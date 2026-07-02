Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/7/2026: Cúp điện cả ngày khu Tân Thành, Cái Nước, Năm Căn, Đầm Dơi, Thới Bình,… để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 2 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/7/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh và khóm Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Trung phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lý Bôn, phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Đường Quốc Lộ 1A, phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 14:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kinh Mới khóm 4, phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Đường Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Hoa Lư phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Du, Ngô Gia Tự, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Việt Khái, Khu C 1, Tôn Đức Thắng, Lê Công Nhân, Trần Hưng Đao, 3 Tháng 2, danh Thị Tươi, Lê Hoàng Thá, Nguyễn Đình Thi, Lê Hoàng Thá, Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, Huyền Trân Công Chúa, Thoại Ngọc Hầu, Khu Đông Bắc, Dương Thị Cẩm Vân, Trần Nguyễn Đán, một phần đường Danh Thị Tươi, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Nước
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ và xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 00:27:00 ngày 02/07/2026 đến 02:25:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/07/2026 đến 12:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Trong, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lung Ngang, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/07/2026 đến 13:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Ấp 9, xả Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 15:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Trần Văn Thời, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm, xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Khai Hoang vàm xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trung Cang, Công Điền, Nghị Nguyệt, Bờ Đập xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Tân Tiến, một phần ấp Tân Lợi xã Tạ An Khương, một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Trần phán, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/07/2026 đến 12:30:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/07/2026 đến 15:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Trần phán, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:30:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Thẻ, Tràm Thẻ Đông, Nhà Máy A, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 17 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 17 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thới Bình, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tapasa 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Sở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/07/2026 đến 13:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/07/2026 đến 12:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:30:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Lá, ấp Tắc Biển, ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Đồng Khởi, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Mắm, ấp Dinh Hạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/07/2026 đến 15:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đường Kéo, ấp Đường dây, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xưởng Tiện, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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