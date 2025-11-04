Mới nhất
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Thứ ba, 10:29 04/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 4-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4-9/11/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu

Thời gian đóng điện

Địa điểm

Lý do

07:00 04/11/2025

17:00 04/11/2025

Một phần kênh Đường Thủy P. Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 04/11/2025

18:00 04/11/2025

Một phần kênh Tà Keo P. Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 05/11/2025

18:00 05/11/2025

Một phần kênh Tà Keo P. Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 06/11/2025

18:00 06/11/2025

Một phần kênh Tà Keo P. Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 06/11/2025

18:00 06/11/2025

Một phần đường Nguyễn Văn Cừ, Châu Văn Liêm, Phạm Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 07/11/2025

18:00 07/11/2025

Một phần đường Chu Văn An, Đống Đa P. Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 07/11/2025

18:00 07/11/2025

Một phần đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Văn Cừ P. Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 08/11/2025

18:00 08/11/2025

Một phần đường Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn Trung Trực, Âu Cơ, Huỳnh Mẫn Đạt, khu Chợ Bắc Sơn Cũ P. Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 09/11/2025

18:00 09/11/2025

Một phần đường Nguyễn An Ninh, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, 3/2, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Hưu, Phùng Khắc Khoan P. Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

KP Minh Long, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Lộc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

KP Minh Lạc, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 09/11/2025

18:00:00 ngày 09/11/2025

Ấp Minh Phong, An Bình, An Thành – Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Một phần ấp Kênh 9B (trạm Kênh 9-1B)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Dọc QL80 thuộc một phần ấp Đông An (trạm Tân Hiệp 5)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần Kênh Tràm (trạm Kênh Tràm 1) và một phần ấp Kênh 5A (trạm Kênh 5-1A)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Kênh HT2, HN1, HN2 xã Giang Thành, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

07:00:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Khu vực lộ nhựa, lộ đan quanh núi Hòn Đất gồm tổ 1, tổ 10 ấp Hòn Đất xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80, sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên (cầu Số 2 đến gần cầu Số 3…) thuộc phường Vĩnh Thông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 04/11/2025

11:00:00 ngày 04/11/2025

Tổ 2–4 khu phố Tân Hưng, phường Vĩnh Thông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 05/11/2025

11:00:00 ngày 05/11/2025

Dọc 2 bên kinh Kiên Bình và các kinh ngang gồm tổ 15 ấp Số 8, tổ 14–17 ấp Tà Lóc & toàn bộ ấp Kiên Bình xã Sơn Kiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Dọc 2 bên kinh Kiên Bình gồm ấp Thái Tân, ấp Mỹ Thái, ấp Thái Tiến, ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên thuộc tổ 17, tổ 18 ấp Số 8 xã Sơn Kiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Khu vực 2 bên kinh 4 Mỹ Thuận từ tổ 6 đến tổ 14 ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Khu vực Cống ngăn mặn Lình Huỳnh, đê Quốc Phòng thuộc tổ 12, 13 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Lộ nhựa Lình Huỳnh, lộ nhựa Thổ Sơn: tổ 20, 21 ấp Lình Huỳnh, tổ 2, 3 ấp Hòn Quéo xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Chợ Kiên Hảo – tổ 14 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Dọc QL80 & sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ cầu T5 đến cơ sở vật tư nông nghiệp Sơn Đức Trọng thuộc xã Bình Giang & các ấp liên quan

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Dọc 2 bên kinh T6 gồm tổ 15–20 ấp Kinh 4 & tổ 1 ấp Giồng Kè xã Bình Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Dọc QL80 & sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ TBA 110kV đến gần cơ sở thu mua phế liệu Trí Lý (xã Bình Sơn, Hòn Đất)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Dọc 2 bên kinh Bình Giang 2 – tổ 13 ấp Bình Hòa xã Bình Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Lộ đan bờ bắc kinh Kiên Hảo – tổ 18 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Dọc QL80 từ cầu Hòn đến Huyện đội Hòn Đất (cũ) & khu hành chính xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 09/11/2025

11:00:00 ngày 09/11/2025

Tổ 6–7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp 9 Xáng, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

13:30:00 ngày 08/11/2025

Một phần ấp 9 Xáng, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 08/11/2025

16:30:00 ngày 08/11/2025

Một phần ấp Thạnh Phú, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 04/11/2025

11:00:00 ngày 04/11/2025

Một phần Khu Phố Bến Tràm, Đặc Khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 04/11/2025

16:00:00 ngày 04/11/2025

Một phần Khu Phố 5 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

16:00:00 ngày 05/11/2025

Một phần Khu Phố Ông Lang, Đặc Khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

11:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần Khu Phố Suối Đá, Đặc Khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần Rạch Vẹm, khu phố 2, 3, 4, Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần khu phố 2, Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 06/11/2025

16:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần Khu Phố Suối Đá, Đặc Khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

18:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần KP7 (cũ), Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần Khu Phố Cây Thông Trong, Đặc Khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/11/2025

18:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần KP7 (cũ), Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Ấp Kinh 30, xã Tây Yên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp Mương Quao, xã Tây Yên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Khu vực Tây Yên (cũ), xã Tây Yên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp 3, xã An Biên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

00:00:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Khu vực Nam Thái, Nam Thái A (cũ), xã Đông Thái, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Từ Thứ 7 đến Kinh 4 Thước, ấp Kinh Làng, xã Đông Thái, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Tags:

Tin liên quan

