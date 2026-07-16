Tiểu thương chia sẻ những loại bơ vừa ngon vừa bổ, giá cả lại phải chăng đang được người tiều dùng ưa chuộng

Từ những ngày đầu tháng 7, bên cạnh những loại quả đang vào mùa được bày bán tràn ngập trên thị trường như: Dứa, đào, mít, sầu riêng,… thì bơ là một trong những mặt hàng nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, bơ là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, so với các nước xuất khẩu bơ lớn của thế giới, trái bơ Việt Nam không thua kém cả về chất lượng lẫn sản lượng. Bơ thường được trồng nhiều ở khu vực cao nguyên vùng nam trung bộ như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai… Những ngày gần đây, tại các chợ truyền thống, cửa hàng hoa quả hay chợ online bắt đầu bày bán nhiều loại bơ. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), một số loại bơ xuất hiện chủ yếu trên thị trường như: Bơ 034, bơ sáp, bơ booth… Hiện tại, giá bơ đầu mùa đang được rao bán từ 20.000 – 80.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng quả).

Bơ đang vào mùa nên được bày bán nhiều trên thị trường.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, từ lâu bơ được biết đến là loại trái cây ngon và bổ dưỡng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Trên thị trường hiện đang bán rất nhiều loại bơ khác nhau, nhưng bơ sáp, bơ 034, bơ booth… là những loại bơ nhận được sự được ưa chuộng của người mua hàng. Những loại bơ này bán chạy hàng bởi hương vị thơm ngon, giá cả phải chăng và có thể chế biến được nhiều món ngon, tốt cho sức khỏe.

Về bơ 034, đây là giống bơ sáp nội địa có nguồn gốc từ Lâm Đồng, nổi tiếng với hình dáng thon dài độc đáo, dẻo béo vượt trội và tỷ lệ thịt quả cực cao. Đây là giống bơ đầu dòng được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế hàng đầu cho bà con nông dân. Hình dáng quả rất dài, cong nhẹ, có thể dài từ 20-35cm. Vỏ xanh bóng, mỏng nhưng dẻo. Thịt vàng óng, cấu trúc cực kỳ dẻo mịn, không có xơ. Vị béo ngậy, thơm nhẹ đặc trưng. Hạt rất nhỏ, gần như hạt lép, giúp tỷ lệ thịt đạt trên 85%.

"Để chọn được quả bơ 034 ngon nhất, mọi người hãy tìm những quả có da căng bóng, cầm chắc tay, cuống còn tươi. Giống bơ này rất lý tưởng để ăn tươi hoặc làm sinh tố đặc sánh. Vì ngon và lạ, loại bơ này rất được ưa chuộng, tiêu thụ mạnh tại các nhà hàng, siêu thị trong nước và xuất đi một số nước trên thế giới.

Trước đây, giá bơ 034 luôn ở mức cao. Có thời điểm, giá bơ 034 lên tới 180.000-200.000 đồng/kg mà phải đặt trước. Nhưng hiện nay, loại bơ này được bán tràn lan tại các chợ truyền thống, các cửa hàng hoa quả hay các chợ online. Giá bơ xuống thấp kỷ lục, chỉ từ 20.000 đồng/kg.

Nguyên nhân khiến giá bơ 034 rớt xuống thấp là do được trồng ồ ạt. Những năm đầu, bơ 034 được trồng với số lượng ít, giá cao. Thấy giá trị của quả bơ 034 lớn, bà con nông dân mới tiến hành trồng đại trà, số lượng lớn khiến sản lượng cung cấp ra thị trường ngày càng nhiều, đẩy giá bơ xuống thấp", chị Minh Anh (tiểu thương chợ Long Biên, hà Nội) chia sẻ.

Bơ 034 là một trong những giống bơ được ưa chuộng nhất trên thị trường bởi hương vị của quả.

Đối với giống bơ sáp Gia Lai vào chính vụ từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm. Tuy nhiên, từ những ngày đầu tháng 4 bơ sáp đã bắt đầu có mặt trên thị trường. Với mức giá hợp lý từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, lại là một món ăn bổ dưỡng giúp đẹp da nên loại quả này thu hút nhiều khách đặt hàng.

Bơ sáp cùi dầy, vỏ mỏng, ăn vị dẻo ngậy. Theo kinh nghiệm của người trồng, bán bơ, bạn hãy chọn quả hơi già, có vỏ xanh và sần sùi, trên thân có điểm những chấm vàng. Đó là những quả sẽ có tính "sáp" nhiều, thịt bơ dẻo và khá béo. Quả bơ sáp khi cầm lên sẽ khá nặng tay hơn so với quả bơ nước có cùng kích thước và khi lắc nhẹ bạn sẽ nghe được âm thanh hạt chuyển động. Đừng chọn những quả quá to, căng tròn và bóng.

Người tiêu dùng có thể lựa chọn những loại bơ phù hợp với khẩu vị để chế biến nhiều món ngon.

Một loại bơ khác cũng nhận được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng đó là bơ Booth (thường là Booth 7). Đây là giống bơ lai có nguồn gốc từ Mỹ, rất hợp với thổ nhưỡng Tây Nguyên. Quả có hình dạng tròn đều, vỏ dày và cơm vàng óng. Quả hình tròn hoặc hơi oval, trọng lượng từ 300g – 600g. Vỏ màu xanh đậm, dày và cứng, có các đốm vàng nhỏ li ti. Thịt màu vàng đậm, dẻo, ít xơ. Vị béo vừa phải, không quá ngậy nhưng rất thơm.

Quả bơ Booth có hình tròn đều, vỏ khi già có màu xanh hơi ngả vàng, da căng nhưng không bóng, vỏ có nhiều vân xù xì. Bơ Booth có thịt màu vàng tươi, dẻo và thơm ngon hơn những loại bơ thông thường của Việt Nam. Hiện bơ Booth đang được bán với giá từ 40.000 - 90.000 đồng/kg tùy thời điểm, vùng miền và chất lượng quả).

"Để chọn được bơ Booth ngon vỏ có màu xanh đậm hơi vàng, da căng nhưng không bóng, có nhiều vân nổi, vân càng nổi nhiều thì là loại càng già, khi lắc hạt hơi lắc chứ không lắc nhiều. Tuyệt đối không chọn bơ có màu xanh bóng, vì đây là quả bơ Booth còn non, khi chín sẽ có vị đắng hoặc không thể chín.

Khách hàng nên chọn quả bơ còn cuống, nếu đã rụng cuống thì chọn quả có đầu cuống màu vàng tươi, không bị khô, thâm xỉn, vì khả năng hư sẽ cao hơn. Không chọn các trái bơ bị dập vì như thế sẽ dễ bị vi khuẩn, nấm mốc xâm nhập vào làm bơ không còn ngon nữa", chị Hồng Phượng (chủ một cửa hàng nông sản Việt ở Từ Liêm, Hà Nội) cho hay.

Bơ là một trong những loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.