Đất mua bằng giấy viết tay vẫn có thể được cấp sổ đỏ?
GĐXH - Mua đất bằng giấy viết tay từ hàng chục năm trước có được sang tên sổ đỏ? Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, người dân vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
Tỷ giá USD hôm nay 5/8: Biến động trái chiều của Đồng Đô la Mỹ tại 'chợ đen' và khối ngân hàngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 5/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 5 - 9/8/2026: Sáng sớm nhiều khách hàng đã không còn điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lái xe máy điện giá chỉ 20 triệu đồng thiết kế cổ điển, công nghệ thông minh vượt tầm, rẻ như Wave AlphaGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế mang phong cách châu Âu cùng nhiều công nghệ kết nối hiện đại sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho học sinh.
Vượt tầm Mazda CX-5, SUV hạng C giá rẻ 466 triệu đồng thiết kế nâng cấp, công nghệ đỉnh caoGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV hạng C với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và khả năng hỗ trợ lái, sở hữu cảm biến LiDAR, công suất 272 mã lực cùng mức giá cực rẻ chỉ 466 triệu đồng.
Xe ga 125cc của Honda tại Việt Nam giá 42 triệu đồng đẳng cấp hơn Air Blade, rẻ hơn SH ModeGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda tại Việt Nam với mức giá đề xuất chỉ từ 41,9 triệu đồng, thiết kế thể thao hơn cả Air Blade.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 5 – 9/8/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư sẽ nằm trong diện cúp điện mới nhấtSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 5 – 9/8/2026: Cúp điện từ 6 – 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Chuyên gia cảnh báo một thiết bị điện gần như gia đình nào cũng có là nguyên nhân gây tăng hóa đơn tiền điệnSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Điều hòa là một trong những thiết bị tiêu thụ điện lớn nhất trong mỗi gia đình. Việc cài đặt nhiệt độ quá thấp khiến máy nén phải hoạt động liên tục, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 4/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 4/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Người nộp thuế nhàn hẳn với ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Để nâng cao chất lượng, phục vụ người nộp thuế, Cục Thuế vừa nâng cấp ứng dụng eTax Mobile lên phiên bản 3.4.2. Ứng dụng được đánh giá ngày càng cải tiến, trực quan, khoa học và dễ sử dụng.