Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Cúp điện từ 10 – 12 hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 8 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 8 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 8 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần khu đô thị Phú Cường P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 10:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần khu đô thị Phú Cường P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 20:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu đô thị Tây Bắc, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 18:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu Đô thị Tây Bắc, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 18:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Hòa Thuận 1, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thạnh Bình, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Tiến, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa An, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KP Minh Long, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Minh Phong, Vĩnh Đằng, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KP Minh Thành, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Kênh 9, ấp Thạnh Tây, ấp Thạnh Đông và một phần Kênh 600 thuộc ấp Đông Lộc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/07/2026 đến 18:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KDC Đông Tiến, kênh Đầu Ngàn (giữa kênh Đông Bình và Kênh 10), kênh Đập Nước và một phần Kênh 600 thuộc ấp Kinh 9.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/07/2026 đến 18:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kênh 2B (trạm Kênh 2-9).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phát B (trạm Kênh A-7).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Dọc quốc lộ 80 (từ ngã ba Cây bàng đến chợ Thuận yên), Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà mày Bột cá ấp Ngã tư xã Thuận yên cũ, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 18:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Tô Châu, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 18:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: Bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ gần bến đò Nam Thái cũ đến giáp ranh ấp Số 8 xã Sơn Kiên gồm từ tổ 1 đến tổ 3 ấp Đầu Doi & từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh 3000 gồm tổ 12 ấp Đầu Doi xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 11:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ đan bờ đông kinh Vàm Răng gồm tổ 11 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ tổ 11 đến tổ 13 ấp Tà Lóc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực bờ tây kinh 283, 2 bên kinh 200 & kinh 285 gồm từ tổ 17 đến tổ 18 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 13:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm tổ 13, tổ 14 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, từ Trường Lái xe xã Sơn Kiên đến cầu Tà Manh, gồm Chi nhánh Công Ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang( Xí nghiệp Chế biến lương thực XNK Sơn Thuận) dọc 2 bên lộ đan Kinh Sóc, dọc 2 bên kinh Cây Gòn, dọc 2 bên kinh Tà Hem, dọc 2 bên kinh Tà Lúa, dọc 2 bên kinh Quảng Thống, dọc 2 bên kinh Đường Trâu, dọc 2 bên kinh Ba Thê và các kinh ngang gồm từ tổ 1 đến tổ 2, từ tổ 11 đến tổ 13 ấp Tà Lóc, từ tổ 1 đến tổ 7, từ tổ 17 đến tổ 22 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên, và toàn bộ ấp Sơn Tiến, ấp Mỹ Hòa, ấp Tà Lúa, ấp Thị Tứ, ấp Thành Công, ấp Sơn Thịnh, ấp Mỹ Phú, ấp Sơn Thuận, ấp Cản Đất, ấp Nguyễn Văn Hanh, ấp Mỹ Tân, ấp Hiệp Tân, ấp Hiệp Lợi, ấp Hiệp Bình, ấp Hiệp Trung, ấp Hiệp Thành, ấp Hiệp Hòa, tổ 11, tổ 12 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ tổ 11 đến tổ 13 ấp Tà Lóc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần ấp 10 Biển , xã Tân Thạnh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 12:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Lá , xã Tân Thạnh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 10 Biển , xã Tân Thạnh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thành Phụng , xã An Minh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Bình , xã An Minh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Bình , xã An Minh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kim Qui A 1 , một phần ao61 Cây Gỏ , xã Vân Khánh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Gỏ , xã Vân Khánh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 10:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Gỏ , xã Vân Khánh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kim Qui A 1 , xã Vân Khánh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Gỏ , xã Vân Khánh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/07/2026 đến 14:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kim Qui A 1 , xã Vân Khánh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kim Quy A , xã Vân Khánh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kim Quy A , xã Vân Khánh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 11:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kim Quy A , xã Vân Khánh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 11/07/2026 đến 13:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kim Quy A , xã Vân Khánh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kim Quy A , xã Vân Khánh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố 4 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cây Thông Ngoài , Cây Thông Trong , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 14:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 2 Dương Đông , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 15:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 6 An thới , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 15:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Hàm Ninh, Bãi Thơm và một phần khu phố Suối Mây, Cửa Lấp, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/07/2026 đến 18:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Suối Đá, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 2 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/07/2026 đến 18:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 11:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 Dương Đông và một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 11:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Ấp Cái Nứa, Bời Lời A, Bời Lời B, Tân Bình, Đồng Tranh, Hòa Thành, Hòa Thạnh, Bình Hòa, Xẻo Da, Ba Đình , Nước Chảy, Hiệp Hòa và một phần ấp Bình Minh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 07:15:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kênh Ba Hớn , Kênh Bốn Thước ấp Bình Minh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 6000 đến 8000 Kênh Lò Rèn xã Vĩnh Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Rạch Đồng Tranh, Rạch Bờ Dừa xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cái Nứa, Bời Lời A, Bời Lời B, Tân Bình, Đồng Tranh, Hòa Thành, Hòa Thạnh, Bình Hòa, Xẻo Da, Ba Đình , Nước Chảy, Hiệp Hòa và một phần ấp Bình Minh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:15:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Vàm Kênh 3 đến 2000 Kênh 3 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Rạch Đồng Tranh, Rạch Bờ Dừa xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ vàm Nước Chảy đến chợ Ba Đình ấp Nước Chảy xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các doanh nghiệp: Kiến Thành 1, trạm Bơm Tân Nam ấp Cái Tranh, trạm Trộn Bê Tông ấp Ruộng Sạ 1, Trung tâm Viễn Thông Vĩnh Thuận. Từ 7h00 đến 18h00: Ấp Cái Nhum, Cái Tranh, Ruộng Sạ 1, Ruộng Sạ 2, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Thị Mỹ, Căn Cứ, khu vực từ Cầu Sắt đến Tol Hoa Sen và từ Cầu Sắt đến Cống Miếu Ông Tà ấp Vĩnh Đông 2 xã Vĩnh Phong. Đường Huỳnh Thủ đoạn Cầu Rọc Môn ấp Vĩnh Đông 1 xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 18:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h00: Khu vực từ Trạm điện 110/22kV Vĩnh Thuận đến Cầu Đường Sân, Chợ Vĩnh Thuận, đường Mai Thành Tâm đoàn từ cầu Đường Sân cầu Bộ Đạm ấp Vĩnh Phước 2. Đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ Cầu Thủy Lợi đến cầu Kênh Xáng ấp Vĩnh Phước 1. Ấp Vĩnh Đông 1 , Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong, Bình Thành và một phần ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình. Từ 7h00 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h00: Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận. Các Doanh nghiệp: Nguyên Hưng, Tài Lợi, Kiến Thành, Huỳnh Minh, Cầu Đường 10, Công Ty 487 ấp Thạnh Đông, trạm Cấp Nước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 07:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ vàm Nước Chảy đến chợ Ba Đình ấp Nước Chảy xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h00: Khu vực từ Trạm điện 110/22kV Vĩnh Thuận đến Cầu Đường Sân, Chợ Vĩnh Thuận, đường Mai Thành Tâm đoàn từ cầu Đường Sân cầu Bộ Đạm ấp Vĩnh Phước 2. Đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ Cầu Thủy Lợi đến cầu Kênh Xáng ấp Vĩnh Phước 1. Ấp Vĩnh Đông 1 , Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong, Bình Thành và một phần ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình. Từ 7h00 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h00: Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận. Các Doanh nghiệp: Nguyên Hưng, Tài Lợi, Kiến Thành, Huỳnh Minh, Cầu Đường 10, Công Ty 487 ấp Thạnh Đông, trạm Cấp Nước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 11/07/2026 đến 18:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Một phần Kinh Xuôi - thuộc xã Ngọc Chúc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh 12 - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Đường Láng - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Cả Sỹ - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Hội Đồng Thơm - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Ranh Phải - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Trà Mới - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần kinh Xáng Ô Môn, Kinh Ông Dèo, Kinh Mới - thuộc xã Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao và một phần xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 10:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, ấp Rẫy Mới - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòn Chông, toàn bộ ấp Bãi Giếng, ấp Hòn Trẹm, xã Kiên Lương và toàn bộ xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cờ Trắng (Bên sông) - xã Hòa Điền - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 18:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Ấp An Hòa, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Hòa, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 - 12/7/2026.