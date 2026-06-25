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Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25 - 28/6/2026: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khách hàng để phục vụ sửa chữa

Thứ năm, 08:41 25/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 25 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 25 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25 - 28/6/2026: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khách hàng để phục vụ sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 25 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết


KHU VỰC: Nhánh rẽ khách hàng Hill Villas, nhánh Biệt thự Mũi Né thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/06/2026 đến 15:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Thông, Ung Chiếm, Hàn Mặc Tử thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp, DT 715, Hồ Quang Cảnh khu vực thôn Thiện Trung, Thiện Hoà, Thiện Sơn, Thiện An, Thiện Bình thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/06/2026 đến 14:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ khách hàng Dịch vụ Thiên Phát, Viet tell Bình Thuận thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/06/2026 đến 13:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tuy Phong


KHU VỰC: Khu du lịch Chùa Cổ Thạch, thôn 1 Bình Thạnh- xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Vĩnh Sơn , Vĩnh Hải, Vĩnh, Tiến, Vĩnh Hưng- xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn 14 Liên Hương, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 12:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn 5, 6 Liên Hương- xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn 6 Liên Hương, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 10:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Linh


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Võ Xu 1, 2, 3, thôn Vũ Hòa 1, 2, 3, 4, 5, 6- xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hàm Tân


KHU VỰC: Mất điện đường Quốc lộ 55 từ dốc 12 đến Ngã ba 46 - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 12:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện thôn Cô Kiều, thôn Phò Trì, thôn 1 thôn 2, thôn 3, thôn 4 - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện La Gi


KHU VỰC: Khu phố Thanh Linh, khu phố Phước Linh, khu phố Cam Bình, khu phố Mũi Đá - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu dân cư Ba Đăng - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Thành - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Võ Thị Sáu - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Võ Thị Sáu - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Thống Nhất, đường Hòa Bình, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Hoàng Hoa Thám, đường Nguyễn Ngọc Kỳ, đường Cô Giang, đường Trần Bình Trọng, đường Bến Chương Dương, đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 11:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc


KHU VỰC: Một phần Khu phố Đại Thiện, Phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 15:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu vực thôn Ninh Thuận - xã Hàm Liêm -Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu phố Đại Thiện, Phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu vực thôn Ninh Thuận - Xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Đaguri, Xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 12:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Giáo, xã Hàm Thuận và một phần các thôn: Hội Nhơn, An Phú, thôn 6, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn 3, Thôn 4, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Giáo, thôn Ma Lâm, thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 12:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam


KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm, một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 06:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn 3 Hàm Cần, Thôn 1 Mỹ Thạnh, Thôn 2 Mỹ Thạnh, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Văn Kê, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Đằng Thành xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/06/2026 đến 09:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm, một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/06/2026 đến 14:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/06/2026 đến 14:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/06/2026 đến 16:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/06/2026 đến 16:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bắc Bình


KHU VỰC: Thôn Thái Thành, xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: thôn Tân Bình , Thôn Tân Sơn, thôn Thanh Bình , Tân Hòa, Xã Lương Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Sông Khiêng - , Nhì Phí , Tiến Đạt , Tiến Thành - Xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Trí Thái, Mai Lãnh, xã Hồng Thái,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: thôn 1, Bình Nghĩa, Bình Sơn,Bình Nhơn xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Ka Líp, Bon Thóp, Ta Moon, xã Phan Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Lương Đông, Thôn Lương Tây, Lương Trung; Lương Nam, Lương Bắc, Bắc Sơn, Lương Hòa, Tân Hòa, Thanh Bình, xã Lương Sơn;Thôn Thái Thuận, Châu Hanh, Thái Hiệp, xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tánh Linh


KHU VỰC: Mất điện Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và một phần Thôn 7 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/06/2026 đến 16:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25 - 28/6/2026: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khách hàng để phục vụ sửa chữa - Ảnh 2.Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23 - 28/6/2026: Sẽ cúp điện từ 6h đến 18h nhiều khu dân cư

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

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