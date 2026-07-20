Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 20 - 26/7/2026: Một loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 20 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 20 - 26/7/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/07/2026 đến 12:30:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Long Thạnh, xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/07/2026 đến 12:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/07/2026 đến 12:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố 3A, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố Long Hòa A , phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 12:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố 1,2, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tri Phương, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu nhà ở Vincom và khu thương mại Vincom
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/07/2026 đến 14:30:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần đường Nguyễn Huệ, Lê Thị Phỉ, Trưng Trắc, Phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 10:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Tỉnh Lộ 879 thuộc Khu Phố Long Hòa A, Long Hòa B, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 13:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước 2, Tân Phước 3, Tân Phước 4, Tân Phước 5, Tân Phước 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/07/2026 đến 18:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Lức, Tân Tây 1, Tân Tây 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước 4, Tân Phước 5 xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/07/2026 đến 18:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước 3, Tân Phước 5, Tân Phước 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/07/2026 đến 18:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước 1, Tân Phước 4, Tân Phước 6, Tân Phước 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 3,ấp 4, ấp 5 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch, Lò Gạch 1, Lò Gạch 2, Hiệp Trị, Ruộng Cạn Xã Tân Hòa; ấp Xóm Gò xã Gò Công Đông; ấp Gò Me, Xóm Đen Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Trạm khách hàng Coopmart , phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Sơn Qui B, phường Go Công
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 26/7/2026.
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 14:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Long Quới xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ninh xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Chánh Đông, Bình Hòa B xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố, Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi, Láng Biển, Bà Bèo phường Mỹ Phước Tây và một phần ấp Mỹ Phú xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 26/7/2026.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thành xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/07/2026 đến 18:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thành, xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/07/2026 đến 18:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc Trung, Hòa Thành xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/07/2026 đến 18:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thành xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 18:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hưng Hạ, Bình Hưng Thượng, xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ninh, xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tỉnh, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Điền Mỹ, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Toàn các ấp Thạnh Hoà, Long Thuận A, Long Thuận B xã Long Hưng. - Một phần ấp Thới xã Long Định, ấp Vĩnh Bình xã Vĩnh Kim.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Cửu Hòa, Ngãi Thuận, Ngãi Lợi, Thân Đạo xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp Tân Thuận, Tân Thới xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Một phần Kinh Phèn xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Kinh Kho xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Bà Đưa xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Nguyễn Kế Thanh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Hà Ngọc Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hảng trạm Phạm Thị Thu Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hảng trạm Châu Thị Của
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Trần Thị Thu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thanh Hưng, Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Văn Một
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Văn Toàn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Quốc Hưng 1
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Thanh Liêm
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Trần Hoàng Non
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Trần Văn Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Phạm Tấn Phát
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Phạm Văn Nhiên
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Phạm Thanh Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Hoàng Nam
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Phan Quốc Huy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lê Khắc Dzu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng:Dương Văn Sành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Phạm Văn Chưởng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng:Trần Văn Hai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Thảo
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Đặng Thị Huệ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Đoàn Thị Diễm Loan
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Phạm Văn Ba
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Ngô Minh Tuấn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Phan Văn Tín
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Thanh Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Văn Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lý Thị Thiên Hương (Lý Thị Phương Lan)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Trần Thị Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Bùi Việt Hùng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Hạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Phạm Thị Tuyết Mai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Chung Văn Trọn (Nguyễn Thanh Thương)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Thùy Linh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Võ Văn Bay
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Huỳnh Thị Phượng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lê Quang Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Võ Thị Hồng Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Phạm Văn Vân (Cao Văn Hải )
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Huỳnh Văn Khôi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Trần Kim Thoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Thành Danh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lê Thanh Sơn ( Điêu Thị Kim Loan )
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Phan Văn Quân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Minh Hùng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng:Trương Hoàng Phú
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng:Đoàn Thị Ngọc Dung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng:Đào Thị Vân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Phú
KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lược, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Hoa, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hảo, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Điền, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Mỹ Quới, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp. - Một phần ấp Mỹ Tường A, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Khu Phố, ấp Hòa Phú, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp