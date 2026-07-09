Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 - 12/7/2026: Số lượng khách hàng bị mất điện tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 9 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 - 12/7/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phần khóm 8, 9, 10, Bình Định, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường kinh 26 tháng 03 phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu khóm 7, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường kinh 26 tháng 03 phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Râp phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Râp phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Đô Thị Tài Lộc phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Râp phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Râp khóm Xóm Lớn phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 10:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Kinh Chín Diên, lộ Thạnh Điền khóm Thạnh Điền, khóm Chánh phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh và khóm Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Trung - Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Kinh Lung Sen Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Râp khóm Xóm Lớn phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/07/2026 đến 11:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/07/2026 đến 12:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/07/2026 đến 13:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 11/07/2026 đến 14:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nước
KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Cái Nước, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:30:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/07/2026 đến 13:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trại Lưới B, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/07/2026 đến 13:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Một phần ấp 10A, 10B, 10C xã Trần Văn Thời, tỉnh cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Trần Hữu Thanh, ấp 6 xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thời Hưng, ấp Kinh Tám xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Thành, Tân Lập, Tân Lợi, Đất Cháy, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Vàm Xáng, Thị Kẹo, Rẩy Mới, Tân Thuận, một phần ấp Tân Hòa, Tân Phú, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 06, 07 xã Khánh An tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 05 xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần xã ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/07/2026 đến 12:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/07/2026 đến 12:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã ấp Tân Điền xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Tân Tiến, một phần ấp Tân Lợi xã Tạ An Khương, một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã ấp Hiệp Hải, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/07/2026 đến 12:30:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã ấp Hiệp Hải, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Một phần ấp Tapasa 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Một phần ấp 10, ấp trí Lực. Ấp 9 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Một phần ấp 11 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 11:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 12:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đất Sét và ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Cái Đôi Nhỏ B, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 12:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Như, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Ông Định, ấp Đồng Khởi, ấp Tân Lập, ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Xép, ấp Cái Hoảng, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao?Giá cả thị trường - 59 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn trơn các thương hiệu gần như vẫn giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua trong khi giá thế giới có dấu hiệu khởi sắc.
Giá bạc hôm nay 9/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bốc hơi gần 2 triệu đồng/kg so với giá bán sáng quaGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 9/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 60 triệu đồng/kg.
Tỷ giá USD hôm nay 9/7: Đồng Đô la Mỹ thị trường chợ đen chững giáGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 9/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/7/2026: Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Thông tin mới nhất về xăng E10 sau hơn 1 tháng sử dụng trên toàn quốcSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Sau hơn 1 tháng triển khai sử dụng xăng sinh học trên phạm vi cả nước, lượng tiêu thụ xăng E10 đã tăng đáng kể và môi trường có những tín hiệu thay đổi tích cực.
Theo dòng Cổ Chiên: Từ dòng sông mở cõi đến cách đô thị viết tiếp tương laiSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
Tại Vĩnh Long, có một dòng sông đặc biệt mang tên Cổ Chiên. Hơn ba thế kỷ qua, dòng sông ấy đã mở lối cho những lớp lưu dân xuôi về phương Nam, bồi đắp nên Long Hồ - vùng đất từng là trung tâm của miền Tây Nam Bộ, nuôi dưỡng những làng nghề trứ danh, những bậc hiền tài và một truyền thống văn hóa đặc sắc.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 8/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Vì sao giá lăn bánh Honda City giảm sốc, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ trong tháng 7/2026 giúp rẻ hơn cả xe hạng A Hyundai Grand i10.
Bất động sản nửa cuối năm 2026 có phải là kênh đầu tư hấp dẫn?Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Theo đánh giá của các chuyên giá bất động sản, thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 đang có dấu hiệu chững lại, duy trì mức độ an toàn, ổn định. Đây cũng là giai đoạn có sự phân hóa rõ rệt, nhà đầu tư vẫn có nhiều ưu đãi.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Cúp điện từ 6h đến 17h nhiều hộ dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Bảo Tín Minh Châu thông báo nóng tới toàn bộ khách hàng liên quan đến việc mua bán vàngBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo khách hàng tuyệt đối cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng, đặc biệt là giao dịch qua mạng.