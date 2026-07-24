Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 24 - 26/7/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều muộn nhiều khu dân cư để sửa chữa

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Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 24 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 24 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch Bạc Liêu cũ từ ngày 24 - 26/7/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Đường Hoàng Diệu, Lộc Ninh (từ ngã tư Cách Mạng - Lộc Ninh đến ngã ba Lộc Ninh - Hoàng Diệu) - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/07/2026 đến 15:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hẻm Cầu Xáng - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/07/2026 đến 15:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Hà Huy Tập (từ ngã tư Hà Huy Tập - Hai Bà Trưng đến ngã ba Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ), Hai Bà Trưng (từ ngã tư Hà Huy Tập - Hai Bà Trưng đến ngã tư Hai Bà Trưng - Trần Phú), Hoàng Văn Thụ (từ ngã tư Hà Huy Tập - Hoàng Văn Thụ đến ngã ba Hoàng Văn Thụ - Trần Phú), Phan Ngọc Hiển (từ ngã bã Phan Ngọc Hiển - Lê Văn Duyệt đến ngã ba Phan Ngọc Hiển - Trần Phú), Điện Biên Phủ (từ ngã Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập đến ngã ba Điện Biên Phủ - Trần Phú) - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/07/2026 đến 14:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Tỉnh Lộ 38, Khóm Rạch Thăng, Khóm Vĩnh An - Phường Vĩnh Trạch.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 09:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm 1, 2, 3, 7, 8 - phường Láng Tròn;

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 6, 25, Hộ Phòng - phường Giá Rai; Ấp 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7 - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Xóm Mới, Gò Muồng, Kinh Lớn - xã Phong Thạnh; Ấ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/07/2026 đến 15:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/07/2026 đến 15:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trà Ban 2 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cái Giá, Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/07/2026 đến 10:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cái Giá, Sóc Đồn - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/07/2026 đến 15:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trà Ban 1, Trà Ban 2, Thông Lưu, Nhà Dài, Chắc Đốt, Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/07/2026 đến 14:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Giồng Bướm - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/07/2026 đến 11:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giồng Bướm - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 10:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 09:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Tường 1, xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 09:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 24/07/2026 đến 12:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/07/2026 đến 13:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Hòa - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 15:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Phước - xã Ninh Quới; Ấp Long Hòa, Long Hải, Long Hậu - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 12:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Phú A - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 09:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Phú A - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/07/2026 đến 11:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Phú B - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/07/2026 đến 13:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/07/2026 đến 15:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Hổ - xã Vĩnh Phước; Ấp 1B, 3, 12 - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Trường - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm, xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Nhụy Cầm, Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, Xẻo Gừa, Cây Cui, Cai Giảng, Xẻo Dừng, Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc; Ấp Bà Ai, Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình, Bến Bào, Bần Ổi xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Văn Đức - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 09:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hoàng Minh - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hoàng Minh - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Lá - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ba Mến, 1, Hiệp Vinh - Xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 13:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ba Mến, Thành Thưởng, Hiệp Vinh - Xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 13:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Lá, Phan Mầu - Xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 11:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong - xã Định Thành; Ấp Thành Thưởng B, Thành Thưởng A, Ba Mến, Ba Mến A, Hiệp Vinh, Văn Đức A, Văn Đức B, Hoàng Minh A - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/07/2026 đến 15:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp 12, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu, Cây Gừa - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 10:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 16, 17 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Tiến, Chùa Phật - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 17, 18, Kế Phòng, Minh Hòa - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 12, 15, 16 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - xã Hòa Bình; Ấp 21, 33, 36, 38, Cá Rô, Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Ninh Lợi, Trà Co - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp