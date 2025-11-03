Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 3-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 3-9/11/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 04/11/2025 12:00:00 04/11/2025 Một phần Tỉnh lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 04/11/2025 16:00:00 04/11/2025 Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 04/11/2025 17:00:00 04/11/2025 Một phần TL 864, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 05/11/2025 13:00:00 05/11/2025 Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 05/11/2025 17:00:00 05/11/2025 Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 06/11/2025 12:00:00 06/11/2025 Một phần đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 06/11/2025 17:00:00 06/11/2025 Một phần đường Hoàng Hoa Thám, Đốc Binh Kiều, phường Mỹ Tho Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 06/11/2025 17:00:00 06/11/2025 Một phần đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 07/11/2025 12:00:00 07/11/2025 Một phần Ấp 5, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 07/11/2025 12:00:00 07/11/2025 Một phần đường Trần Hưng Đạo, Dương Khuy, phường Thới Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 07/11/2025 16:00:00 07/11/2025 Một phần ấp 6, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 07/11/2025 17:00:00 07/11/2025 Một phần đường Lê Lợi, Trưng Trắc, Lãnh Binh Cẩn, Thiên Hộ Dương, Rạch Gầm, 30/4, Huyện Thoại, phường Mỹ Tho Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 08/11/2025 12:00:00 08/11/2025 Một phần Tỉnh Lộ 870B, ấp 1, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 05/11/2025 17:00:00 05/11/2025 Một phần Ấp Tân Xuân, Ấp Nghĩa Chí – xã Tân Hòa; Ấp Giồng Tân – xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 08/11/2025 17:00:00 08/11/2025 Một phần Ấp Hòa Thơm 1, Ấp Hòa Thơm 2 – xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 09/11/2025 17:30:00 09/11/2025 Một phần khu phố Năm Châu, Lạc Hòa và Trí Đồ – phường Sơn Qui – tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 03/11/2025 16:00 03/11/2025 Một phần ấp Thuận Trị, xã Long Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 04/11/2025 16:00 04/11/2025 Một phần ấp Thuận Trị, Thạnh Lợi, xã Long Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 04/11/2025 17:00 04/11/2025 Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/11/2025 12:00 05/11/2025 Một phần ấp 5, xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn và ấp 5, xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/11/2025 12:00 06/11/2025 Một phần ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 06/11/2025 17:00 06/11/2025 Một phần ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 07/11/2025 12:00 07/11/2025 Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 07/11/2025 12:00 07/11/2025 Một phần ấp Hòa Phú, xã Long Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 07/11/2025 12:00 07/11/2025 Một phần ấp Khương Ninh, xã Long Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 07/11/2025 12:00 07/11/2025 Một phần ấp Khương Ninh, Hòa Phú, xã Long Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 07/11/2025 12:00 07/11/2025 Một phần ấp Long Bình, xã Phú Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 07/11/2025 17:00 07/11/2025 Một phần ấp 2, xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 08/11/2025 16:00 08/11/2025 Một phần ấp 4, xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 08/11/2025 16:00 08/11/2025 Một phần ấp Khương Thọ, Ninh Đồng, xã Đồng Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 08/11/2025 17:00 08/11/2025 Một phần ấp Bình Khánh, Bình Ninh, xã Phú Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 – 03/11/2025 17:00 – 03/11/2025 Một phần khu phố Phú Hòa Phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Chánh B xã Long Tiên – Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 04/11/2025 17:00 – 04/11/2025 Một phần khu phố 3 Phường Cai Lậy và một phần khu phố Mỹ Cần Phường Nhị Quý – Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 04/11/2025 17:00 – 04/11/2025 Một phần khu phố Phú Hưng, Phú Hòa Phường Cai Lậy – Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 05/11/2025 17:00 – 05/11/2025 Một phần khu phố Phú An, Phú Hòa Phường Nhị Quý – Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 08:00 – 05/11/2025 16:00 – 05/11/2025 Một phần khu phố Tân Bình 2, Tân Bình 3, Tân Bình 4 Phường Thanh Hòa – Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 07/11/2025 17:00 – 07/11/2025 Một phần ấp 3, 4 xã Mỹ Thành – Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 08/11/2025 17:00 – 08/11/2025 Một phần khu phố 1, 2; Khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình Phường Thanh Hòa – Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 08/11/2025 17:00 – 08/11/2025 Một phần khu phố Quý Trinh Phường Nhị Quý; một phần khu phố Mỹ Phú, Hòa Trí Phường Cai Lậy; một phần ấp Bình Long, Bình Trị xã Bình Phú – Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 – 03/11/2025 11:30 – 03/11/2025 Mất điện khách hàng Cty TNHH Năng Lượng Châu Âu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:30 – 03/11/2025 16:30 – 03/11/2025 Mất điện 1 khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 04/11/2025 11:30 – 04/11/2025 Mất điện 1 khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:30 – 04/11/2025 16:30 – 04/11/2025 Mất điện 1 khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 – 04/11/2025 11:30 – 04/11/2025 Một phần ấp Bình Phú, xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:30 – 04/11/2025 17:00 – 04/11/2025 Một phần ấp Tân Tỉnh, xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:00 – 05/11/2025 11:30 – 05/11/2025 Một phần ấp Tân Hoà, xã Bình Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:00 – 05/11/2025 11:30 – 05/11/2025 Một phần ấp Bình Long, Bình Phú, xã Lương Hoà Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 09:00 – 05/11/2025 17:00 – 05/11/2025 Một phần ấp Bình Hoà, xã Chợ Gạo; một phần ấp Bình Thành, xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:00 – 06/11/2025 09:00 – 06/11/2025 Một phần ấp Điền Lợi, xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:00 – 06/11/2025 11:30 – 06/11/2025 Một phần ấp Bình Phú Quới, xã Tân Thuận Bình; một phần ấp Bình Long, xã Lương Hoà Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 09:30 – 06/11/2025 11:30 – 06/11/2025 Một phần ấp Bình Khương 1, Bình Khương 2, xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:30 – 06/11/2025 17:00 – 06/11/2025 Một phần ấp Tân Hoà, Long Thạnh, xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 – 03/11/2025 17:00 – 03/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Bình – xã Vĩnh Kim và ấp Thạnh Hoà – xã Long Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 – 04/11/2025 17:00 – 04/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Phú + ấp Vĩnh Thới – xã Vĩnh Kim Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 – 09/11/2025 18:00 – 09/11/2025 Một phần ấp Long Thạnh, Long Thới, Long Tường, Long Bình xã Châu Thành; một phần ấp 1 xã Long Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:00 – 09/11/2025 17:00 – 09/11/2025 Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh xã Mỹ Tịnh An; một phần ấp Cá, ấp Ga xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 – 09/11/2025 16:00 – 09/11/2025 Một phần ấp Tân Phú, Tân Phong xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 – 03/11/2025 17:00 – 03/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 04/11/2025 17:00 – 04/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 05/11/2025 17:00 – 05/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 05/11/2025 17:00 – 05/11/2025 Một phần xã Hậu Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 06/11/2025 17:00 – 06/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 07/11/2025 17:00 – 07/11/2025 Một phần xã Mỹ Thiện Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 07/11/2025 17:00 – 07/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 05:30 – 08/11/2025 18:30 – 08/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng, An Hữu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30 – 08/11/2025 18:30 – 08/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30 – 08/11/2025 18:30 – 08/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, An Hữu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30 – 08/11/2025 18:30 – 08/11/2025 Một phần xã An Hữu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30 – 08/11/2025 18:30 – 08/11/2025 Một phần xã Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây, Thanh Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 – 08/11/2025 17:00 – 08/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 – 09/11/2025 17:00 – 09/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.