Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 30/6 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 30/6 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 30/6 – 5/7/2026
Lịch cúp điện Bến Tre
KHU VỰC: Một phần tổ 2 khu phố Thanh Sơn 3 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 08:30:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố Thanh Sơn 3; tổ 1 khu phố Tân Thông 1 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/06/2026 đến 10:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 9 khu phố Thanh Xuân 2; tổ 6 khu phố Tân Thông 3 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 14 khu phố Tân Thông 3 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 30/06/2026 đến 14:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 8 khu phố Tân Thông 4; tổ 4 khu phố Thanh Xuân 3; tổ 3 khu phố Thanh Tân phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/06/2026 đến 15:30:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Tân Thông 4; tổ 7 khu phố Thanh Xuân 3; tổ 4 khu phố Thanh Tân phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 4A, 9 khu phố Phước Trạch; tổ 5 khu phố Hữu Chiến; tổ 4B khu phố Phú Thạnh phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 12, 13, 13A khu phố 1 phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 11, 28 khu phố 2 phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 13:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 2 khu phố Phú Chiến phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
KHU VỰC: Ấp Giồng Cục, xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 11:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1 ấp Nhơn Thuận xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6 ấp An Quới 1 xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8 ấp An Thái xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Trần Văn Đơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Phạm Công Khanh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 14, 15 ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Trần Thanh Trung
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Lâm Minh Thiện
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 02/07/2026 đến 15:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2 ấp An Định 2; Tổ 8 ấp An Thạnh 1 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 09:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Cao Văn Nghè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Phan Ngọc Tòng đoạn từ nhà trọ Công Hội đến Cầu Gò Dinh xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Bum
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Giồng Cục xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 14, 15 ấp Giồng Cả xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Lê Văn Ửng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Văn Thắm
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 03, 04 ấp Giồng Cả xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: -Một phần ấp An Quới; Một phần ấp Định Nhơn xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Hoà, Hội Thành xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Thành Long xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 09:40:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Nẩy xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Lộc Hạ 1 xã An Định
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 09:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Minh Nghĩa xã Hương Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 02/07/2026 đến 10:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Lợi xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Thới Khương xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Bình; Một phần ấp Tân Viên xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 02/07/2026 đến 15:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Thiện xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Phước Lý xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Đại
KHU VỰC: - Tổ 6, 7 ấp Bình Đại 1; tổ 1, 2A, 3, 4 ấp Bình Đại 2; tổ 13 ấp Bình Đại 3; tổ 1 ấp Bình Chiến; tổ 4A, 6, 7 ấp Bình Thuận xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 11, 12 ấp Vinh Hội xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH thương mại Cá Việt - ấp Tân An xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/07/2026 đến 09:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 7, 9 ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 01/07/2026 đến 11:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Huỳnh Văn Tiền - ấp Thừa Long xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 14:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Cơ sở Sản xuất Vĩnh Phú - ấp Thừa Long xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 01/07/2026 đến 15:20:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH MTV Trường Nam - ấp 6 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 01/07/2026 đến 16:40:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 2, 3 ấp Long Hòa 1 xã Phú Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 1, 2 ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng thủy sản SIMMY; NTCN Trần Chí Tín; NTCN Trần Văn Bắc; NTCN Huỳnh Văn Minh - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 4 ấp Bình Chiến xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Phan Thị Thu Thủy + NTCN Phan Thị Thu Thủy 2 - ấp Bình Chiến xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 7, 8, 9, 10 ấp Thừa Trung xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Phan Văn Hiếu - ấp Bình Chiến xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 13:50:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 8 ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 03/07/2026 đến 15:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Võ Văn Bình - ấp Tân Long xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 03/07/2026 đến 16:40:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thuận A xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Quí Lợi xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Huề xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương A, An Khương B xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: CSNT Lê Văn Bé Sáu ấp An Bình xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 02/07/2026 đến 08:40:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khánh xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: CSNT Huỳnh Thị Hai ấp An Thủy xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:40:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở Cưa xẻ gỗ Lưu Trần Phương Sang ấp An Hội A xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Trực ấp An Hòa xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Tô Thanh Lòng ấp An Hòa xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/07/2026 đến 15:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Đặng Văn Truyền ấp Giao Hòa A xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thới Đông, Thạnh Thới A, Thạnh Thới xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: CSNT Bùi Văn Năm ấp An Bình xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 03/07/2026 đến 08:40:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xương Hòa II xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: CSNT Trần Văn Cấn ấp An Điền xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:40:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thanh tùngấp An Bình xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Khanh ấp Thạnh An xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thành Nguyễn ấp An Hội B xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Võ Văn Vũ ấp An Định xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/07/2026 đến 15:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Phạm Chí Linh ấp An Định xã An Nhơn
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Bùi Văn Nghĩ ấp An Định xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
KHU VỰC: ấp Phú Mỹ xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tiên Phú 1, Tiên Hưng xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Hòa Thanh xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 11:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Mỹ Phú xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/07/2026 đến 11:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hòa Long xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Hòa xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Hậu xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Long Hòa xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp An Hòa; ấp Hòa Thanh xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
KHU VỰC: Ấp Mỹ Chánh 2, một phần ấp Phước Mỹ - Mỹ Quới - Mỹ Thạnh xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5, 6 ấp Cái Chốt; tổ 8, 9, 10 ấp Bến Đò xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đèn đường xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 10:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đèn đường xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/07/2026 đến 14:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đèn đường xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tồ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ấp Thới Thuận xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 9, 10, 11 ấp Hưng Hòa Đông xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
KHU VỰC: Một phần ấp An Qui, An Thạnh xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, Thới Lộc xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 3, Sơn Qui xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Long, Sơn Lân xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: Ấp Tân Thạnh - xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thành - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mỹ Sơn Đông, một phần ấp Kinh Gãy - xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Ấp Gia Thạnh, Ông Cốm, Xóm Cối, Ông Thung - xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 2, 3 ấp Tân Đức A - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11, 12 ấp Thanh Nam - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hoà - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13 ấp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Đông Thạnh - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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