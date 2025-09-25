Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 25-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 25-28/9/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp 1, xã Long Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần Ấp Dương Quới, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần Ấp Gò Lức, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần Ấp 3, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần Ấp Xóm Rẫy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp Hòa Thơm, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp Vạn Thành, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp Dương Quới, Ấp Hòa Thơm, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
13:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
13:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần phường Bình Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
17:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần phường Bình Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 28/09/2025
15:30:00 ngày 28/09/2025
Một phần phường Long Thuận và Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
1 phần ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
1 phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/09/2025
12:00:00 ngày 28/09/2025
(mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dụng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
(mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dụng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 28/09/2025
15:30:00 ngày 28/09/2025
Một phần ấp Bình An, Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần Khu phố Quý Thành, Quý Chánh, Quý Phước, Phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp 7, 8, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Hiệp Ninh, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp 7, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Hiệp Phú, Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp 3, 4, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Hiệp Nhơn, Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Hiệp Nhơn, Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Hiệp Ninh, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp An Hòa, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần Khu phố 1, 2, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình, Phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần Khu phố Phú Hưng, phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Tân Thắng, Tân Đông xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Tân Thắng, Tân Bình 2A, Tân Hoà xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Quang Phú xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Quang Thọ, Tân Bình 2B xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Quang Khương, Quang Ninh 5 xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Quang Thọ, Tân Bình 2A xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 27/09/2025
11:30:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp Long Thạnh, Tân Bình 2A xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp Tân Bính 1, Tân Phú 2, Quang Phú xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 28/09/2025
15:30:00 ngày 28/09/2025
Một phần Ấp Hoà Lạc, Hoà Quới, Hoà Lợi Tiều, Hoà Phú, Hoà mỹ xã Bình Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần xã Kim Sơn, Vĩnh Kim
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần Xã Mỹ Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
16:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 27/09/2025
18:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần xã An Hữu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 27/09/2025
18:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần xã Hội Cư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
16:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần xã Mỹ Đức Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
16:00:00 ngày 27/09/2025
Trạm Nguyễn Văn Phục
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Bà Từ, xã Tân Phú Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Phú Hữu, xã Tân Phú Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 28/09/2025
16:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần ấp Tân Bình, Tân Hương, xã Tân Thới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
