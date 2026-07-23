Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23 - 26/7/2026: Nhiều khu dân cư cả ngày sẽ không có điện để dùng

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Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 23 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23 - 26/7/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Nội bộ Công Ty TNHH TM DV Sài Gòn - Cà Mau phường Tân Thànhh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 09:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Lang, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nội bộ DNTN Cà Phê Thiên Văn phường Tân Thànhh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/07/2026 đến 10:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt phường Tân Thànhh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Sở Tài Nguyên & Môi Trường phường Tân Thànhh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ CTY TNHH Hồng Đức phường Tân Thànhh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/07/2026 đến 13:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Bào Chứa, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/07/2026 đến 15:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Lung Dừa, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trương Phùng Xuân Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trãi, Quốc Lộ 63, Kinh Mới, khu Tái định cư phường An Xuyên khóm 24,25,26,27,28,29,30 Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh và khóm Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Trung phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khóm Tân Phong khóm Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Trung phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Hải Thượng Lãn Ông, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường 3 tháng 2 phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nước





KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân, Tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 11:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Chừng, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 12:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Lùm A xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Kinh Hảng C, Rạch Lùm C, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 12A, Xã Khánh Bình, Tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Công Điền, một phần ấp Công Bình, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mũi Tràm B, Mũi Tràm C, ấp 5, ấp Kinh Dớn xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Một phần xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hiệp xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/07/2026 đến 16:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/07/2026 đến 16:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/07/2026 đến 15:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/07/2026 đến 14:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đường Đào, ấp Cây Khô, ấp Cái Bát xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 7 và 8 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/07/2026 đến 13:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 12:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trời Mộc xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh 5B xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 5,7, ấp ngang dưới xã Tân Lộc và ấp 11 xã Thới Bình, ấp Đầu Nai xã Trí Phải , tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 13:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Bình, ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Bình, ấp 4, ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Giau Khẩu xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 và 5 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Láng, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 12:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Láng, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 25/07/2026 đến 16:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Phú Tân, xã Nguyễn Việt Khái, Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Thủ B, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/07/2026 đến 13:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: DNTN tôm khô Chí Tâm 1, ấp Vàm Lũng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/07/2026 đến 10:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ NTCN Lê Phong Vũ, ấp Ông Như, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/07/2026 đến 14:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp