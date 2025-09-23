Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Những khu vực nào bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 23-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 23-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 23-28/9/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 16:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm biến áp Phong Nẫm 2A, một phần thôn Xuân Tài phường Bình Thuận Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/09/2025 11:30:00 ngày 24/09/2025 Trục đường Âu Cơ đến dốc Cam Pu Chia, một phần phường Tiến Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Trạm biến áp thôn 3 Hàm Liêm, một phần thôn 3 xã Hàm Liêm Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 12:00:00 ngày 25/09/2025 Trạm biến áp Nguyễn Thị Định 4, trục đường Nguyễn Thị Định, một phần phường Bình Thuận Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 12:00:00 ngày 25/09/2025 Trạm biến áp Văn Thánh 3, một phần khu phố 2 phường Bình Thuận Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Trạm biến áp Bà Triệu, trục đường Bà Triệu, Yersin, Lê Thị Hồng Gấm, một phần phường Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Trạm biến áp Thanh Hải 2A, một phần phường Phú Thuỷ Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 10:00:00 ngày 26/09/2025 Trục đường Trường Chinh, khu vực thôn Xuân Tài, một phần phường Bình Thuận Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 16:00:00 ngày 26/09/2025 Trạm biến áp Dân cư Phong Nẫm, một phần thôn Xuân Tài, phường Bình Thuận Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 27/09/2025 14:00:00 ngày 27/09/2025 Cuối đường 715, một phần thôn Thiện Bình phường Mũi Né Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/09/2025 16:00:00 ngày 27/09/2025 Thôn Tiến Phú, một phần xã Tuyên Quang Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 11:00:00 ngày 27/09/2025 Trục đường Tôn Đức Thắng, Bùi Thị Xuân, Hoàng Sa, Võ Chí Công, một phần phường Hàm Thắng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 23/09/2025 16:00:00 ngày 23/09/2025 Thôn Phú Tân, Phú Hải, Phú Hoà, Phú Thuỷ, xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 11:30:00 ngày 23/09/2025 Một phần KP 1, xã Liên Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/09/2025 14:30:00 ngày 23/09/2025 Một phần KP 5, xã Liên Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 23/09/2025 16:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần KP 5, xã Liên Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/09/2025 12:00:00 ngày 24/09/2025 Thôn 1, thôn Nha Mé, xã Phong Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Khu phố Hải Tân 1,2 - xã Phan Rí Cửa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/09/2025 16:30:00 ngày 25/09/2025 Khu phố Minh Tân - xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/09/2025 16:00:00 ngày 26/09/2025 Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Lâm Lộc 1, Sông Thanh 1 - xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 27/09/2025 16:00:00 ngày 27/09/2025 Dọc Quốc lộ 1A - thôn Lâm Lộc, Thanh Lương - xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần thôn Nam Hà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 11:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần thôn Nam Hà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần thôn Nam Hà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện La Gi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 24/09/2025 11:30:00 ngày 24/09/2025 Một phần khu phố Hồ Tôm - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 11:30:00 ngày 24/09/2025 Một phần khu phố Thanh Linh - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 11:30:00 ngày 24/09/2025 Một phần thôn Tam Tân - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần thôn Tam Tân - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Khu vực Cảng Cá - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần khu phố Phước Tiến - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Khu vực Dinh Thầy Thím - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Quý

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 23/09/2025 11:30:00 ngày 23/09/2025 Khách hàng trạm Bà Cạy thuộc thôn Đông Hải và toàn bộ thôn Quý Hải, thôn Tân Hải – Đặc khu Phú Quý Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 12:00:00 ngày 24/09/2025 Toàn bộ thôn Phú Long, thôn Đông Hải – Đặc khu Phú Quý Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:00:00 ngày 25/09/2025 Khách hàng thuộc trạm Cảng Phú Quý thôn Triều Dương và các trạm khách hàng: Quân Khu 7, NMNĐ Triều Dương – Đặc khu Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 09:00:00 ngày 26/09/2025 Khách hàng thuộc trạm Triều Dương 1, Thôn Triều Dương – Đặc khu Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần thôn 3, thôn 5, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 11:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần khu phố Phú Xuân, khu phố Phú Mỹ, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 16:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần thôn 1, Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm biến áp KH Nguyễn Cơ – Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm biến áp KH Phạm Văn Năm (TBA1) – Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm biến áp KH Nguyễn Minh Thảo – Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm biến áp KH Nguyễn Văn Trọng – Phường Bình Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm biến áp KH Nguyễn Văn Chương – Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm biến áp KH Cơ sở chăn nuôi vịt công nghệ cao Bùi Thị Tuyết – Phường Bình Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm biến áp KH Võ Thị Tám – Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm biến áp KH Lê Hoàng Hải 3 – Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm biến áp KH Nguyễn Thanh Bình – Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm biến áp KH Hà Văn Tư – Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/09/2025 09:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần xã Thuận Hòa – Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 24/09/2025 11:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần thôn Lâm Hòa – Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần thôn Phú Lập – Xã Hàm Thuận Bắc và các xã Đông Giang, La Dạ, Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/09/2025 09:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần xã Hồng Sơn, Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/09/2025 09:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần thôn 2 – Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/09/2025 15:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần thôn 2 – Phường Hàm Thắng và một phần xã Hàm Liêm, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 10:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần thôn Lâm Hòa – Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 28/09/2025 08:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần thôn 2, thôn Trũng Liêm – Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 26/09/2025 16:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần CDC thôn Phú Mỹ, CDC thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 27/09/2025 16:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần thôn Thạnh Mỹ, thôn Kê Gà, xã Tân Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 28/09/2025 11:00:00 ngày 28/09/2025 Thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 23/09/2025 11:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần thôn Bắc Sơn, Thôn Thanh Bình, Tân Hòa, Tân Sơn, Tân Bình, xã Lương Sơn - tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/09/2025 16:00:00 ngày 23/09/2025 Thôn Hồng Thắng, Xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 24/09/2025 11:00:00 ngày 24/09/2025 Thôn Bình Liêm, Bình Tiến, Bình Đức, Hiệp Phước, Xuân An 2 - xã Bắc Bình - tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/09/2025 11:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần thôn Bình Sơn, Xã Sông Lũy - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 12:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Tân Bình, Tân Hòa - xã Lương Sơn, Phan Sơn - tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 10:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Thôn Suối Nhum, thôn 1 - xã Sông Lũy - tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/09/2025 11:00:00 ngày 26/09/2025 Thôn An Hòa, An Thạnh, An Trung - xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tánh Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 23/09/2025 11:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần Thôn Đồng Kho 2 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Một phần Thôn Hòa Thuận - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/09/2025 09:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần Thôn Bắc Ruộng 1, Măng Tố 3 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 24/09/2025 11:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần Thôn Bắc Ruộng 2 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/09/2025 10:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần Thôn Đồng Kho 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:45:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần Thôn Đồng Kho 2 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.