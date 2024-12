Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 2 - 8/12/2024: Có nơi cúp điện 15 tiếng/ngày để sửa chữa

08/12/2024 05:30:00

08/12/2024 18:00:00

Khu vực bên phải Quốc lộ 13 từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Ngã 3 Suối Cát (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Công ty STI (Thuận An) - Khu công nghiệp Việt Hương A, B, C (Thuận An) - Khu vực bên phải đường 22/12 từ Ngã tư 22/12 về đến Công ty Haca (Thuận An) - Khu vực bên trái đường 22/12 từ Ngã tư 22/12 về đến trường THCS Trí Đức (Thuận An) - Một phần Khu sản xuất Bình Chuẩn (Thuận An)