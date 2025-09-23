Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Những khu vực nào bị cúp điện trong tuần

Thứ ba, 12:06 23/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 23-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 23-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Những khu vực nào bị cúp điện trong tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 23-28/9/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

16:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm biến áp Phong Nẫm 2A, một phần thôn Xuân Tài phường Bình Thuận

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 24/09/2025

11:30:00 ngày 24/09/2025

Trục đường Âu Cơ đến dốc Cam Pu Chia, một phần phường Tiến Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Trạm biến áp thôn 3 Hàm Liêm, một phần thôn 3 xã Hàm Liêm

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/09/2025

12:00:00 ngày 25/09/2025

Trạm biến áp Nguyễn Thị Định 4, trục đường Nguyễn Thị Định, một phần phường Bình Thuận

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/09/2025

12:00:00 ngày 25/09/2025

Trạm biến áp Văn Thánh 3, một phần khu phố 2 phường Bình Thuận

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Trạm biến áp Bà Triệu, trục đường Bà Triệu, Yersin, Lê Thị Hồng Gấm, một phần phường Phan Thiết

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Trạm biến áp Thanh Hải 2A, một phần phường Phú Thuỷ

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

10:00:00 ngày 26/09/2025

Trục đường Trường Chinh, khu vực thôn Xuân Tài, một phần phường Bình Thuận

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Trạm biến áp Dân cư Phong Nẫm, một phần thôn Xuân Tài, phường Bình Thuận

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 27/09/2025

14:00:00 ngày 27/09/2025

Cuối đường 715, một phần thôn Thiện Bình phường Mũi Né

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Thôn Tiến Phú, một phần xã Tuyên Quang

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

11:00:00 ngày 27/09/2025

Trục đường Tôn Đức Thắng, Bùi Thị Xuân, Hoàng Sa, Võ Chí Công, một phần phường Hàm Thắng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 23/09/2025

16:00:00 ngày 23/09/2025

Thôn Phú Tân, Phú Hải, Phú Hoà, Phú Thuỷ, xã Phan Rí Cửa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

11:30:00 ngày 23/09/2025

Một phần KP 1, xã Liên Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 23/09/2025

14:30:00 ngày 23/09/2025

Một phần KP 5, xã Liên Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 23/09/2025

16:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần KP 5, xã Liên Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Thôn 1, thôn Nha Mé, xã Phong Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Khu phố Hải Tân 1,2 - xã Phan Rí Cửa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 25/09/2025

16:30:00 ngày 25/09/2025

Khu phố Minh Tân - xã Phan Rí Cửa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Lâm Lộc 1, Sông Thanh 1 - xã Phan Rí Cửa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Dọc Quốc lộ 1A - thôn Lâm Lộc, Thanh Lương - xã Phan Rí Cửa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần thôn Nam Hà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/09/2025

11:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần thôn Nam Hà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần thôn Nam Hà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện La Gi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 24/09/2025

11:30:00 ngày 24/09/2025

Một phần khu phố Hồ Tôm - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

11:30:00 ngày 24/09/2025

Một phần khu phố Thanh Linh - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

11:30:00 ngày 24/09/2025

Một phần thôn Tam Tân - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần thôn Tam Tân - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Khu vực Cảng Cá - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Một phần khu phố Phước Tiến - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Khu vực Dinh Thầy Thím - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Quý

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 23/09/2025

11:30:00 ngày 23/09/2025

Khách hàng trạm Bà Cạy thuộc thôn Đông Hải và toàn bộ thôn Quý Hải, thôn Tân Hải – Đặc khu Phú Quý

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Toàn bộ thôn Phú Long, thôn Đông Hải – Đặc khu Phú Quý

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

11:00:00 ngày 25/09/2025

Khách hàng thuộc trạm Cảng Phú Quý thôn Triều Dương và các trạm khách hàng: Quân Khu 7, NMNĐ Triều Dương – Đặc khu Phú Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

09:00:00 ngày 26/09/2025

Khách hàng thuộc trạm Triều Dương 1, Thôn Triều Dương – Đặc khu Phú Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần thôn 3, thôn 5, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

11:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần khu phố Phú Xuân, khu phố Phú Mỹ, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

16:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần thôn 1, Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm biến áp KH Nguyễn Cơ – Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm biến áp KH Phạm Văn Năm (TBA1) – Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm biến áp KH Nguyễn Minh Thảo – Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm biến áp KH Nguyễn Văn Trọng – Phường Bình Thuận, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm biến áp KH Nguyễn Văn Chương – Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm biến áp KH Cơ sở chăn nuôi vịt công nghệ cao Bùi Thị Tuyết – Phường Bình Thuận, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm biến áp KH Võ Thị Tám – Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm biến áp KH Lê Hoàng Hải 3 – Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm biến áp KH Nguyễn Thanh Bình – Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm biến áp KH Hà Văn Tư – Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 24/09/2025

09:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần xã Thuận Hòa – Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 24/09/2025

11:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần thôn Lâm Hòa – Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần thôn Phú Lập – Xã Hàm Thuận Bắc và các xã Đông Giang, La Dạ, Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/09/2025

09:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/09/2025

09:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần thôn 2 – Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 25/09/2025

15:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần thôn 2 – Phường Hàm Thắng và một phần xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

10:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần thôn Lâm Hòa – Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

08:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần thôn 2, thôn Trũng Liêm – Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần CDC thôn Phú Mỹ, CDC thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần thôn Thạnh Mỹ, thôn Kê Gà, xã Tân Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/09/2025

11:00:00 ngày 28/09/2025

Thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 23/09/2025

11:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần thôn Bắc Sơn, Thôn Thanh Bình, Tân Hòa, Tân Sơn, Tân Bình, xã Lương Sơn - tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/09/2025

16:00:00 ngày 23/09/2025

Thôn Hồng Thắng, Xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 24/09/2025

11:00:00 ngày 24/09/2025

Thôn Bình Liêm, Bình Tiến, Bình Đức, Hiệp Phước, Xuân An 2 - xã Bắc Bình - tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/09/2025

11:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần thôn Bình Sơn, Xã Sông Lũy - Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

12:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần Tân Bình, Tân Hòa - xã Lương Sơn, Phan Sơn - tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

10:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần Thôn Suối Nhum, thôn 1 - xã Sông Lũy - tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/09/2025

11:00:00 ngày 26/09/2025

Thôn An Hòa, An Thạnh, An Trung - xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tánh Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 23/09/2025

11:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần Thôn Đồng Kho 2 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Một phần Thôn Hòa Thuận - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 24/09/2025

09:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần Thôn Bắc Ruộng 1, Măng Tố 3 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 24/09/2025

11:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần Thôn Bắc Ruộng 2 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/09/2025

10:30:00 ngày 25/09/2025

Một phần Thôn Đồng Kho 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:45:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Một phần Thôn Đồng Kho 2 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19 – 21/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19 – 21/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 46 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

SUV hạng B giảm giá sốc, thậm chí chỉ ngang xe hạng A: Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander rẻ chưa từng thấy

SUV hạng B giảm giá sốc, thậm chí chỉ ngang xe hạng A: Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander rẻ chưa từng thấy

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt xe SUV, MPV hạng B đều có ưu đãi giảm giá, thậm chí, sản phẩm "hot" như Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 cũng không phải là ngoại lệ.

Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm cũ)?

Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm cũ)?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 4 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất rẻ chạm mốc kỷ lục mới, trong đó, iPhone 15 rẻ như điện thoại tầm trung, iPhone 15 Pro Max giá rẻ hot nhất tháng 9.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khách hàng nằm trong diện bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khách hàng nằm trong diện bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh theo chiều giá thế giới

Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh theo chiều giá thế giới

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn BTMC, Doji tăng theo thế giới.

Giá lăn bánh Kia K5 giảm sốc, rẻ chưa từng thấy: Thấp nhất phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry – Mazda6 lép vế

Giá lăn bánh Kia K5 giảm sốc, rẻ chưa từng thấy: Thấp nhất phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry – Mazda6 lép vế

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia K5 mới nhất đang cực kỳ cạnh tranh nhờ chương trình khuyến mại lớn, gây sức ép doanh số lên Toyota Camry.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc mới lại đủ sức khiến ngay cả SH Mode cũng phải ‘lép vế’ trước những trang bị tiên tiến của mình dù ra mắt với giá rẻ.

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Xem nhiều

Xe ga 113cc giá 24 triệu đồng: Cốp rộng ngang Lead, rẻ hơn Vision, giá chỉ bằng Wave Alpha

Xe ga 113cc giá 24 triệu đồng: Cốp rộng ngang Lead, rẻ hơn Vision, giá chỉ bằng Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 113cc khiến Honda Lead bị 'đe dọa' khi sở hữu tính năng xịn chẳng kém nhưng giá lại siêu rẻ.

Giá iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro mới nhất chạm đáy kỷ lục, khi iPhone 17 Pro Max xuất hiện

Giá iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro mới nhất chạm đáy kỷ lục, khi iPhone 17 Pro Max xuất hiện

Giá cả thị trường
Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường
Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng
Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top