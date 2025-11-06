Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện cuối tuần

Thứ năm, 10:27 06/11/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 6-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 6-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 6-9/11/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Đường Nguyễn Ngọc Nhựt từ Ngã Ba Trại Hòm Ba Tiền đến Cầu Mới; một phần phường Sơn Đông; một phần phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Đường Nguyễn Huệ từ Ngã Tư Tú Điền đến vòng xoay Đông Tây phường Phú Khương; Đường Ca Văn Thỉnh từ Nhà thi đấu TTTDTT đến đường Nguyễn Huệ vòng xoay Đông Tây phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Đường Nguyễn Huệ từ Ngã Tư Tú Điền đến hướng về vòng xoay Đông Tây phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần tổ 5 khu phố 4 phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Đường Nguyễn Văn Cánh từ Ngã Tư Tú Điền đến vòng xoay Chợ Hữu Định; một phần phường Phú Tân; một phần phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Đường Nguyễn Thị Định từ Khu dân cư Hiệp Hòa Phát đến Ngã Ba Phú Hưng phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần tổ 8 khu phố 1 phường Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Công ty TNHH MTV TTTM

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần tổ 1, 3 khu phố 1 phường An Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 06/11/2025

09:00:00 ngày 06/11/2025

Tổ 2 ấp An Điền Bé, xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Tổ 10, 11 ấp Kinh Mới, xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Tổ 5 ấp An Điền Bé, xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 06/11/2025

16:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp Tân An, xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 06/11/2025

16:00:00 ngày 06/11/2025

Tổ 12 ấp Giồng Nhựt; Tổ 12 ấp Giồng Sao, xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

09:00:00 ngày 07/11/2025

Tổ 5, 6 ấp Vĩnh Đức Tây, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

11:00:00 ngày 07/11/2025

Tổ 2, 3, 4 ấp Bến Bàu, xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Tổ 5 ấp Bến Bàu; Tổ 14 ấp Bờ Bàu; Tổ 11 ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Ấp An Nhơn, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Tổ 5, 6 ấp Gò Dầu, xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/11/2025

16:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp An Thái, An Thuận, Tân Bình – xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/11/2025

16:00:00 ngày 08/11/2025

Tổ 18–25 ấp Phước Thạnh, xã Tân Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

11:00:00 ngày 08/11/2025

Tổ 3, 9, 10 ấp An Hòa, xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 08/11/2025

16:00:00 ngày 08/11/2025

Tổ 1, 2, 3 ấp An Nhơn, xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

Ấp Giồng Gạch, Giồng Ao – xã An Hiệp; Ấp 6, An Hòa, An Thuận – xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần Ấp An Vĩnh 1; Một phần Ấp An Vĩnh 2, xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần Ấp Long Trạch, xã Hương Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần Ấp An Phong; Một phần Ấp An Lộc, thị xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần Ấp 2, xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần Ấp 3 – An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2, xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần Ấp Minh Nghĩa – Bình Sơn – Phú Đăng – Phú Sơn, xã Hương Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 08/11/2025

08:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp Phước Lợi, Phước Bình xã Thạnh Phước; Thới An, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, Thừa Lợi xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần ấp Phước Lợi, Phước Thạnh xã Thạnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp Long Thạnh; một phần ấp Long An, Long Nhơn, Tân Hưng xã Châu Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:30:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp Phước Lợi, Phước Bình xã Thạnh Phước; Thới An, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, Thừa Lợi xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 06/11/2025

13:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 07/11/2025

10:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

10:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 07/11/2025

12:00:00 ngày 07/11/2025

CSNT Nguyễn Hoàng Trưởng ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Cty CP thủy sản Cửu Long ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

08:30:00 ngày 07/11/2025

Ấp Phú Hòa xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:45:00 ngày 07/11/2025

11:30:00 ngày 07/11/2025

Ấp Phú Hòa xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Ấp Chợ xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp 3–4 – Phú Nhơn – An Thới A – An Phú – An Mỹ – An Phú Thạnh xã Phú Túc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Ấp Hòa Chánh, Hòa Trung, Thạnh Hưng, An Hòa, Thanh Bình, Hòa Thanh, Thuận Điền, An Bình, Định Thọ, Bình An xã Phú Túc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 06/11/2025

10:00:00 ngày 06/11/2025

Tổ 7 ấp Bào Lò xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 06/11/2025

14:30:00 ngày 06/11/2025

Tổ 7 ấp Bào Lò xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Tổ 7 ấp Bào Lò xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

10:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Giồng Bà Mén

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

10:00:00 ngày 07/11/2025

Tổ 9 ấp Hưng Nghĩa 1 xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 07/11/2025

11:45:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Lương Quới xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 07/11/2025

14:30:00 ngày 07/11/2025

Tổ 9 ấp Hưng Nghĩa 2 xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/11/2025

14:00:00 ngày 07/11/2025

Tổ 5, 6 ấp Long Nội xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Tổ 9, 10 ấp Xẻo Nhỏ xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Tổ 10 ấp Hưng Nghĩa 2 xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Tổ 1, 2 ấp Phú Hòa; tổ 7 ấp Phú Trị xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/11/2025

12:00:00 ngày 08/11/2025

Tổ 8, 9, 10 ấp Thập Tư xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

12:00:00 ngày 08/11/2025

Tổ 1, 2 ấp Phú Hòa; tổ 7 ấp Phú Trị xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Tổ 5, 6, 7 ấp Thập Tư xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Lộc - Lộc Hiệp - Phú Hiệp, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 08/11/2025

17:30:00 ngày 08/11/2025

Một phần ấp Long Vinh, Long Huê, Quân An, Long Quới, Long Hòa, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 09/11/2025

17:30:00 ngày 09/11/2025

Một phần ấp 1, 2, Đại An, Hưng Nhơn, Bình An A, Bình An B, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Tổ 3, 6 ấp Sơn Lân, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 08/11/2025

16:30:00 ngày 08/11/2025

Tổ 8, 9, 10 Ấp Tân Hoà Ngoài - xã Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:30:00 ngày 08/11/2025

16:30:00 ngày 08/11/2025

Tổ 4, 5 Ấp Tân Hoà Ngoài - xã Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

07:30:00 ngày 09/11/2025

16:30:00 ngày 09/11/2025

Tổ 14, 15, 16 ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/11/2025

08:45:00 ngày 09/11/2025

Ấp Tân Thiện, Chợ Xếp, Đông Trị, Đông An, Đông Thạnh, Đông Hoà, Đông Lợi, Đông Thành (xã Tân Thành Bình) và Ấp Tân Thạnh, Tân Lợi, Tân Thuận Trong, Tân Thuận Ngoài, Tân Hoà Trong, Tân Hoà Ngoài (xã Phước Mỹ Trung)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Top