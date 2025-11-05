Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 5-9/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày một số khu dân cư để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 5-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 5-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 5-9/11/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 05/11/2025 14:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp 4, xã Vị Thanh 1, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 14:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Thạnh Quới 1, xã Hỏa Lựu, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 05/11/2025 13:00:00 ngày 05/11/2025 Xã Thạnh Hòa, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 07/11/2025 13:00:00 ngày 07/11/2025 Xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 07/11/2025 13:00:00 ngày 07/11/2025 Xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:30:00 ngày 08/11/2025 Phường Ngã Bảy, phường Đại Thành, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:30:00 ngày 08/11/2025 Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:30:00 ngày 08/11/2025 Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 09/11/2025 17:30:00 ngày 09/11/2025 Phường Ngã Bảy Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 11:30:00 ngày 05/11/2025 Một phần KV Long Bình 1, Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 11:30:00 ngày 05/11/2025 Một phần KV 4, Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Một phần KV Bình An, phường Long Bình, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 13:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần ấp Thuận Hòa, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 10:00:00 ngày 08/11/2025 ấp Thạnh Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/11/2025 15:00:00 ngày 08/11/2025 ấp Thạnh Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 06/11/2025 11:00:00 ngày 06/11/2025 ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 16:00:00 ngày 06/11/2025 ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vị Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 11:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp 12, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 11:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 05/11/2025 16:30:00 ngày 05/11/2025 Ấp 13, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 05/11/2025 16:30:00 ngày 05/11/2025 Ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 11:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp 5, xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 11:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 12:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/11/2025 16:30:00 ngày 07/11/2025 Ấp 8, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 13:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Thuận Phú, Thuận Hưng, Thuận Bình, Thuận An, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 06/11/2025 10:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần Ngã Bác, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 06/11/2025 15:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần 10, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 13:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần 10, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 08:04:00 ngày 08/11/2025 Xã Xà Phiên, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 08/11/2025 13:04:00 ngày 08/11/2025 Xã Xà Phiên, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp