạm Sáu Dương 2 trụ 478TS/165/45/14 tuyến 476AC– xã An Châu- tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khách hàng thuộc trạm Nguyễn Thành phổ trụ 478TS/165/45/8 tuyến 476AC– xã An Châu- tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khách hàng thuộc trạm Chua Miên-Vĩnh Thành trụ 478TS/165/21/26 tuyến 476AC– xã An Châu- tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần Xã An Châu (khu vực từ cầu Chắc Cà Đao đến cầu Rạch Chùa ) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vỉnh An (khu vực dọc kênh cũ số 8, DC Vĩnh Quới) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã Bình Hòa (toàn bộ Khu công nghiệp Bình Hòa ) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã An Châu ( khu vực dọc QL91 bên phải từ Cầu Xếp Bà Lý đền cổng khu công nghiệp Bình Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 08:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã An Châu ( khu vực dọc QL91 bên phải từ Cầu Xếp Bà Lý đền cổng khu công nghiệp Bình Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:30:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần xã Cù Lao Giêng (từ bến đò Lò Nhuộm đến bến đò Rạch Sâu và đến Trường tiểu học A Mỹ Hiệp) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ trung thế Sáu Nẩm cồn Nhơn Mỹ thuộc xã Nhơn Mỹ – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hội An (đoạn từ Nhà máy Phước Lợi đến nhà thờ Cần Thay và từ chợ Cái Tàu đến ngã ba Cựu Hội) một phần xã Long Kiến (đoạn từ ngã ba Cựu Hội đến phà An Hòa Cũ và từ ngã ba Cựu Hội đến Mương Xã Năng) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 18:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Dọc tỉnh lộ 942 cũ từ Nhà máy thép Miền Tây đến Chợ Nhỏ thuộc xã Chợ Mới – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 18:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lê Lợi (đoạn từ Ngân hàng Nông Nghiệp đến đường Nguyễn Hữu Cảnh) thuộc xã Chợ Mới - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 18:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Mới (đoạn từ ngã tư Kiến Bình đến Mương Xã Nếu), một phần xã Nhơn Mỹ (đoạn từ ngã tư Kiến Bình đến Trường THCS Nhơn Mỹ) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 19:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại một phần T12 Tỉnh Lộ 955A, khóm Vĩnh Chánh, phường Chậu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 13:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Mai Văn Tạo; đường Phạm Văn Bạch; đường Vườn Tao Ngộ - đỉnh Núi Sam thuộc khóm Vĩnh Đông, Vĩnh Đông 1, Vĩnh Phước, phường Vĩnh Tế

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 18:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Một phần phường Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Mương 13 Long Sơn xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Kênh sườn 3 Phú Long xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện tại trạm Cơ sở Trần Quý Điệp phường Tân Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện tại trạm Cty cổ phần Nam An xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Phú An thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Long An B thuộc phường Long Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Huỳnh Phú Trung thuộc xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NMXL Phát Lợi 2 thuộc xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Long Thị C thuộc phường Long Phú (Dọc theo đường Tản Đà, Nguyễn Thái Học).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Long Thị C thuộc phường Long Phú (Dọc theo đường Tản Đà, Đề Thám).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Ấp Vĩnh Trung, ấp Trung Bình Tiến, ấp Trung Bình Nhất, ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tại trạm HKD Phan Ngọc Yên trụ 476TS/101/5/1 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Xoài Mẹt trụ 473TS/279/4/76/1 tuyến 473LX2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Hậu 3 trụ 473TS/279/4/81/53 tuyến 473LX2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Út Đờ trụ 473TS/164/17 tuyến 473TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Hậu 4-Bờ Đông Kênh Thanh Niên trụ 473TS/279/4/81/51 tuyến 473LX2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Trần Văn Phong trụ 471TS/146/90/64/1 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tây Bình C, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Bờ Bắc Vọng Đông 2 trụ 475TS/244/31 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Tiêu 3.2 bờ Nam Bờ Nam Mỹ Phú Đông trụ 475TS/275/25 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Cống Số 2 Tân Vọng trụ 474TS/437 tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Lô I Bờ Nam Thoại Giang 3 trụ 479TS/88/132/73 tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T11 Thoại Giang-Vọng Thê trụ 472-474TS/275 tuyến 472TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1-Nam Kênh Trường Tiền trụ 475TS/274/18 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Dọc kênh tiêu xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Xã Phú Hòa và một phần ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 09:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 09:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 11:30:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Niên (dọc theo Tỉnh lộ 943 từ Khu vui chơi trẻ em My Like Kid đến Quán ăn TBS), xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Xã Phú Hòa và một phần ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/07/2026 đến 18:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/07/2026 đến 18:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Mất điện ánh sáng sinh hoạt ấp Bình Trung, Bình Hưng).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Bảy Ngươn Tây Kênh 8)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Trạm Bơm Ba Xem)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Trạm Bơm Kênh 12)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Trạm Bơm Hai Tân)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Trạm Bơm Đường Núi)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T14A Thạnh Mỹ Tây)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vinfast)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Huỳnh Phương Vy)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Phúc Minh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Dọc theo bờ bắc Kênh Cần Thảo từ trạm biến áp T2A Mỹ Thiện đến Kênh Hào Đề Lớn và dọc theo Kênh 3, Kênh Hào Đề Lớn bờ bắc Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh 5 ra trạm biến áp Trạm Bơm Mương Cô Khoán Nam Kênh Đào). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo bờ nam Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn; dọc Kênh 2, Kênh 4 Cũ và Kênh Hào Đề Lớn bờ nam Kênh Cần Thảo; Kênh 3 bờ nam Kênh Cần Thảo đến trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Cần Thảo từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh Tha La và dọc Kênh Tha La đến Cống Kênh 17; dọc Kênh 7, Kênh 10 bờ nam và bắc Kênh Cần Thảo; dọc Kênh 11, Kênh 13 bờ bắc Kênh Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh 11).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T10A Mỹ Đức, Mương Tư Dừa và Khu Thương Mại Kênh Đào Mở Rộng).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trường Tiểu Học B Bình Long và dọc theo bờ bắc Cây Dương từ Quốc lộ 91 đến Dinh Sơn Trung - Đức Cố Quản Trần Văn Thành; dọc Kênh 2 bờ bắc Cây Dương đến Kênh Quốc Gia và theo Kênh Quốc Gia về Kênh 1; khu vực chợ Bình Phú). - Một phần xã Bình Mỹ (dọc theo bờ nam Cây Dương từ Quốc lộ 91 đến Kênh 17; dọc Kênh 2, Kênh 7, Kênh 10 bờ nam Cây Dương; Kênh Núi Chóc Năng Gù từ Mương Tư Tản đến Mương Ông Cha và từ Kênh 8 đến Kênh 12)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm (dọc kênh Sườn Phú Thạnh từ cầu kênh Ngang 2 hướng đến trạm bơm Mương 16 cũ) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (dọc kênh Sườn Phú Thọ từ lò sấy Ông Thiện đến trạm bơm Ông Tấn) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm LS Mai Văn lập trụ 472PT/128/01 tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:10:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Văn Ngởi trụ 472PT/289/10/01 tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 03/07/2026 đến 10:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cống Phú Bình trụ 472PT/316/50/03/01 tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 03/07/2026 đến 14:10:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB Đặng Văn Lao trụ 472PT/378/02 tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 03/07/2026 đến 15:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB Mương Cây Sao (Nam PB) trụ 472PT/378/04 tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 03/07/2026 đến 16:50:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (đường Chu Văn An từ ngã tư đèn đỏ giáp với Hải Thượng Lãn Ông, Tôn Đức Thắng và tỉnh lộ 954 hướng về ngân hàng Agribank; từ Công viên Phú Mỹ hướng đến cuối cồn Tân Trung) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 19:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân: TTTM Phú Mỹ; đường Nguyễn Trung Trực; đường Trần Văn Thành; đường Tôn Đức Thắng; đường Hải Thượng Lãn Ông (từ trạm 110/22kV Phú Tân đến ngã 4 đèn đỏ giáp đường Tôn Đức Thắng); từ ngã 4 vòng xoay hướng về bến Phà Thuận Giang và cụm Công nghiệp Tân Trung; từ Trường THPT Chu Văn An đén Mương Chưởng Bá- tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 19:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ và một phần xã Chợ Mới- tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 19:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Văn Nhàn trụ 476PT/109/59/01 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 09:10:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB HTX Hưng Tân 2 (TB Cầu Bò) trụ 476PT/101/25 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 05/07/2026 đến 10:30:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB HTX Hưng Tân 5 (TB Đìa Voi-Phú Hưng) trụ 476PT/101/53 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/07/2026 đến 14:10:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Xã Tri Tôn từ cầu cây me đến Latina

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Gia ( Lương An trà cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tri Tôn, Từ cây xăng Út My đến suối vàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tri Tôn, Từ đường 3/2 đến nhà máy nước đá Nhật Minh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung tâm xã Tri Tôn ( Thị Trấn Tri Tôn cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn, từ cầu Cây Me đến Chợ Châu lăng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn, từ Gốm sứ đến Đồn Biên Phòng Vĩnh Gia

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: - TBA Nguyễn Văn Ban, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T5A Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T1 Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T2 Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T6 Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T5A Chi Lăng, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T8A Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T9 Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA TDC Tây kênh Xáng Cụt, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T6 Tân Lập, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T8A Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T13A Nhà Bàng, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T9 Tân Lập, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA Kho lương thực Tịnh Biên, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T31 Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T26 Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực khóm Phú Hòa), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 07:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực khóm Phú Hòa), tỉnh An Giang. - Phường Thới Sơn, một phần phường Chi Lăng (khu vực khóm 1, 2, Núi Voi, Voi 1), xã An Cư, và một phần xã Núi Cấm (khu vực ấp An Hòa, An Lợi, An Thạnh, Thiên Tuế, Vồ Đầu, Vồ Bà, Tà Lọt), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực khóm Phú Hòa), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực trạm Nuôi cá Lê Văn Sơn thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 12:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm NTTS Kiều Thị Đắng thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 12:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Lò bánh mì Bùi Thị Thanh Tuyền thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 12:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Phế liệu Võ Văn Bảo thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 12:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Cty Dương Lan thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Sấy lúa Trần Văn Nhã thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm HKD La Minh Hòa thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Đặng Văn Dện thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm HKD Nguyễn Thị Yến Mai thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Lê Văn Bé thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Huỳnh Văn Te thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Đặng Văn Khải thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Hồ Văn Liêu 3 thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Trường Tiểu học A Khánh An thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 15:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp