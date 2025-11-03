Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Thứ hai, 09:06 03/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 3-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 3-9/11/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 04/11/2025

12:00:00 04/11/2025

Một phần Tỉnh lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 04/11/2025

16:00:00 04/11/2025

Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 04/11/2025

17:00:00 04/11/2025

Một phần TL 864, phường Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 05/11/2025

13:00:00 05/11/2025

Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 05/11/2025

17:00:00 05/11/2025

Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 06/11/2025

12:00:00 06/11/2025

Một phần đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 06/11/2025

17:00:00 06/11/2025

Một phần đường Hoàng Hoa Thám, Đốc Binh Kiều, phường Mỹ Tho

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 06/11/2025

17:00:00 06/11/2025

Một phần đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 07/11/2025

12:00:00 07/11/2025

Một phần Ấp 5, phường Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 07/11/2025

12:00:00 07/11/2025

Một phần đường Trần Hưng Đạo, Dương Khuy, phường Thới Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 07/11/2025

16:00:00 07/11/2025

Một phần ấp 6, phường Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 07/11/2025

17:00:00 07/11/2025

Một phần đường Lê Lợi, Trưng Trắc, Lãnh Binh Cẩn, Thiên Hộ Dương, Rạch Gầm, 30/4, Huyện Thoại, phường Mỹ Tho

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 08/11/2025

12:00:00 08/11/2025

Một phần Tỉnh Lộ 870B, ấp 1, phường Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 05/11/2025

17:00:00 05/11/2025

Một phần Ấp Tân Xuân, Ấp Nghĩa Chí – xã Tân Hòa; Ấp Giồng Tân – xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 08/11/2025

17:00:00 08/11/2025

Một phần Ấp Hòa Thơm 1, Ấp Hòa Thơm 2 – xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 09/11/2025

17:30:00 09/11/2025

Một phần khu phố Năm Châu, Lạc Hòa và Trí Đồ – phường Sơn Qui – tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 03/11/2025

16:00 03/11/2025

Một phần ấp Thuận Trị, xã Long Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 04/11/2025

16:00 04/11/2025

Một phần ấp Thuận Trị, Thạnh Lợi, xã Long Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 04/11/2025

17:00 04/11/2025

Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/11/2025

12:00 05/11/2025

Một phần ấp 5, xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn và ấp 5, xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/11/2025

12:00 06/11/2025

Một phần ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 06/11/2025

17:00 06/11/2025

Một phần ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 07/11/2025

12:00 07/11/2025

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 07/11/2025

12:00 07/11/2025

Một phần ấp Hòa Phú, xã Long Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 07/11/2025

12:00 07/11/2025

Một phần ấp Khương Ninh, xã Long Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 07/11/2025

12:00 07/11/2025

Một phần ấp Khương Ninh, Hòa Phú, xã Long Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 07/11/2025

12:00 07/11/2025

Một phần ấp Long Bình, xã Phú Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 07/11/2025

17:00 07/11/2025

Một phần ấp 2, xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 08/11/2025

16:00 08/11/2025

Một phần ấp 4, xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 08/11/2025

16:00 08/11/2025

Một phần ấp Khương Thọ, Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 08/11/2025

17:00 08/11/2025

Một phần ấp Bình Khánh, Bình Ninh, xã Phú Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 – 03/11/2025

17:00 – 03/11/2025

Một phần khu phố Phú Hòa Phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Chánh B xã Long Tiên – Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 04/11/2025

17:00 – 04/11/2025

Một phần khu phố 3 Phường Cai Lậy và một phần khu phố Mỹ Cần Phường Nhị Quý – Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 04/11/2025

17:00 – 04/11/2025

Một phần khu phố Phú Hưng, Phú Hòa Phường Cai Lậy – Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 05/11/2025

17:00 – 05/11/2025

Một phần khu phố Phú An, Phú Hòa Phường Nhị Quý – Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

08:00 – 05/11/2025

16:00 – 05/11/2025

Một phần khu phố Tân Bình 2, Tân Bình 3, Tân Bình 4 Phường Thanh Hòa – Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 07/11/2025

17:00 – 07/11/2025

Một phần ấp 3, 4 xã Mỹ Thành – Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 08/11/2025

17:00 – 08/11/2025

Một phần khu phố 1, 2; Khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình Phường Thanh Hòa – Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 08/11/2025

17:00 – 08/11/2025

Một phần khu phố Quý Trinh Phường Nhị Quý; một phần khu phố Mỹ Phú, Hòa Trí Phường Cai Lậy; một phần ấp Bình Long, Bình Trị xã Bình Phú – Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 – 03/11/2025

11:30 – 03/11/2025

Mất điện khách hàng Cty TNHH Năng Lượng Châu Âu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:30 – 03/11/2025

16:30 – 03/11/2025

Mất điện 1 khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 04/11/2025

11:30 – 04/11/2025

Mất điện 1 khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:30 – 04/11/2025

16:30 – 04/11/2025

Mất điện 1 khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00 – 04/11/2025

11:30 – 04/11/2025

Một phần ấp Bình Phú, xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:30 – 04/11/2025

17:00 – 04/11/2025

Một phần ấp Tân Tỉnh, xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:00 – 05/11/2025

11:30 – 05/11/2025

Một phần ấp Tân Hoà, xã Bình Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:00 – 05/11/2025

11:30 – 05/11/2025

Một phần ấp Bình Long, Bình Phú, xã Lương Hoà Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

09:00 – 05/11/2025

17:00 – 05/11/2025

Một phần ấp Bình Hoà, xã Chợ Gạo; một phần ấp Bình Thành, xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:00 – 06/11/2025

09:00 – 06/11/2025

Một phần ấp Điền Lợi, xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:00 – 06/11/2025

11:30 – 06/11/2025

Một phần ấp Bình Phú Quới, xã Tân Thuận Bình; một phần ấp Bình Long, xã Lương Hoà Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

09:30 – 06/11/2025

11:30 – 06/11/2025

Một phần ấp Bình Khương 1, Bình Khương 2, xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:30 – 06/11/2025

17:00 – 06/11/2025

Một phần ấp Tân Hoà, Long Thạnh, xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00 – 03/11/2025

17:00 – 03/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Bình – xã Vĩnh Kim và ấp Thạnh Hoà – xã Long Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 – 04/11/2025

17:00 – 04/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Phú + ấp Vĩnh Thới – xã Vĩnh Kim

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 – 09/11/2025

18:00 – 09/11/2025

Một phần ấp Long Thạnh, Long Thới, Long Tường, Long Bình xã Châu Thành; một phần ấp 1 xã Long Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:00 – 09/11/2025

17:00 – 09/11/2025

Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh xã Mỹ Tịnh An; một phần ấp Cá, ấp Ga xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 – 09/11/2025

16:00 – 09/11/2025

Một phần ấp Tân Phú, Tân Phong xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 – 03/11/2025

17:00 – 03/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 04/11/2025

17:00 – 04/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 05/11/2025

17:00 – 05/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 05/11/2025

17:00 – 05/11/2025

Một phần xã Hậu Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 06/11/2025

17:00 – 06/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 07/11/2025

17:00 – 07/11/2025

Một phần xã Mỹ Thiện

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 07/11/2025

17:00 – 07/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

05:30 – 08/11/2025

18:30 – 08/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng, An Hữu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30 – 08/11/2025

18:30 – 08/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30 – 08/11/2025

18:30 – 08/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, An Hữu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30 – 08/11/2025

18:30 – 08/11/2025

Một phần xã An Hữu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30 – 08/11/2025

18:30 – 08/11/2025

Một phần xã Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây, Thanh Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 – 08/11/2025

17:00 – 08/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 – 09/11/2025

17:00 – 09/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/10 -2/11/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùngLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/10 -2/11/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/10 -2/11/2025: Chi tiết những khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/10 -2/11/2025: Chi tiết những khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/10 -2/11/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/10 -2/11/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Một số khu vực bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Một số khu vực bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 36 giây trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm nhẹ so với tuần qua.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 8 phút trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 13 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'

Bảo vệ người tiêu dùng - 14 phút trước

GĐXH - Theo UBND phường Tương Mai (Hà Nội), đoàn kiểm tra của phường đã tiến hành kiểm tra thường quy đối với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan (số 6 đường Bờ sông Sét) vào ngày 12/8 - trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng của bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) chỉ khoảng một tuần nhưng không phát hiện sai phạm gì!. Hiện tại, UBND phường cũng chưa biết gì về sự việc nghiêm trọng nói trên.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max hiện vô cùng hấp dẫn dù vẫn có thể mang lại khả năng xử lý tuyệt vời không bị thua kém iPhone 17 Pro Max mới quá nhiều.

Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác nhờ thiết kế hầm hố ăn đứt những cái tên như Honda Vision hay SH Mode.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 2/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của loạt biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe tay ga 110 thiết kế đẹp mắt cùng giá bán dễ tiếp cận hơn, khách hàng có thể sẽ chuyển hướng sang săn đón thay vì Honda Vision.

Xem nhiều

Xe ô tô 7 chỗ giá 283 triệu đồng trang bị tiện nghi, rộng hơn Toyota Innova Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Xe ô tô 7 chỗ giá 283 triệu đồng trang bị tiện nghi, rộng hơn Toyota Innova Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ “rẻ nhất” có kích thước lớn hơn Toyota Innova Cross nhưng nhỏ hơn Kia Carnival đã được bán tại Trung Quốc.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Suzuki đẹp hoài cổ, sạc nhanh, pin khỏe, rẻ hơn Vision sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Suzuki đẹp hoài cổ, sạc nhanh, pin khỏe, rẻ hơn Vision sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top