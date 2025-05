Lịch cúp điện Bến Tre từ ngày 5 - 11/5/2025: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

-Ấp 6 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri.

-Ấp 4 xã An Phú Trung huyện Ba Tri.

-Ấp Bến Đình xã An Đức huyện Ba Tri.

-Ấp Giồng Xoài xã An Đức huyện Ba Tri.

-Ấp Bến Đình xã An Đức huyện Ba Tri.

-Ấp Giồng Xoài xã An Đức huyện Ba Tri.

-Ấp An Quí xã An Hòa Tây huyện Ba Tri.

-Ấp Bến Đình xã An Đức huyện Ba Tri.

-Ấp Vĩnh Đức Trung xã Vĩnh An huyện Ba Tri.

-Ấp Giồng Ké xã An Đức huyện Ba Tri.

-Khu phố An Bình thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri.

-Khu phố An Bình thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri.

-Ấp An Bình xã An Hòa Tây huyện Ba Tri.

-Ấp An Quí xã An Hòa Tây huyện Ba Tri.

-Khách hàng Cơ Sở Ấp Vịt 5 Hải xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri

-Ấp An Thạnh xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri.

-Khách hàng Cơ Sở Nguyễn Văn Bum xã An Hoà Tây huyện Ba Tri

-Ấp Giồng Chi xã An Hiệp huyện Ba Tri.

-Ấp Giồng Chi xã An Hiệp huyện Ba Tri.

-Ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp huyện Ba Tri.

-Ấp An Thuận xã An Phú Trung huyện Ba Tri.

10/05/2025 07:15:00

10/05/2025 17:00:00

-Khu phố An Bình- An Thạnh- An Thới thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri.