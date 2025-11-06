Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 6-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 6-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 6-9/11/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Đường Nguyễn Ngọc Nhựt từ Ngã Ba Trại Hòm Ba Tiền đến Cầu Mới; một phần phường Sơn Đông; một phần phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Đường Nguyễn Huệ từ Ngã Tư Tú Điền đến vòng xoay Đông Tây phường Phú Khương; Đường Ca Văn Thỉnh từ Nhà thi đấu TTTDTT đến đường Nguyễn Huệ vòng xoay Đông Tây phường Phú Khương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Đường Nguyễn Huệ từ Ngã Tư Tú Điền đến hướng về vòng xoay Đông Tây phường Phú Khương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần tổ 5 khu phố 4 phường Phú Khương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Đường Nguyễn Văn Cánh từ Ngã Tư Tú Điền đến vòng xoay Chợ Hữu Định; một phần phường Phú Tân; một phần phường Phú Khương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Đường Nguyễn Thị Định từ Khu dân cư Hiệp Hòa Phát đến Ngã Ba Phú Hưng phường Phú Khương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần tổ 8 khu phố 1 phường Sơn Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Công ty TNHH MTV TTTM Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần tổ 1, 3 khu phố 1 phường An Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 06/11/2025 09:00:00 ngày 06/11/2025 Tổ 2 ấp An Điền Bé, xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Tổ 10, 11 ấp Kinh Mới, xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Tổ 5 ấp An Điền Bé, xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 16:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Tân An, xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 16:00:00 ngày 06/11/2025 Tổ 12 ấp Giồng Nhựt; Tổ 12 ấp Giồng Sao, xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 09:00:00 ngày 07/11/2025 Tổ 5, 6 ấp Vĩnh Đức Tây, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 11:00:00 ngày 07/11/2025 Tổ 2, 3, 4 ấp Bến Bàu, xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Tổ 5 ấp Bến Bàu; Tổ 14 ấp Bờ Bàu; Tổ 11 ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp An Nhơn, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Tổ 5, 6 ấp Gò Dầu, xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/11/2025 16:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp An Thái, An Thuận, Tân Bình – xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/11/2025 16:00:00 ngày 08/11/2025 Tổ 18–25 ấp Phước Thạnh, xã Tân Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 11:00:00 ngày 08/11/2025 Tổ 3, 9, 10 ấp An Hòa, xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 08/11/2025 16:00:00 ngày 08/11/2025 Tổ 1, 2, 3 ấp An Nhơn, xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 Ấp Giồng Gạch, Giồng Ao – xã An Hiệp; Ấp 6, An Hòa, An Thuận – xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần Ấp An Vĩnh 1; Một phần Ấp An Vĩnh 2, xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần Ấp Long Trạch, xã Hương Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần Ấp An Phong; Một phần Ấp An Lộc, thị xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần Ấp 2, xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần Ấp 3 – An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2, xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần Ấp Minh Nghĩa – Bình Sơn – Phú Đăng – Phú Sơn, xã Hương Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần ấp Bình Trung xã Thạnh Trị Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 08/11/2025 08:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp Phước Lợi, Phước Bình xã Thạnh Phước; Thới An, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, Thừa Lợi xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần ấp Phước Lợi, Phước Thạnh xã Thạnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp Long Thạnh; một phần ấp Long An, Long Nhơn, Tân Hưng xã Châu Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:30:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp Phước Lợi, Phước Bình xã Thạnh Phước; Thới An, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, Thừa Lợi xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 06/11/2025 13:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 07/11/2025 10:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 10:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 07/11/2025 12:00:00 ngày 07/11/2025 CSNT Nguyễn Hoàng Trưởng ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Cty CP thủy sản Cửu Long ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 08:30:00 ngày 07/11/2025 Ấp Phú Hòa xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:45:00 ngày 07/11/2025 11:30:00 ngày 07/11/2025 Ấp Phú Hòa xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp Chợ xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp 3–4 – Phú Nhơn – An Thới A – An Phú – An Mỹ – An Phú Thạnh xã Phú Túc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Ấp Hòa Chánh, Hòa Trung, Thạnh Hưng, An Hòa, Thanh Bình, Hòa Thanh, Thuận Điền, An Bình, Định Thọ, Bình An xã Phú Túc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 06/11/2025 10:00:00 ngày 06/11/2025 Tổ 7 ấp Bào Lò xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 06/11/2025 14:30:00 ngày 06/11/2025 Tổ 7 ấp Bào Lò xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Tổ 7 ấp Bào Lò xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 10:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Giồng Bà Mén Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 10:00:00 ngày 07/11/2025 Tổ 9 ấp Hưng Nghĩa 1 xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 07/11/2025 11:45:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Lương Quới xã Lương Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 07/11/2025 14:30:00 ngày 07/11/2025 Tổ 9 ấp Hưng Nghĩa 2 xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/11/2025 14:00:00 ngày 07/11/2025 Tổ 5, 6 ấp Long Nội xã Lương Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Tổ 9, 10 ấp Xẻo Nhỏ xã Lương Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Tổ 10 ấp Hưng Nghĩa 2 xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Tổ 1, 2 ấp Phú Hòa; tổ 7 ấp Phú Trị xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/11/2025 12:00:00 ngày 08/11/2025 Tổ 8, 9, 10 ấp Thập Tư xã Lương Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 12:00:00 ngày 08/11/2025 Tổ 1, 2 ấp Phú Hòa; tổ 7 ấp Phú Trị xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Tổ 5, 6, 7 ấp Thập Tư xã Lương Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Lộc - Lộc Hiệp - Phú Hiệp, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:30:00 ngày 08/11/2025 Một phần ấp Long Vinh, Long Huê, Quân An, Long Quới, Long Hòa, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 09/11/2025 17:30:00 ngày 09/11/2025 Một phần ấp 1, 2, Đại An, Hưng Nhơn, Bình An A, Bình An B, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Tổ 3, 6 ấp Sơn Lân, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 08/11/2025 16:30:00 ngày 08/11/2025 Tổ 8, 9, 10 Ấp Tân Hoà Ngoài - xã Phước Mỹ Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:30:00 ngày 08/11/2025 16:30:00 ngày 08/11/2025 Tổ 4, 5 Ấp Tân Hoà Ngoài - xã Phước Mỹ Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 07:30:00 ngày 09/11/2025 16:30:00 ngày 09/11/2025 Tổ 14, 15, 16 ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/11/2025 08:45:00 ngày 09/11/2025 Ấp Tân Thiện, Chợ Xếp, Đông Trị, Đông An, Đông Thạnh, Đông Hoà, Đông Lợi, Đông Thành (xã Tân Thành Bình) và Ấp Tân Thạnh, Tân Lợi, Tân Thuận Trong, Tân Thuận Ngoài, Tân Hoà Trong, Tân Hoà Ngoài (xã Phước Mỹ Trung) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

