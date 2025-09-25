Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 25-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 25-28/9/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp 1, xã Long Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Ấp Dương Quới, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Ấp Gò Lức, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Ấp 3, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Ấp Xóm Rẫy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp Hòa Thơm, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp Vạn Thành, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp Dương Quới, Ấp Hòa Thơm, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 13:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 13:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần phường Bình Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 17:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần phường Bình Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 28/09/2025 15:30:00 ngày 28/09/2025 Một phần phường Long Thuận và Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 1 phần ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 1 phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/09/2025 12:00:00 ngày 28/09/2025 (mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dụng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 (mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dụng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 28/09/2025 15:30:00 ngày 28/09/2025 Một phần ấp Bình An, Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Khu phố Quý Thành, Quý Chánh, Quý Phước, Phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp 7, 8, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Hiệp Ninh, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp 7, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Hiệp Phú, Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp 3, 4, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Hiệp Nhơn, Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Hiệp Nhơn, Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Hiệp Ninh, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp An Hòa, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần Khu phố 1, 2, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình, Phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần Khu phố Phú Hưng, phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Tân Thắng, Tân Đông xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Tân Thắng, Tân Bình 2A, Tân Hoà xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Quang Phú xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Quang Thọ, Tân Bình 2B xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Quang Khương, Quang Ninh 5 xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Quang Thọ, Tân Bình 2A xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/09/2025 11:30:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp Long Thạnh, Tân Bình 2A xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp Tân Bính 1, Tân Phú 2, Quang Phú xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 28/09/2025 15:30:00 ngày 28/09/2025 Một phần Ấp Hoà Lạc, Hoà Quới, Hoà Lợi Tiều, Hoà Phú, Hoà mỹ xã Bình Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần xã Kim Sơn, Vĩnh Kim Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Xã Mỹ Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 16:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần xã Bình Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 27/09/2025 18:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần xã An Hữu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 27/09/2025 18:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần xã Hội Cư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 16:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần xã Mỹ Đức Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 16:00:00 ngày 27/09/2025 Trạm Nguyễn Văn Phục Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Bà Từ, xã Tân Phú Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Phú Hữu, xã Tân Phú Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 28/09/2025 16:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần ấp Tân Bình, Tân Hương, xã Tân Thới Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Những khu vực nào bị cúp điện trong tuần GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.