Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11-16/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 11-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11-16/11/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
10:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần đường Bùi Thị Trường và một phần đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành. Công suất giảm 0.3MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Đường Kinh Tư Đấu, Phường Hòa Thành. Công suất giảm 0.15MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 11/11/2025
11:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hòa Thành. Công suất giảm 0.1MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 11/11/2025
12:30:00 ngày 11/11/2025
Nội bộ UBND Phường 7, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hòa Thành. Công suất giảm 0.045MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần đường Rạch Rập, Phường Lý Văn Lâm. Công suất giảm 0.03MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu vực cống Hòa Thành, khóm Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Phong, Phường Hòa Thành. Công suất giảm 0.5MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần đường Ngô Quyền, Khu LICOGI, Khu Dân Cư Phường 1, Phường 9, Khu Dân Cư Minh Thắng, Kinh Củi, đường Tạ Uyên, Phường An Xuyên. Công suất giảm 2.7MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần đường Rạch Rập, Phường Lý Văn Lâm. Công suất giảm 0.03MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Khu Tắc Vân Tân Thành, Phường Tân Thành. Công suất giảm 2.7MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 14/11/2025
15:00:00 ngày 14/11/2025
Nội bộ Ô Tô Nam Bình, Phường Lý Văn Lâm. Công suất giảm 0.16MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 14/11/2025
15:00:00 ngày 14/11/2025
Nội bộ Trạm Bơm số 29, Phường Lý Văn Lâm. Công suất giảm 0.075MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 14/11/2025
15:00:00 ngày 14/11/2025
Nội bộ Tol Hoa Sen, Phường An Xuyên. Công suất giảm 0.045MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
16:00:00 ngày 15/11/2025
Đường Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Trường, Trần Văn Bỉnh, Châu Văn Đặng, Bông Văn Dĩa, 30 tháng 04, 01 tháng 05, Nguyễn Du, Tôn Đức Thắng, 3 tháng 2, Danh Thị Tươi, Phạm Ngọc Thach, Lê Thị Riêng, Bà Triệu, Huyền Trân Công Chúa, Thoại Ngọc Hầu, Khu Cửa Ngõ Đông Bắc, Phường Tân Thành. Công suất giảm 7.5MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
16:00:00 ngày 15/11/2025
Đường Trần Hưng Đạo nối Dài, Quản Lộ Phụng Hiệp, đường Nguyễn Văn Lang, Phường Tân Thành. Công suất giảm 3.5MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/11/2025
16:00:00 ngày 16/11/2025
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tất Thành, một phần đường Hùng Vương, một phần đường An Dương Vương, đường Lạc Long Quân, đường Âu Cơ, đường Đoàn Thị Điểm, Lý Thường Kiệt, một phần đường Phan Bội Châu, Lê Đại Hành, đường Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Ngọc Sanh, Trần Văn Thời, Phường Tân Thành. Công suất giảm 8.5MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 12/11/2025
16:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 12/11/2025
16:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/11/2025
16:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần Ấp Bến Dựa, Xã Tam Giang, Tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 12/11/2025
15:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần Ấp Kinh Ba, Xã Tam Giang, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Khóm Hàng Vịnh, Ấp Xóm Lớn Ngoài, Xóm Lớn Trong, Xã Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 14/11/2025
15:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Ấp Bỏ Hủ, Xã Tam Giang, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/11/2025
15:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Ấp Bùi Mắc, Phòng Hộ, Xóm Mới, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 15/11/2025
15:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần Ấp Bùi Mắc, xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/11/2025
16:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần Khóm 1, Xã Năm Căn, một phần Ấp 3, Ấp 5, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 16/11/2025
15:30:00 ngày 16/11/2025
Một phần Ấp Nhà Hội, Xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 11/11/2025
15:30:00 ngày 11/11/2025
Ấp Cơi 6A, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 12/11/2025
15:30:00 ngày 12/11/2025
Ấp Sào Lưới A, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/11/2025
15:30:00 ngày 14/11/2025
Ấp Kinh Dớn, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/11/2025
15:30:00 ngày 14/11/2025
Áp Sào Lưới B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/11/2025
15:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 15/11/2025
15:30:00 ngày 15/11/2025
Ấp Cơi 6, Cơi 6A, ấp 1;2;3;4;5;6, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 15/11/2025
15:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần xã Khánh An, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần xã Khánh An, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần xã Khánh An, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
16:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
16:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Nguyễn Phích, một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
16:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/11/2025
16:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần xã Khánh Lâm và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Ấp Văn Luyện và một phần ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần ấp Tân Long, ấp Tân Long A, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 13/11/2025
09:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Ấp Khai Hoang, một phần ấp Bà Hính, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 14/11/2025
10:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Thuận Hòa C, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00:00 ngày 14/11/2025
12:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Thuận Hòa C, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
16:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, ấp Thành Vọng, ấp Trung Cang, xã Trần Phán; ấp Mương Điều, ấp Mương Đường, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 16/11/2025
14:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp 2, ấp 5, ấp Tân Long B xã Đầm Dơi; xã Tạ An Khương, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
09:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp Trời Mọc, ấp Tân Phú, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/11/2025
16:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp Trời Mọc, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Tắc Thủ, ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 14/11/2025
12:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp 1, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
15:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần khóm 1, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
16:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp 5, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 15/11/2025
12:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần khóm 1, ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 15/11/2025
12:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần khóm 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 15/11/2025
12:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/11/2025
16:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp Xóm Sở, ấp 2, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần Kênh Bào Láng, ấp Hưng Hiệp, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 11/11/2025
14:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần Kênh Nội Đồng, ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Cái Bát, ấp Kiến Vàng A, ấp So Đũa, ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
16:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Dân Quân, ấp Kiến Vàng B, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 15/11/2025
15:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Cống Đá, ấp Đường Cày, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/11/2025
10:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Xí Nghiệp, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/11/2025
10:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Ba Nhất, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 14/11/2025
12:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Ba Nhất, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 14/11/2025
12:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Kại Lá, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
15:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Xí Nghiệp, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
16:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Rạch Lùm, ấp Rạch Gốc B, ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Xẻo Lá, xã Phan Ngọc Hiển và một phần ấp Tân Tiến, ấp Ông Như, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
