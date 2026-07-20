Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 20 - 26/7/2026: Sẽ cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

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Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 20 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 20 - 26/7/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: Một phần KP Tân Xuân 1 p. Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 16:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân Phú 1 phường Bình Phước tp Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 16:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Phú 1, 2, 3 xã Thuận Lợi thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KP Tân Bình 2 phường Bình Phường tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tiến Thành 2 phường Đồng Xoài tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa xã Thuận Lợi, tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa xã Thuận Lợi, tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: TBA Song Hỷ phường Phước Long, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 08:45:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Tiến Đông phường Phước Long, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/07/2026 đến 10:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Tuấn Thịnh phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/07/2026 đến 10:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Sơn Phương phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Nguyễn Văn Phước phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 14:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Nga A xã Bình Tân, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/07/2026 đến 15:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Trần Thị Xuân xã Bình Tân, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đăng





KHU VỰC: Một phần của xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thọ Sơn Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/07/2026 đến 14:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần của xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng Công ty TNHH Xây dựng TM DV Đức Lộc xã Nghĩa Trung Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 12:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng HKD Linh Thị Oanh xã Bù Đăng Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Riềng





KHU VỰC: - Thôn Long Tân 3 thuộc xã Long Hà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần thôn Phú Nguyên thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 15:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Lợithuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần thôn Long Hưng 8 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần thôn Phú Vinh thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 15:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần thôn Phú Vinh thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chơn Thành





KHU VỰC: Một phần khu phố 8, khu phố Thành Tâm 2 phường Chơn Thành Chơn Thành Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 3A, khu phố 3B, khu phố 4, khu phố 5, khu phố 6, khu phố 9, khu phố 10 phường Minh Hưng thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:25:00 ngày 20/07/2026 đến 09:14:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Vi phạm hành lang - Động vật





KHU VỰC: Một phần ấp Minh Lập 5, Minh Lập 7 thuộc xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/07/2026 đến 13:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 6, khu phố 7 phường Chơn Thành Chơn Thành Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Rada 17- Khu phố 6 phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Liên Đoàn Lao Động tỉnh Bình Phước - TT Văn Hóa Thể Thao - Khu phố Thành Tâm 1 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.

Lịch cúp điện Lộc Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.

Lịch cúp điện Bù Đốp





KHU VỰC: Một phần ấp 13, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 20/07/2026 đến 09:35:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 13, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 20/07/2026 đến 10:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 14, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 20/07/2026 đến 11:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/07/2026 đến 14:20:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/07/2026 đến 15:20:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Điện Ảnh , xã Hưng Phước, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/07/2026 đến 16:20:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tiến, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Xuân, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Xuân, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Xuân, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Tiến 1, Thôn Bù Tam, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Sơn, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đồng Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26/7/2026.

Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: 1 phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 12:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn 2, thôn 10 xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:25:00 ngày 22/07/2026 đến 07:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn 2, thôn 10 xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: thôn 2, thôn 10 xã Đăk Ơ, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:55:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 1 phần thôn Bình Đức, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hớn Quản





KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng (các Ấp: Hưng Lập A, Hưng Lập B, Hưng Yên, Hưng Phát, Lòng Hồ, Sở Xiêm, Sóc Ruộng, Sóc Quả, Đông Hồ), một phần xã Tân Quan ( các Ấp: Núi Gió, Quản Lợi A, Quản Lợi B, Phú Miêng, Sóc Trào A, Sóc Trào B, Hưng Thạnh, Sóc Lếch )- TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 26//7/2026.