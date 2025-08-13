Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 – 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 13 – 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 – 17/8/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 07:00:00 14/08/2025 17:00:00 Một phần đường Nguyễn Thái Học, Trần Trọng Khiêm, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Sành, Lê Văn Hoanh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 06:00:00 17/08/2025 06:30:00 Một phần đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Trị, Lê Văn Cử, Thiên Hộ Dương, Lộ Hòa Tây, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:00:00 17/08/2025 17:00:00 Một phần đường Tôn Đức Thắng, Lộ Hòa Đông, Nguyễn Thái Học, Lê Văn Cử, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 17:00:00 17/08/2025 17:30:00 Một phần đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Trị, Lê Văn Cử, Thiên Hộ Dương, Lộ Hòa Tây, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 09:45:00 14/08/2025 12:00:00 Khu vực nhà máy thuộc trạm Hùng Vương, Khu công nghiệp C, phường Sa Đéc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 14:00:00 14/08/2025 17:00:00 Khu vực Bệnh Viện Sa Đéc, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:30:00 15/08/2025 10:00:00 Khu vực nhà máy thuộc trạm VIETSIMEX, đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 09:45:00 15/08/2025 12:00:00 Khu vực nhà máy thuộc trạm Sunny Việt Nam, đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 14:00:00 15/08/2025 17:00:00 Khu vực nhà máy thuộc trạm Tín Nghĩa, đường ĐT852, phường Sa Đéc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 07:30:00 16/08/2025 12:00:00 Khu dân cư khóm 3 phường 2 cũ, phường Sa Đéc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 08:00:00 17/08/2025 10:00:00 Khu vực nhà máy thuộc trạm Cỏ May 3 khu công nghiệp C, Phường Sa Đéc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 09:45:00 17/08/2025 12:00:00 Khu vực nhà máy thuộc trạm Cỏ May 2 khu công nghiệp C mở rộng, Phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 14:00:00 17/08/2025 17:00:00 Khu vực nhà máy thuộc trạm Domyfeed, khu công nghiệp C mở rộng, xã Tân Khánh Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 11:30:00 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty Ricefarm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 13:00:00 Toàn bộ khu vực dọc QL80 phía bên trái từ KCN Cái Tàu Hạ - An Nhơn đến Cầu Cái Tàu thuộc xã Phú Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 13:30:00 13/08/2025 17:00:00 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Kim Thạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 17:00:00 Toàn bộ khu vực từ bến đò An Hiệp đến UB xã An Hiệp cũ thuộc xã Phú Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:00:00 Toàn bộ khu vực từ Cống đá Xóm Cưởi đến cuối ngọn Xẻo Lá thuộc xã Phú Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:30:00 Toàn bộ khu vực từ chợ Bình Tiên đến chùa Phật Quang thuộc xã Tân Phú Trung. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 17:00:00 Toàn bộ khu vực từ Cầu Ấp Tây đến Cầu Xẻo Lăng thuộc xã Tân Phú Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 07:30:00 16/08/2025 18:00:00 Toàn bộ khu vực từ Cầu Bằng Lăng đến cuối ngọn Rạch Bằng Lăng thuộc xã Tân Nhuận Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 07:30:00 16/08/2025 18:00:00 Toàn bộ khu vực cuối ngọn Rạch Cầu thuộc xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 07:00:00 13/08/2025 18:00:00 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ Cầu Ông Tính đến cầu Cái Bần Trên) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 07:00:00 13/08/2025 07:30:00 Khách hàng sử dụng điện Trung Tâm Đầu Tư Và Khai Thác Hạ Tầng, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Bần Trên đến cổng KCN Sông Hậu) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 17:30:00 13/08/2025 18:00:00 Khách hàng sử dụng điện Trung Tâm Đầu Tư Và Khai Thác Hạ Tầng, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Bần Trên đến cổng KCN Sông Hậu) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 18:00:00 Khách hàng sử dụng điện Trường THPT Lai Vung 3, một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Đôi đến cổng KCN Sông Hậu) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 07:00:00 13/08/2025 18:00:00 Mất điện một phần khu vực Ấp Phú Lợi B, Ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 17:00:00 Mất điện một phần khu vực Ấp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 17:00:00 Mất điện một phần khu vực Ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực Ấp Thị, Ấp Trà Đư Phường Thường Lạc Thuận tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực dân cư Ấp Long Phước xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:30:00 Mất điện một phần xã Tân Thành (khu vực từ cầu Long Sơn Ngọc đến CDC Cây Me) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 07:30:00 16/08/2025 17:30:00 Mất điện một phần xã Tân Hồng (Khu vực từ cầu Thành Lập đến cầu Giồng Găng) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 11:00:00 13/08/2025 11:30:00 Tại trạm Mai mặc Anh Bảo thuộc khu vực xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 09:00:00 Một phần khu vực xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 09:30:00 14/08/2025 10:30:00 Một phần khu vực xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 10:30:00 14/08/2025 11:30:00 Một phần khu vực xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 13:30:00 14/08/2025 14:30:00 Một phần khu vực xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 15:00:00 14/08/2025 16:00:00 Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:30:00 15/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực ấp Mỹ Thị A, khóm 1, khóm 2 xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 11:30:00 Toàn bộ TBA 3P-1000kVA Công ty Vi Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 13:30:00 13/08/2025 17:00:00 Toàn bộ TBA 3P-750kVA XX Bà Lan Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 11:30:00 Toàn bộ TBA 3P-320kVA Công ty Trường Phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 13:30:00 14/08/2025 17:00:00 Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Ô 7 Phương Trà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 13:30:00 14/08/2025 17:00:00 Toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 35 Ba Sao Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 13:30:00 14/08/2025 17:00:00 Toàn bộ TBA 3P-160kVA TB Ô 28 Cầu Thủy Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực ấp 6, xã Phương Thịnh (khu vực mất điện một phần Kinh Ông Huyện) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:30:00 Toàn bộ TBA 1P-25kVA NMXX Nguyễn Văn Rành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:30:00 Toàn bộ TBA 1P-25KVA TB Tư Tăng-Đường Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 17:00:00 Toàn bộ TBA 3x1P-50KVA Trạm Bơm Kinh Tư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 17:00:00 Toàn bộ TBA 1P- 50KVA TB Kinh Bà Bạch 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 17:30:00 Khu vực Rạch Tân An xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:30:00 17/08/2025 17:30:00 Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Phà Vàm Cống, Chợ Hòa Lạc, Rạch Cái Sứ, Rạch Mương Khai, Khu nhà máy Ngọc Đồng, khu nhà máy Hiệp Thanh, Nhà máy I.D.I thuộc xã Lấp Vò và xã Lai Vung (xã Bình Thành và xã Định An cũ). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:30:00 17/08/2025 08:00:00 Khu dân cư Chùa Bà Hai, Chợ Lấp Vò, đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn An Ninh, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp, Rạch Cái Nính, Rạch An Lạc thuộc xã Lấp Vò và xã Lai Vung (thuộc một phần Thị trấn Lấp Vò, xã Bình Thành, xã Định An cũ). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 17:30:00 17/08/2025 18:00:00 Khu dân cư Chùa Bà Hai, Chợ Lấp Vò, đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn An Ninh, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp, Rạch Cái Nính, Rạch An Lạc thuộc xã Lấp Vò và xã Lai Vung (thuộc một phần Thị trấn Lấp Vò, xã Bình Thành, xã Định An cũ). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 06:00:00 13/08/2025 18:00:00 Xã Tân Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 06:30:00 13/08/2025 07:00:00 Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ Dinh Ông đến gần ngã ba chùa Cao Đài) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 07:30:00 13/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến gần ngã ba chùa Cao Đài) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 17:30:00 13/08/2025 18:00:00 Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ Dinh Ông đến gần ngã ba chùa Cao Đài) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 07:00:00 14/08/2025 18:00:00 Một phần ấp 2, xã Tân Thạnh (khu vực kênh Đường Gạo) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 07:30:00 14/08/2025 10:00:00 Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực cầu Kênh Giữa) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 09:30:00 14/08/2025 11:30:00 Một phần ấp 1, xã Bình Thành (khu TDC chợ Bình Tấn) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 12:30:00 14/08/2025 14:30:00 Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực TDC Bình Thành - Bình Tấn) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 13:30:00 14/08/2025 15:30:00 Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực TDC Bình Thành - Bình Tấn) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 14:30:00 14/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực ngọc Cái Tranh) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:30:00 15/08/2025 09:30:00 Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Mương Thìn) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 09:00:00 15/08/2025 13:00:00 Một phần ấp Tân Đông A, xã Thanh Bình (khu vực ông Trứ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 09:00:00 15/08/2025 13:00:00 Một phần ấp Tân Đông A, xã Thanh Bình (khu vực ông Trứ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 07:30:00 13/08/2025 17:00:00 Mất điện trạm Bơm Tân CÔng Sính 2, trạm bơm Phạm Tuyết Dung. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 11:30:00 Mất điện trạm NTTS Nguyễn Văn Dọn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 13:30:00 13/08/2025 17:00:00 Mất điện trạm NLMT Thái Thịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 17:00:00 Toàn bộ khu vực ấp Phú Yên, xã An Long (Khu vực từ trạm Y Tế xã An Long đến hết khu vực Cù Lao Mẻ). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 08:30:00 Một phần khu vực Ấp Tân Lợi, ấp Bưng Sấm, xã Tràm Chim (xã Tân Công Sính cũ). Một phần khu vực Ấp 3, ấp 4, xã Phú Cường (xã Hòa Bình cũ). (Khu vực từ cầu Tân Công Sính 1 đến cầu Chữ Y) (Khu vực từ Khu Nuôi Trồng Thủy Sản Hùng Cá 10 đến Kinh Công Đông) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 15:00:00 Một phần khu vực Ấp Phú Xuân, xã Tam Nông (xã Phú Đức cũ). Một phần khu vực Ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim (xã Tân Công Sính cũ). (Khu vực từ cụm dân cư Phú Xuân đến cầu An Bình). (Khu vực từ Cầu Tân Công Sính đến khu Nuôi Trồng Thủy Sản Hùng Cá 10) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 15:00:00 14/08/2025 15:30:00 Một phần khu vực Ấp Tân Lợi, ấp Bưng Sấm, xã Tràm Chim (xã Tân Công Sính cũ). Một phần khu vực Ấp 3, ấp 4, xã Phú Cường (xã Hòa Bình cũ). (Khu vực từ cầu Tân Công Sính 1 đến cầu Chữ Y) (Khu vực từ Khu Nuôi Trồng Thủy Sản Hùng Cá 10 đến Kinh Công Đông) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:00:00 Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ cầu Kênh Phèn dọc theo đường ĐT 844 đến chùa Tam Hòa Tự). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ cầu Kênh Phèn dọc theo đường ĐT 844 đến chùa Tam Hòa Tự).Một Phần khu vực ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm bơm CCFD3 đến trạm bơm Tổng Đài). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 16:30:00 Một phần khu vực Khóm 2, xã Tràm Chim ( TT Tràm Chim cũ). (Một phần khu vực cụm dân cư Ao Sen). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 06:30:00 13/08/2025 17:00:00 Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Tân Hội (ngã ba Nhà Dù) đến cơ sở nuôi cá Võ văn Dũng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 06:30:00 14/08/2025 18:00:00 Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực một phần CDC Bờ Đông Giai Đoạn 3 và đoạn từ Đền Thờ Liệt Sĩ đoạn từ cầu 2 tháng 9 đến cầu Thống Nhất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 06:30:00 16/08/2025 18:00:00 Mất điện một phần phường An Bình khu vực đoạn từ Cán tole Hiệp Phát dọc QL 30 phía lề phải đến cầu Hồng Ngự và từ cầu Hồng Ngự dọc đường Trần Phú đến Bệnh Viện Hồng Ngự Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.