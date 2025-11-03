Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 3-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 3-9/11/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 04/11/2025
12:00:00 04/11/2025
Một phần Tỉnh lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 04/11/2025
16:00:00 04/11/2025
Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 04/11/2025
17:00:00 04/11/2025
Một phần TL 864, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 05/11/2025
13:00:00 05/11/2025
Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 05/11/2025
17:00:00 05/11/2025
Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 06/11/2025
12:00:00 06/11/2025
Một phần đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 06/11/2025
17:00:00 06/11/2025
Một phần đường Hoàng Hoa Thám, Đốc Binh Kiều, phường Mỹ Tho
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 06/11/2025
17:00:00 06/11/2025
Một phần đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 07/11/2025
12:00:00 07/11/2025
Một phần Ấp 5, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 07/11/2025
12:00:00 07/11/2025
Một phần đường Trần Hưng Đạo, Dương Khuy, phường Thới Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 07/11/2025
16:00:00 07/11/2025
Một phần ấp 6, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 07/11/2025
17:00:00 07/11/2025
Một phần đường Lê Lợi, Trưng Trắc, Lãnh Binh Cẩn, Thiên Hộ Dương, Rạch Gầm, 30/4, Huyện Thoại, phường Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 08/11/2025
12:00:00 08/11/2025
Một phần Tỉnh Lộ 870B, ấp 1, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 05/11/2025
17:00:00 05/11/2025
Một phần Ấp Tân Xuân, Ấp Nghĩa Chí – xã Tân Hòa; Ấp Giồng Tân – xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 08/11/2025
17:00:00 08/11/2025
Một phần Ấp Hòa Thơm 1, Ấp Hòa Thơm 2 – xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 09/11/2025
17:30:00 09/11/2025
Một phần khu phố Năm Châu, Lạc Hòa và Trí Đồ – phường Sơn Qui – tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 03/11/2025
16:00 03/11/2025
Một phần ấp Thuận Trị, xã Long Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 04/11/2025
16:00 04/11/2025
Một phần ấp Thuận Trị, Thạnh Lợi, xã Long Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 04/11/2025
17:00 04/11/2025
Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/11/2025
12:00 05/11/2025
Một phần ấp 5, xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn và ấp 5, xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/11/2025
12:00 06/11/2025
Một phần ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 06/11/2025
17:00 06/11/2025
Một phần ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 07/11/2025
12:00 07/11/2025
Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 07/11/2025
12:00 07/11/2025
Một phần ấp Hòa Phú, xã Long Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 07/11/2025
12:00 07/11/2025
Một phần ấp Khương Ninh, xã Long Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 07/11/2025
12:00 07/11/2025
Một phần ấp Khương Ninh, Hòa Phú, xã Long Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 07/11/2025
12:00 07/11/2025
Một phần ấp Long Bình, xã Phú Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 07/11/2025
17:00 07/11/2025
Một phần ấp 2, xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 08/11/2025
16:00 08/11/2025
Một phần ấp 4, xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 08/11/2025
16:00 08/11/2025
Một phần ấp Khương Thọ, Ninh Đồng, xã Đồng Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 08/11/2025
17:00 08/11/2025
Một phần ấp Bình Khánh, Bình Ninh, xã Phú Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 – 03/11/2025
17:00 – 03/11/2025
Một phần khu phố Phú Hòa Phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Chánh B xã Long Tiên – Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 04/11/2025
17:00 – 04/11/2025
Một phần khu phố 3 Phường Cai Lậy và một phần khu phố Mỹ Cần Phường Nhị Quý – Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 04/11/2025
17:00 – 04/11/2025
Một phần khu phố Phú Hưng, Phú Hòa Phường Cai Lậy – Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 05/11/2025
17:00 – 05/11/2025
Một phần khu phố Phú An, Phú Hòa Phường Nhị Quý – Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
08:00 – 05/11/2025
16:00 – 05/11/2025
Một phần khu phố Tân Bình 2, Tân Bình 3, Tân Bình 4 Phường Thanh Hòa – Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 07/11/2025
17:00 – 07/11/2025
Một phần ấp 3, 4 xã Mỹ Thành – Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 08/11/2025
17:00 – 08/11/2025
Một phần khu phố 1, 2; Khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình Phường Thanh Hòa – Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 08/11/2025
17:00 – 08/11/2025
Một phần khu phố Quý Trinh Phường Nhị Quý; một phần khu phố Mỹ Phú, Hòa Trí Phường Cai Lậy; một phần ấp Bình Long, Bình Trị xã Bình Phú – Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 – 03/11/2025
11:30 – 03/11/2025
Mất điện khách hàng Cty TNHH Năng Lượng Châu Âu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:30 – 03/11/2025
16:30 – 03/11/2025
Mất điện 1 khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 04/11/2025
11:30 – 04/11/2025
Mất điện 1 khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:30 – 04/11/2025
16:30 – 04/11/2025
Mất điện 1 khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 – 04/11/2025
11:30 – 04/11/2025
Một phần ấp Bình Phú, xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:30 – 04/11/2025
17:00 – 04/11/2025
Một phần ấp Tân Tỉnh, xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:00 – 05/11/2025
11:30 – 05/11/2025
Một phần ấp Tân Hoà, xã Bình Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:00 – 05/11/2025
11:30 – 05/11/2025
Một phần ấp Bình Long, Bình Phú, xã Lương Hoà Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
09:00 – 05/11/2025
17:00 – 05/11/2025
Một phần ấp Bình Hoà, xã Chợ Gạo; một phần ấp Bình Thành, xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:00 – 06/11/2025
09:00 – 06/11/2025
Một phần ấp Điền Lợi, xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:00 – 06/11/2025
11:30 – 06/11/2025
Một phần ấp Bình Phú Quới, xã Tân Thuận Bình; một phần ấp Bình Long, xã Lương Hoà Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
09:30 – 06/11/2025
11:30 – 06/11/2025
Một phần ấp Bình Khương 1, Bình Khương 2, xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:30 – 06/11/2025
17:00 – 06/11/2025
Một phần ấp Tân Hoà, Long Thạnh, xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 – 03/11/2025
17:00 – 03/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Bình – xã Vĩnh Kim và ấp Thạnh Hoà – xã Long Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 – 04/11/2025
17:00 – 04/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Phú + ấp Vĩnh Thới – xã Vĩnh Kim
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 – 09/11/2025
18:00 – 09/11/2025
Một phần ấp Long Thạnh, Long Thới, Long Tường, Long Bình xã Châu Thành; một phần ấp 1 xã Long Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:00 – 09/11/2025
17:00 – 09/11/2025
Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh xã Mỹ Tịnh An; một phần ấp Cá, ấp Ga xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 – 09/11/2025
16:00 – 09/11/2025
Một phần ấp Tân Phú, Tân Phong xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 – 03/11/2025
17:00 – 03/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 04/11/2025
17:00 – 04/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 05/11/2025
17:00 – 05/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 05/11/2025
17:00 – 05/11/2025
Một phần xã Hậu Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 06/11/2025
17:00 – 06/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 07/11/2025
17:00 – 07/11/2025
Một phần xã Mỹ Thiện
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 07/11/2025
17:00 – 07/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
05:30 – 08/11/2025
18:30 – 08/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng, An Hữu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30 – 08/11/2025
18:30 – 08/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30 – 08/11/2025
18:30 – 08/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, An Hữu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30 – 08/11/2025
18:30 – 08/11/2025
Một phần xã An Hữu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30 – 08/11/2025
18:30 – 08/11/2025
Một phần xã Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây, Thanh Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 – 08/11/2025
17:00 – 08/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 – 09/11/2025
17:00 – 09/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
