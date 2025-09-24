Mới nhất
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 24-28/9/2025: Tân Thành, Hưng Mỹ, Năm Căn và nhiều khu dân cư bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Thứ tư, 09:49 24/09/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 24-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 24-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 24-28/9/2025: Tân Thành, Hưng Mỹ, Năm Căn và nhiều khu dân cư bị cúp điện để sửa chữa lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 24-28/9/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

11:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần đường Lý Văn Lâm từ Kinh 16 đến NĐ Quốc Doanh 2, Một phần đường Nguyễn Trãi Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.63MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

15:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần đường Nguyễn Văn Lang Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 24/09/2025

14:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần đường Kinh Lệ Huyền Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần đường Nguyễn Văn Lang Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:00:00 ngày 25/09/2025

13:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần đường Hùng Vương và một phần đường Phan Bội Châu Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.32MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Đường Bà Đệ khóm 28 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.178MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 26/09/2025

09:00:00 ngày 26/09/2025

Nội bộ Viễn Thông Cà Mau đường Trần Hưng Đạo Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.06MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 26/09/2025

10:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần đường Quang Trung Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.17MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 26/09/2025

11:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần đường Nguyễn Trãi Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.29MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 26/09/2025

13:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần đường Kinh Nàng Huy Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.035MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

09:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.18MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 27/09/2025

11:00:00 ngày 27/09/2025

Nội bộ Tòa nhà Viettel và nội bộ bảo hiểm xã hội tỉnh Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.57MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/09/2025

16:00:00 ngày 28/09/2025

Đường Kinh ấp 2 (củ) khóm 26 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.63MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần xã Cái Nước tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng, xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Cái Nước tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Cái Nước, xã Tân Hưng, xã Quách Phẩm và toàn bộ xã Trần Phán tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Lương Thế Trân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 24/09/2025

14:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần ấp 3, ấp 5, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Năm Căn, toàn bộ xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Năm Căn, xã Đất Mới, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Năm Căn, toàn bộ xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 24/09/2025

15:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp 12; 12B, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 25/09/2025

15:30:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp Vồ Dơi xã Đá Bạc; Ấp Minh Hà B xã Khánh Bình; Ấp 4, ấp 5, ấp 6 xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 25/09/2025

15:30:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp 5 xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 26/09/2025

15:30:00 ngày 26/09/2025

Ấp Tân Hòa, Tân Phú, một phần ấp 5 xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 27/09/2025

15:30:00 ngày 27/09/2025

Một phần xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 28/09/2025

15:30:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần các ấp 05, 06, 17, 18, 19 xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.4 Mw

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 8, 9, 10, 12 xã Khánh An, ấp Vồ Dơi xã Trần Hợi và toàn bộ xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1 Mw

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1 Mw

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 28/09/2025

16:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Nguyễn Phích, xã U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2.5 Mw

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 24/09/2025

15:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Tân Long B, ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 24/09/2025

12:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp Tân Long A, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 24/09/2025

10:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp Chà Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 24/09/2025

09:30:00 ngày 24/09/2025

Trạm NTCN Trần Hoàng Giao, ấp Thuận Lợi, xã Tân Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Văn Luyện và một phần ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần ấp Tân Hiệp Lợi A, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 24/09/2025

11:00:00 ngày 24/09/2025

Trạm NTCN Trần Văn Toàn, ấp Thuận Lợi, xã Tân Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 24/09/2025

12:30:00 ngày 24/09/2025

Trạm NTCN Trương Văn Tiền, ấp Thuận Lợi, xã Tân Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/09/2025

14:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Chà Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/09/2025

14:00:00 ngày 24/09/2025

Trạm NTCN Nguyễn Việt Khái, ấp Thuận Lợi A, xã Tân Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/09/2025

14:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp Chà Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 24/09/2025

15:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Chà Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 24/09/2025

15:30:00 ngày 24/09/2025

Trạm NTCN Nguyễn Văn Loa, ấp Thuận Hòa B, xã Tân Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Chà Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Chà Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Trạm NTCN Lê Út Hiền, ấp Thuận Lợi A, xã Tân Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 25/09/2025

12:30:00 ngày 25/09/2025

Ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Tân An Ninh, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 25/09/2025

09:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Bờ Đập, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 25/09/2025

10:30:00 ngày 25/09/2025

Ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 25/09/2025

09:30:00 ngày 25/09/2025

Trạm NTCN Dương Ngọc Hạnh, ấp Thuận Hòa, xã Tân Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 25/09/2025

12:30:00 ngày 25/09/2025

Ấp Bờ Đập, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 25/09/2025

11:00:00 ngày 25/09/2025

Trạm NTCN Trần Rô Y, ấp Tân Bình, xã Tân Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 25/09/2025

12:30:00 ngày 25/09/2025

Trạm NTCN Nguyễn Văn Khởi, ấp Thuận Hòa, xã Tân Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Bờ Đập, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

14:00:00 ngày 25/09/2025

Trạm NTCN Nguyễn Văn Út, ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 25/09/2025

15:30:00 ngày 25/09/2025

Trạm NTCN Đỗ Thanh Hải, ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Trạm NTCN Đặng Văn Oanh, ấp Tân Thành Lập, xã Tân Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Tiến; một phần ấp Bàu Sen, ấp Tân Phú, ấp Tân Hiệp, ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 26/09/2025

10:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 26/09/2025

11:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Khai Hoang, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 26/09/2025

11:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Khai Hoang, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Ấp Kênh Giữa, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Đầm Dơi, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Đầm Dơi, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Khách hàng trạm T1A Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần ấp Huỳnh Nuôi, ấp Sông Cái, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Khách hàng trạm Tân Lộc 2, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Quyền Thiện, ấp Nguyễn Tòng, ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Khách hàng trạm T8 Tân Phú, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

15:00:00 ngày 25/09/2025

Khách hàng trạm Xóm Giữa A, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 5 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 7,8,9,10, ấp Tapasa, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

09:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 1,2,3 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 27/09/2025

11:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 27/09/2025

13:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 1,2,3 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần xã Phú Mỹ, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Nguyễn Quyền; ấp So Đũa, ấp Kinh Năm, ấp Vịnh Nước Sôi, ấp Bà Khuê, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Tân Ân và xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Phan Ngọc Hiển, xã Tân Ân, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Phan Ngọc Hiển, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

