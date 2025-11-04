Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 4-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 4-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 4-9/11/2025
Lịch cúp điện Tân An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Một phần đường Điện Viết Cừu, ấp 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/11/2025
10:00:00 ngày 04/11/2025
Viễn Thông Long An - 36 Võ Công Tồn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 04/11/2025
11:30:00 ngày 04/11/2025
Công Ty TNHH TM & CB Hàng Xuất Khẩu An Phú - Châu Thị Kim, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/11/2025
15:00:00 ngày 04/11/2025
HKD Nguyễn Văn Lắm - 376 Châu Thị Kim, khu phố Bình An, phường 7, TP Tân An, Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Một ấp 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần đường Hùng Vương, một phần đường Huỳnh Văn Tạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Một phần đường Hùng Vương, đường Huỳnh Văn Tạo, Huỳnh Văn Nhứt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần đường Kênh Ba Đầm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
09:30:00 ngày 07/11/2025
NH Công Thương, Số 396 Quốc lộ 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần KDC Đại Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
DNTN Phước Thành - 37, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
DNTN Hưng Phú - 120 Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần đường Lê Văn Kiệt, KDC Đồng Tâm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:40:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Kho bạc tỉnh Tây Ninh; một phần đường Lộ Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 04/11/2025
11:30:00 ngày 04/11/2025
Toàn bộ TBA 160 kVA Hữu Nghị
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:20:00 ngày 04/11/2025
16:00:00 ngày 04/11/2025
Toàn bộ HKD Đỗ Thị Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:20:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Toàn bộ HKD Trần Văn Luốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 06/11/2025
16:00:00 ngày 06/11/2025
Toàn bộ HKD TSTL Đặng Văn Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
10:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần Ấp 5, Ấp Cầu Lớn xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do
08:00 07/11/2025
12:00 07/11/2025
Khu B, xã Hậu Nghĩa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 07/11/2025
09:10 07/11/2025
Cty Gia Hoàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 07/11/2025
10:40 07/11/2025
Cty Thiết Bị Điện Liên Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 07/11/2025
11:30 07/11/2025
Cty Biotech
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:50 07/11/2025
11:30 07/11/2025
Cty Việt An Pha
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 07/11/2025
13:40 07/11/2025
Cty Đức Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 07/11/2025
17:00 07/11/2025
Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 07/11/2025
17:00 07/11/2025
Ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 07/11/2025
14:40 07/11/2025
Cty Quang Minh Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 07/11/2025
15:40 07/11/2025
Cơ sở Khôi Nguyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Nhánh rẽ HNT Dương Công Tạo, xã Cần Giuộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 04/11/2025
11:30:00 ngày 04/11/2025
Nhánh rẽ Công ty TNHH Hữu Trung, xã Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV Champion Lee Group VN, xã Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Nhánh rẽ Nhà Máy Xay Xát Lư Ngọc Năm, xã Mỹ Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Nhánh rẽ Công ty Thời Đại Xanh, xã Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 04/11/2025
11:30:00 ngày 04/11/2025
Trạm T75/2 Bờ Tây Gò Ớt 1, Một phần ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 05/11/2025
14:30:00 ngày 05/11/2025
Từ trụ T01 đến trụ T175 Nr Đường Tuần Tra Biên Giới, Một phần ấp Tầm Đuông, một phần Ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 05/11/2025
16:30:00 ngày 05/11/2025
Trạm T16/3 Ấp Tầm Đuông 2, Một phần Ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Trạm T42 Sông Pro 7, Một phần ấp Bình Tây 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Trạm T29 Kinh Đòn Dong 1, Một phần ấp Bình Tây 2, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Đước
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
07:00 07/11/2025
16:00 07/11/2025
Đường Bờ Dừa, ấp Bến Lức 8, xã Bến Lức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 04/11/2025
10:00 04/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 7, ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/11/2025
10:00 04/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 04/11/2025
14:00 04/11/2025
Một phần Ấp 1 Nhựt Chánh, Ấp 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 04/11/2025
12:00 04/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 7, ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 04/11/2025
12:00 04/11/2025
TT VH Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 04/11/2025
14:30 04/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 7, ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 04/11/2025
14:30 04/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 04/11/2025
17:00 04/11/2025
Một phần Ấp 6 Nhựt Chánh, Ấp 7 Nhựt Chánh xã Bình Đức
Chuyển tải hạ thế
15:00 04/11/2025
16:30 04/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 7, ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 04/11/2025
16:30 04/11/2025
Một phần ấp Tân Long Thanh Phú xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/11/2025
10:00 05/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 7, 8 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/11/2025
10:00 05/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 6, 7 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/11/2025
11:30 05/11/2025
Công ty TNHH Cơ khí Chính Xác Trọng Tiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 05/11/2025
12:00 05/11/2025
Một phần Ấp 1 xã Lương Hòa
Chuyển tải hạ thế
10:30 05/11/2025
12:00 05/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 8, 9 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 05/11/2025
12:00 05/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Một phần Ấp 2 xã Lương Hòa
Chuyển tải hạ thế
13:00 05/11/2025
14:30 05/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 7, 8 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 05/11/2025
14:30 05/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 05/11/2025
16:30 05/11/2025
Cắt LBFCO p/đ Công ty TNHH Universal Fastener
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 05/11/2025
16:30 05/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 05/11/2025
16:30 05/11/2025
Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/11/2025
10:00 06/11/2025
Công ty TNHH SX TM DV Dương Minh Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 06/11/2025
10:30 06/11/2025
Một phần Ấp 3 xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 06/11/2025
09:30 06/11/2025
Một phần Ấp 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 06/11/2025
10:30 06/11/2025
Một phần Ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 06/11/2025
12:00 06/11/2025
Một phần Ấp 2 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 06/11/2025
12:00 06/11/2025
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Văn Thành Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 06/11/2025
12:00 06/11/2025
Một phần Ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 06/11/2025
16:00 06/11/2025
Một phần Ấp 5 Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 06/11/2025
13:30 06/11/2025
Một phần Ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 06/11/2025
15:00 06/11/2025
Một phần Ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 06/11/2025
16:30 06/11/2025
Một phần Ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 07/11/2025
09:00 07/11/2025
HKD Trương Văn Sang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 07/11/2025
09:30 07/11/2025
Một phần Ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 07/11/2025
12:00 07/11/2025
Một phần Ấp 5 Lương Bình, xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 07/11/2025
10:30 07/11/2025
CN Công ty TNHH KD SX TM PNT – Nhà máy sản xuất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 07/11/2025
10:30 07/11/2025
Một phần Ấp 4 An Thạnh xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 07/11/2025
12:00 07/11/2025
Một phần Ấp 6A xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 07/11/2025
12:00 07/11/2025
HKD Huỳnh Chí Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 07/11/2025
14:30 07/11/2025
Một phần ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 07/11/2025
13:30 07/11/2025
Một phần Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 07/11/2025
14:00 07/11/2025
Công ty CP TM & SX Bao bì Lai Trường Sơn – Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 07/11/2025
15:00 07/11/2025
Một phần Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:00 05/11/2025
09:30 05/11/2025
Một phần ấp 24, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 05/11/2025
11:30 05/11/2025
Một phần ấp 24, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 05/11/2025
11:30 05/11/2025
Một phần ấp 24 xã Cần Đước và một phần ấp Xóm Chùa xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 05/11/2025
15:00 05/11/2025
Một phần ấp Bà Chủ, xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Một phần ấp Bà Thoại, xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Một phần ấp 9, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/11/2025
09:30 06/11/2025
Một phần ấp 4, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/11/2025
09:30 06/11/2025
Một phần ấp 8, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 06/11/2025
11:30 06/11/2025
Một phần ấp 8, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 06/11/2025
15:00 06/11/2025
Một phần ấp 7, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 06/11/2025
15:00 06/11/2025
Một phần ấp 5, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 06/11/2025
17:00 06/11/2025
Một phần ấp 2, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 06/11/2025
17:00 06/11/2025
Một phần ấp 7, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 07/11/2025
09:30 07/11/2025
Một phần ấp 1, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 07/11/2025
11:30 07/11/2025
Một phần ấp 1, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 07/11/2025
15:00 07/11/2025
Một phần ấp 1, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 07/11/2025
15:00 07/11/2025
Một phần ấp 10, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 07/11/2025
17:00 07/11/2025
Một phần ấp 10, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 07/11/2025
17:00 07/11/2025
Một phần ấp 9, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 08/11/2025
17:00 08/11/2025
Một phần ấp Đông, Long Hưng và toàn bộ ấp Tây, Mỹ Điền, Hựu Lộc xã Long Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 09/11/2025
11:30 09/11/2025
Một phần: ấp 9 xã Cần Đước; ấp Nhà Thờ, Ao Gòn, Xóm Mới xã Tân Lân
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
13:30 09/11/2025
17:00 09/11/2025
Một phần: ấp Nhá Dài xã Tân Lân; ấp Long Mỹ, Tân Mỹ xã Mỹ Lệ
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
07:30 05/11/2025
11:30 05/11/2025
Trạm Cụm dân cư Kinh Hai Vụ – Một phần Ấp Hai Vụ, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Trạm Kinh Hai Vụ 4 – Một phần Ấp Hai Vụ, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/11/2025
11:30 06/11/2025
Trạm Kinh Cái Tôm Bắc – Một phần Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 06/11/2025
17:00 06/11/2025
Trạm Kinh Cái Tôm Nam – Một phần Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 07/11/2025
11:30 07/11/2025
Trạm Bờ Tây Kinh Quận 3 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 07/11/2025
17:00 07/11/2025
Trạm Bờ Tây Kinh Quận 4 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Huệ
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:00 04/11/2025
12:00 04/11/2025
Một phần ấp 2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 04/11/2025
12:00 04/11/2025
Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 04/11/2025
17:00 04/11/2025
Công Ty TNHH SX TM DV VOLE
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Một phần ấp 4, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 06/11/2025
12:00 06/11/2025
Một phần ấp Bình Phú, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 06/11/2025
17:00 06/11/2025
Một phần ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 07/11/2025
09:00 07/11/2025
HKD Mai Thị Men
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30 07/11/2025
10:30 07/11/2025
TSTL Đoàn Văn Kiệt
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
07:30 04/11/2025
11:30 04/11/2025
Một phần ấp 1, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh (T14 – Mỹ Quý Đông)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 04/11/2025
17:00 04/11/2025
Một phần ấp 1, xã Mỹ Quý, Nhánh rẽ Trù Mật
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/11/2025
11:30 05/11/2025
Một phần ấp 5, xã Mỹ Quý, Nhánh rẽ Ấp 5 xã Mỹ Quý Tây
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Một phần ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Quý, nhánh rẽ Giồng Sến
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 06/11/2025
17:00 06/11/2025
Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, TBA T10 – Nhánh rẽ Hòa Bình 2
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 06/11/2025
11:30 06/11/2025
Một phần ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ, trạm T145 tuyến 477 Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 06/11/2025
17:00 06/11/2025
Một phần ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ, trạm T155 tuyến 477
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 07/11/2025
09:30 07/11/2025
Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, trạm T102 tuyến 474
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 07/11/2025
11:30 07/11/2025
Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, TBA T9 Chợ La Cua
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 07/11/2025
11:30 07/11/2025
Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, Nr T46A Hòa Bình 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 07/11/2025
17:00 07/11/2025
Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:00 06/11/2025
08:45 06/11/2025
HKD Hà Văn Khá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 06/11/2025
09:45 06/11/2025
Nước Đá Hải Âu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 06/11/2025
11:45 06/11/2025
Công ty Thuận Hải Green
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 06/11/2025
11:45 06/11/2025
Xay xát Thuận Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 06/11/2025
14:30 06/11/2025
Trang Trại Lê Thị Minh Phương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 06/11/2025
17:00 06/11/2025
Công ty Ô Tô Hà Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:00 06/11/2025
11:30 06/11/2025
Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
Thời gian bắt đầu
Thời gian đóng điện
Địa điểm
Lý do
07:30 04/11
07:50 04/11
Hộ TSTL Thái Giản Thạch, ấp Hòa Phú 5, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 04/11
09:30 04/11
Một phần ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/11
08:20 04/11
Hộ TSTL Trần Thị Hồng Nga 1, ấp Hòa Phú 5, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 04/11
08:50 04/11
Hộ TSTL Nguyễn Văn Cư, ấp Hòa Phú 1, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 04/11
09:20 04/11
Hộ TSTL Nguyễn Thị Mót, ấp Hòa Phú 1, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 04/11
09:50 04/11
Hộ TSTL Nguyễn Văn Bé, ấp Hòa Phú 1, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45 04/11
11:15 04/11
Một phần ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 04/11
10:20 04/11
Hộ TSTL Văn Ngọc Hạo, ấp Hòa Phú 1, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 04/11
10:50 04/11
Hộ TSTL Trần Văn Chín, ấp 2, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 04/11
11:20 04/11
Hộ TSTL Lê Minh Dũng, ấp 3, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30 04/11
12:30 04/11
Một phần ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 04/11
13:50 04/11
Hộ TSTL Nguyễn Đình Bão, ấp 6, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 04/11
14:20 04/11
Hộ TSTL Võ Hoàng Lâm, ấp 6, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 04/11
15:00 04/11
Một phần ấp 3, 5, xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 04/11
14:50 04/11
Hộ TSTL Võ Thành Ngôn, ấp 6, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 04/11
16:00 04/11
Hộ CS Thu mua thanh long Tấn Phát, ấp 6, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 04/11
16:30 04/11
Một phần ấp 4, xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:20 04/11
16:50 04/11
Hộ TSTL Nguyễn Thị Minh Trang, ấp 6, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/11
07:50 05/11
Hộ TSTL Nguyễn Văn Tấn, ấp 2, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/11
08:20 05/11
Hộ TSTL Lê Thị Tuyết Hồng, ấp 6, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 05/11
08:50 05/11
Hộ TSTL Võ Văn Hữu, ấp 6, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 05/11
09:20 05/11
Hộ TSTL Trương Quốc Phương, ấp 7, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 05/11
11:30 05/11
Hộ TSTL Nguyễn Văn Dũng, TSTL Lê Văn Thương, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 05/11
09:50 05/11
Hộ TSTL Trương Văn Phong, ấp 7, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 05/11
10:20 05/11
Hộ TSTL Hồ Thị Yến, ấp 7, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 05/11
10:50 05/11
Hộ TSTL Lê Văn Mười, ấp 1, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 05/11
11:20 05/11
Hộ TSTL Lương Văn Trọng, ấp 1, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 05/11
13:50 05/11
Hộ TSTL Bùi Thị Chẳng, ấp 1, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 05/11
16:30 05/11
Hộ TSTL Trương Sơn Dược, TSTL Nguyễn Thanh Phong, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 05/11
14:20 05/11
Hộ TSTL Lại Tứ Đẳng, ấp 1, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 05/11
14:50 05/11
Hộ TSTL Đinh Văn Út, ấp 2, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 05/11
15:20 05/11
Hộ TSTL Nguyễn Thị Thiết, ấp 3, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 05/11
15:50 05/11
Hộ TSTL Nguyễn Thị Bé, ấp 3, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 05/11
16:20 05/11
Hộ TSTL Nguyễn Văn Đức, ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30 05/11
16:50 05/11
Hộ TSTL Nguyễn Văn Sâm, ấp 5, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/11
18:00 06/11
Một phần ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/11
07:50 06/11
Hộ TSTL Nguyễn Thị Mai, ấp 5, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/11
08:15 06/11
Một phần ấp Vĩnh Xuân B, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/11
08:20 06/11
Hộ TSTL Nguyễn Thị Diễm Thúy, ấp 5, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 06/11
08:50 06/11
Hộ TSTL Trần Thị Năm, ấp 3, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 06/11
09:15 06/11
Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 06/11
09:20 06/11
Hộ TSTL Nguyễn Văn Sâm, ấp 4, Xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 06/11
09:50 06/11
Hộ TSTL Nguyễn Văn Hùng, ấp 4, Xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
