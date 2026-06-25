Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 25 - 28/6/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ bị mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 25 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 25 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 25 - 28/6/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phần khóm Xóm Chùa - phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 13:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Hòa Trung và một phần khóm Hòa Nam phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/06/2026 đến 15:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Kinh 9 Diên, khóm Thạnh Điền phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Nguyễn Ngọc Sanh, Trần Văn Bỉnh, Châu Văn Đặng, Đường 30/04 Đường Trần Văn Thời, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khóm Xóm Lung- Ba Dinh, Khóm 8, Khóm 10, Khóm Xóm Chùa, Khóm Bùng Binh, Khóm Cái Nai - Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 14:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Dân Cư Tài Lộc, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Nước
KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nẩy, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trại Lưới B, ấp Phòng Hộ, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Một phần ấp Thời Hưng, ấp Kinh Tám, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ông Tự, Lung Thuộc, Đường Cuốc, Cái Bát xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An, Khánh Bình, một phần xã Đá Bạc tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/06/2026 đến 12:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Xã Thới Bình, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 7, 8 xã Tân Lộc, ấp 11 xã Thới Bình tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Gổ, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Miễu xã Tân Lộc và ấp 11 xã Thới Bình tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Tân Lộc tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thới Bình tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 12:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỹ, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Tân
Không có lịch giảm, ngừng cung cấp điện từ ngày 25 – 28/6/2026.
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Không có lịch giảm, ngừng cung cấp điện từ ngày 25 – 28/6/2026.
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