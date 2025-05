Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 12 - 18/5/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

12/05/2025 05:00:00 12/05/2025 06:00:00 Một phần phường Thuận Giao, KCN Việt Hương (Thuận An) Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

12/05/2025 08:00:00 12/05/2025 14:00:00 Một phần khu phố Thạnh Quý, khu phố Hưng Thọ thuộc phường An Thạnh (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/05/2025 08:40:00 12/05/2025 10:50:00 Lưới hạ thế trạm Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/05/2025 09:05:00 12/05/2025 11:15:00 Lưới hạ thế trạm Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/05/2025 13:00:00 12/05/2025 17:00:00 Một phần khu phố Bình Phước A thuộc phường Bình Chuẩn (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/05/2025 08:00:00 13/05/2025 17:00:00 Một phần khu phố 1B thuộc phường An Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/05/2025 08:00:00 14/05/2025 17:00:00 Một phần khu phố Bình Thuận 2 thuộc phường Thuận Giao (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/05/2025 06:00:00 15/05/2025 18:00:00 Một phần phường Vĩnh Phú (Thuận An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/05/2025 08:00:00 15/05/2025 17:00:00 Khu chung cư Habitat thuộc phường Thuận Giao (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/05/2025 09:00:00 16/05/2025 13:00:00 - Một phần khu phố Hòa Lân 1 thuộc phường Thuận Giao (Thuận An) - Một phần khu phố Bình Hòa thuộc phường Lái Thiêu (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/05/2025 13:00:00 16/05/2025 16:00:00 - Một phần khu phố Hưng Lộc thuộc phường Hưng Định (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/05/2025 04:00:00 18/05/2025 05:00:00 - Khu vực bên trái QL13 từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 22/12 (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Nguyễn Văn Tiết thuộc phường Lái Thiêu (Thuận An) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

18/05/2025 05:00:00 18/05/2025 06:00:00 - Khu vực dọc theo đường Bình Hòa 11 thuộc phường Bình Hòa (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa đế Công ty Cơ điện STI (Thuận An) - Khu công nghiệm Việt Hương (Khu A&B) (Thuận An) - Khu vực bên trái đường 22/12 từ Ngã tư 22/12 về đến Trường THCS Đức Trí (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Thuận Giao 16 phường Thuận Giao (Thuận An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Chùa thầy Thỏ về Ngã 4 Tân Phước Khánh (Thuận An) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

18/05/2025 06:00:00 18/05/2025 07:00:00 - Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến Công ty Alhonga (Thuận An) - Một phần khu dân cư An Phú thuộc phường An Phú (Thuận An) - Khu vực bên trái đường 22/12 từ Ngã 6 An Phú về đến Công ty HACA (Thuận An) - Một phần khu dân cư Việt Sing thuộc phường An Phú (Thuận An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 4 Vườn Tràm về đến Ngã 6 An Phú (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Phan Đình Giót thuộc phường An Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/05/2025 06:00:00 18/05/2025 18:00:00 - Khu vực hai bên đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến Ngã 4 Miếu Ông Cù (Thuận An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 4 Miếu Ông Cù về đến Chùa Thầy Thỏ (Thuận An) - Khu vực hai bên đường Từ Văn Phước từ trạm 220kV Bình Hòa ra đến đường ĐT 743 (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

