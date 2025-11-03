Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 3-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025
Lịch cúp điện Long Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 03/11/2025
17:00:00 ngày 03/11/2025
Khu làm việc của Ju Young 2, Khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/11/2025
17:00:00 ngày 03/11/2025
Khu làm việc của Cty Miền Tây – Cửu Long, ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/11/2025
17:00:00 ngày 03/11/2025
Khu làm việc của Cty Kiên Cường, ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/11/2025
17:00:00 ngày 03/11/2025
Khu làm việc của Cty Yue Hai, KCN Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Khu làm việc của Cty An Phong, ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Tân Vĩnh 2, khóm Tân Vĩnh, Tổ 12, Tổ 13, Tổ 14, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Khu DC Trường An, Tổ 8, Tổ 9, Tổ 10, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Ôn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Ấp Đục Dong, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 05/11/2025
11:45:00 ngày 05/11/2025
Ấp Hiếu Hạnh, xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp Hiếu Hạnh, xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 06/11/2025
11:45:00 ngày 06/11/2025
Ấp Cần Thay, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
Khách hàng Phế liệu Quốc Việt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Vồn
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Trung Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
16:00:00 ngày 05/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Bào Xếp 2, Tổ 1–5, ấp Bào Xếp, xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Hồ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Một phần ấp An Thới, Hòa Lợi, Phú Thuận 2; ấp An Hưng, An Hòa, An Thạnh, Phú Thuận, An Thuận, Bình Lương, An Long – xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
13:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp An Hiệp, Long Hiệp, Hậu Thành, An Phú A, An Phú B, Bà Lang, Long Tân – xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Nhum
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:00:00 ngày 04/11/2025
10:00:00 ngày 04/11/2025
Khách hàng trạm TL Văn Cường – tru 473CC/175/T20/1 tuyến 473 Cổ Chiên, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 04/11/2025
13:30:00 ngày 04/11/2025
Khách hàng trạm Cty TNHH Thanh Mỹ – tru 471CC/134/3 tuyến 471 Cổ Chiên, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 04/11/2025
16:00:00 ngày 04/11/2025
Khách hàng trạm Cty MiSaGo – tru 473CC/60/1 tuyến 473 Cổ Chiên, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 05/11/2025
09:10:00 ngày 05/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Thanh Bình 1 – trụ 473CC/333/11 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Thanh Bình, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:25:00 ngày 05/11/2025
10:10:00 ngày 05/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Thanh Bình 2 – trụ 473CC/333/32 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Thanh Bình, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 05/11/2025
11:10:00 ngày 05/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Ba Bé – trụ 473CC/321/42/6 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Đồng Bé, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:20:00 ngày 05/11/2025
14:00:00 ngày 05/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Đồng Bé 1 – trụ L42/P138/16 tuyến 472 Vũng Liêm, ấp Đồng Bé, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 05/11/2025
15:00:00 ngày 05/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hòa 2 – trụ 473CC/282/19/13 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Tân Hòa, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:20:00 ngày 05/11/2025
16:00:00 ngày 05/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hòa 3 – trụ 473CC/282/19/29 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Tân Hòa, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:45:00 ngày 06/11/2025
09:20:00 ngày 06/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm An Hội 1 – trụ 473CC/413 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp An Hội, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:40:00 ngày 06/11/2025
10:30:00 ngày 06/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Tân Lập – trụ 473CC/415/7 tuyến 473 Cổ Chiên, Khóm 3, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:50:00 ngày 06/11/2025
11:20:00 ngày 06/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Tân Qui 2-3 – trụ 473CC/339/23 tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:20:00 ngày 06/11/2025
14:00:00 ngày 06/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Giòng Dài 8 – trụ 471CC/261/54/50 tuyến 471 Cổ Chiên, Khóm 6, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:10:00 ngày 06/11/2025
14:50:00 ngày 06/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Giòng Dài 1 – trụ 471CC/261/54/53 tuyến 471 Cổ Chiên, Khóm 6, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:10:00 ngày 06/11/2025
16:00:00 ngày 06/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Giòng Dài 5 – trụ 471CC/261/54/59/5 tuyến 471 Cổ Chiên, Khóm 6, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Quới
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 04/11/2025
16:00:00 ngày 04/11/2025
Ấp An Thành, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Xã Tân Quới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhóm ngân hàng Big 4 ghi nhận là 4,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng.
GĐXH - Xe ô tô hatchback giá 147triệu đồng thiết kế phù hợp cho di chuyển nội đô, đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình nhỏ hoặc sử dụng cho dịch vụ giao hàng ngắn.
GĐXH - Xe ga Honda Vision phiên bản 2026 với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ 33 triệu đồng.
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning giảm sốc nhờ ưu đãi hấp dẫn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm nhẹ so với tuần qua.
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.
GĐXH - Theo UBND phường Tương Mai (Hà Nội), đoàn kiểm tra của phường đã tiến hành kiểm tra thường quy đối với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan (số 6 đường Bờ sông Sét) vào ngày 12/8 - trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng của bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) chỉ khoảng một tuần nhưng không phát hiện sai phạm gì!. Hiện tại, UBND phường cũng chưa biết gì về sự việc nghiêm trọng nói trên.
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max hiện vô cùng hấp dẫn dù vẫn có thể mang lại khả năng xử lý tuyệt vời không bị thua kém iPhone 17 Pro Max mới quá nhiều.
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.