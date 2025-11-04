Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 4-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4-9/11/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
Thời gian bắt đầu
Thời gian đóng điện
Địa điểm
Lý do
07:00 04/11/2025
17:00 04/11/2025
Một phần kênh Đường Thủy P. Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 04/11/2025
18:00 04/11/2025
Một phần kênh Tà Keo P. Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 05/11/2025
18:00 05/11/2025
Một phần kênh Tà Keo P. Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 06/11/2025
18:00 06/11/2025
Một phần kênh Tà Keo P. Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 06/11/2025
18:00 06/11/2025
Một phần đường Nguyễn Văn Cừ, Châu Văn Liêm, Phạm Hùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 07/11/2025
18:00 07/11/2025
Một phần đường Chu Văn An, Đống Đa P. Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 07/11/2025
18:00 07/11/2025
Một phần đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Văn Cừ P. Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 08/11/2025
18:00 08/11/2025
Một phần đường Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn Trung Trực, Âu Cơ, Huỳnh Mẫn Đạt, khu Chợ Bắc Sơn Cũ P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 09/11/2025
18:00 09/11/2025
Một phần đường Nguyễn An Ninh, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, 3/2, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Hưu, Phùng Khắc Khoan P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
KP Minh Long, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Lộc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
KP Minh Lạc, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 09/11/2025
18:00:00 ngày 09/11/2025
Ấp Minh Phong, An Bình, An Thành – Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Kênh 9B (trạm Kênh 9-1B)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Dọc QL80 thuộc một phần ấp Đông An (trạm Tân Hiệp 5)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần Kênh Tràm (trạm Kênh Tràm 1) và một phần ấp Kênh 5A (trạm Kênh 5-1A)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hà Tiên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Kênh HT2, HN1, HN2 xã Giang Thành, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòn Đất
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
07:00:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Khu vực lộ nhựa, lộ đan quanh núi Hòn Đất gồm tổ 1, tổ 10 ấp Hòn Đất xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80, sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên (cầu Số 2 đến gần cầu Số 3…) thuộc phường Vĩnh Thông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 04/11/2025
11:00:00 ngày 04/11/2025
Tổ 2–4 khu phố Tân Hưng, phường Vĩnh Thông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 05/11/2025
11:00:00 ngày 05/11/2025
Dọc 2 bên kinh Kiên Bình và các kinh ngang gồm tổ 15 ấp Số 8, tổ 14–17 ấp Tà Lóc & toàn bộ ấp Kiên Bình xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Dọc 2 bên kinh Kiên Bình gồm ấp Thái Tân, ấp Mỹ Thái, ấp Thái Tiến, ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên thuộc tổ 17, tổ 18 ấp Số 8 xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Khu vực 2 bên kinh 4 Mỹ Thuận từ tổ 6 đến tổ 14 ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Khu vực Cống ngăn mặn Lình Huỳnh, đê Quốc Phòng thuộc tổ 12, 13 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Lộ nhựa Lình Huỳnh, lộ nhựa Thổ Sơn: tổ 20, 21 ấp Lình Huỳnh, tổ 2, 3 ấp Hòn Quéo xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Chợ Kiên Hảo – tổ 14 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Dọc QL80 & sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ cầu T5 đến cơ sở vật tư nông nghiệp Sơn Đức Trọng thuộc xã Bình Giang & các ấp liên quan
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Dọc 2 bên kinh T6 gồm tổ 15–20 ấp Kinh 4 & tổ 1 ấp Giồng Kè xã Bình Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Dọc QL80 & sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ TBA 110kV đến gần cơ sở thu mua phế liệu Trí Lý (xã Bình Sơn, Hòn Đất)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Dọc 2 bên kinh Bình Giang 2 – tổ 13 ấp Bình Hòa xã Bình Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Lộ đan bờ bắc kinh Kiên Hảo – tổ 18 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Dọc QL80 từ cầu Hòn đến Huyện đội Hòn Đất (cũ) & khu hành chính xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 09/11/2025
11:00:00 ngày 09/11/2025
Tổ 6–7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp 9 Xáng, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
13:30:00 ngày 08/11/2025
Một phần ấp 9 Xáng, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 08/11/2025
16:30:00 ngày 08/11/2025
Một phần ấp Thạnh Phú, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Quốc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 04/11/2025
11:00:00 ngày 04/11/2025
Một phần Khu Phố Bến Tràm, Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 04/11/2025
16:00:00 ngày 04/11/2025
Một phần Khu Phố 5 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
16:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần Khu Phố Ông Lang, Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
11:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần Khu Phố Suối Đá, Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần Rạch Vẹm, khu phố 2, 3, 4, Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần khu phố 2, Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
16:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần Khu Phố Suối Đá, Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
18:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần KP7 (cũ), Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần Khu Phố Cây Thông Trong, Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/11/2025
18:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần KP7 (cũ), Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp Kinh 30, xã Tây Yên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Mương Quao, xã Tây Yên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Khu vực Tây Yên (cũ), xã Tây Yên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp 3, xã An Biên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
00:00:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Khu vực Nam Thái, Nam Thái A (cũ), xã Đông Thái, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Từ Thứ 7 đến Kinh 4 Thước, ấp Kinh Làng, xã Đông Thái, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
