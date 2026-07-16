Loại rau mọc um tùm khắp vườn quê, trước ít người ăn, nay thành đặc sản nhiều người tìm mua

Giá thành rau bí ngô hiện nay

Hiện nay, trên thị trường, rau bí ngô không khó tìm kiếm tại các chợ dân sinh, siêu thị hoặc các cửa hàng rau sạch. Giá của rau bí ngô tương đối rẻ, chỉ từ chục cho đến vài chục nghìn đồng/kg tùy thuộc vào chất lượng, cũng như địa điểm cung ứng. Cụ thể, tại các chợ dân sinh, giá rau bí ngô chỉ dao động từ 10.000-15.000/1 bó, tương đương 15.000 đến 45.000 VNĐ/kg.

Tại các cửa hàng rau sạch, cửa hàng thực phẩm hữu cơ, siêu thị, giá ngọn bí tươi thường nhỉnh hơn một chút, rau đã sơ chế đóng gói thường có giá khoảng 36.000 – 70.000 VNĐ cho túi 500g.

Giá trị dinh dưỡng của rau bí ngô

Rau bí ngô (ngọn và lá bí đỏ) là loại rau dân dã không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch, làm đẹp da và hỗ trợ tiêu hóa.

Rau bí là nguồn cung cấp dồi dào chất sắt và kẽm, giúp cơ thể sản xuất hồng cầu, ngăn ngừa bệnh thiếu máu và tăng cường sức đề kháng.

Với hàm lượng kali, chất xơ và các chất chống oxy hóa cao, rau bí giúp ổn định huyết áp, giảm lượng cholesterol xấu và bảo vệ tim mạch khỏe mạnh.

Bên cạnh đó lượng lớn Vitamin A, Vitamin C và đồng trong rau bí, giúp kích thích sản sinh collagen, duy trì làn da săn chắc, làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ da khỏi các tác hại của ánh nắng.

Nhờ chứa hàm lượng canxi và phốt pho dồi dào, ăn rau bí thường xuyên giúp hệ xương khớp chắc khỏe và bảo vệ men răng, ngăn ngừa các vấn đề về răng miệng.

Lượng chất xơ dồi dào trong rau bí được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao trong việc giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột hoạt động tốt hơn.

Ngoài ra, rau bí còn chứa nhiều Vitamin B6, có tác dụng hỗ trợ kháng viêm, làm dịu các cơn đau cơ và khớp do bệnh viêm khớp dạng thấp gây ra.

Cách chọn mua rau bí ngon

Theo chị Mai, một tiểu thương bán rau củ tại chợ La Cả, phường Dương Nội, không khó để chọn được rau bí ngon. "Người mua nên chọn những mớ rau non, ngọt, không già để tránh bị xơ. Thường những ngọn bí mập mạp, có màu xanh mướt, lá bánh tẻ sẽ ngon hơn những mớ rau có ngọn gầy. Rau màu xanh đen hoặc nhạt bất thường là những mớ rau bị bón thừa đạm."

Ngoài ra chị Mai cũng cho biết thêm, để mua được mớ rau bí ngon, sử dụng được nhiều, người mua nên chọn những mớ rau chỉ có từ 3-4 đốt lá non, bề mặt lá có lớp lông tơ, phần tay cuộn gầy và dài.

Hiện nay nhiều chị em vì tiện lợi thường mua những loại rau đã được tước sẵn ngoài chợ, tuy nhiên theo tiểu thương này, việc mua rau tước sẵn cũng có thể khiến rau bị nhớt, hoặc mất đi độ tươi ngon của rau.

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