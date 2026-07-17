Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 17 - 19/7/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 17 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 17 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 17 - 19/7/2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Khóm Chòm Xoài - phường Hiệp Thành; Ấp 15, 16 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 10:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khóm 8, Rạch Thăng, Vĩnh An, Giáp Nước, Công Điền, Kim Cấu - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu Tập Thế kho Tiến Đạt - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/07/2026 đến 11:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Thào Lạng, Bờ Xáng - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Hai Bà Trưng, (từ ngã tư Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập đến ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng), Lê Văn Duyệt (từ ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Văn Duyệt đến ngã ba Lê Văn Duyệt - Điện Biên Phủ), Hoàng Văn Thụ - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 10:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường 23 Tháng 8, Võ Thị Sáu (từ ngã ba Võ Thị Sáu - 23 Tháng 8 đến ngã tư Võ Thị Sáu - Bà Triệu), Hòa Bình (từ ngã ba Võ Thị Sáu - Hòa Bình đến ngã tư Hòa Bình - Trần Phú), Nguyễn Đình Chiểu (từ Ẩm thực Trường An 2 đến ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - 23 Tháng 8), Bà Huyện Thanh Quan, khóm Trà Khứa, Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Ấp 2A - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 1, 2 - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn;
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 1, 2 - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn;
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Cái Giá, Đay Tà Ni - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 15:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Cái Tràm B, Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Nam Thạnh, Tam Hưng, Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Trung Hưng 2, Đông Hưng, Trần Nghĩa, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Nguyễn Điền, Trung Hưng 3, Trung Hưng, B2, Giồng Bướm B - xã Châu Thới; Ấp Nam Hưng - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 15:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Chủ Chọt, Nhà Lầu I, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Thành, Phước Thọ, Phước Ninh, Phước Trường, Phước Hậu, Phước Tân, Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A, 8A - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 1A - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 10:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1B - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 10:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1A - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/07/2026 đến 12:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1B - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/07/2026 đến 12:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2A - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2A - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 18/07/2026 đến 14:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1B - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 18/07/2026 đến 14:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 3 - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 12 - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:00:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ninh Phước, Tà Óc - xã Hồng Dân; Ấp Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận A - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/07/2026 đến 15:00:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Hậu, Long Hải, Hành Chính, Phước Hòa A, Phước Thuận A - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Cây Mét, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, Xẻo Gừa, Cây Cui, Cai Giảng, Xẻo Dừng - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Ninh Quới; Ấp Ninh Định, Ninh An - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 12:00:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp 4, 5 - xã Gành Hào.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chòi Mòi - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 10:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thành Thường B, Thành Thưởng C - xã An Trạch; Ấp 2A - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, 4, Hiệp Điền, Mỹ Điền, Châu Điền, Phước Điền - xã Đông Hải.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, 2, Hiệp Điền, Bửu Đông, Cái Cùng, Mỹ Điền, Vĩnh Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/07/2026 đến 13:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bửu Đông, Cái Cùng - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/07/2026 đến 15:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A, Kinh Xáng, Phan Mầu - xã Định Thành.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/07/2026 đến 16:00:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Trạm Khách hàng
THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 17/07/2026 đến 10:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Khách hàng
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 17/07/2026 đến 12:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Khách hàng
THỜI GIAN: Từ 11:50:00 ngày 17/07/2026 đến 14:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 21, Kế Phòng, Ninh Lợi, Thanh Sơn, Thạnh Hưng 2, An Thành - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 06:50:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 06:50:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 18 - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 06:50:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 13, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 06:20:00 ngày 19/07/2026 đến 16:00:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp