Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 17 - 19/7/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục
Lịch cúp điện Lâm Đồng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 17 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 17 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 17 - 19/7/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: Đinh Tiên Hoàng (Bùng Binh Hồ Đội Có), Trần Quốc Toản (Bùng Binh Bồ Câu đến Bùng Binh Hồ Đội Có), Bùi Thị Xuân (Ngã ba Phan Bội Châu - Bùi Thị Xuân đến Đ/C 50), Phan Bội Châu (Ngã ba Phan Bội Châu - Bùi Thị Xuân đến Đ/C 49), Lê Thị Hồng Gấm, Phạm Ngũ Lão (Ngã ba Phạm Ngũ Lão - Lê Đại Hành đến hẽm 14), Lê Đại Hành.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 15:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: 030200018 480/8/9A/4 INTIMEX ,030200035 480/8/27/1 Matsumura
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 030200162 480/6/41/1 VĨNH ĐỨC , 030280040 480/11/1 HƯƠNG BẢN
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/07/2026 đến 14:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Nhánh rẽ trụ 473/205/1 vào hướng các khu vực: đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học, Huỳnh Thúc Kháng, Mạc Định Chi, Hoàng Hoa Thám… Phường 2 Bảo Lộc
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Lộc châu Đại lào 471/56/37
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: ; Một phần thôn Lạc Xuân 2 thuộc xã D’Ran
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Thôn Mơ Răng thuộc xã Ka Đô
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/266/100
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/266/100
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 15:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hoa Hồng trụ 478/181/04
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 15:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phân đoạn 471/124A/34A/16/01
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 15:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/249A
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:00:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phân đoạn 478/179
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Tân Thuận thuộc xã Tân Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 14:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Hiệp Thuận thuộc xã Ninh Gia.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 14:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lâm Hà
KHU VỰC: Thôn Phúc Tân thuộc xã Tân Hà Lâm Hà.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 15:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Tân Hòa thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/07/2026 đến 15:30:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Huoai
KHU VỰC: + Mất điệntoàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn thôn Bình An, xã Đạ Huoai 2; + Mất điện TBA khách hàng: Nguyễn Thị Hiền; + Mất điện TBA khách hàng: Chi nhánh Cty CP ĐT Lala Water; + Mất điện TBA khách hàng: Công ty TNHH Lâm Quang Thuận;
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 19/7/2026.
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Một phần thôn Cát Lâm 2 xã Cát Tiên 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 14:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lâm
KHU VỰC: Một phần Thôn 20 Lộc Thắng,xã Bảo Lâm 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 10:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn 1 Lộc Thắng,xã Bảo Lâm 1
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/07/2026 đến 12:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng TKV, Công ty CP Itasco
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn 12 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn 3 Lộc Bắc, xã Bảo Lâm 5
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:00:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lang Biang
KHU VỰC: Từ ngã 3 Đan Kia đến cầu Treo thuộc TDP Đan Kia phường Lang Biang - Đà Lạt
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/07/2026 đến 15:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 19/7/2026.