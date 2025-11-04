Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Thứ ba, 09:02 04/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 4-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 4-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 4-9/11/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Một phần đường Điện Viết Cừu, ấp 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/11/2025

10:00:00 ngày 04/11/2025

Viễn Thông Long An - 36 Võ Công Tồn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 04/11/2025

11:30:00 ngày 04/11/2025

Công Ty TNHH TM & CB Hàng Xuất Khẩu An Phú - Châu Thị Kim, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/11/2025

15:00:00 ngày 04/11/2025

HKD Nguyễn Văn Lắm - 376 Châu Thị Kim, khu phố Bình An, phường 7, TP Tân An, Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Một ấp 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần đường Hùng Vương, một phần đường Huỳnh Văn Tạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Một phần đường Hùng Vương, đường Huỳnh Văn Tạo, Huỳnh Văn Nhứt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần đường Kênh Ba Đầm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

09:30:00 ngày 07/11/2025

NH Công Thương, Số 396 Quốc lộ 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần KDC Đại Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 07/11/2025

11:30:00 ngày 07/11/2025

DNTN Phước Thành - 37, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

DNTN Hưng Phú - 120 Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần đường Lê Văn Kiệt, KDC Đồng Tâm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:40:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Kho bạc tỉnh Tây Ninh; một phần đường Lộ Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 04/11/2025

11:30:00 ngày 04/11/2025

Toàn bộ TBA 160 kVA Hữu Nghị

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:20:00 ngày 04/11/2025

16:00:00 ngày 04/11/2025

Toàn bộ HKD Đỗ Thị Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:20:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Toàn bộ HKD Trần Văn Luốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 06/11/2025

16:00:00 ngày 06/11/2025

Toàn bộ HKD TSTL Đặng Văn Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

10:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần Ấp 5, Ấp Cầu Lớn xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do

08:00 07/11/2025

12:00 07/11/2025

Khu B, xã Hậu Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 07/11/2025

09:10 07/11/2025

Cty Gia Hoàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 07/11/2025

10:40 07/11/2025

Cty Thiết Bị Điện Liên Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 07/11/2025

11:30 07/11/2025

Cty Biotech

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:50 07/11/2025

11:30 07/11/2025

Cty Việt An Pha

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 07/11/2025

13:40 07/11/2025

Cty Đức Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 07/11/2025

17:00 07/11/2025

Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 07/11/2025

17:00 07/11/2025

Ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00 07/11/2025

14:40 07/11/2025

Cty Quang Minh Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 07/11/2025

15:40 07/11/2025

Cơ sở Khôi Nguyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Nhánh rẽ HNT Dương Công Tạo, xã Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 04/11/2025

11:30:00 ngày 04/11/2025

Nhánh rẽ Công ty TNHH Hữu Trung, xã Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV Champion Lee Group VN, xã Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Nhánh rẽ Nhà Máy Xay Xát Lư Ngọc Năm, xã Mỹ Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Nhánh rẽ Công ty Thời Đại Xanh, xã Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 04/11/2025

11:30:00 ngày 04/11/2025

Trạm T75/2 Bờ Tây Gò Ớt 1, Một phần ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 05/11/2025

14:30:00 ngày 05/11/2025

Từ trụ T01 đến trụ T175 Nr Đường Tuần Tra Biên Giới, Một phần ấp Tầm Đuông, một phần Ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 05/11/2025

16:30:00 ngày 05/11/2025

Trạm T16/3 Ấp Tầm Đuông 2, Một phần Ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Trạm T42 Sông Pro 7, Một phần ấp Bình Tây 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 06/11/2025

16:30:00 ngày 06/11/2025

Trạm T29 Kinh Đòn Dong 1, Một phần ấp Bình Tây 2, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

07:00 07/11/2025

16:00 07/11/2025

Đường Bờ Dừa, ấp Bến Lức 8, xã Bến Lức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 04/11/2025

10:00 04/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 7, ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/11/2025

10:00 04/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 04/11/2025

14:00 04/11/2025

Một phần Ấp 1 Nhựt Chánh, Ấp 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 04/11/2025

12:00 04/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 7, ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 04/11/2025

12:00 04/11/2025

TT VH Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 04/11/2025

14:30 04/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 7, ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 04/11/2025

14:30 04/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00 04/11/2025

17:00 04/11/2025

Một phần Ấp 6 Nhựt Chánh, Ấp 7 Nhựt Chánh xã Bình Đức

Chuyển tải hạ thế

15:00 04/11/2025

16:30 04/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 7, ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 04/11/2025

16:30 04/11/2025

Một phần ấp Tân Long Thanh Phú xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/11/2025

10:00 05/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 7, 8 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/11/2025

10:00 05/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 6, 7 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/11/2025

11:30 05/11/2025

Công ty TNHH Cơ khí Chính Xác Trọng Tiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 05/11/2025

12:00 05/11/2025

Một phần Ấp 1 xã Lương Hòa

Chuyển tải hạ thế

10:30 05/11/2025

12:00 05/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 8, 9 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 05/11/2025

12:00 05/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Một phần Ấp 2 xã Lương Hòa

Chuyển tải hạ thế

13:00 05/11/2025

14:30 05/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 7, 8 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 05/11/2025

14:30 05/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 05/11/2025

16:30 05/11/2025

Cắt LBFCO p/đ Công ty TNHH Universal Fastener

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 05/11/2025

16:30 05/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 05/11/2025

16:30 05/11/2025

Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/11/2025

10:00 06/11/2025

Công ty TNHH SX TM DV Dương Minh Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 06/11/2025

10:30 06/11/2025

Một phần Ấp 3 xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 06/11/2025

09:30 06/11/2025

Một phần Ấp 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 06/11/2025

10:30 06/11/2025

Một phần Ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 06/11/2025

12:00 06/11/2025

Một phần Ấp 2 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 06/11/2025

12:00 06/11/2025

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Văn Thành Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 06/11/2025

12:00 06/11/2025

Một phần Ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 06/11/2025

16:00 06/11/2025

Một phần Ấp 5 Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 06/11/2025

13:30 06/11/2025

Một phần Ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00 06/11/2025

15:00 06/11/2025

Một phần Ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 06/11/2025

16:30 06/11/2025

Một phần Ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 07/11/2025

09:00 07/11/2025

HKD Trương Văn Sang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 07/11/2025

09:30 07/11/2025

Một phần Ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 07/11/2025

12:00 07/11/2025

Một phần Ấp 5 Lương Bình, xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 07/11/2025

10:30 07/11/2025

CN Công ty TNHH KD SX TM PNT – Nhà máy sản xuất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 07/11/2025

10:30 07/11/2025

Một phần Ấp 4 An Thạnh xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 07/11/2025

12:00 07/11/2025

Một phần Ấp 6A xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 07/11/2025

12:00 07/11/2025

HKD Huỳnh Chí Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 07/11/2025

14:30 07/11/2025

Một phần ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 07/11/2025

13:30 07/11/2025

Một phần Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 07/11/2025

14:00 07/11/2025

Công ty CP TM & SX Bao bì Lai Trường Sơn – Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00 07/11/2025

15:00 07/11/2025

Một phần Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

08:00 05/11/2025

09:30 05/11/2025

Một phần ấp 24, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 05/11/2025

11:30 05/11/2025

Một phần ấp 24, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 05/11/2025

11:30 05/11/2025

Một phần ấp 24 xã Cần Đước và một phần ấp Xóm Chùa xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 05/11/2025

15:00 05/11/2025

Một phần ấp Bà Chủ, xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Một phần ấp Bà Thoại, xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Một phần ấp 9, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/11/2025

09:30 06/11/2025

Một phần ấp 4, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/11/2025

09:30 06/11/2025

Một phần ấp 8, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 06/11/2025

11:30 06/11/2025

Một phần ấp 8, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 06/11/2025

15:00 06/11/2025

Một phần ấp 7, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 06/11/2025

15:00 06/11/2025

Một phần ấp 5, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 06/11/2025

17:00 06/11/2025

Một phần ấp 2, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 06/11/2025

17:00 06/11/2025

Một phần ấp 7, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 07/11/2025

09:30 07/11/2025

Một phần ấp 1, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 07/11/2025

11:30 07/11/2025

Một phần ấp 1, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 07/11/2025

15:00 07/11/2025

Một phần ấp 1, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 07/11/2025

15:00 07/11/2025

Một phần ấp 10, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 07/11/2025

17:00 07/11/2025

Một phần ấp 10, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 07/11/2025

17:00 07/11/2025

Một phần ấp 9, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 08/11/2025

17:00 08/11/2025

Một phần ấp Đông, Long Hưng và toàn bộ ấp Tây, Mỹ Điền, Hựu Lộc xã Long Hựu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 09/11/2025

11:30 09/11/2025

Một phần: ấp 9 xã Cần Đước; ấp Nhà Thờ, Ao Gòn, Xóm Mới xã Tân Lân

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

13:30 09/11/2025

17:00 09/11/2025

Một phần: ấp Nhá Dài xã Tân Lân; ấp Long Mỹ, Tân Mỹ xã Mỹ Lệ

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

07:30 05/11/2025

11:30 05/11/2025

Trạm Cụm dân cư Kinh Hai Vụ – Một phần Ấp Hai Vụ, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Trạm Kinh Hai Vụ 4 – Một phần Ấp Hai Vụ, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/11/2025

11:30 06/11/2025

Trạm Kinh Cái Tôm Bắc – Một phần Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 06/11/2025

17:00 06/11/2025

Trạm Kinh Cái Tôm Nam – Một phần Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 07/11/2025

11:30 07/11/2025

Trạm Bờ Tây Kinh Quận 3 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 07/11/2025

17:00 07/11/2025

Trạm Bờ Tây Kinh Quận 4 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

08:00 04/11/2025

12:00 04/11/2025

Một phần ấp 2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 04/11/2025

12:00 04/11/2025

Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30 04/11/2025

17:00 04/11/2025

Công Ty TNHH SX TM DV VOLE

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Một phần ấp 4, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 06/11/2025

12:00 06/11/2025

Một phần ấp Bình Phú, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30 06/11/2025

17:00 06/11/2025

Một phần ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 07/11/2025

09:00 07/11/2025

HKD Mai Thị Men

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30 07/11/2025

10:30 07/11/2025

TSTL Đoàn Văn Kiệt

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

07:30 04/11/2025

11:30 04/11/2025

Một phần ấp 1, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh (T14 – Mỹ Quý Đông)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 04/11/2025

17:00 04/11/2025

Một phần ấp 1, xã Mỹ Quý, Nhánh rẽ Trù Mật

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/11/2025

11:30 05/11/2025

Một phần ấp 5, xã Mỹ Quý, Nhánh rẽ Ấp 5 xã Mỹ Quý Tây

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý, nhánh rẽ Giồng Sến

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 06/11/2025

17:00 06/11/2025

Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, TBA T10 – Nhánh rẽ Hòa Bình 2

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 06/11/2025

11:30 06/11/2025

Một phần ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ, trạm T145 tuyến 477 Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 06/11/2025

17:00 06/11/2025

Một phần ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ, trạm T155 tuyến 477

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 07/11/2025

09:30 07/11/2025

Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, trạm T102 tuyến 474

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 07/11/2025

11:30 07/11/2025

Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, TBA T9 Chợ La Cua

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 07/11/2025

11:30 07/11/2025

Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, Nr T46A Hòa Bình 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 07/11/2025

17:00 07/11/2025

Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

08:00 06/11/2025

08:45 06/11/2025

HKD Hà Văn Khá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 06/11/2025

09:45 06/11/2025

Nước Đá Hải Âu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 06/11/2025

11:45 06/11/2025

Công ty Thuận Hải Green

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 06/11/2025

11:45 06/11/2025

Xay xát Thuận Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 06/11/2025

14:30 06/11/2025

Trang Trại Lê Thị Minh Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 06/11/2025

17:00 06/11/2025

Công ty Ô Tô Hà Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

08:00 06/11/2025

11:30 06/11/2025

Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu

Thời gian đóng điện

Địa điểm

Lý do

07:30 04/11

07:50 04/11

Hộ TSTL Thái Giản Thạch, ấp Hòa Phú 5, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 04/11

09:30 04/11

Một phần ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/11

08:20 04/11

Hộ TSTL Trần Thị Hồng Nga 1, ấp Hòa Phú 5, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 04/11

08:50 04/11

Hộ TSTL Nguyễn Văn Cư, ấp Hòa Phú 1, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 04/11

09:20 04/11

Hộ TSTL Nguyễn Thị Mót, ấp Hòa Phú 1, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 04/11

09:50 04/11

Hộ TSTL Nguyễn Văn Bé, ấp Hòa Phú 1, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45 04/11

11:15 04/11

Một phần ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 04/11

10:20 04/11

Hộ TSTL Văn Ngọc Hạo, ấp Hòa Phú 1, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 04/11

10:50 04/11

Hộ TSTL Trần Văn Chín, ấp 2, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 04/11

11:20 04/11

Hộ TSTL Lê Minh Dũng, ấp 3, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30 04/11

12:30 04/11

Một phần ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 04/11

13:50 04/11

Hộ TSTL Nguyễn Đình Bão, ấp 6, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00 04/11

14:20 04/11

Hộ TSTL Võ Hoàng Lâm, ấp 6, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00 04/11

15:00 04/11

Một phần ấp 3, 5, xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 04/11

14:50 04/11

Hộ TSTL Võ Thành Ngôn, ấp 6, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 04/11

16:00 04/11

Hộ CS Thu mua thanh long Tấn Phát, ấp 6, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 04/11

16:30 04/11

Một phần ấp 4, xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:20 04/11

16:50 04/11

Hộ TSTL Nguyễn Thị Minh Trang, ấp 6, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/11

07:50 05/11

Hộ TSTL Nguyễn Văn Tấn, ấp 2, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/11

08:20 05/11

Hộ TSTL Lê Thị Tuyết Hồng, ấp 6, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 05/11

08:50 05/11

Hộ TSTL Võ Văn Hữu, ấp 6, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 05/11

09:20 05/11

Hộ TSTL Trương Quốc Phương, ấp 7, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 05/11

11:30 05/11

Hộ TSTL Nguyễn Văn Dũng, TSTL Lê Văn Thương, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 05/11

09:50 05/11

Hộ TSTL Trương Văn Phong, ấp 7, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 05/11

10:20 05/11

Hộ TSTL Hồ Thị Yến, ấp 7, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 05/11

10:50 05/11

Hộ TSTL Lê Văn Mười, ấp 1, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 05/11

11:20 05/11

Hộ TSTL Lương Văn Trọng, ấp 1, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 05/11

13:50 05/11

Hộ TSTL Bùi Thị Chẳng, ấp 1, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 05/11

16:30 05/11

Hộ TSTL Trương Sơn Dược, TSTL Nguyễn Thanh Phong, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00 05/11

14:20 05/11

Hộ TSTL Lại Tứ Đẳng, ấp 1, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 05/11

14:50 05/11

Hộ TSTL Đinh Văn Út, ấp 2, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 05/11

15:20 05/11

Hộ TSTL Nguyễn Thị Thiết, ấp 3, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 05/11

15:50 05/11

Hộ TSTL Nguyễn Thị Bé, ấp 3, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 05/11

16:20 05/11

Hộ TSTL Nguyễn Văn Đức, ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30 05/11

16:50 05/11

Hộ TSTL Nguyễn Văn Sâm, ấp 5, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/11

18:00 06/11

Một phần ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/11

07:50 06/11

Hộ TSTL Nguyễn Thị Mai, ấp 5, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/11

08:15 06/11

Một phần ấp Vĩnh Xuân B, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/11

08:20 06/11

Hộ TSTL Nguyễn Thị Diễm Thúy, ấp 5, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 06/11

08:50 06/11

Hộ TSTL Trần Thị Năm, ấp 3, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 06/11

09:15 06/11

Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 06/11

09:20 06/11

Hộ TSTL Nguyễn Văn Sâm, ấp 4, Xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 06/11

09:50 06/11

Hộ TSTL Nguyễn Văn Hùng, ấp 4, Xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
