Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 4-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4-9/11/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu Thời gian đóng điện Địa điểm Lý do 07:00 04/11/2025 17:00 04/11/2025 Một phần kênh Đường Thủy P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 04/11/2025 18:00 04/11/2025 Một phần kênh Tà Keo P. Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 05/11/2025 18:00 05/11/2025 Một phần kênh Tà Keo P. Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 06/11/2025 18:00 06/11/2025 Một phần kênh Tà Keo P. Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 06/11/2025 18:00 06/11/2025 Một phần đường Nguyễn Văn Cừ, Châu Văn Liêm, Phạm Hùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 07/11/2025 18:00 07/11/2025 Một phần đường Chu Văn An, Đống Đa P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 07/11/2025 18:00 07/11/2025 Một phần đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Văn Cừ P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 08/11/2025 18:00 08/11/2025 Một phần đường Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn Trung Trực, Âu Cơ, Huỳnh Mẫn Đạt, khu Chợ Bắc Sơn Cũ P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 09/11/2025 18:00 09/11/2025 Một phần đường Nguyễn An Ninh, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, 3/2, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Hưu, Phùng Khắc Khoan P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 KP Minh Long, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Lộc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 KP Minh Lạc, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 09/11/2025 18:00:00 ngày 09/11/2025 Ấp Minh Phong, An Bình, An Thành – Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Kênh 9B (trạm Kênh 9-1B) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Dọc QL80 thuộc một phần ấp Đông An (trạm Tân Hiệp 5) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần Kênh Tràm (trạm Kênh Tràm 1) và một phần ấp Kênh 5A (trạm Kênh 5-1A) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Kênh HT2, HN1, HN2 xã Giang Thành, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 07:00:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Khu vực lộ nhựa, lộ đan quanh núi Hòn Đất gồm tổ 1, tổ 10 ấp Hòn Đất xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80, sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên (cầu Số 2 đến gần cầu Số 3…) thuộc phường Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 04/11/2025 11:00:00 ngày 04/11/2025 Tổ 2–4 khu phố Tân Hưng, phường Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 05/11/2025 11:00:00 ngày 05/11/2025 Dọc 2 bên kinh Kiên Bình và các kinh ngang gồm tổ 15 ấp Số 8, tổ 14–17 ấp Tà Lóc & toàn bộ ấp Kiên Bình xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Dọc 2 bên kinh Kiên Bình gồm ấp Thái Tân, ấp Mỹ Thái, ấp Thái Tiến, ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên thuộc tổ 17, tổ 18 ấp Số 8 xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Khu vực 2 bên kinh 4 Mỹ Thuận từ tổ 6 đến tổ 14 ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Khu vực Cống ngăn mặn Lình Huỳnh, đê Quốc Phòng thuộc tổ 12, 13 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Lộ nhựa Lình Huỳnh, lộ nhựa Thổ Sơn: tổ 20, 21 ấp Lình Huỳnh, tổ 2, 3 ấp Hòn Quéo xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Chợ Kiên Hảo – tổ 14 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Dọc QL80 & sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ cầu T5 đến cơ sở vật tư nông nghiệp Sơn Đức Trọng thuộc xã Bình Giang & các ấp liên quan Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Dọc 2 bên kinh T6 gồm tổ 15–20 ấp Kinh 4 & tổ 1 ấp Giồng Kè xã Bình Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Dọc QL80 & sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ TBA 110kV đến gần cơ sở thu mua phế liệu Trí Lý (xã Bình Sơn, Hòn Đất) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Dọc 2 bên kinh Bình Giang 2 – tổ 13 ấp Bình Hòa xã Bình Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Lộ đan bờ bắc kinh Kiên Hảo – tổ 18 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Dọc QL80 từ cầu Hòn đến Huyện đội Hòn Đất (cũ) & khu hành chính xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 09/11/2025 11:00:00 ngày 09/11/2025 Tổ 6–7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp 9 Xáng, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 13:30:00 ngày 08/11/2025 Một phần ấp 9 Xáng, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 08/11/2025 16:30:00 ngày 08/11/2025 Một phần ấp Thạnh Phú, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 04/11/2025 11:00:00 ngày 04/11/2025 Một phần Khu Phố Bến Tràm, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 04/11/2025 16:00:00 ngày 04/11/2025 Một phần Khu Phố 5 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 16:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần Khu Phố Ông Lang, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 11:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần Khu Phố Suối Đá, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần Rạch Vẹm, khu phố 2, 3, 4, Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần khu phố 2, Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 16:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần Khu Phố Suối Đá, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 18:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần KP7 (cũ), Dương Đông, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần Khu Phố Cây Thông Trong, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/11/2025 18:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần KP7 (cũ), Dương Đông, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp Kinh 30, xã Tây Yên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Mương Quao, xã Tây Yên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Khu vực Tây Yên (cũ), xã Tây Yên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp 3, xã An Biên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 00:00:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Khu vực Nam Thái, Nam Thái A (cũ), xã Đông Thái, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Từ Thứ 7 đến Kinh 4 Thước, ấp Kinh Làng, xã Đông Thái, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

