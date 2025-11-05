Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 5-9/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày một số khu dân cư để sửa chữa lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 5-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 5-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 5-9/11/2025
Lịch cúp điện Vị Thanh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 05/11/2025
14:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp 4, xã Vị Thanh 1, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
14:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Thạnh Quới 1, xã Hỏa Lựu, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 05/11/2025
13:00:00 ngày 05/11/2025
Xã Thạnh Hòa, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 07/11/2025
13:00:00 ngày 07/11/2025
Xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 07/11/2025
13:00:00 ngày 07/11/2025
Xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:30:00 ngày 08/11/2025
Phường Ngã Bảy, phường Đại Thành, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:30:00 ngày 08/11/2025
Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:30:00 ngày 08/11/2025
Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 09/11/2025
17:30:00 ngày 09/11/2025
Phường Ngã Bảy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
11:30:00 ngày 05/11/2025
Một phần KV Long Bình 1, Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
11:30:00 ngày 05/11/2025
Một phần KV 4, Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Một phần KV Bình An, phường Long Bình, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
13:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần ấp Thuận Hòa, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
10:00:00 ngày 08/11/2025
ấp Thạnh Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/11/2025
15:00:00 ngày 08/11/2025
ấp Thạnh Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 06/11/2025
11:00:00 ngày 06/11/2025
ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
16:00:00 ngày 06/11/2025
ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Vị Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
11:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp 12, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
11:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 05/11/2025
16:30:00 ngày 05/11/2025
Ấp 13, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 05/11/2025
16:30:00 ngày 05/11/2025
Ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
11:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp 5, xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
11:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
12:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/11/2025
16:30:00 ngày 07/11/2025
Ấp 8, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
13:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Thuận Phú, Thuận Hưng, Thuận Bình, Thuận An, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 06/11/2025
10:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần Ngã Bác, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 06/11/2025
15:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần 10, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
13:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần 10, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
08:04:00 ngày 08/11/2025
Xã Xà Phiên, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 08/11/2025
13:04:00 ngày 08/11/2025
Xã Xà Phiên, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 3 phút trước
GĐXH - Ngành Thuế đang khẩn trương triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, minh bạch và đúng quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thuế công bằng, hiện đại và lấy người nộp thuế làm trung tâm.
Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnhGiá cả thị trường - 46 phút trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu, SJC còn 147 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng.
Xe ga 110cc của Honda giá 31 triệu đồng đẹp hiện đại, siêu tiết kiệm xăng 1,69L/100 km, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda hứa hẹn sẽ khuynh đảo thị trường nhờ mức giá ‘bình dân’.
SUV hạng B giá 310 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại, Bharat NCAP rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ tạo cơn sốt nếu được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B Suzuki Victoris hứa hẹn trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc SUV đô thị nhờ mức giá cạnh tranh cùng loạt trang bị hiện đại vượt tầm.
Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục có sự biến động ở cả thị trường trong nước và quốc tế khi giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 49,6 triệu đồng/kg, mức tăng tại các phiên điều chỉnh sau đó lên ngưỡng 50,133 triệu đồng/kg.
Thực tế xe ga Honda Air Blade 2026 giá chỉ 42,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, trang bị đỉnh cao chẳng kém SHGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda Air Blade không chỉ được cập nhật về ngoại hình, nâng cấp trang bị mà còn gây ấn tượng với mức giá hấp dẫn.
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm mạnh, rẻ vô đối, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ cạnh tranh đã sẵn sàng cho một màn bứt phá ngoạn mục về doanh số.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 5-9/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điệnSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Giá xe số Honda Wave RSX FI giảm không phanh, thấp hơn cả niêm yết, Wave Alpha và Future bị áp đảo doanh sốGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Wave RSX FI 2025 tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.
Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãiBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.