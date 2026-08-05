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Đất mua bằng giấy viết tay vẫn có thể được cấp sổ đỏ?

Chậm sang tên sổ đỏ bị phạt đến 6 triệu đồng GĐXH - Sang tên sổ đỏ là thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tùy trường hợp cá nhân hay tổ chức chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt từ 2.000.000-6.000.000 đồng.

Sang tên sổ đỏ cho con: Kê khai thuế, lệ phí, đăng ký biến động đất đai như nào? GĐXH - Hiện nay, để ổn định tài sản, hỗ trợ con cái an cư hoặc chuẩn bị cho kế hoạch thừa kế nhiều cha mẹ có nhu cầu sang tên sổ đỏ cho con. Ngoài các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ cần hoàn tất, người dân cần thực hiện kê khai đầy đủ thuế, lệ phí trước bạ và đăng ký biến động quyền sử dụng đất.