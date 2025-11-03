Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 3-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 03/11/2025 17:00:00 ngày 03/11/2025 Khu làm việc của Ju Young 2, Khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/11/2025 17:00:00 ngày 03/11/2025 Khu làm việc của Cty Miền Tây – Cửu Long, ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/11/2025 17:00:00 ngày 03/11/2025 Khu làm việc của Cty Kiên Cường, ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/11/2025 17:00:00 ngày 03/11/2025 Khu làm việc của Cty Yue Hai, KCN Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Khu làm việc của Cty An Phong, ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Vĩnh 2, khóm Tân Vĩnh, Tổ 12, Tổ 13, Tổ 14, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Khu DC Trường An, Tổ 8, Tổ 9, Tổ 10, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Ấp Đục Dong, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 05/11/2025 11:45:00 ngày 05/11/2025 Ấp Hiếu Hạnh, xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp Hiếu Hạnh, xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 06/11/2025 11:45:00 ngày 06/11/2025 Ấp Cần Thay, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 07/11/2025 11:30:00 ngày 07/11/2025 Khách hàng Phế liệu Quốc Việt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trung Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 16:00:00 ngày 05/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Bào Xếp 2, Tổ 1–5, ấp Bào Xếp, xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Một phần ấp An Thới, Hòa Lợi, Phú Thuận 2; ấp An Hưng, An Hòa, An Thạnh, Phú Thuận, An Thuận, Bình Lương, An Long – xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 13:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp An Hiệp, Long Hiệp, Hậu Thành, An Phú A, An Phú B, Bà Lang, Long Tân – xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Nhum

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:00:00 ngày 04/11/2025 10:00:00 ngày 04/11/2025 Khách hàng trạm TL Văn Cường – tru 473CC/175/T20/1 tuyến 473 Cổ Chiên, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 04/11/2025 13:30:00 ngày 04/11/2025 Khách hàng trạm Cty TNHH Thanh Mỹ – tru 471CC/134/3 tuyến 471 Cổ Chiên, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 04/11/2025 16:00:00 ngày 04/11/2025 Khách hàng trạm Cty MiSaGo – tru 473CC/60/1 tuyến 473 Cổ Chiên, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 05/11/2025 09:10:00 ngày 05/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Thanh Bình 1 – trụ 473CC/333/11 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Thanh Bình, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:25:00 ngày 05/11/2025 10:10:00 ngày 05/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Thanh Bình 2 – trụ 473CC/333/32 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Thanh Bình, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 05/11/2025 11:10:00 ngày 05/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Ba Bé – trụ 473CC/321/42/6 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Đồng Bé, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:20:00 ngày 05/11/2025 14:00:00 ngày 05/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Đồng Bé 1 – trụ L42/P138/16 tuyến 472 Vũng Liêm, ấp Đồng Bé, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 05/11/2025 15:00:00 ngày 05/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hòa 2 – trụ 473CC/282/19/13 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Tân Hòa, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:20:00 ngày 05/11/2025 16:00:00 ngày 05/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hòa 3 – trụ 473CC/282/19/29 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Tân Hòa, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:45:00 ngày 06/11/2025 09:20:00 ngày 06/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm An Hội 1 – trụ 473CC/413 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp An Hội, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:40:00 ngày 06/11/2025 10:30:00 ngày 06/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Lập – trụ 473CC/415/7 tuyến 473 Cổ Chiên, Khóm 3, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:50:00 ngày 06/11/2025 11:20:00 ngày 06/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Qui 2-3 – trụ 473CC/339/23 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:20:00 ngày 06/11/2025 14:00:00 ngày 06/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Giòng Dài 8 – trụ 471CC/261/54/50 tuyến 471 Cổ Chiên, Khóm 6, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:10:00 ngày 06/11/2025 14:50:00 ngày 06/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Giòng Dài 1 – trụ 471CC/261/54/53 tuyến 471 Cổ Chiên, Khóm 6, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:10:00 ngày 06/11/2025 16:00:00 ngày 06/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Giòng Dài 5 – trụ 471CC/261/54/59/5 tuyến 471 Cổ Chiên, Khóm 6, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 04/11/2025 16:00:00 ngày 04/11/2025 Ấp An Thành, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Xã Tân Quới Bảo trì, sửa chữa lưới điện