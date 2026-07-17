Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 17 - 19/7/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày

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Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 17 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 17 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 17 - 19/7/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Khóm Chòm Xoài - phường Hiệp Thành; Ấp 15, 16 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 10:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khóm 8, Rạch Thăng, Vĩnh An, Giáp Nước, Công Điền, Kim Cấu - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu Tập Thế kho Tiến Đạt - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/07/2026 đến 11:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Thào Lạng, Bờ Xáng - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Hai Bà Trưng, (từ ngã tư Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập đến ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng), Lê Văn Duyệt (từ ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Văn Duyệt đến ngã ba Lê Văn Duyệt - Điện Biên Phủ), Hoàng Văn Thụ - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 10:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 23 Tháng 8, Võ Thị Sáu (từ ngã ba Võ Thị Sáu - 23 Tháng 8 đến ngã tư Võ Thị Sáu - Bà Triệu), Hòa Bình (từ ngã ba Võ Thị Sáu - Hòa Bình đến ngã tư Hòa Bình - Trần Phú), Nguyễn Đình Chiểu (từ Ẩm thực Trường An 2 đến ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - 23 Tháng 8), Bà Huyện Thanh Quan, khóm Trà Khứa, Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Ấp 2A - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 1, 2 - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn;

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 1, 2 - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Cái Giá, Đay Tà Ni - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 15:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Cái Tràm B, Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Nam Thạnh, Tam Hưng, Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Trung Hưng 2, Đông Hưng, Trần Nghĩa, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Nguyễn Điền, Trung Hưng 3, Trung Hưng, B2, Giồng Bướm B - xã Châu Thới; Ấp Nam Hưng - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 15:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Chủ Chọt, Nhà Lầu I, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Thành, Phước Thọ, Phước Ninh, Phước Trường, Phước Hậu, Phước Tân, Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A, 8A - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 1A - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 10:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1B - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 10:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1A - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/07/2026 đến 12:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1B - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/07/2026 đến 12:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 2A - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 2A - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 18/07/2026 đến 14:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1B - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 18/07/2026 đến 14:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3 - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 12 - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:00:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Phước, Tà Óc - xã Hồng Dân; Ấp Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận A - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/07/2026 đến 15:00:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long Hậu, Long Hải, Hành Chính, Phước Hòa A, Phước Thuận A - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Cây Mét, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, Xẻo Gừa, Cây Cui, Cai Giảng, Xẻo Dừng - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Ninh Quới; Ấp Ninh Định, Ninh An - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 12:00:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp 4, 5 - xã Gành Hào.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chòi Mòi - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 10:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Thường B, Thành Thưởng C - xã An Trạch; Ấp 2A - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, 4, Hiệp Điền, Mỹ Điền, Châu Điền, Phước Điền - xã Đông Hải.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, 2, Hiệp Điền, Bửu Đông, Cái Cùng, Mỹ Điền, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/07/2026 đến 13:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bửu Đông, Cái Cùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/07/2026 đến 15:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A, Kinh Xáng, Phan Mầu - xã Định Thành.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/07/2026 đến 16:00:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Trạm Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 17/07/2026 đến 10:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 17/07/2026 đến 12:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 11:50:00 ngày 17/07/2026 đến 14:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 21, Kế Phòng, Ninh Lợi, Thanh Sơn, Thạnh Hưng 2, An Thành - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:50:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:50:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 18 - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:50:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 13, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:20:00 ngày 19/07/2026 đến 16:00:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp