Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 - 12/7/2026: Số lượng khách hàng bị mất điện tăng cao

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Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 9 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần khóm 8, 9, 10, Bình Định, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường kinh 26 tháng 03 phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu khóm 7, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường kinh 26 tháng 03 phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Rạch Râp phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Rạch Râp phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Đô Thị Tài Lộc phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Rạch Râp phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Rạch Râp khóm Xóm Lớn phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 10:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Chín Diên, lộ Thạnh Điền khóm Thạnh Điền, khóm Chánh phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh và khóm Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Trung - Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh Lung Sen Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Rạch Râp khóm Xóm Lớn phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/07/2026 đến 11:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/07/2026 đến 12:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/07/2026 đến 13:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 11/07/2026 đến 14:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nước





KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Cái Nước, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/07/2026 đến 13:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trại Lưới B, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/07/2026 đến 13:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Một phần ấp 10A, 10B, 10C xã Trần Văn Thời, tỉnh cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Trần Hữu Thanh, ấp 6 xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thời Hưng, ấp Kinh Tám xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Thành, Tân Lập, Tân Lợi, Đất Cháy, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Vàm Xáng, Thị Kẹo, Rẩy Mới, Tân Thuận, một phần ấp Tân Hòa, Tân Phú, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 06, 07 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 05 xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Một phần xã ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/07/2026 đến 12:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/07/2026 đến 12:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã ấp Tân Điền xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Tân Tiến, một phần ấp Tân Lợi xã Tạ An Khương, một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã ấp Hiệp Hải, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/07/2026 đến 12:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã ấp Hiệp Hải, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Một phần ấp Tapasa 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Một phần ấp 10, ấp trí Lực. Ấp 9 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Một phần ấp 11 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 11:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 12:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đất Sét và ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Cái Đôi Nhỏ B, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 12:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Như, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Ông Định, ấp Đồng Khởi, ấp Tân Lập, ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Xép, ấp Cái Hoảng, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện