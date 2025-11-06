Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 6-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 6-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 6-9/11/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Đường Nguyễn Ngọc Nhựt từ Ngã Ba Trại Hòm Ba Tiền đến Cầu Mới; một phần phường Sơn Đông; một phần phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Đường Nguyễn Huệ từ Ngã Tư Tú Điền đến vòng xoay Đông Tây phường Phú Khương; Đường Ca Văn Thỉnh từ Nhà thi đấu TTTDTT đến đường Nguyễn Huệ vòng xoay Đông Tây phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Đường Nguyễn Huệ từ Ngã Tư Tú Điền đến hướng về vòng xoay Đông Tây phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần tổ 5 khu phố 4 phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Đường Nguyễn Văn Cánh từ Ngã Tư Tú Điền đến vòng xoay Chợ Hữu Định; một phần phường Phú Tân; một phần phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Đường Nguyễn Thị Định từ Khu dân cư Hiệp Hòa Phát đến Ngã Ba Phú Hưng phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần tổ 8 khu phố 1 phường Sơn Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Công ty TNHH MTV TTTM
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần tổ 1, 3 khu phố 1 phường An Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 06/11/2025
09:00:00 ngày 06/11/2025
Tổ 2 ấp An Điền Bé, xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Tổ 10, 11 ấp Kinh Mới, xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Tổ 5 ấp An Điền Bé, xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
16:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Tân An, xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
16:00:00 ngày 06/11/2025
Tổ 12 ấp Giồng Nhựt; Tổ 12 ấp Giồng Sao, xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
09:00:00 ngày 07/11/2025
Tổ 5, 6 ấp Vĩnh Đức Tây, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
11:00:00 ngày 07/11/2025
Tổ 2, 3, 4 ấp Bến Bàu, xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Tổ 5 ấp Bến Bàu; Tổ 14 ấp Bờ Bàu; Tổ 11 ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp An Nhơn, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Tổ 5, 6 ấp Gò Dầu, xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/11/2025
16:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp An Thái, An Thuận, Tân Bình – xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/11/2025
16:00:00 ngày 08/11/2025
Tổ 18–25 ấp Phước Thạnh, xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
11:00:00 ngày 08/11/2025
Tổ 3, 9, 10 ấp An Hòa, xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 08/11/2025
16:00:00 ngày 08/11/2025
Tổ 1, 2, 3 ấp An Nhơn, xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
Ấp Giồng Gạch, Giồng Ao – xã An Hiệp; Ấp 6, An Hòa, An Thuận – xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần Ấp An Vĩnh 1; Một phần Ấp An Vĩnh 2, xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần Ấp Long Trạch, xã Hương Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần Ấp An Phong; Một phần Ấp An Lộc, thị xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần Ấp 2, xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần Ấp 3 – An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2, xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần Ấp Minh Nghĩa – Bình Sơn – Phú Đăng – Phú Sơn, xã Hương Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần ấp Bình Trung xã Thạnh Trị
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 08/11/2025
08:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp Phước Lợi, Phước Bình xã Thạnh Phước; Thới An, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, Thừa Lợi xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần ấp Phước Lợi, Phước Thạnh xã Thạnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp Long Thạnh; một phần ấp Long An, Long Nhơn, Tân Hưng xã Châu Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:30:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp Phước Lợi, Phước Bình xã Thạnh Phước; Thới An, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, Thừa Lợi xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 06/11/2025
13:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 07/11/2025
10:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
10:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 07/11/2025
12:00:00 ngày 07/11/2025
CSNT Nguyễn Hoàng Trưởng ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Cty CP thủy sản Cửu Long ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
08:30:00 ngày 07/11/2025
Ấp Phú Hòa xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:45:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
Ấp Phú Hòa xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp Chợ xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp 3–4 – Phú Nhơn – An Thới A – An Phú – An Mỹ – An Phú Thạnh xã Phú Túc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Ấp Hòa Chánh, Hòa Trung, Thạnh Hưng, An Hòa, Thanh Bình, Hòa Thanh, Thuận Điền, An Bình, Định Thọ, Bình An xã Phú Túc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 06/11/2025
10:00:00 ngày 06/11/2025
Tổ 7 ấp Bào Lò xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 06/11/2025
14:30:00 ngày 06/11/2025
Tổ 7 ấp Bào Lò xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Tổ 7 ấp Bào Lò xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
10:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Giồng Bà Mén
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
10:00:00 ngày 07/11/2025
Tổ 9 ấp Hưng Nghĩa 1 xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 07/11/2025
11:45:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Lương Quới xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 07/11/2025
14:30:00 ngày 07/11/2025
Tổ 9 ấp Hưng Nghĩa 2 xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/11/2025
14:00:00 ngày 07/11/2025
Tổ 5, 6 ấp Long Nội xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Tổ 9, 10 ấp Xẻo Nhỏ xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Tổ 10 ấp Hưng Nghĩa 2 xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Tổ 1, 2 ấp Phú Hòa; tổ 7 ấp Phú Trị xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/11/2025
12:00:00 ngày 08/11/2025
Tổ 8, 9, 10 ấp Thập Tư xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
12:00:00 ngày 08/11/2025
Tổ 1, 2 ấp Phú Hòa; tổ 7 ấp Phú Trị xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Tổ 5, 6, 7 ấp Thập Tư xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Lộc - Lộc Hiệp - Phú Hiệp, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:30:00 ngày 08/11/2025
Một phần ấp Long Vinh, Long Huê, Quân An, Long Quới, Long Hòa, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 09/11/2025
17:30:00 ngày 09/11/2025
Một phần ấp 1, 2, Đại An, Hưng Nhơn, Bình An A, Bình An B, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Tổ 3, 6 ấp Sơn Lân, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 08/11/2025
16:30:00 ngày 08/11/2025
Tổ 8, 9, 10 Ấp Tân Hoà Ngoài - xã Phước Mỹ Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:30:00 ngày 08/11/2025
16:30:00 ngày 08/11/2025
Tổ 4, 5 Ấp Tân Hoà Ngoài - xã Phước Mỹ Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
07:30:00 ngày 09/11/2025
16:30:00 ngày 09/11/2025
Tổ 14, 15, 16 ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/11/2025
08:45:00 ngày 09/11/2025
Ấp Tân Thiện, Chợ Xếp, Đông Trị, Đông An, Đông Thạnh, Đông Hoà, Đông Lợi, Đông Thành (xã Tân Thành Bình) và Ấp Tân Thạnh, Tân Lợi, Tân Thuận Trong, Tân Thuận Ngoài, Tân Hoà Trong, Tân Hoà Ngoài (xã Phước Mỹ Trung)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Giá xe ga Honda mới bán ở Việt Nam đẹp vượt trội, công nghệ đỉnh cao: Rẻ nhất 40,2 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá xe ga SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS đã được Honda Vietnam bán từ đầu tháng 11 nhằm tăng lựa chọn cho khách hàng với nhu cầu mua sắm cuối năm nay.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cúp điện 4 ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao khi thế giới bật tăng?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm dần đều, khiến không ít nhà đầu tư lướt sóng chứng kiến túi tiền bốc hơi.
Trải nghiệm xe máy điện của Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1200W, di chuyển 80 km/lần sạc và giá cực học sinh.
Xe ô tô 7 chỗ của Hyundai giảm giá sốc, thấp chưa từng có, trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Kia MorningGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ Hyundai Stargazer đang có mức giá rất hấp dẫn nhờ chương trình ưu đãi lớn.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 5/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước
GĐXH - Ngành Thuế đang khẩn trương triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, minh bạch và đúng quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thuế công bằng, hiện đại và lấy người nộp thuế làm trung tâm.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 5-9/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày một số khu dân cư để sửa chữa lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnhGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu, SJC còn 147 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Sau tiêm chất làm đầy vùng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (phường Tương Mai, Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (SN 1965, trú tại Hải Phòng) bị mù mắt trái, giảm thị lực mắt phải, dư luận đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm pháp lý của cơ sở này đối với khách hàng. Nhất là khi chủ cơ sở này hiện nay cho biết đã chuyển nhượng chủ sở hữu sau gần một tháng xảy ra sự cố?!.