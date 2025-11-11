Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11-16/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện dùng

Thứ ba, 09:18 11/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 11-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11-16/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11-16/11/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

10:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần đường Bùi Thị Trường và một phần đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành. Công suất giảm 0.3MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Đường Kinh Tư Đấu, Phường Hòa Thành. Công suất giảm 0.15MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 11/11/2025

11:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hòa Thành. Công suất giảm 0.1MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 11/11/2025

12:30:00 ngày 11/11/2025

Nội bộ UBND Phường 7, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hòa Thành. Công suất giảm 0.045MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần đường Rạch Rập, Phường Lý Văn Lâm. Công suất giảm 0.03MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần khu vực cống Hòa Thành, khóm Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Phong, Phường Hòa Thành. Công suất giảm 0.5MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần đường Ngô Quyền, Khu LICOGI, Khu Dân Cư Phường 1, Phường 9, Khu Dân Cư Minh Thắng, Kinh Củi, đường Tạ Uyên, Phường An Xuyên. Công suất giảm 2.7MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

16:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần đường Rạch Rập, Phường Lý Văn Lâm. Công suất giảm 0.03MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Khu Tắc Vân Tân Thành, Phường Tân Thành. Công suất giảm 2.7MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 14/11/2025

15:00:00 ngày 14/11/2025

Nội bộ Ô Tô Nam Bình, Phường Lý Văn Lâm. Công suất giảm 0.16MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 14/11/2025

15:00:00 ngày 14/11/2025

Nội bộ Trạm Bơm số 29, Phường Lý Văn Lâm. Công suất giảm 0.075MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 14/11/2025

15:00:00 ngày 14/11/2025

Nội bộ Tol Hoa Sen, Phường An Xuyên. Công suất giảm 0.045MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

16:00:00 ngày 15/11/2025

Đường Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Trường, Trần Văn Bỉnh, Châu Văn Đặng, Bông Văn Dĩa, 30 tháng 04, 01 tháng 05, Nguyễn Du, Tôn Đức Thắng, 3 tháng 2, Danh Thị Tươi, Phạm Ngọc Thach, Lê Thị Riêng, Bà Triệu, Huyền Trân Công Chúa, Thoại Ngọc Hầu, Khu Cửa Ngõ Đông Bắc, Phường Tân Thành. Công suất giảm 7.5MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

16:00:00 ngày 15/11/2025

Đường Trần Hưng Đạo nối Dài, Quản Lộ Phụng Hiệp, đường Nguyễn Văn Lang, Phường Tân Thành. Công suất giảm 3.5MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/11/2025

16:00:00 ngày 16/11/2025

Đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tất Thành, một phần đường Hùng Vương, một phần đường An Dương Vương, đường Lạc Long Quân, đường Âu Cơ, đường Đoàn Thị Điểm, Lý Thường Kiệt, một phần đường Phan Bội Châu, Lê Đại Hành, đường Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Ngọc Sanh, Trần Văn Thời, Phường Tân Thành. Công suất giảm 8.5MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 12/11/2025

16:30:00 ngày 12/11/2025

Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 12/11/2025

16:30:00 ngày 12/11/2025

Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/11/2025

16:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần Ấp Bến Dựa, Xã Tam Giang, Tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 12/11/2025

15:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần Ấp Kinh Ba, Xã Tam Giang, Tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần Khóm Hàng Vịnh, Ấp Xóm Lớn Ngoài, Xóm Lớn Trong, Xã Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 14/11/2025

15:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần Ấp Bỏ Hủ, Xã Tam Giang, Tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/11/2025

15:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần Ấp Bùi Mắc, Phòng Hộ, Xóm Mới, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 15/11/2025

15:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần Ấp Bùi Mắc, xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/11/2025

16:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần Khóm 1, Xã Năm Căn, một phần Ấp 3, Ấp 5, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 16/11/2025

15:30:00 ngày 16/11/2025

Một phần Ấp Nhà Hội, Xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 11/11/2025

15:30:00 ngày 11/11/2025

Ấp Cơi 6A, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 12/11/2025

15:30:00 ngày 12/11/2025

Ấp Sào Lưới A, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/11/2025

15:30:00 ngày 14/11/2025

Ấp Kinh Dớn, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/11/2025

15:30:00 ngày 14/11/2025

Áp Sào Lưới B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/11/2025

15:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 15/11/2025

15:30:00 ngày 15/11/2025

Ấp Cơi 6, Cơi 6A, ấp 1;2;3;4;5;6, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 15/11/2025

15:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

11:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần xã Khánh An, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần xã Khánh An, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

16:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần xã Khánh An, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

16:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

16:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Nguyễn Phích, một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

16:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/11/2025

16:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần xã Khánh Lâm và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Ấp Văn Luyện và một phần ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần ấp Tân Long, ấp Tân Long A, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 13/11/2025

09:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 13/11/2025

16:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Ấp Khai Hoang, một phần ấp Bà Hính, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 14/11/2025

10:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Thuận Hòa C, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:00:00 ngày 14/11/2025

12:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Thuận Hòa C, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

16:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, ấp Thành Vọng, ấp Trung Cang, xã Trần Phán; ấp Mương Điều, ấp Mương Đường, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 16/11/2025

14:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp 2, ấp 5, ấp Tân Long B xã Đầm Dơi; xã Tạ An Khương, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

09:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp Trời Mọc, ấp Tân Phú, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/11/2025

16:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp Trời Mọc, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

16:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

11:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Tắc Thủ, ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 14/11/2025

12:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp 1, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

15:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần khóm 1, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

16:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp 5, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 15/11/2025

12:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần khóm 1, ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 15/11/2025

12:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần khóm 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 15/11/2025

12:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/11/2025

16:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp Xóm Sở, ấp 2, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần Kênh Bào Láng, ấp Hưng Hiệp, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 11/11/2025

14:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần Kênh Nội Đồng, ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Cái Bát, ấp Kiến Vàng A, ấp So Đũa, ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

16:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Dân Quân, ấp Kiến Vàng B, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 15/11/2025

15:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Cống Đá, ấp Đường Cày, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/11/2025

10:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Xí Nghiệp, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/11/2025

10:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Ba Nhất, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 14/11/2025

12:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Ba Nhất, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 14/11/2025

12:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Kại Lá, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

15:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Xí Nghiệp, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

16:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Rạch Lùm, ấp Rạch Gốc B, ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Xẻo Lá, xã Phan Ngọc Hiển và một phần ấp Tân Tiến, ấp Ông Như, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùngLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7-9/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện cuối tuầnLịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7-9/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7-9/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7-9/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025: 3 ngày cuối tuần nhiều khu vực vẫn bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025: 3 ngày cuối tuần nhiều khu vực vẫn bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện cuối tuần

Cùng chuyên mục

Xe máy điện giá 19 triệu đồng đẹp hiện đại, pin khỏe 109 km, chống trộm GPS, rẻ hơn Vision, Wave Alpha sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe máy điện giá 19 triệu đồng đẹp hiện đại, pin khỏe 109 km, chống trộm GPS, rẻ hơn Vision, Wave Alpha sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 26 phút trước

GĐXH - Xe máy điện mới của Ấn Độ Numeros Motors đang gây chú ý nhờ giá chỉ 19 triệu đồng, pin di chuyển 109km và loạt công nghệ thông minh vượt tầm giá.

SUV hạng A Hyundai Venue giá 204 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 ở Việt Nam có giá bao nhiêu?

SUV hạng A Hyundai Venue giá 204 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 ở Việt Nam có giá bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - SUV hạng A của Hyundai giá bán rẻ hơn nhiều so với Hyundai Grand i10 và Kia Morning dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng và chiếm lĩnh thị phần từ tay các đối thủ.

Giá xe Mazda CX-5 giảm sốc, thấp chưa từng có, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt

Giá xe Mazda CX-5 giảm sốc, thấp chưa từng có, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá xe Mazda CX-5 lăn bánh mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C bởi ưu đãi lớn, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 10/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 10/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 10/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

SUV hạng B ví như Honda City giá 395 triệu đồng, rẻ như hatchback xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10

SUV hạng B ví như Honda City giá 395 triệu đồng, rẻ như hatchback xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - ‘Honda City phiên bản SUV’ thuộc phân khúc gầm cao cỡ B với tầm tiền ngang ngửa các mẫu xe hạng A là Kia Morning và Hyundai Grand i10, khách hàng đã có thể sở hữu.

Những rủi ro rình rập khi mua bán nhà đất: Góc nhìn từ môi giới kinh nghiệm lâu năm

Những rủi ro rình rập khi mua bán nhà đất: Góc nhìn từ môi giới kinh nghiệm lâu năm

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Thị trường bất động sản biến động khiến việc mua bán nhà đất tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.Theo môi giới có kinh nghiệm nhiều năm, phần lớn tranh chấp phát sinh do người mua và cả người bán thiếu hiểu biết. Nhiều giao dịch đổ vỡ chỉ vì không được tư vấn đúng ngay từ đầu.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Cúp điện nhiều tiếng trong ngày một số khu vực để bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Cúp điện nhiều tiếng trong ngày một số khu vực để bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (10/11) ghi nhận đà hồi phục tích cực, theo xu hướng tăng của thị trường quốc tế. Nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán ra lên vùng 51 triệu đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây.

Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?

Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC mở đầu phiên tăng mạnh tới 1,2 triệu đồng/lượng, lên sát 150 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc có giá khởi điểm rẻ ngang Wave Alpha mà trang bị cực ‘đỉnh’ khiến Honda Vision khó có thể đối đầu.

Ô tô gầm cao SUV hạng C giá 250 triệu đồng động cơ mạnh mẽ, ngoại hình thể thao đẹp như Mazda CX-3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đã xuất hiện

Ô tô gầm cao SUV hạng C giá 250 triệu đồng động cơ mạnh mẽ, ngoại hình thể thao đẹp như Mazda CX-3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đã xuất hiện

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, có cả Smartkey và ABS, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, có cả Smartkey và ABS, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Giá cả thị trường
Giá xe Honda Vision giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, áp đảo doanh số LEAD và SH Mode vì rẻ, nhường chỗ cho Vision 2026

Giá xe Honda Vision giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, áp đảo doanh số LEAD và SH Mode vì rẻ, nhường chỗ cho Vision 2026

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top