Lịch cúp điện Cần Thơ từ 2 - 8/12/2024: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

06/12/2024 07:30:00

06/12/2024 08:00:00

Mất điện 1 phần các khu vực: - KV Hòa An, KV Hòa An A, KV Hòa Long A, KV Tân Hòa, KV Thới Hòa E, P. Thới Hòa, - KV Thới Hòa, KV Thới Hòa C, KV Thới Bình A, KV Thới Phong, KV Thới Thuận, KV Thới Thạnh A, KV Thới Trinh C, Thới Trinh B, P. Thới An, - KV Thới Thạnh Đông, P. Thới Long +Ấp Thới Hòa, Thới Hòa B, Thới Hòa C - Xã Thới Thạnh - Huyện Thới Lai + Khu 1 khu 2; khu 3; Khu 4, khu 5, khu 7 Viện Lúa ĐBSCL, Xã Tân Thạnh, Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ + Khu vực: Hòa An Hòa Thạnh, Hòa Thạnh A, Hòa Thạnh B, KV Hòa Long, KV Hòa Long A, KV Hòa Thạnh B, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn + Khu vực: Thới Hòa C, Thới Hưng, P. Long Hưng + Một phần Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ