Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16 - 19/7/2026: Hàng loạt khu dân cư thuộc Tân Thành, Năm Căn, U Minh, Đầm Dơi,... sẽ bị cúp điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 16 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16 - 19/7/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Nội bộ Khu Nhà Ở TS Minh Phú phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 10:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần kinh Cái Tràm khóm 8 Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Kinh Thống Nhất, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Hộ KDCT Vũ Hồng Thắm phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/07/2026 đến 13:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ CTy TNHH MTV CTN VÀ CTĐT Cà Mau (Cụm Cấp Nước Số 1) phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Thư Viện Tỉnh đường Lưu Tấn Tài phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/07/2026 đến 13:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Hùng Vương, Bông Văn Dĩa, Trần Văn Bỉnh, Hẻm 338, Hẻm Bùng Binh, Chung Thành Châu Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 12:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Kinh Chín Diên Khóm Thạnh Điền, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, đường Âu Cơ, Lạc Long Quân, Đòan Thị Điểm, đường An Dương Vương và Đường Phan Ngọc Hiển, một phần đường Hùng Vương, đường Lê Đại Hành, Hẻm Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 13:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường, Nguyễn Ngọc Sanh, Trần Văn Thời, Bùi Thị Trường, Trần Văn Bỉnh, Châu Văn Đăng, 30/4, Hẻm 78 đường Trần Hưng Đạo phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Mậu Thân, Huỳnh Hữu Nghĩa, Ngô Thời Nhiệm phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/07/2026 đến 14:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 – 19/2026.
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Khổng Minh Tân
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/07/2026 đến 09:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Trần Thị Ni
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/07/2026 đến 09:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Tắc, ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sa Phô, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/07/2026 đến 15:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Lê Văn Dũng + Thái Văn Viễn
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Nguyễn Lệ Thu
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/07/2026 đến 10:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Võ Hồng Viễn
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Huỳnh Hoàng Em
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 14:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Phạm Văn Dụng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 14:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm Công Ty TNHH Sản Xuất TM Việt Tiến
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Võ Văn Hùng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/07/2026 đến 15:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Nguyễn Văn Tới
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Trương Quang Thiệu
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/07/2026 đến 09:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Trần Hoài Hận
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/07/2026 đến 10:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Tắc, ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Ngô Văn Để
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/07/2026 đến 10:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Nguyễn Chí Lil
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Phạm Thị Hạnh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Phan Văn Hôn
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/07/2026 đến 14:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Phạm Văn Phúc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/07/2026 đến 14:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Trần Văn Thái 2
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/07/2026 đến 15:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Phạm Văn Dưỡng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/07/2026 đến 15:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Lê Thị Thi
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm NTCN Nguyễn Thị Ngọc Bé
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Ấp Tân Lợi, ấp Tân Lập, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kiểu Mẫu xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đất Cháy, ấp Tân Lợi xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hiệp xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa xã Tân Tiến, tỉnh Cà mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Quách Phẩm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp ấp Nhà Dài, Kênh giữa, Kênh Cùng, Đường Đào, Minh Điền xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Tâm B xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Nam Chánh xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/07/2026 đến 16:30:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nam Chánh, Tân Phú, Tân Thành xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/07/2026 đến 13:30:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần xã Biển Bạch, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tapasa 2, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Tròn, xã Tân Phú, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:00:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Một phần ấp Lung Môn, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 12:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lung Môn, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Thủ A, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Ranh, ấp Tắc Biển, ấp Xẻo Lá, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/07/2026 đến 13:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:00:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Bàn Quỳ, ấp Kinh Ráng, ấp Đồng Khởi, ấp Xóm Mới, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/07/2026 đến 16:00:00 ngày 19/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện