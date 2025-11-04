Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 4-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 4-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 4-9/11/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Một phần đường Điện Viết Cừu, ấp 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/11/2025 10:00:00 ngày 04/11/2025 Viễn Thông Long An - 36 Võ Công Tồn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 04/11/2025 11:30:00 ngày 04/11/2025 Công Ty TNHH TM & CB Hàng Xuất Khẩu An Phú - Châu Thị Kim, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/11/2025 15:00:00 ngày 04/11/2025 HKD Nguyễn Văn Lắm - 376 Châu Thị Kim, khu phố Bình An, phường 7, TP Tân An, Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Một ấp 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần đường Hùng Vương, một phần đường Huỳnh Văn Tạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Một phần đường Hùng Vương, đường Huỳnh Văn Tạo, Huỳnh Văn Nhứt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần đường Kênh Ba Đầm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 09:30:00 ngày 07/11/2025 NH Công Thương, Số 396 Quốc lộ 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần KDC Đại Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 07/11/2025 11:30:00 ngày 07/11/2025 DNTN Phước Thành - 37, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 DNTN Hưng Phú - 120 Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần đường Lê Văn Kiệt, KDC Đồng Tâm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:40:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Kho bạc tỉnh Tây Ninh; một phần đường Lộ Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 04/11/2025 11:30:00 ngày 04/11/2025 Toàn bộ TBA 160 kVA Hữu Nghị Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:20:00 ngày 04/11/2025 16:00:00 ngày 04/11/2025 Toàn bộ HKD Đỗ Thị Hồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:20:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Toàn bộ HKD Trần Văn Luốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 06/11/2025 16:00:00 ngày 06/11/2025 Toàn bộ HKD TSTL Đặng Văn Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 10:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần Ấp 5, Ấp Cầu Lớn xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do 08:00 07/11/2025 12:00 07/11/2025 Khu B, xã Hậu Nghĩa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 07/11/2025 09:10 07/11/2025 Cty Gia Hoàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 07/11/2025 10:40 07/11/2025 Cty Thiết Bị Điện Liên Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 07/11/2025 11:30 07/11/2025 Cty Biotech Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:50 07/11/2025 11:30 07/11/2025 Cty Việt An Pha Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 07/11/2025 13:40 07/11/2025 Cty Đức Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 07/11/2025 17:00 07/11/2025 Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 07/11/2025 17:00 07/11/2025 Ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 07/11/2025 14:40 07/11/2025 Cty Quang Minh Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 07/11/2025 15:40 07/11/2025 Cơ sở Khôi Nguyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Nhánh rẽ HNT Dương Công Tạo, xã Cần Giuộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 04/11/2025 11:30:00 ngày 04/11/2025 Nhánh rẽ Công ty TNHH Hữu Trung, xã Cần Giuộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV Champion Lee Group VN, xã Cần Giuộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Nhánh rẽ Nhà Máy Xay Xát Lư Ngọc Năm, xã Mỹ Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Nhánh rẽ Công ty Thời Đại Xanh, xã Cần Giuộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 04/11/2025 11:30:00 ngày 04/11/2025 Trạm T75/2 Bờ Tây Gò Ớt 1, Một phần ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 05/11/2025 14:30:00 ngày 05/11/2025 Từ trụ T01 đến trụ T175 Nr Đường Tuần Tra Biên Giới, Một phần ấp Tầm Đuông, một phần Ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 05/11/2025 16:30:00 ngày 05/11/2025 Trạm T16/3 Ấp Tầm Đuông 2, Một phần Ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Trạm T42 Sông Pro 7, Một phần ấp Bình Tây 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Trạm T29 Kinh Đòn Dong 1, Một phần ấp Bình Tây 2, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 07:00 07/11/2025 16:00 07/11/2025 Đường Bờ Dừa, ấp Bến Lức 8, xã Bến Lức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 04/11/2025 10:00 04/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 7, ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/11/2025 10:00 04/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 04/11/2025 14:00 04/11/2025 Một phần Ấp 1 Nhựt Chánh, Ấp 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 04/11/2025 12:00 04/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 7, ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 04/11/2025 12:00 04/11/2025 TT VH Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 04/11/2025 14:30 04/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 7, ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 04/11/2025 14:30 04/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 04/11/2025 17:00 04/11/2025 Một phần Ấp 6 Nhựt Chánh, Ấp 7 Nhựt Chánh xã Bình Đức Chuyển tải hạ thế 15:00 04/11/2025 16:30 04/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 7, ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 04/11/2025 16:30 04/11/2025 Một phần ấp Tân Long Thanh Phú xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/11/2025 10:00 05/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 7, 8 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/11/2025 10:00 05/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 6, 7 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/11/2025 11:30 05/11/2025 Công ty TNHH Cơ khí Chính Xác Trọng Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 05/11/2025 12:00 05/11/2025 Một phần Ấp 1 xã Lương Hòa Chuyển tải hạ thế 10:30 05/11/2025 12:00 05/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 8, 9 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 05/11/2025 12:00 05/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Một phần Ấp 2 xã Lương Hòa Chuyển tải hạ thế 13:00 05/11/2025 14:30 05/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 7, 8 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 05/11/2025 14:30 05/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 05/11/2025 16:30 05/11/2025 Cắt LBFCO p/đ Công ty TNHH Universal Fastener Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 05/11/2025 16:30 05/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 05/11/2025 16:30 05/11/2025 Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/11/2025 10:00 06/11/2025 Công ty TNHH SX TM DV Dương Minh Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 06/11/2025 10:30 06/11/2025 Một phần Ấp 3 xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 06/11/2025 09:30 06/11/2025 Một phần Ấp 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 06/11/2025 10:30 06/11/2025 Một phần Ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 06/11/2025 12:00 06/11/2025 Một phần Ấp 2 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 06/11/2025 12:00 06/11/2025 Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Văn Thành Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 06/11/2025 12:00 06/11/2025 Một phần Ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 06/11/2025 16:00 06/11/2025 Một phần Ấp 5 Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 06/11/2025 13:30 06/11/2025 Một phần Ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 06/11/2025 15:00 06/11/2025 Một phần Ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 06/11/2025 16:30 06/11/2025 Một phần Ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 07/11/2025 09:00 07/11/2025 HKD Trương Văn Sang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 07/11/2025 09:30 07/11/2025 Một phần Ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 07/11/2025 12:00 07/11/2025 Một phần Ấp 5 Lương Bình, xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 07/11/2025 10:30 07/11/2025 CN Công ty TNHH KD SX TM PNT – Nhà máy sản xuất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 07/11/2025 10:30 07/11/2025 Một phần Ấp 4 An Thạnh xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 07/11/2025 12:00 07/11/2025 Một phần Ấp 6A xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 07/11/2025 12:00 07/11/2025 HKD Huỳnh Chí Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 07/11/2025 14:30 07/11/2025 Một phần ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 07/11/2025 13:30 07/11/2025 Một phần Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 07/11/2025 14:00 07/11/2025 Công ty CP TM & SX Bao bì Lai Trường Sơn – Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 07/11/2025 15:00 07/11/2025 Một phần Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:00 05/11/2025 09:30 05/11/2025 Một phần ấp 24, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 05/11/2025 11:30 05/11/2025 Một phần ấp 24, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 05/11/2025 11:30 05/11/2025 Một phần ấp 24 xã Cần Đước và một phần ấp Xóm Chùa xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 05/11/2025 15:00 05/11/2025 Một phần ấp Bà Chủ, xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Một phần ấp Bà Thoại, xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Một phần ấp 9, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/11/2025 09:30 06/11/2025 Một phần ấp 4, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/11/2025 09:30 06/11/2025 Một phần ấp 8, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 06/11/2025 11:30 06/11/2025 Một phần ấp 8, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 06/11/2025 15:00 06/11/2025 Một phần ấp 7, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 06/11/2025 15:00 06/11/2025 Một phần ấp 5, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 06/11/2025 17:00 06/11/2025 Một phần ấp 2, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 06/11/2025 17:00 06/11/2025 Một phần ấp 7, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 07/11/2025 09:30 07/11/2025 Một phần ấp 1, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 07/11/2025 11:30 07/11/2025 Một phần ấp 1, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 07/11/2025 15:00 07/11/2025 Một phần ấp 1, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 07/11/2025 15:00 07/11/2025 Một phần ấp 10, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 07/11/2025 17:00 07/11/2025 Một phần ấp 10, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 07/11/2025 17:00 07/11/2025 Một phần ấp 9, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 08/11/2025 17:00 08/11/2025 Một phần ấp Đông, Long Hưng và toàn bộ ấp Tây, Mỹ Điền, Hựu Lộc xã Long Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 09/11/2025 11:30 09/11/2025 Một phần: ấp 9 xã Cần Đước; ấp Nhà Thờ, Ao Gòn, Xóm Mới xã Tân Lân Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 13:30 09/11/2025 17:00 09/11/2025 Một phần: ấp Nhá Dài xã Tân Lân; ấp Long Mỹ, Tân Mỹ xã Mỹ Lệ Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 07:30 05/11/2025 11:30 05/11/2025 Trạm Cụm dân cư Kinh Hai Vụ – Một phần Ấp Hai Vụ, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Trạm Kinh Hai Vụ 4 – Một phần Ấp Hai Vụ, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/11/2025 11:30 06/11/2025 Trạm Kinh Cái Tôm Bắc – Một phần Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 06/11/2025 17:00 06/11/2025 Trạm Kinh Cái Tôm Nam – Một phần Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 07/11/2025 11:30 07/11/2025 Trạm Bờ Tây Kinh Quận 3 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 07/11/2025 17:00 07/11/2025 Trạm Bờ Tây Kinh Quận 4 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:00 04/11/2025 12:00 04/11/2025 Một phần ấp 2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 04/11/2025 12:00 04/11/2025 Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 04/11/2025 17:00 04/11/2025 Công Ty TNHH SX TM DV VOLE Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Một phần ấp 4, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 06/11/2025 12:00 06/11/2025 Một phần ấp Bình Phú, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 06/11/2025 17:00 06/11/2025 Một phần ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 07/11/2025 09:00 07/11/2025 HKD Mai Thị Men Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30 07/11/2025 10:30 07/11/2025 TSTL Đoàn Văn Kiệt Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 07:30 04/11/2025 11:30 04/11/2025 Một phần ấp 1, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh (T14 – Mỹ Quý Đông) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 04/11/2025 17:00 04/11/2025 Một phần ấp 1, xã Mỹ Quý, Nhánh rẽ Trù Mật Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/11/2025 11:30 05/11/2025 Một phần ấp 5, xã Mỹ Quý, Nhánh rẽ Ấp 5 xã Mỹ Quý Tây Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý, nhánh rẽ Giồng Sến Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 06/11/2025 17:00 06/11/2025 Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, TBA T10 – Nhánh rẽ Hòa Bình 2 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 06/11/2025 11:30 06/11/2025 Một phần ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ, trạm T145 tuyến 477 Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 06/11/2025 17:00 06/11/2025 Một phần ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ, trạm T155 tuyến 477 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 07/11/2025 09:30 07/11/2025 Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, trạm T102 tuyến 474 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 07/11/2025 11:30 07/11/2025 Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, TBA T9 Chợ La Cua Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 07/11/2025 11:30 07/11/2025 Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, Nr T46A Hòa Bình 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 07/11/2025 17:00 07/11/2025 Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:00 06/11/2025 08:45 06/11/2025 HKD Hà Văn Khá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 06/11/2025 09:45 06/11/2025 Nước Đá Hải Âu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 06/11/2025 11:45 06/11/2025 Công ty Thuận Hải Green Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 06/11/2025 11:45 06/11/2025 Xay xát Thuận Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 06/11/2025 14:30 06/11/2025 Trang Trại Lê Thị Minh Phương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 06/11/2025 17:00 06/11/2025 Công ty Ô Tô Hà Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:00 06/11/2025 11:30 06/11/2025 Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu Thời gian đóng điện Địa điểm Lý do 07:30 04/11 07:50 04/11 Hộ TSTL Thái Giản Thạch, ấp Hòa Phú 5, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 04/11 09:30 04/11 Một phần ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/11 08:20 04/11 Hộ TSTL Trần Thị Hồng Nga 1, ấp Hòa Phú 5, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 04/11 08:50 04/11 Hộ TSTL Nguyễn Văn Cư, ấp Hòa Phú 1, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 04/11 09:20 04/11 Hộ TSTL Nguyễn Thị Mót, ấp Hòa Phú 1, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 04/11 09:50 04/11 Hộ TSTL Nguyễn Văn Bé, ấp Hòa Phú 1, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45 04/11 11:15 04/11 Một phần ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 04/11 10:20 04/11 Hộ TSTL Văn Ngọc Hạo, ấp Hòa Phú 1, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 04/11 10:50 04/11 Hộ TSTL Trần Văn Chín, ấp 2, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 04/11 11:20 04/11 Hộ TSTL Lê Minh Dũng, ấp 3, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30 04/11 12:30 04/11 Một phần ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 04/11 13:50 04/11 Hộ TSTL Nguyễn Đình Bão, ấp 6, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 04/11 14:20 04/11 Hộ TSTL Võ Hoàng Lâm, ấp 6, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 04/11 15:00 04/11 Một phần ấp 3, 5, xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 04/11 14:50 04/11 Hộ TSTL Võ Thành Ngôn, ấp 6, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 04/11 16:00 04/11 Hộ CS Thu mua thanh long Tấn Phát, ấp 6, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 04/11 16:30 04/11 Một phần ấp 4, xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:20 04/11 16:50 04/11 Hộ TSTL Nguyễn Thị Minh Trang, ấp 6, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/11 07:50 05/11 Hộ TSTL Nguyễn Văn Tấn, ấp 2, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/11 08:20 05/11 Hộ TSTL Lê Thị Tuyết Hồng, ấp 6, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 05/11 08:50 05/11 Hộ TSTL Võ Văn Hữu, ấp 6, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 05/11 09:20 05/11 Hộ TSTL Trương Quốc Phương, ấp 7, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 05/11 11:30 05/11 Hộ TSTL Nguyễn Văn Dũng, TSTL Lê Văn Thương, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 05/11 09:50 05/11 Hộ TSTL Trương Văn Phong, ấp 7, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 05/11 10:20 05/11 Hộ TSTL Hồ Thị Yến, ấp 7, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 05/11 10:50 05/11 Hộ TSTL Lê Văn Mười, ấp 1, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 05/11 11:20 05/11 Hộ TSTL Lương Văn Trọng, ấp 1, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 05/11 13:50 05/11 Hộ TSTL Bùi Thị Chẳng, ấp 1, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 05/11 16:30 05/11 Hộ TSTL Trương Sơn Dược, TSTL Nguyễn Thanh Phong, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 05/11 14:20 05/11 Hộ TSTL Lại Tứ Đẳng, ấp 1, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 05/11 14:50 05/11 Hộ TSTL Đinh Văn Út, ấp 2, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 05/11 15:20 05/11 Hộ TSTL Nguyễn Thị Thiết, ấp 3, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 05/11 15:50 05/11 Hộ TSTL Nguyễn Thị Bé, ấp 3, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 05/11 16:20 05/11 Hộ TSTL Nguyễn Văn Đức, ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30 05/11 16:50 05/11 Hộ TSTL Nguyễn Văn Sâm, ấp 5, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/11 18:00 06/11 Một phần ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/11 07:50 06/11 Hộ TSTL Nguyễn Thị Mai, ấp 5, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/11 08:15 06/11 Một phần ấp Vĩnh Xuân B, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/11 08:20 06/11 Hộ TSTL Nguyễn Thị Diễm Thúy, ấp 5, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 06/11 08:50 06/11 Hộ TSTL Trần Thị Năm, ấp 3, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 06/11 09:15 06/11 Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 06/11 09:20 06/11 Hộ TSTL Nguyễn Văn Sâm, ấp 4, Xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 06/11 09:50 06/11 Hộ TSTL Nguyễn Văn Hùng, ấp 4, Xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

